Wall Street hésite sur ses sommets, pour sa dernière séance de l'année

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain avant bourse ce vendredi, pour cette dernière séance de l'année 2023. Le S&P 500 se stabilise juste en dessous de ses sommets historiques. Le Dow Jones, qui vient déjà de battre ses records, reste lui aussi pratiquement inchangé. Le Nasdaq perd 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 0,6% à 72,2$. L'once d'or cède 0,5% à 2.074$. L'indice dollar se redresse de 0,1% sur ses plus bas de cinq mois face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,30%, contre 3,89% sur le 10 ans et 4,04% sur le 30 ans.

L'actualité des entreprises reste très limitée. Sur le front économique, les derniers chiffres accréditent la thèse d'un atterrissage en douceur et d'une inflation contrôlée. Hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 23 décembre se sont établies au nombre de 218.000, contre 209.000 de consensus FactSet et 206.000 une semaine plus tôt. Ces chiffres du Département américain au Travail montrent donc une détérioration du marché du travail, ce qui renforce la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en début d'année prochaine. Le déficit du commerce international de biens aux Etats-Unis pour le mois de novembre s'est affiché à 90,3 milliards de dollars alors que le consensus Bloomberg se situait à 89,6 milliards... L'indice des promesses de ventes de logements de la NAR (National Association of Realtors) américaine pour le mois de novembre 2023 s'est affiché stable en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,8% et après un déclin de 1,2% en lecture révisée pour le mois d'octobre.

Ce vendredi, les opérateurs suivront encore l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de décembre (consensus 50).

Les opérateurs misent donc sur un atterrissage économique relativement doux et une poursuite du déclin de l'inflation, scénario qui permettrait à la Fed d'assouplir assez rapidement sa politique monétaire, après le durcissement accéléré des derniers mois. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier 2024, pour la prochaine réunion FOMC, se situe à plus de 83%. La première baisse des taux pourrait quant à elle intervenir le 20 mars (probabilité de plus de 70% d'une fourchette 5-5,25% sur le taux des fed funds, contre 5,25-5,5% actuellement). Les taux sont attendus en fin d'année prochaine entre 3,75 et 4% ('proba' de 38%) ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 34%).

Le bilan annuel devrait être extrêmement positif pour les principaux indices boursiers américains, le Nasdaq 100 se dirigeant même vers sa meilleure performance annuelle (+55% pour l'heure en 2023) depuis 1999, selon Bloomberg. Le Nasdaq Composite dans son ensemble prend 44% environ cette année, sa meilleure performance depuis 2003. L'indice riche en valeurs technologiques a été tiré cette année par les bonds des 'Magnificent Seven' (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft). Le S&P 500 progresse de 25% cette année et le Dow Jones de 14%.

Les valeurs

Google (Alphabet) a réglé un litige évalué à 5 milliards de dollars concernant la protection de la vie privée des consommateurs, indique Reuters. Le géant californien de l'Internet était accusé de suivre secrètement l'utilisation du Web par des millions de personnes qui pensaient naviguer en privé, ajoute l'agence. La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, Californie, a suspendu jeudi un procès prévu le 5 février dans le cadre du recours collectif proposé, après que les avocats de Google et des consommateurs ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un règlement préliminaire. Reuters ajoute que ce procès visait à obtenir 5 milliards de dollars ou plus. Les conditions du règlement n'ont pas été divulguées. Les avocats ont déclaré qu'ils avaient accepté une feuille de conditions contraignantes par le biais de la médiation et qu'ils prévoyaient de présenter un règlement formel pour approbation du tribunal d'ici le 24 février. Les plaignants estimaient que les analyses, cookies et applications de Google permettaient de suivre leur activité même lorsqu'ils définissaient le navigateur Chrome de Google en mode 'Incognito' et les autres navigateurs en mode privé. Les poursuites déposées en 2020 couvraient des millions d'utilisateurs de Google depuis le 1er juin 2016 et demandaient au moins 5.000$ de dommages et intérêts par utilisateur pour violations des lois fédérales sur les écoutes et des lois californiennes sur la confidentialité, rappelle encore Reuters.

Boeing a indiqué que tous ses appareils 737 MAX exploités par les compagnies aériennes en Chine étaient de nouveau en service fin 2023. C'est du moins ce qu'a affirmé Liu Qing, directeur général du groupe pour la Chine, selon lequel les opérations auraient entièrement repris pour les 737 MAX, ce qui représenterait près d'une centaine d'appareils. Il s'agit donc d'une nouvelle rassurante pour le groupe américain, qui revient de loin après l'immobilisation mondiale de 2019. Le modèle le plus vendu du groupe avait été cloué au sol après des accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie.

JD.com, l'un des géants chinois du commerce électronique, a indiqué qu'il avait remporté un procès contre son rival Alibaba, condamné à une amende d'un milliard de yuans (141 millions de dollars) pour pratiques monopolistiques. Il aurait ainsi été constaté que Zhejiang Tmall Network, Zhejiang Tmall Technology et Alibaba Group avaient abusé de leur position dominante sur le marché et s'étaient livrés à des pratiques monopolistiques, selon une décision de justice de la Haute Cour populaire de Pékin évoquée par JD.com. "Cette décision n'est pas seulement une décision juste (...), mais elle constitue également un moment historique dans le respect de l'équité du marché et de l'ordre de la concurrence par le biais de l'État de droit", indique JD sur son compte WeChat officiel. "Ce sera un moment important dans le processus juridique anti-monopole de la Chine", ajoute le groupe.

UnitedHealth a accepté de vendre ses opérations au Brésil à un investisseur privé. Le groupe américain de soins de santé et d'assurance a révélé ce jour qu'il prévoyait de finaliser la vente au premier semestre de l'année prochaine et d'enregistrer en conséquence une charge essentiellement hors trésorerie de 7 milliards de dollars, en grande partie due à l'impact des pertes de change. Le repreneur est le fondateur et directeur général de la firme d'assurance santé Qualicorp, José Seripieri Filho. Une source de Reuters avait précédemment évalué le deal à 515 millions de dollars.

Fisker, le petit concepteur américain de véhicules électriques, a indiqué ce jour que ses livraisons de VE avaient... plus que quadruplé au cours du dernier trimestre, ce qui lui permettrait de livrer environ 4 700 véhicules sur l'ensemble de l'année. La performance trimestrielle est principalement due au succès du SUV Fisker Ocean, proposé au prix d'environ 69.000 dollars. Le groupe a ainsi affiché une croissance des livraisons de plus de 300% entre le troisième et le quatrième trimestre. "Après des retards d'homologation en Europe et aux États-Unis, et alors que nous résolvions les problèmes de fournisseurs, Fisker a finalement produit 10.142 unités en 2023. Les livraisons aux clients ont commencé en juin, avec des livraisons importantes commençant en septembre et octobre. La société a augmenté ses livraisons de plus de 300% entre le troisième et le quatrième trimestre, et les livraisons totales sont d'environ 4.700, la majorité étant des véhicules de lancement Fisker Ocean One au prix de 68.999$ (prix comparable sur d'autres marchés)", précise le groupe.

Nvidia est sans doute la grande vedette de Wall Street cette année. Avec une performance de près de 240% depuis le 1er janvier, le dossier capitalise désormais plus de 1.200 milliards de dollars. Il faut dire que le groupe de Jensen Huang est littéralement dopé depuis plusieurs trimestres par l'incroyable demande pour ses produits d'intelligence artificielle. Reste à savoir désormais si le géant des processeurs graphiques et d'IA pourra maintenir sa domination et contourner les interdictions frappant l'exportation vers la Chine de ses produits les plus avancés. Quoi qu'il en soit, le niveau de la demande mondiale en produits d'IA devrait en grande partie compenser cette éventuelle faiblesse chinoise. Notons que le groupe vient de lancer une nouvelle puce gaming pour la Chine afin de se conformer aux restrictions d'exportation.