Wall Street incertain, déception sur le marché de l'emploi

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche incertaine sur ses sommets historiques ce vendredi, après un rapport mitigé sur l'emploi. Le DJIA perd 0,05% à 31.025 pts, alors que le S&P 500 grappille 0,30% à 3.815 pts. Le Nasdaq avance de 0,69% à 13.158 pts avec Tesla. Le baril de brut WTI progresse de 1,4% à 51,5$. L'once d'or recule de 3% à 1.858$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence. Les marchés sont essentiellement soutenus par le succès démocrate et l'espoir de relance, et dans une moindre mesure par la politique monétaire toujours très accommodante de la Fed et le pari d'une issue à moyen terme sur le front sanitaire avec le déploiement des vaccins.

Dans l'actualité économique, le rapport gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre 2020 était fébrilement attendu, après l'annonce mercredi par ADP de destructions de postes inattendues dans le privé. D'après les chiffres publiés ce jour par le Département américain au Travail, les... destructions de postes non-agricoles du mois de décembre sont ressorties à 140.000, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 50.000 créations. Le taux de chômage de décembre est ressorti inchangé à 6,7%, contre 6,8% de consensus.

Les destructions d'emplois dans le privé sont évaluées à 95.000 en décembre par le Département au Travail. Le secteur manufacturier a toutefois généré 38.000 postes, un peu plus que prévu. Le taux de participation à la force de travail est ressorti comme attendu à 61,5%. Le salaire horaire moyen a augmenté fortement, de +0,8% en comparaison du mois antérieur et de 5,1% en glissement annuel. Enfin, les créations d'emplois du mois de novembre ont été révisées en forte hausse à 336.000, contre 245.000 initialement mesuré (417.000 créations dans le privé).

Les chiffres du crédit à la consommation pour le mois de novembre seront annoncés à 21 heures (consensus +9 milliards). Enfin, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, s'exprimera ce jour.

Dans l'actualité politique américaine, après le processus chaotique de certification de l'élection de Joe Biden à la présidence, Donald Trump s'est montré plus apaisé dans un communiqué vidéo, condamnant fermement les émeutiers du Capitole. Certains leaders démocrates réclament toutefois un départ anticipé de Trump, jugé responsable du 'soulèvement' de ses partisans. Quoi qu'il en soit, Biden prendra ses fonctions dans moins de deux semaines, et la victoire démocrate au Congrès lui offre une belle marge de manoeuvre pour mettre en application sa politique. La perspective d'un stimulus fiscal ou de dépenses d'infrastructures alimente notamment la hausse des marchés. Les Etats-Unis ont par ailleurs suspendu les 'tarifs' imposés à la France en réponse à la taxe sur les services digitaux. Ces taxes de 25%, qui représentaient environ 1,3 milliard de dollars d'importations annuelles, avaient été décidées en réponse à la décision de Paris de taxer certaines entreprises américaines du numérique telles que Google, Apple, Facebook ou Amazon.

A propos du virus cette fois, alors que les responsables américains espèrent un déploiement plus probant des vaccins dans les jours à venir, les chiffres demeurent élevés aux USA, mais aussi en Europe malgré les nouvelles restrictions. La récente poussée des infections en Chine inquiète également, tout comme les nouveaux variants. Londres a été placée ce jour en situation d'"incident majeur" du fait de la saturation des hôpitaux face à l'épidémie. "J'ai déclaré aujourd'hui un incident majeur à Londres car la menace que ce virus représente pour notre ville est sur le point de provoquer une crise", a indiqué le maire de Londres, Sadiq Khan, selon lequel un Londonien sur 30 a maintenant le Covid-19.

Une étude réalisée par Pfizer et des scientifiques de la branche médicale de l'université du Texas, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par des pairs, montre néanmoins que le vaccin de Pfizer / BioNTech serait efficace contre les variants décelés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. De nouveaux tests sont en cours sur d'autres mutations. Le patron de Moderna a pour sa part estimé cette semaine que le vaccin du laboratoire pourrait protéger jusqu'à deux ans les personnes inoculées.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort désormais à plus de 88 millions, dont 21,6 millions aux USA, 10,4 millions en Inde et près de 8 millions au Brésil. Le virus a fait 1,9 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont plus de 365.000 aux Etats-Unis et plus de 200.000 au Brésil. L'Inde a recensé plus de 150.000 victimes selon son dernier bilan.

Joe Biden va nommer un haut responsable à la sécurité sanitaire mondiale et à la biodéfense, fonction qui avait été supprimée par Trump avant la pandémie. Ce poste devrait être confié à Elizabeth Cameron, ancienne responsable de la sécurité nationale.

Wall Street a fini sur de nouveaux sommets jeudi, au lendemain d'une séance marquée par de graves incidents politiques à Washington. Après l'irruption dans le Congrès de militants pro-Trump, le Sénat est parvenu à se réunir tard dans la nuit de mercredi à jeudi pour certifier l'élection de Joe Biden comme prochain président des Etats-Unis. Le Sénat a en outre basculé dans le camp démocrate à l'occasion des élections de mardi en Géorgie. Les marchés ont déjà tourné la page de l'ère Trump, et espèrent désormais un nouveau vaste plan de relance face au coronavirus de la part de l'administration Biden qui prendra se fonctions le 20 janvier. A la clôture, les trois principaux indices américains ont fini sur de nouveaux records. L'indice Dow Jones a gagné 0,69% à 31.041 points, au-dessus des 31.000 points pour la première fois en clôture. L'indice large S&P 500 a grimpé de 1,48% à 3.803 pts, un nouveau record, et l'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,56% à 13.067 pts, là aussi un nouveau sommet historique.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Joe Biden a donc été officiellement certifié par le Congrès en tant que 46ème président des États-Unis, la nuit dernière, quelques heures après des émeutes et des scènes chaotiques à Washington, lorsque des militants pro-Trump sont parvenus à s'introduire dans le Congrès, entraînant son évacuation. Le président sortant a semé le chaos en affirmant mercredi devant ses supporters venus nombreux à Washington qu'il ne concèderait jamais sa défaite. "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais la défaite", a-t-il martelé, appelant même ses partisans à marcher vers le Capitole. Plus tard dans la soirée, Donald Trump a cependant voulu calmer le jeu, en publiant un tweet demandant à ses partisans de "rester pacifiques". Il les a ensuite appelés à "rentrer à la maison maintenant", tout en continuant de dénoncer une "élection volée".

Twitter et Facebook ont suspendu temporairement le compte de Donald Trump, tandis que le président-élu Joe Biden a qualifié d'"insurrection" les violences au Capitole. "A cette heure, notre démocratie est attaquée comme jamais auparavant depuis les temps modernes", a ajouté le leader démocrate. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a souhaité hier que le compte de Trump soit suspendu au moins jusqu'à l'investiture de Biden afin de permettre un retour au calme... Des voix s'élèvent par ailleurs pour réclamer la destitution du président sortant avant la fin officielle de son mandat le 20 janvier prochain.

La Bourse américaine est cependant restée sereine, face à ces événements dramatiques, et a salué l'élection de deux sénateurs démocrates en Géorgie, qui a fait basculer le Sénat dans le camp des démocrates, qui contrôlent déjà la Chambre des représentants. Le Sénat, qui compte 100 membres (2 par Etat) sera désormais partagé à 50/50 sièges entre les deux partis, mais il passera de facto dans le camp démocrate, car la règle veut que la vice-présidente (la Démocrate Kamala Harris) apporte une voix prépondérante lors du vote des lois.

Ce scénario a des conséquences importantes pour les marchés financiers, en donnant plus de latitude à Joe Biden pour faire passer des mesures de gauche (hausses d'impôts, hausse des taxes sur les plus-values, réglementations accrues...) Les marchés estiment cependant qu'en raison de la crise économique et sanitaire actuelle, Joe Biden ne se pressera pas pour remettre en cause les fortes baisses d'impôts sur les sociétés mises en place en 2017 par Donald Trump.

En revanche, à court terme, la "vague bleue" est synonyme de soutien budgétaire accru face à la crise du coronavirus, une perspective que les marchés applaudissent. Ainsi, la perspective d'un nouveau plan de relance a fait remonter brusquement depuis mercredi les anticipations d'inflation et les taux d'intérêts souverains aux Etats-Unis.

Boeing (stable) versera plus de 2,5 milliards de dollars afin de solder l'enquête du ministère américain de Justice sur les deux accidents du 737 MAX ayant fait 346 victimes en 2018 et 2019. Le groupe n'aura toutefois pas à plaider coupable dans le cadre de poursuites criminelles. Le montant annoncé par le ministère comprend une sanction pénale de 244 millions de dollars, ainsi que 1,77 milliard d'indemnités et la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour les proches des victimes. Les deux catastrophes aériennes impliquant l'appareil avaient entraîné son immobilisation durant 20 mois.

Alibaba (+1%). Washington envisage d'interdire aux Américains d'investir dans Alibaba ou Tencent, les deux compagnies chinoises cotées les plus valorisées. C'est ce qu'a indiqué cette semaine le Wall Street Journal. Par ailleurs, Ant Group, entité financière du groupe, va selon Bloomberg restructurer ses opérations de crédit à la consommation.

Amazon (-1%). Selon le Globe & Mail, le géant du e-commerce a le droit de prendre une participation de 15,8% au capital de Lion Electric pour 5,66$ par action. Les options avaient été accordées dans le cadre d'un accord annoncé à l'automne dernier, portant sur la fabrication par Lion de dix camions destinés à Amazon.

Pfizer (stable) / BioNTech (+5%). Une étude montre que leur vaccin covid serait efficace contre les variants décelés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud... La Commission européenne a quant à elle annoncé ce jour la conclusion d'un nouveau contrat avec Pfizer / BioNTech pour la livraison de 300 millions de doses supplémentaires (200 millions et une option sur 100 millions), portant à 600 millions au total ses commandes potentielles de vaccins aux deux partenaires.

Apple (stable). Hyundai, le conglomérat sud-coréen, a confirmé qu'il était en phase de discussions initiales avec Apple à propos d'une coopération éventuelle dans les véhicules électriques. Yonhap cite à ce sujet un responsable de Hyundai. Le Korea Economic Daily a aussi mentionné ces discussions entre le géant californien et le Coréen. Il affirme même que Hyundai aurait finalisé les discussions sur un accord et attendrait l'approbation de son président.

Tesla (+7%) gagne encore du terrain à Wall Street et franchit les 800 milliards de dollars de capitalisation boursière, faisant d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde. Le dossier pèse près de 825 milliards de dollars.

Baidu (+6%), le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, étudie, selon deux sources de Reuters, la création d'une nouvelle filiale de construction de véhicules électriques. La fabrication des véhicules serait confiée à son compatriote Geely.

Blackstone (stable) s'associe à Cascade Investment, une firme d'investissement appartenant à Bill Gates, en vue de l'acquisition du Britannique Signature Aviation également courtisé par Carlyle, et dont Cascade est le premier actionnaire.

Micron (+1%). Le concepteur de puces a annoncé hier soir anticiper des revenus trimestriels supérieurs aux estimations de marché avec la reprise de la demande, dopée par le télétravail et la 5G. Le leader américain des puces mémoires anticipe donc des revenus de 5,8 milliards, plus ou moins 200 millions de dollars, sur son second trimestre fiscal.