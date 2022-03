Wall Street incertain, avant de nouvelles sanctions contre la Russie

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant ce vendredi, après sa correction de la veille et suite à des commentaires encourageants de Vladimir Poutine. Les nouvelles sanctions attendues contre la Russie viennent contrebalancer les propos provenant du Kremlin. Le DJIA gagne 0,56% à 33.361 pts, alors que le S&P 500 grappille 0,16% à 4.266 pts et que le Nasdaq cède 0,34% à 13.086 pts. Le baril de brut WTI reste volatil et gagne 2,4% à 108,4$ sur le Nymex. L'once d'or consolide de 1% à 1.980$. L'indice dollar prend 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin évolue dans la zone des 39 000$.

C'est donc au président russe Vladimir Poutine que l'on doit cette meilleure tendance boursière. Le leader russe a fait état ce vendredi d'évolutions positives dans les discussions avec les autorités ukrainiennes, sans toutefois fournir plus de détails. "Il y a certaines évolutions positives, me disent les négociateurs de notre côté", a affirmé Poutine à l'occasion d'une rencontre avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, ajoutant que ces discussions se poursuivaient quotidiennement.

Pourtant, les forces russes se réorganiseraient au nord de Kiev, selon des images satellite, et le Royaume-Uni a indiqué ce jour que Moscou pourrait tenter une nouvelle attaque dans les prochains jours contre la capitale ukrainienne, alors que l'UE et les Etats-Unis organisent quant à eux la riposte. En outre, des bombardements russes ciblent toujours plusieurs villes de l'est de l'Ukraine, dont Kharkiv et Marioupol. Les autorités ukrainiennes ont accusé l'armée russe d'avoir frappé un hôpital psychiatrique dans la ville d'Izioum, deux jours après le bombardement d'une maternité à Marioupol.

Poutine a en outre ouvert la voie à une intensification du conflit dans le Donbass, dans le cadre d'une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" l'Ukraine. Le président russe a donné son feu vert à l'envoi de 16.000 volontaires du Proche-Orient dans les républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk. Le président ukrainien Volodimir Zelenski a affirmé que Moscou avait commencé à déployer des mercenaires syriens en Ukraine.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, indique ce vendredi, à l'issue du sommet de Versailles, que la Commission présentera d'ici la mi-mai une proposition visant à affranchir l'UE de sa dépendance vis-à-vis du pétrole, du gaz et du charbon russes d'ici 2027. Von der Leyen affirme par ailleurs que l'Union européenne a besoin d'une approche coordonnée pour augmenter ses dépenses militaires. La Commission va également présenter un quatrième train de sanctions contre la Russie, suite à l'invasion de l'Ukraine.

Von der Leyen, comme le président français Emmanuel Macron, insistent sur le fait que l'Ukraine "fait partie de la famille européenne". Macron ajoute que toutes les options sont sur la table concernant ce conflit russo-ukrainien, et que "nous sommes prêts à d'autres sanctions". Le message adressé aux Ukrainiens est en revanche que "le chemin vers l'Europe leur est ouvert". "Nous entrons dans une zone de très fortes tensions, la BCE aura à poursuivre le travail", a insisté le président français, qui redoute en outre l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché alimentaire.

Emmanuel Macron précise que le G7 annoncera dans les heures qui viennent une nouvelle série de sanctions contre la Russie, et que la Banque centrale européenne aura à poursuivre le travail en raison des tensions nées de l'invasion en Ukraine...

Dans l'actualité économique ce vendredi à Wall Street, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mars 2022, mesuré par l'Université du Michigan, est ressorti à 59,7 seulement, contre un consensus FactSet de 62 et un niveau de 62,8 en février.

Ailleurs dans le monde, parmi les autres statistiques de la journée, les dépenses réelles de consommation des ménages au Japon pour le mois de janvier ont augmenté de 6,9%, alors que les revenus réels ont progressé de 1,6%.

En Allemagne cette fois, l'indice des prix à la consommation pour le mois de février, en données harmonisées (UE), a été confirmé à +0,9% en lecture finale et en comparaison du mois antérieur (+5,5% en comparaison de l'an dernier).

Au Royaume-Uni, les chiffres du PIB ont dépassé les attentes, comme ceux de la production industrielle et manufacturière, alors que le déficit commercial s'est creusé. Les données publiées plus tôt ce vendredi ont montré que l'économie britannique avait rebondi beaucoup plus que prévu en janvier, le produit intérieur brut ayant augmenté de 0,8% sur le mois après une baisse de 0,2% en décembre. Le consensus était de 0,2% de croissance en janvier.

Les pays occidentaux s'apprêtent donc à renforcer les sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Joe Biden demanderait ce vendredi la fin du statut commercial privilégié de la Russie, ouvrant la voie à une augmentation des droits de douane sur les produits russes - annonce qui serait faite aux côtés des dirigeants du G7 et de l'UE.

Dans le même temps, les dirigeants de l'UE s'engagent à accroître la pression économique sur la Russie et la Biélorussie, notamment en imposant de nouvelles sanctions aux banques russes et en bloquant les navires russes des ports de l'UE. Les leaders de l'Union européenne, réunis à Versailles depuis hier, vont prendre de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine et pour cesser de s'approvisionner en hydrocarbures russes. Biden devrait annoncer peu après que les Etats-Unis et leurs alliés du G7 et l'UE vont retirer à la Russie son statut de partenaire commercial privilégié. Le Sénat US a par ailleurs adopté une loi débloquant 13,6 milliards de dollars pour l'achat de munitions et de matériel militaire destiné à l'armée ukrainienne, ainsi que le soutien humanitaire à l'Ukraine. La Commission européenne entend doubler son aide militaire à l'Ukraine et a demandé le déblocage de 500 millions d'euros supplémentaires. L'UE fournit déjà à Kiev des armes défensives.

Les retombées économiques de l'invasion russe se poursuivent alors que la flambée des prix des matières premières menace d'aggraver l'inflation et de limiter les possibilités d'assouplissement supplémentaire. Vladimir Poutine prévoit pour sa part de nationaliser les activités des entreprises étrangères qui fuient la Russie suite à son invasion de l'Ukraine...

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a rencontré hier son homologue ukrainien Kuleba en Turquie, premier entretien en face à face de haut niveau depuis le début du conflit, mais sans aucun progrès. Lavrov a noté que personne ne prévoyait de négocier un cessez-le-feu lors de ces pourparlers et a déclaré que les responsables de niveau inférieur se réuniraient à nouveau bientôt sur ce sujet en Biélorussie (trois rounds ont déjà eu lieu). Il a ajouté qu'il pourrait y avoir une réunion Poutine/Zelensky à un moment donné dans le futur. Kuleba a déclaré qu'un cessez-le-feu avait été mentionné mais que rien n'avait été accompli. L'Ukraine a réaffirmé qu'elle ne se rendrait pas, mais a déclaré que son pays était prêt à rechercher des solutions diplomatiques équilibrées.

Les acteurs du marché digèrent également la mise à jour d'hier de la BCE, qui a fait état d'une réduction plus rapide de son soutien avec la possibilité d'un QE se terminant au troisième trimestre si les perspectives d'inflation ne s'atténuent pas. L'incertitude grandit par ailleurs à l'approche d'une réunion monétaire très délicate de la Fed, programmée les 15 et 16 mars.

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a prévenu hier que les États-Unis verraient probablement une autre année d'inflation "très inconfortablement élevée". Cela complique considérablement la tâche du patron de la Fed, Jerome Powell, alors que la banque centrale américaine est supposée lever son soutien et débuter un cycle de hausse des taux.

Yellen s'est montrée prudemment optimiste sur CNBC, malgré une inflation US au plus haut de 40 ans et une très grande incertitude géopolitique. "Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitude liée à ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine", a déclaré Yellen. "Je pense que cela exacerbe l'inflation". Alors que les Américains font face aux conséquences de sanctions sévères contre la Russie, Yellen a relativisé : "Nous avons une bonne économie forte avec d'excellentes perspectives pour le marché du travail et l'activité réelle à venir. L'inflation est un problème, et c'est un problème auquel nous devons nous attaquer, mais je ne m'attends pas à une récession aux États-Unis", a déclaré la secrétaire au Trésor.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, une hausse des taux de 25 points de base de la Fed est toujours attendue pour le 16 mars, à l'issue de la réunion monétaire de la semaine prochaine. Ainsi, la probabilité d'un taux des fonds fédéraux relevé entre 0,25 et 0,5% mercredi est évaluée à 97,8%, contre 2,2% pour la probabilité d'un statu quo. Concernant la réunion du 4 mai, une hausse des taux de 25 ou 50 points de base est attendue (probabilités respectives de 53,7% et 45,1%).

Les stratèges de Goldman Sachs n'excluent pas la formation d'une récession, face à la combinaison actuelle d'éléments adverses. "Nous voyons maintenant le risque que les États-Unis entrent en récession au cours de l'année prochaine comme globalement en ligne avec les probabilités de 20 à 35% actuellement impliquées par les modèles basés sur la pente de la courbe des taux", a déclaré Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs. Le stratège le plus écouté de Wall Street a réduit ses prévisions de croissance du PIB américain pour 2022 à 1,75% contre 2% auparavant. Les estimations consensuelles tablent sur une augmentation de 2,7%.

Les valeurs

Oracle (-3%) a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des marchés, entraînant dans un premier temps une chute de jusqu'à 8% de son cours de Bourse dans les cotations électroniques après la clôture. Toutefois, le titre a ensuite réduit ses pertes à environ 1,5%. Pour son 3e trimestre fiscal, le groupe américain a fait état d'un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars (84 cents par action) moins de la moitié par rapport aux 5,02 Mds$ (1,68$ par action) dégagés un an plus tôt. Ajusté des éléments non récurrents, le bénéfice par action a atteint 1,13$, contre 1,16$ un an plus tôt. Les analystes sondés par FactSet tablaient sur un bpa ajusté dans une fourchette de 1,14$ à 1,18$. Les revenus trimestriels du groupe se sont élevés à 10,51 Mds$, contre 10,09 Mds$ un un plus tôt (+4%), et conformes aux attentes du consensus.

Oracle a expliqué la déception sur son bénéfice par la baisse de ses investissements dans deux compagnies, Oxford Nanopore (spécialisée dans le séquençage génétique), dont le cours de Bourse a chuté, et Ampere Computing, un développeur de micro-processeurs, qui a subi des pertes opérationnelles. "Nous restons confiants que nos investissements dans ces deux compagnies de technologies avancées produiront d'importants retours sur investissement", a assuré Oracle.

Rivian retombe de 8% supplémentaires à Wall Street sous les 38$. Depuis ses pics de novembre, le titre du concepteur de véhicules électriques a été divisé par trois ! Hier soir, le constructeur américain de voitures électriques a raté le consensus de place en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Il a en outre ajusté ses objectifs de production, toujours victime des problèmes d'approvisionnement. La perte trimestrielle a dépassé les 2 milliards de dollars. Les contraintes de supply chain plombent les perspectives, le groupe estimant qu'elles pourraient réduire ses ambitions 2022 de production de moitié, à 25 000 véhicules.

Au 8 mars, Rivian a construit 1 410 véhicules cette année et 2 425 depuis le début de sa production. Pour le quatrième trimestre, le groupe a affiché une perte nette de 2,46 milliards de dollars soit 4,83$ par titre, contre 353 millions de dollars un an avant. Les revenus n'ont représenté que 54 millions de dollars, contre 60 M$ de consensus. A court terme, le groupe se montre pessimiste. Néanmoins, une reprise significative de la production est attendue au deuxième trimestre pour le van EDV-700 destiné à Amazon - qui détient 20% du capital et a commandé pas moins de 100 000 vans. La production d'un nouveau van pour Amazon, l'EDV-500, de taille plus réduite, est attendue plus tard dans l'année.

Meta (-3%). La Russie a indiqué qu'elle mettrait fin aux activités sur son territoire de Meta Platforms, opérateur de Facebook, Instagram et WhatsApp, si une information Reuters selon laquelle la société permettait aux utilisateurs de certains pays d'appeler à la violence contre les Russes et les soldats russes était avérée.

Meta et Alphabet ont en outre défendu ce jour leur accord publicitaire 'Jedi Blue', après l'ouverture par les autorités antitrust de l'UE et du Royaume-Uni d'enquêtes sur ce contrat accusé de restreindre la concurrence.

Twitter (-2%), le réseau social média américain, vient de nommer trois nouveaux dirigeants, dont Jay Sullivan, ancien directeur produit chez Facebook chargé de la réalité virtuelle et augmentée, pour superviser le développement de nouveaux services dans sa division grand public. Twitter vise 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens d'ici fin 2023, contre 217 millions actuellement.