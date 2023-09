Wall Street hésite toujours, après l'inflation et avant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street a tergiversé mercredi, après avoir corrigé initialement suite à des chiffres de l'inflation. Le S&P 500 avance finalement de 0,12% à 4.467 pts, le Dow Jones perd 0,20% à 34.575 pts mais le Nasdaq monte de 0,29% à 13.813 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reste haut perché, avançant de 0,3% à 89$. L'indice dollar progresse de 0,1% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans est resté tendu à 4,28%.

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois d'août sont ressortis mitigés. En effet, l'indice des prix à la consommation hors alimentaire et énergie a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus et 0,2% un mois avant... Sur un an, l'inflation ajustée est donc de 4,3% hors éléments volatils, contre 4,7% un mois plus tôt et 4,3% de consensus de place.

L'inflation globale s'affiche quant à elle à 3,7%, contre 3,2% un mois plus tôt et 3,6% de consensus. La hausse des prix à la consommation d'un mois sur l'autre se situe à 0,6%, proche des attentes des économistes, contre 0,2% un mois auparavant... Il s'agit donc d'une relative mauvaise nouvelle pour la Fed et les marchés, puisqu'elle plaide pour des taux élevés plus longtemps. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'un statu quo monétaire se situe malgré tout à 95% pour la prochaine réunion des 19 et 20 septembre, mais la probabilité d'un nouveau durcissement d'un quart de point le 1er novembre atteint tout de même 41%...

Un autre indice d'inflation, prévisionnel celui-là, est ressorti quant à lui relativement stable : L'indice des anticipations de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre s'est établi à 2,5%, comme le mois précédent. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes. Les anticipations d'inflation à plus long terme selon la même étude sont de 2,9% à un horizon cinq à dix ans, mesure qui ressort presque inchangée en comparaison du mois antérieur.

Les cours pétroliers hésitent tout en restant tendus après l'annonce d'une hausse surprise des réserves de brut aux États-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Énergie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont augmenté de 3,95 millions de barils lors de la semaine close le 8 septembre à 420,6 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 1,9 mb. Les stocks d'essence ont eux crû de 5,6 mb (+0,2 mb attendu), et ceux de produits distillés ont progressé de 3,9 mb million de barils (+1,3 mb attendu).

Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage, l'indice des prix à la production, les ventes de détail, ainsi que les stocks et ventes des entreprises. L'IPP est anticipé en hausse de 0,4% en août en comparaison du mois antérieur (+1,2% sur un an) et en progression de 0,2% hors alimentation et énergie (+2,6% sur un an). Les ventes de détail d'août sont attendues en hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, +0,4% hors automobile, et +0,3% hors automobile et essence. La journée de jeudi sera aussi marquée par le verdict monétaire de la BCE, alors que celui de la Fed est attendu le 20 septembre...

Enfin, vendredi, les investisseurs surveilleront aux USA l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

Les valeurs

Apple reste en retrait de 1,1% après avoir perdu la veille 1,7% suite à la présentation de ses nouveautés. Le groupe n'est pas parvenu pour l'heure à enrayer la spirale boursière baissière, malgré son événement de presse de Cupertino marqué par une série de nouveautés. Comme attendu, le groupe à la pomme a dévoilé sa gamme iPhone 15, ainsi que de nouvelles montres intelligentes Apple Watch. Le groupe californien n'a toutefois pas totalement rassuré les marchés sur sa capacité à attirer les foules durant la saison des fêtes, alors que le titre vient d'être secoué à Wall Street par les restrictions chinoises sur l'usage de l'iPhone chez les employés du gouvernement central, des gouvernements locaux et des entreprises publiques. L'offensive a durement affecté Apple, la Chine étant le premier marché étranger du groupe à la pomme et restant sa base mondiale de production. En deux jours, mercredi et jeudi, la première capitalisation boursière mondiale a fondu de près de 190 milliards de dollars !

Il s'agit donc de savoir si Apple sera capable de renouer tout de même rapidement avec la croissance. Hier soir, le groupe a présenté la nouvelle génération d'iPhone, avec un certain nombre de mises à jour et l'adoption comme attendu du port USB-C sur les modèles standard et pro, afin de se conformer aux exigences de l'Union européenne. Le connecteur USB-C remplace le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012. En dehors de cette standardisation, notons que la Dynamic Island équipera les iPhone 15 et 15 Plus, un progrès par rapport aux 14 et 14 Plus. Les deux appareils seront dotés de processeurs A15 et de caméras 48-megapixels. Les iPhone 15 Pro et Pro Max, quant à eux, bénéficieront d'une nouvelle technologie d'affichage réduisant les cadres des smartphones et augmentant ainsi l'espace sur l'écran. Le 15 Pro profitera de nouveaux boîtiers en titane qui réduiront son poids. L'appareil serait doté de la dernière puce A17 d'Apple. Le 15 Pro Max bénéficierait pour sa part d'une toute nouvelle caméra à zoom périscope. Deux tailles d'iPhone 15 seront proposées, une avec un écran de 6,1 pouces et une avec un écran de 6,7 pouces.

En termes de prix, l'iPhone 15, pièce centrale de la présentation 'Wonderlust', confirme son positionnement haut de gamme. L'iPhone 15 standard sera proposé à 799$ aux États-Unis, l'iPhone 15 Plus à 899$, l'iPhone 15 Pro à 999$ et l'iPhone 15 Pro Max à 1.199$. Rappelons qu'Apple a lancé plus tôt cette année la production indienne d'iPhone, et que votre prochain iPhone 15 pourrait donc venir d'Inde... Wedbush estime qu'environ 250 millions d'utilisateurs d'iPhone n'ont pas renouvelé leur appareil en plus de quatre ans, ce qui constitue un élément intéressant et positif. Tous les modèles des nouveaux iPhone seront disponibles en pré-commande vendredi (dans plus de 40 pays dont les Etats-Unis, le Canada, l'Inde et la Chine) puis dans les magasins le 22 septembre. Apple sortira aussi le dernier système d'exploitation iOS 17 le 18 septembre... Le modèle d'entrée reste donc à 799$ et la version Pro à 999$, mais le Pro Max débute désormais à 100$ de plus. Rappelons que l'iPhone représente la moitié des ventes d'Apple et reste donc de loin la principale préoccupation des marchés financiers.

Les changements les plus importants apportés aux iPhone concernent les systèmes de caméra arrière, selon Bloomberg. Avec les iPhone 15 et 15 Plus, Apple augmente la caméra grand angle de 12 mégapixels à une résolution de 48 mégapixels. Cela correspond à la technologie utilisée dans l'iPhone 14 Pro. Ces modèles, comme les téléphones d'entrée de gamme de l'année dernière, continuent de disposer d'un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels pour des prises de vue montrant un champ de vision plus large. Les iPhone 15 Pro et Pro Max continuent de disposer de trois caméras : les objectifs grand angle et ultra grand angle, ainsi qu'un système téléobjectif pour un zoom optique et numérique amélioré, relève encore l'agence Bloomberg. Les deux modèles disposent de nouveaux capteurs sur l'ensemble de la gamme de caméras, bien que l'iPhone 15 Pro Max ajoute un téléobjectif qui peut zoomer jusqu'à 5 fois. Les téléphones Pro bénéficieront également de la capacité de capturer des vidéos spatiales. Cela signifie que les caméras pourront enregistrer des vidéos en 3D pour les lire sur le casque Vision Pro de la firme à la pomme. Bloomberg relève qu'Apple a déclaré lors de la présentation que le casque de réalité mixte à 3 499$ dévoilé en juin était toujours en passe d'être mis en vente au début de l'année prochaine....

Notons aussi que Pékin a déclaré mercredi ne pas avoir interdit à ses fonctionnaires d'utiliser certains smartphones de marque occidentale, dont l'iPhone d'Apple, contrairement à ce qu'ont rapporté plusieurs médias étrangers. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "La Chine n'a pas adopté de lois, de réglementations ou de documents d'orientation politique interdisant l'achat et l'utilisation de téléphones de marques étrangères, comme ceux d'Apple", a déclaré la porte-parole du ministère, Mao Ning, pendant une conférence de presse. "Le gouvernement chinois attache une grande importance à l'information et à la sécurité des données et traite les entreprises nationales et étrangères sur un pied d'égalité", a-t-elle ajouté, disant espérer que toutes les sociétés présentes en Chine respectent les lois chinoises en la matière...

Ford gagne 1,5%, alors que le constructeur automobile américain a annoncé son intention de doubler la production de son pick-up hybride F-150 l'année prochaine. Le groupe a lancé sa nouvelle ligne F-150 'restylée' hier mardi au salon automobile de Detroit, et entend conserver une place de leader américain avec ce modèle.

Par ailleurs, le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a déclaré ce jour que l'UAW cherchait toujours à obtenir des augmentations de salaire significatives alors que les négociations se poursuivent avec les trois grands constructeurs automobiles GM, Ford et Stellantis à la veille de l'expiration des accords de travail de quatre ans. Il reste selon lui beaucoup de travail à faire pour parvenir à un accord.

Moderna bondit de 3,1%, alors que le laboratoire a annoncé que son vaccin antigrippal mRNA-1010 avait atteint son objectif principal dans un essai clinique auprès de plus de 2 400 adultes. Le vaccin reformulé a produit une réponse immunitaire plus forte contre les quatre souches du virus de la grippe qu'un vaccin antigrippal traditionnel, a précisé le groupe. Les effets secondaires étaient similaires à ceux des essais antérieurs. L'étude a examiné les niveaux d'anticorps contre la grippe et n'a pas évalué directement l'efficacité dans la prévention des symptômes. Le groupe entend demander très rapidement une approbation accélérée aux USA. Le vaccin pourrait alors être disponible pour la prochaine saison automne-hiver. Notons par ailleurs que le groupe a aussi indiqué son intention de réduire sa production de vaccin contre le Covid-19, alors qu'une version mise à jour vient d'être approuvée par les autorités américaines. Le groupe entend toutefois tenir compte du ralentissement de la demande.

American Airlines (-5,6%) a réduit sa guidance pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation de ses coûts salariaux et des prix du carburant. La première compagnie américaine table désormais sur un bpa ajusté de 20 à 30 cents contre une fourchette précédente de 85 à 95 cents et un consensus de 66 cents. La recette unitaire devrait reculer de 5,5% à 6,5% contre une guidance antérieure de -4,5 à -6,5%. La marge opérationnelle ajustée est attendue entre 4 et 5%, contre 8 à 10% précédemment.

Spirit Airlines (-6,2%) a également revu à la baisse ses prévisions pour le trimestre en cours afin de tenir compte de l'augmentation des prix du carburant. Le transporteur à très bas coûts s'attend à ce que ses recettes sur la période se situent entre 1,24 et 1,25 milliard de dollars, contre une estimation précédente de 1,3 à 1,32 Md$. Cependant, la compagnie prévoit une "activité promotionnelle accrue" avec des remises importantes pour les voyages réservés pour la seconde moitié du troisième trimestre jusqu'à la période de voyage précédant Thanksgiving. Spirit table ainsi sur une marge opérationnelle ajustée allant de -14,5 à -15,5% contre -5,5% à -7,5% jusqu'ici. Le groupe anticipe un coût du carburant par gallon de 3,06 dollars sur le trimestre, contre des prévisions précédentes de 2,80$.

Arm, le concepteur britannique de puces détenu par le conglomérat japonais SoftBank Group Corp, vise une valorisation de 54,5 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York. Cette "valo" représente une décote par rapport à l'estimation de 64 milliards de dollars du mois dernier lorsque SoftBank a acquis une participation de 25% dans la société via le fonds Vision Fund.

SoftBank vise à introduire Arm en bourse depuis que la vente du concepteur de puces à Nvidia pour 40 milliards de dollars a échoué l'année dernière.

Arm a ainsi fixé le prix de son introduction en Bourse jeudi à 51 dollars par action, dans le haut de la fourchette de prix indiquée au début du mois, ce qui a permis à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars sur la base de 95,5 millions d'actions vendues, a annoncé mercredi l'entreprise.