Wall Street incertain, avant la Fed et une avalanche de trimestriels

(Boursier.com) — La cote américaine hésite ce lundi, en attendant le verdict de la Fed et une série de résultats trimestriels majeurs. Le S&P 500 prend 0,07% à 3.964 pts et le Dow Jones 0,26% à 31.982 pts, mais le Nasdaq perd 0,34% à 11.793 pts. Le baril de brut WTI gagne 1,4% sur le Nymex à 96,1$. L'once d'or cède 0,8% à 1.714$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises.

L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois de juin 2022 est ressorti négatif à -0,19, contre un consensus FactSet de 0,01. Un indice négatif traduit une expansion inférieure à la normale.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de juillet 2022 est ressorti à -22,6, contre -17,7 en juin et -11 de consensus FactSet. L'indice s'enfonce donc nettement dans le rouge, signalant une très forte contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Ailleurs dans le monde, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'est établi à 88,6 au mois de juillet, contre un consensus de marché de 90 et un niveau révisé légèrement en baisse à 92,2 pour le mois de juin.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street, avec ce jour Newmont Corporation, Cadence Design Systems, Southern Copper et Whirlpool. Demain mardi, la journée sera extrêmement dense, avec notamment les comptes de Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, McDonald's, UPS, Texas Instruments, Raytheon, Mondelez, Chubb, 3M, Stryker, General Electric, Fiserv, Moody's, Centene, General Motors, Kimberly-Clark, Archer-Daniels-Midland, Corning, Paccar, Paramount, Juniper et bien d'autres encore. Mercredi, Meta Platforms, Qualcomm, T-Mobile US, Bristol-Myers, Boeing, ADP, Humana ou le CME Group, seront de la fête. Jeudi, Apple et Amazon seront les vedettes de la soirée, mais les opérateurs suivront aussi Mastercard, Pfizer, Merck, Thermo Fisher, Comcast, Intel, Honeywell ou Altria.

La Fed américaine, face à une inflation record, devrait relever encore de 75 points de base le taux des fonds fédéraux ce mercredi, entre 2,25 et 2,5% contre une fourchette actuelle allant de 1,5 à 1,75%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de trois quarts de point est de 77,5%, contre 22,5% pour la probabilité d'un geste encore plus fort de 1%. Le même outil fait ressortir une probabilité de près de 41% d'une fourchette des taux allant de 3,25 à 3,5% à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 13 et 14 décembre, et une probabilité de plus de 29% d'une fourchette de 3,5 à 3,75% à cette même date.

La Fed devrait donc porter ses taux à 2,25-2,50% mercredi, une fourchette que la banque centrale considère comme un territoire neutre. La plus grande question semble concerner les attentes pour septembre. Le marché évalue actuellement une probabilité d'environ 50% d'un mouvement de 50 pb le 21 septembre, lors de la réunion suivante, tandis que la cote de 75 pb est d'environ 42% d'après FedWatch. Jerome Powell, dirigeant de la Fed, devrait mettre l'accent sur la lutte contre l'inflation, mais également réaffirmer qu'un atterrissage en douceur demeure réalisable. Jeudi apportera la publication du PIB du T2 (consensus FactSet +0,9%). Certains craignent tout de même un deuxième trimestre de contraction qui alimenterait les préoccupations plus larges en matière de croissance, même s'il est également probable qu'il y ait beaucoup de recul compte tenu de la solidité du marché du travail et des bilans des consommateurs.

Les valeurs

Newmont Mining (-10% !), le colosse minier du Colorado, corrige avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler des bénéfices inférieurs aux attentes de marché, victime d'une hausse des dépenses de plus de 30% et d'un repli des facturations. Le titre tombe au plus bas de deux ans sur la cote américaine, alors que le bénéfice net trimestriel s'est établi à 387 millions de dollars, 49 cents par titre, contre 650 millions de dollars et 81 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 46 cents, contre un consensus de 66 cents mesuré par FactSet. Les revenus se sont tassés de 0,2% à 3,06 milliards de dollars.

Tesla (stable). Le cofondateur de Google, Sergey Brin, aurait demandé à ses conseillers de vendre ses investissements personnels dans les entreprises d'Elon Musk, croit savoir le Wall Street Journal. Des personnes proches du dossier citées par le WSJ indiquent que Brin a donc demandé à ses conseillers financiers ces derniers mois de vendre ses investissements personnels dans les sociétés d'Elon Musk. Ce dernier aurait eu en effet une brève liaison avec la femme de Brin en décembre dernier. Le WSJ n'a pas pu déterminer l'ampleur de ces investissements, ni si Brin avait concrètement réalisé des ventes.

Musk a démenti ces informations et affirmé que lui et Brin restaient amis. "Sergey et moi sommes des amis et étions à une fête ensemble la nuit dernière ! J'ai juste vu Nicole (Shanahan) deux fois en trois ans, les deux fois avec de nombreuses autres personnes autour de nous. Rien de romantique", a assuré le milliardaire sur Twitter.

Intel (-1%) a annoncé son intention de produire des 'puces' pour le Taïwanais MediaTek, l'un des géants asiatiques du secteur.

Centene (+1%) a accepté de céder ses activités en Espagne et en Europe centrale au groupe français de cliniques et hôpitaux privés Vivalto Santé. Les conditions du deal n'ont pas été divulguées.

Uber (-1%) a conclu un accord avec la justice américaine et admis qu'il n'avait pas signalé à la Federal Trade Commission (FTC) le piratage de données de 57 millions d'utilisateurs en 2016.

T-Mobile US (+1%) a accepté de payer 350 millions de dollars et de dépenser 150 millions de dollars supplémentaires pour l'amélioration de la sécurité des données et mettre un terme à un litige concernant une cyberattaque qui a compromis l'an dernier les informations de 76,6 millions de personnes.