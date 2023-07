Wall Street incertain après le rallye, en attendant Tesla et Netflix

(Boursier.com) — Wall Street hésite un peu avant bourse ce mercredi, S&P 500 et Dow Jones demeurant stables après le bond de la veille. Le Nasdaq grappille encore 0,2%. Les opérateurs font preuve de plus de prudence, alors que la soirée sera chargée, avec notamment les résultats financiers de Tesla, Netflix et IBM. Il s'agit du premier test majeur pour les grandes valeurs technologiques américaines, qui ont porté le rallye ces derniers mois et se doivent donc de convaincre par leurs comptes. Sur le front économique, les investisseurs jouent de plus en plus le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie, malgré des récentes statistiques plus mitigées - avec hier les chiffres de la consommation et de la production industrielle et aujourd'hui ceux des mises en chantier de logements. Quoi qu'il en soit, l'apaisement apparent de l'inflation fournit plus de marge de manoeuvre à la Fed en cas de mauvaise surprise.

A l'approche de la réunion monétaire des 25 et 26 juillet, l'outil FedWatch donne une probabilité de plus de 99% d'une hausse de taux d'un quart de point de la Fed, qui porterait le taux des fed funds entre 5,25% et 5,5%. Il pourrait bien s'agir de la fourchette terminale, avant de futurs assouplissements au premier semestre 2024.

Les mises en chantier de logements aux USA pour le mois de juin 2023 se sont établies sur un rythme de 1,434 million d'unités, contre 1,483 million de consensus FactSet et 1,559 million pour la lecture révisée - en baisse - du mois antérieur. Les permis de construire sont ressortis sur un rythme de 1,44 million, contre 1,48 million de consensus et 1,496 million un mois auparavant.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 14 juillet, sera communiqué à 16h30.

Ailleurs dans le monde, il n'y a pas eu de réelle surprise ce jour du côté de l'inflation européenne. Le taux d'inflation de la zone euro a ainsi été confirmé à 5,5%, en ligne avec les attentes, tandis que la lecture "core" harmonisée finale a été de +5,5% également contre 5,4% précédemment évalué. L'inflation dans la zone euro a donc ralenti en juin à 5,5% sur un an contre 6,1% en mai, selon Eurostat, avec une modération des tensions sous-jacentes. Par rapport au mois de mai, l'indice des prix aux normes européennes a augmenté de 0,3%. L'inflation sous-jacente hors éléments volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s'établit à 6,8% sur un an en juin contre 6,9% en mai. Une mesure plus étroite excluant l'alcool et les produits du tabac a en revanche progressé à 5,5% par rapport à juin 2022 contre +5,3% en mai.

L'inflation britannique est ressortie quant à elle plus modérée que prévu en juin, avec un IPC ajusté en augmentation de 6,9% en juin et sur un an, contre 7% de consensus, ou une inflation de 7,9% en données harmonisées européennes contre 8,1% de consensus. Les prix britanniques à la production ont aussi agréablement surpris.

Les valeurs

Goldman Sachs perd du terrain avant bourse à Wall Street, la banque d'affaires new-yorkaise peinant toujours à convaincre. GS a affiché notamment des revenus de banque d'investissement en retrait de 20%, tandis que les revenus de trading ont diminué de 14%. Les bénéfices ont été durement touchés par la sortie en cours de Goldman des prêts à la consommation. Les profits trimestriels de la banque ont chuté de plus de 60%. GS a subi une dépréciation de 504 millions de dollars liée à son activité GreenSky et de 485 millions de dollars liée à ses investissements immobiliers consolidés. Ainsi, Goldman a annoncé des bénéfices de 1,07 milliard de dollars, ou 3,08 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,79 milliards de dollars un an plus tôt.

US Bancorp a annoncé ce jour des bénéfices trimestriels conformes aux attentes de marché, réalisant un bénéfice ajusté par action de 1,12$ et un bpa net de 84 cents. Les revenus se sont établis à 7,2 milliards de dollars. Le consensus était de 1,12$ de bénéfice ajusté par action pour 7,15 milliards de dollars de revenus. Les dépôts totaux moyens sur la période ont représenté 497 milliards de dollars, contre un peu plus de 500 milliards de dollars de consensus. Les crédits totaux moyens ont été de 389 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de marché.

M&T Bank a battu le consensus de profits, la hausse des taux ayant dopé les revenus nets d'intérêts au deuxième trimestre. Le total des dépôts a atteint 162,1 milliards de dollars, contre 159,1 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires a été de 841 millions de dollars, ou 5,05$ par action, comparativement à 192 millions de dollars, ou 1,08$ par action, un an plus tôt.

Northern Trust a affiché des résultats en déclin. Les revenus ont reculé de 1% à 1,77 milliard de dollars. Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 324 millions de dollars ou 1,56$ par titre, contre 388 millions de dollars un an avant.

Nasdaq Inc a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus en croissance de 4% en glissement annuel, les activités Solutions ayant progressé de 6%. Les revenus totalisent ainsi 925 millions de dollars, pour un bénéfice ajusté dilué de 71 cents en hausse de 3%. Le consensus était de 66 cents de bpa ajusté et 915 millions de dollars de revenus.

Omnicom, le géant publicitaire américain, décrochait hier soir de 7% à Wall Street après bourse, suite à la publication de ses résultats trimestriels. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,81$, dépassant d'un cent le consensus, à comparer à un niveau de 1,68$ un an avant. Les revenus se sont établis à 3,61 milliards de dollars sur la période, contre 3,57 milliards de dollars un an plus tôt. Ce niveau d'activité est jugé décevant, alors que le consensus était plus proche des 3,7 milliards de dollars.

ASML, le colosse néerlandais de la fabrication de machines de photolithographie et équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, a relevé aujourd'hui ses estimations de revenus, tablant sur une croissance des ventes cette année d'environ 30% en comparaison de 2022, contre une guidance antérieure de +25%. Le dirigeant du groupe néerlandais a déclaré que la société ne s'attendait pas à un impact financier significatif des règles affectant les exportations de la société vers la Chine. Le solide carnet de commandes d'environ 38 milliards d'euros fournit au groupe "une bonne base pour naviguer dans ces incertitudes à court terme", selon Wennick. ASML a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 35% à 1,9 milliard d'euros, pour des ventes en croissance de 28% à 6,9 milliards, dépassant les attentes des analystes. Le groupe envisage des revenus du troisième trimestre allant de 6,5 à 7 milliards d'euros et une marge brute de 50%.

JB Hunt, le géant américain du transport de marchandises, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2023 des revenus totalisant 3,13 milliards de dollars, en déclin de 18% en glissement annuel et inférieurs au consensus de marché qui se situait à 3,3 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action pour le trimestre clos a été de 1,81$, contre 1,92$ de consensus. Le bénéfice net trimestriel a été de 190 millions de dollars contre 255 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a reculé de 23% à 271 millions de dollars.

Baker Hughes, le groupe parapétrolier de Houston, a publié pour le deuxième trimestre fiscal des revenus supérieurs aux attentes à 6,3 milliards de dollars, en croissance de 25% en glissement annuel, pour un bénéfice ajusté part du groupe de 395 millions de dollars en augmentation de 281 millions et un Ebitda ajusté en progression de 39% à 907 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 39 cents. Le consensus était de 33 cents de bénéfice ajusté par action pour 6,26 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 858 millions de dollars, alors que le free cash flow a été de 623 millions de dollars.

Halliburton, géant des services pétroliers, a dépassé les attentes de bénéfices du deuxième trimestre. Le bénéfice net est ressorti à 610 millions de dollars, ou 68 cents par action, contre 651 millions de dollars, ou 72 cents par action, il y a un an. Le bénéfice net ajusté dilué par action a été de 77 cents, en croissance de plus de 50% en glissement annuel. Le consensus FactSet pour le bénéfice par action était de 75 cents sur une base ajustée. Les revenus ont bondi de 14% à 5,8 milliards de dollars, contre 5,86 milliards de consensus. La marge opérationnelle a été de 17,4%, une augmentation de 329 points de base en glissement annuel. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 1,1 milliard et le free cash flow de 798 millions de dollars.

Tesla publie ce soir à Wall Street ses derniers résultats financiers trimestriels. L'enjeu est de taille, alors que le dossier capitalise désormais près de 930 milliards de dollars sur la place américaine, ayant regagné près de 140% cette année - ou 540 milliards de capitalisation, avec les bons chiffres de livraison, les succès de son réseau de superchargeurs et l'euphorie autour de l'intelligence artificielle. Le consensus est de 82 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 24,48 milliards de dollars de revenus sur la période.

Le groupe d'Elon Musk, qui vient de produire son premier Cybertruck au Texas, avait inquiété auparavant en réduisant plusieurs fois ses prix. Les opérateurs seront donc très attentifs ce soir à l'évolution des marges. On sait déjà que le constructeur américain a enregistré des ventes records au deuxième trimestre. La firme d'Elon Musk a livré 466.140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant les estimations de Wall Street.

Apple, le colosse californien de Cupertino, gagne des parts de marché sur les smartphones en Inde. Le fabricant de l'iPhone surfe sur une vague de 'premiumisation' et atteint des parts de marché record sur plusieurs nouveaux marchés, confirment les données de Counterpoint Research. L'Inde, perçu comme un relais de croissance majeur pour le groupe à la pomme, constituerait un très bon exemple avec une croissance de la part de marché de 50% en glissement annuel au deuxième trimestre 2023 ! Le rapport en question montre que le marché global de la téléphonie mobile connaît une baisse, les consommateurs patientant plus longtemps pour mettre à niveau ou acheter des appareils remis à neuf.

Carvana bondit de 34% en pré-séance à Wall Street, alors que le détaillant américain en véhicules d'occasion vient de conclure un deal pour réduire sa dette de 1,2 milliard de dollars. "Cette transaction augmente considérablement notre flexibilité financière en réduisant notre dette totale, en prolongeant les échéances et en réduisant les intérêts débiteurs à court terme alors que nous continuons à exécuter notre plan visant à générer une rentabilité significative et à reprendre la croissance", a déclaré le CFO Mark Jenkins. La société a également annoncé des résultats trimestriels, affichant des ventes de véhicules qui ont manqué les estimations tandis que les revenus et les bénéfices ont dépassé les attentes.