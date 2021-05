Wall Street incertain, craintes d'inflation et de 'tapering'

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche assez hésitante avant bourse ce jeudi. Le DJIA perd 0,1% et le S&P 500 se stabilise. Le Nasdaq gagne 0,3%. Le baril de brut WTI cède 0,7% sous les 63$ sur le Nymex. L'once d'or abandonne 0,6%. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin rebondit de 21% à plus de 41.700$ sur Bitfinex, alors qu'Elon Musk laisse entendre que Tesla conservera sa position en BTC.

Selon le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage aux USA pour la semaine close au 15 mai sont ressorties au nombre de 444.000, contre un consensus de 460.000. Elles reculent ainsi de 34.000 en comparaison de la semaine antérieure.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie vient également d'être publié et ressort à 31,5, contre 45 de consensus. Il traduit donc un ralentissement de l'expansion, mais reste à haut niveau.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril sera révélé à 16 heures (consensus +1,2% en comparaison du mois antérieur).

Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas qui veut alimenter le débat sur le tapering, intervient ce jour et sera surveillé. Le débat sur une réduction du soutien de la Fed a d'ailleurs commencé en interne. Dans ses dernières 'Minutes publiées hier soir, la banque centrale américaine a ainsi laissé entendre qu'elle pourrait revoir sa politique accommodante si l'économie poursuivait son amélioration.

Selon le compte-rendu de la réunion de la Fed des 27 et 28 avril dernier (à l'issue de laquelle la Fed a maintenu le statu quo monétaire), un certain nombre de dirigeants de la Fed sont apparus enclins à engager des discussions sur des changements à la politique monétaire, du fait du rétablissement rapide de l'économie. "Un nombre de participants ont suggéré que si l'économie continue d'afficher des progrès rapides vers les objectifs (du FOMC), il pourrait être approprié à un moment donné lors des réunions à venir de commencer à discuter d'un projet pour ajuster le rythme des achats d'actifs", est-il écrit dans les 'Minutes' de la Fed.

Deux membres du FOMC se sont dits préoccupés par la possibilité qu'une hausse de l'inflation à des "niveaux indésirables" ne se produise avant que la Fed n'en prenne conscience et ne se dote d'un plan pour y faire face.

Le 28 avril, à l'issue de la réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, avait estimé qu'il n'était "pas encore temps" de commencer à parler de "tapering" (réduire le montant des achats d'actifs). Depuis, les chiffres de l'inflation en avril ont montré que les prix ont grimpé de 4,2% sur un an aux Etats-Unis (au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed). Des tensions sont apparues sur le marché de l'emploi, tandis que des pénuries entraînent des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans certains secteurs, dont l'automobile et la construction...

Les responsables de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces derniers jours, et ils ont affirmé qu'ils considéraient la récente poussée sur les prix comme un phénomène temporaire, lié en grande partie aux goulets d'étranglement qui surviennent dans les chaînes d'approvisionnement à la sortie de la crise sanitaire. Pour autant, plusieurs responsables ont insisté sur la vigilance de la Fed et sur le fait qu'elle disposait des outils nécessaires pour juguler les prix en cas de dérapage prolongé...

Alors que de nombreuses économies rouvrent dans le sillage du déploiement des vaccins, l'actualité relative au nouveau coronavirus s'affiche un peu plus positive. Selon Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la campagne européenne de vaccination s'accélèrerait, avec en perspective un objectif comparable à celui des États-Unis, celui d'avoir proposé un vaccin à 70% des adultes d'ici à la fin du mois de juillet. "C'est presque le même objectif que celui des États-Unis", indique la dirigeante. Tout est dans le "presque"...

Ursula von der Leyen souligne par ailleurs que l'UE a exporté 220 millions de vaccins, quasiment autant qu'elle n'en a utilisés, alors que d'autres pays se montrent selon elle moins généreux en conservant leur production.

De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé affirme, catégorique, que les vaccins approuvés et disponibles sont efficaces contre toutes les formes de variants du virus. L'OMS rappelle toutefois qu'il faut agir avec prudence face au covid, notamment en évitant les voyages internationaux face à la menace persistante. Hans Kluge, le dirigeant de l'OMS Europe, alerte en particulier au sujet du nouveau variant signalé en Inde puis dans de nombreux autres pays.

Notons enfin que la Commission a signé son troisième contrat en début de mois avec l'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pour des doses de leur vaccin anti-covid sur la période allant de fin 2021 à 2023, pour le compte des Etats membres de l'UE à l'exception de la Hongrie. La production des vaccins doit être réalisée dans l'UE. Le contrat concerne 1,8 milliard de doses supplémentaires.

Les valeurs

Cisco chute avant bourse à Wall Street ce jeudi, sur fond d'inquiétudes sur la supply chain, malgré un retour à la croissance du géant californien des équipements de réseaux. Le groupe de San Jose n'a pourtant pas démérité au troisième trimestre fiscal 2021 de son exercice décalé, affichant sa plus forte croissance en près de deux ans. Le groupe a toutefois livré des estimations prudentes de bénéfices, inférieures au consensus, pour le trimestre entamé. La pénurie de composants pèse donc, contraignant Cisco à payer plus aux fournisseurs et perturbant les commandes.

Pourtant, le groupe a réalisé sur le trimestre clos une progression de près de 7% en termes d'activité, après cinq trimestres consécutifs de déclin des revenus. Le management souligne en particulier l'augmentation des revenus récurrents d'abonnements et de logiciels. Le service de visioconférence Webex et la division sécurité ont en particulier soutenu les comptes. Les revenus produits ont augmenté de 6%. Chuck Robbins, CEO de Cisco, a indiqué que le groupe bénéficiait même de la plus forte demande en près d'une décennie ! "C'est quelque chose que nous n'avions plus vu depuis 2012", renchérit le directeur financier Scott Herren, alors que les commandes progressent sur un rythme à deux chiffres.

Pour le quatrième trimestre, Cisco envisage prudemment un bénéfice ajusté par action allant de 81 à 83 cents, contre 85 cents de consensus. La croissance des revenus devrait rester assez comparable à celle du T3, entre 6% et 8%. Herren souligne que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement sont temporaires. Sur le trimestre clos début mai, troisième trimestre fiscal, les recettes se sont donc appréciées de 7% à 12,8 milliards de dollars, contre 12,56 milliards de consensus. Les revenus de services ont grimpé de 8% contre 6% pour les produits. 81% des revenus software du trimestre seraient récurrents... Le bénéfice net trimestriel a été de 2,86 milliards de dollars et 68 cents par titre, contre 2,77 milliards un an plus tôt. Le bpa ajusté a été de 83 cents, contre 82 cents de consensus.

L Brands, qui va procéder prochainement à une scission de Victoria's Secret, a annoncé pour le trimestre clos un retour aux profits, avec de moindres promotions et des marges accrues. Sur le premier trimestre, clos début mai, le groupe aux marques Victoria's Secret et Bath & Body Works a livré des revenus de 3 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, représentant près du double de l'an dernier (1,65 milliard de dollars). Le bénéfice par action est ressorti positif de 97 cents, contre une perte de 1,07$ par action un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a été de 572 millions de dollars, contre un déficit de 318 millions un an avant. Le bénéfice net s'est élevé à 277 millions, contre 297 millions de pertes sur la période comparable, l'an dernier.

Kohl's trébuche de 8% avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pourtant, le groupe américain de distribution a affiché au premier trimestre fiscal des résultats supérieurs au attentes, rehaussant par ailleurs ses estimations. Le bénéfice net trimestriel est ressorti ainsi positif de 14 millions de dollars et 9 cents par titre, contre une perte de 541 millions de dollars et 3,52$ par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,05$, alors que le consensus était de... 8 cents selon FactSet ! Les revenus se sont envolés à 3,66 milliards, contre 2,16 milliards un an avant. La chaîne table, pour l'exercice, sur une croissance de 15 à 19% des revenus, tandis que le bpa ajusté est espéré entre 3,80 et 4,20$. La forte demande en vêtements soutient tout particulièrement l'activité.

Ralph Lauren perd du terrain avant bourse à Wall Street. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus en hausse de 1% à 1,29 milliard de dollars, avec une croissance positive en Europe et en Asie. Les ventes digitales ont augmenté de 52%. Le plan de réalignement stratégique touche pour sa part à sa fin avec la vente attendue de Club Monaco. Le dividende trimestriel est restauré à 0,6875$ par titre, en ligne avec les niveaux pré-pandémiques. Le bpa dilué trimestriel est ressorti négatif de 1,01$ en données consolidées, mais positif de 38 cents sur une base ajustée. Le consensus de bpa ajusté était en pertes de 73 cents.

Pour l'exercice 2022 entamé, les revenus sont attendus en progression de 20 à 25% à devises constantes, avec une marge opérationnelle de 11%. Sur le premier trimestre, les revenus sont espérés en hausse de 140 à 150% à devises constantes avec la réouverture des économies, tandis que la marge devrait se situer entre 7 et 7,5%.

Virgin Galactic bondit avant bourse à Wall Street, alors que le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a confirmé son intention de mener à bien un vol d'essai de VSS Unity, son véhicule spatial suborbital, au mois de mai. Le groupe avance même la date du 22 mai, après-demain, "sous réserve des conditions météorologiques et techniques". Cela fait suite à la finalisation d'une revue de maintenance de VMS Eve, le vaisseau-mère destiné à transporter SpaceShipTwo Unity à une altitude voisine de 50.000 pieds. "Après une inspection détaillée et une analyse approfondie de notre vaisseau-mère, Eve, nous avons validé notre système de vol spatial en vue de l'essai à venir", se félicite Michael Colglazier, le directeur général de l'entreprise.

Microsoft a annoncé l'abandon l'année prochaine de son logiciel de navigation Explorer, favorisant ainsi Edge...

Oatly, spécialiste suédois du lait d'avoine, effectue son introduction en bourse à Wall Street, ce jeudi sur le Nasdaq. Le groupe a levé 1,4 milliard de dollars sur une valorisation initiale de 10 milliards de dollars, au cours d'IPO de 17$ par titre.