Wall Street : inarrêtable ?

(Boursier.com) — La cote américaine poursuit dans le vert avant bourse ce vendredi, suite à son rallye de la veille marqué par un bond de 1,26% du Dow Jones et un gain de 1,15% sur le Nasdaq. La tendance demeure donc positive pour l'heure, les opérateurs passant en mode 'FOMO' (peur de rater le train de la hausse) depuis que le S&P 500 est passé en territoire de "bull market" technique, ayant repris plus de 20% sur ses planchers d'octobre. Le Nasdaq est attendu en progression de 0,4% avant bourse, alors que le S&P 500 prend 0,2% et le Dow Jones 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,7% à 71,1$. L'once d'or s'accorde 0,3% à 1.977$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, les investisseurs suivront à 16 heures l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de juin (consensus FactSet de 60). Plus tôt aujourd'hui et ailleurs dans le monde, les marchés ont pris connaissance d'indices en ligne avec les attentes des prix à la consommation en Italie et sur l'ensemble de la zone euro.

Du côté de la Fed, le gouverneur Waller doit s'exprimer. Les opérateurs refusent d'accepter l'idée de nouveaux durcissements monétaires de la Fed et misent sur la fin toute proche du cycle de durcissement, après le statu quo décidé cette semaine sur le taux des fonds fédéraux, laissé inchangé entre 5 et 5,25%. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la Fed pourrait relever encore ses taux d'un quart de point le 26 juillet, entre 5,25 et 5,5%, mais le taux terminal sera alors très probablement atteint. Le même outil FedWatch montre une probabilité significative d'un premier assouplissement monétaire en décembre. Pourtant, Jerome Powell, patron de la Fed, a exclu un tel scénario mercredi soir, lors de sa conférence de presse. Le 'dot plot', qui présente sous forme de graphique à points les prévisions des membres de la Fed, montre quant à lui l'anticipation de deux hausses de taux supplémentaires d'un quart de point (ou d'une d'un demi-point) d'ici la fin de l'année.

Les marchés actions sont également stimulés par les espoirs de relance et de stimulus en Chine, ainsi que la politique monétaire japonaise ultra-accommodante. Sur le Vieux continent, la Banque centrale européenne a, sans surprise, poursuivi son resserrement monétaire en annonçant une nouvelle hausse de ses taux directeurs d'un quart de point, Christine Lagarde ajoutant qu'une autre hausse en juillet était très probable. Joachim Nagel, un "faucon" du Conseil des gouverneurs, a estimé pour sa part qu'il pourrait être nécessaire que la remontée des taux continue après la pause estivale.

C'est aussi la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (les troisièmes vendredis de juin, mars, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

Les valeurs

Adobe prenait 3,5% après bourse à Wall Street hier soir, suite à une clôture en hausse de 2,4%. Le groupe software américain, connu pour ses produits Acrobat, Photoshop, Flash ou InDesign, a publié hier soir des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le directeur général de l'affaire, Shantanu Narayen, a en outre profité de l'occasion pour évoquer la "nouvelle ère de l'IA générative". Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 3,91$, à comparer à un consensus de 3,78$ et un niveau de 3,35$ un an avant. Les revenus ont été de 4,82 milliards de dollars sur ce trimestre clos début juin, dépassant également les attentes de marché, alors qu'ils se situaient à 4,39 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

Adobe a donc dépassé les estimations de Wall Street sur le trimestre. Le groupe entend par ailleurs profiter de la tendance actuelle avec des intégrations d'intelligence artificielle générative. Le groupe californien de San Jose a procédé ainsi à l'introduction de fonctionnalités d'IA dans Acrobat, Photoshop ou Premiere Pro. Le groupe propose aussi Firefly, un outil d'intelligence artificielle générant des images, à ses clients majeurs. "Les utilisateurs ont maintenant généré plus d'un demi-milliard d'actifs sur le site Web de Firefly et dans Photoshop, faisant de ces deux versions bêta les plus réussies de l'histoire de l'entreprise", a indiqué à l'agence Reuters le directeur financier d'Adobe, Dan Durn. En termes de perspectives, Adobe anticipe pour le trimestre entamé des revenus logés entre 4,83 et 4,87 milliards de dollars. Les revenus annuels sont désormais anticipés entre 19,25 et 19,35 milliards, ce qui ressort ici encore supérieur aux attentes. Adobe attend par ailleurs la finalisation du rachat pour 20 milliards de dollars de la plateforme de conception à interface collaborative basée sur le cloud Figma.

Virgin Galactic s'enflammait hier soir de 44% après bourse à Wall Street. Le groupe de tourisme spatial a en effet annoncé qu'il était prêt pour un vol commercial de sa fusée, attendu en fin de mois. Virgin Galactic Holdings, firme fondée par Richard Branson, a indiqué que son service de vols spatiaux commerciaux allait donc être lancé ce mois. Concrètement, le premier vol spatial, Galactic 01, est programmé entre le 27 et le 30 juin. Le vol Galactic 02 suivrait si tout se passe bien au début du mois d'août. Des vols spatiaux commerciaux mensuels sont ensuite espérés. Après de multiples retards dans le lancement de ce service commercial, il semblerait donc que le groupe touche au but. La première mission commerciale attendue en fin de mois transporterait trois membres d'équipage de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche d'Italie.

Intel, géant américain des microprocesseurs, éclipsé ces derniers mois par ses rivaux Nvidia et AMD, entend investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars dans une nouvelle installation d'assemblage et de test de semi-conducteurs en Pologne, dans le cadre d'une campagne d'investissement de plusieurs milliards de dollars à travers l'Europe pour renforcer ses capacités. Intel avait déjà annoncé l'an dernier son intention de construire un grand complexe de puces en Allemagne ainsi que des installations en Irlande et en France. Le groupe entend ainsi bénéficier des règles de financement et des subventions assouplies de la Commission européenne. L'usine polonaise emploiera 2.000 salariés et créera plusieurs milliers d'emplois supplémentaires pendant la phase de construction... Handelsblatt a rapporté pour sa part hier qu'Intel était proche d'un accord avec le gouvernement allemand pour 9,9 milliards d'euros de subventions, contre 6,8 milliards précédemment convenus.

Micron, le concepteur américain de 'puces' blacklisté par Pékin, entend poursuivre son engagement local et veut investir 600 millions de dollars dans une usine chinoise malgré l'interdiction partielle de ses produits. Il s'agit donc d'un investissement de 4,3 milliards de yuans pour l'Américain, sur les prochaines années, dans l'usine d'emballage de puces de Xian. L'investissement comprend l'acquisition d'équipements d'emballage que Micron utilise depuis 2016 auprès d'une filiale du Taïwanais Powertech Technology. Micron entend également ouvrir une nouvelle ligne de production sur le site pour fabriquer des produits DRAM, NAND et SSD mobiles afin de renforcer les capacités d'emballage et de test de l'usine, indique Reuters.

L'Américain serait aussi sur le point d'investir plus d'un milliard de dollars pour installer une usine d'emballage de puces en Inde, selon Bloomberg, qui cite des personnes ayant une connaissance directe de la question. Une telle décision diversifierait l'empreinte géographique du groupe dans un contexte de tensions sino-américaines. Une annonce pourrait être faite dès la visite du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis la semaine prochaine. Le montant engagé pourrait même atteindre 2 milliards de dollars.

iRobot bondit avant bourse à Wall Street vers les 52$, alors que le régulateur britannique de la concurrence a autorisé l'acquisition du fabricant du robot aspirateur Roomba par Amazon pour 1,7 milliard de dollars. La CMA britannique a donc estimé que l'accord n'entraînerait pas de problèmes de concurrence au Royaume-Uni. En avril, l'autorité britannique avait initié une enquête sur l'accord qui avait été annoncé en août de l'an dernier. Amazon et iRobot poursuivent leur travail en coopération avec d'autres régulateurs, mais l'opération semble donc en très bonne voie.

Walt Disney a annoncé le départ de sa directrice financière Christine McCarthy. Elle a été une dirigeante clé de Disney pendant plus de deux décennies. Le géant du divertissement a indiqué que McCarthy prenait un congé familial pour raison médicale. Elle a un mari malade, qui est dans un établissement de santé depuis le début de l'année. Une personne familière de la situation, citée par le Wall Street Journal, a pourtant déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement dans sa vie récemment qui l'obligerait à prendre du recul. McCarthy aurait affronté le directeur général de Disney, Robert Iger, et d'autres cadres supérieurs au sujet de la stratégie, y compris le montant que Disney dépense pour le contenu et la restructuration récente qui, selon elle, ne serait pas allée assez loin pour rationaliser l'entreprise. Le WSJ cite à ce sujet une personne proche du dossier. Kevin Lansberry, actuellement vice-président exécutif et directeur financier de Disney Parks, Experiences and Products, entrera en fonction en tant que directeur financier par intérim à partir du 1er juillet.

Cava a doublé de valeur hier à Wall Street pour son IPO, alors que les marchés retrouvent leur pleine confiance depuis quelques semaines. Les actions de la chaîne de restaurants de style méditerranéen Cava Group ont donc flambé de 99% hier pour leurs débuts en bourse, au lendemain d'un 'pricing' de l'opération déjà bien supérieur aux attentes. La forte demande montre que les investisseurs s'intéressent donc à nouveau aux entreprises qui se développent rapidement mais ne réalisent pas encore de bénéfices, constate le Wall Street Journal. Cava Group avait annoncé avant-hier le prix de son offre publique initiale de 14.444.444 actions ordinaires, à 22$ par action.

Goldman Sachs. Le conseil d'administration de Goldman Sachs commence à réévaluer le poste du directeur général David Solomon, rapporte le New York Post. Un initié de Goldman a déclaré au NY Post qu'au beau milieu d'une série de départs de cadres supérieurs, Solomon pourrait avoir un problème avec le Conseil. Des sources distinctes indiquent que Solomon ne comprend pas la culture du partenariat, du travail d'équipe et de la loyauté, et qu'il n'a pas les manières accessibles de son prédécesseur Lloyd Blankfein. L'article note qu'il n'y a pas de successeurs clairs à Solomon étant donné que de nombreuses options potentielles ont été abandonnées au cours des dernières années. Néanmoins, plusieurs initiés ont précisé au NY Post que Dan Dees, co-responsable de la banque et des marchés mondiaux, pourrait être le meilleur candidat interne.

La Fed et le gendarme américain des marchés financiers, la Securities & Exchange Commission (SEC), enquêtent sur le rôle tenu par la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs dans le cadre de deux accords avec la Silicon Valley Bank qui ont précédé son effondrement. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question. Reuters rappelle pour sa part que la Silicon Valley Bank avait enregistré une perte de 1,8 milliard de dollars sur la vente d'un portefeuille obligataire à Goldman Sachs, qui avait aussi été impliqué dans une cession d'actions ratée de SVB ayant conduit à la fuite des déposants puis à son effondrement.