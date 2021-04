Wall Street hésite, le vaccin de J&J en question

Wall Street hésite, le vaccin de J&J en question









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street hésite ce mardi après les chiffres de l'inflation US, et alors que le vaccin anti-covid de J&J va être provisoirement suspendu aux États-Unis en raison de certains effets secondaires indésirables... Le Dow Jones perd 0,45% à 33.585 pts, alors que le S&P 500 est stable. Le Nasdaq gagne tout de même 0,60% à 13.933 pts. Le baril de brut WTI avance de 1% sur le Nymex de retour à plus de 60$, alors que le Brent de la mer du Nord pointe à 63,70$.

Le bitcoin, lui, s'adjuge encore plus de 4% en 24 heures sur Bitfinex à 63.000$, au sommet à la veille de l'IPO de Coinbase à Wall Street... La valorisation de la plateforme d'échange de cryptomonnaies pourrait atteindre 100 milliards de dollars demain sur le Nasdaq. Le BTC reste par ailleurs porté par une adoption de plus en plus large.

Selon le rapport du jour, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de mars 2021 est ressorti en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place. Le CPI grimpe donc de 2,6% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, il ressort en progression de 0,3% par rapport au mois précédent, contre +0,2% de consensus.

Les marchés restent globalement soutenus par les politiques budgétaires de relance et les largesses des banques centrales. Les craintes liées à l'inflation ne submergent pas les bourses. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans ressort à 1,66% ce jour contre 2,32% environ pour le '30 ans'.

La saison des publications financières trimestrielles débute dans le calme les jours prochains à Wall Street, avec notamment Schwab, Fastenal, JP Morgan, Bed Bath & Beyond, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa, Delta Air Lines, Rite Aid, Bank of America, BlackRock, US Bancorp, Citigroup, UnitedHealth, PepsiCo, Bank of New York Mellon, State Street, Morgan Stanley ou encore PNC Financial. Comme toujours, ce sont donc les valeurs financières qui vont ouvrir le bal.

Ailleurs dans le monde, les chiffres britanniques publiés ce matin sont contrastés. Le PIB local est ressorti inférieur aux attentes, mais la production industrielle a été conforme au consensus, avec une production manufacturière supérieure aux prévisions. La production industrielle italienne a déçu. L'indice ZEW allemand est ressorti sans relief à 70,7 en avril, contre 76,6 le mois précédent et 79 de consensus... L'excédent commercial chinois s'est quant à lui fortement réduit, avec le ralentissement de la croissance à l'export et le rebond des importations.

Dans l'actualité sanitaire, l'Union européenne poursuit son offensive contre AstraZeneca à propos des livraisons. Angela Merkel a averti quant à elle au sujet de la troisième vague actuelle de l'épidémie de coronavirus, qui pourrait être la plus forte. Le Royaume-Uni ne semble pour sa part pas encore sorti d'affaire, puisqu'il a fait état de nouvelles infections au plus haut depuis le 1er avril, malgré le déploiement intensif des vaccins.

Mais l'actualité sanitaire est surtout marquée par la suspension prudente du vaccin de Johnson & Johnson aux USA, recommandée par la FDA et les CDC. J&J a "proactivement reporté" le déploiement de son vaccin anti-covid en Europe, alors même que plusieurs pays européens ont pourtant affirmé ce jour que les bénéfices du vaccin dépassaient ses risques. La Maison blanche a pour sa part estimé que la suspension attendue dans quelques jours n'allait pas impacter ses plans de vaccination à l'échelle nationale.

Enfin, les opérateurs apprécient toujours la perspective du nouveau plan de relance de l'administration Biden visant en particulier les infrastructures, alors même que le déficit budgétaire US a atteint 660 milliards de dollars en mars contre 119 milliards un an plus tôt ! Biden a rencontré hier un groupe bipartisan de législateurs pour discuter de son projet, sans grande avancée toutefois face aux républicains sceptiques. Le président américain se serait dit prêt à négocier sur certains aspects, notamment une scission du package...

Les valeurs

Johnson & Johnson (-2%), alors que la FDA et les CDC viennent de communiquer au sujet de son vaccin anti-covid. "Nous recommandons une pause dans l'administration de ce vaccin par prudence", indique la FDA. Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées aux USA. Les CDC et la FDA examinent les données concernant six cas américains signalés d'un type rare et grave de caillot sanguin chez des individus après avoir reçu le vaccin. A l'heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares, nuance la FDA, qui ajoute que les CDC convoqueront mercredi une réunion de l'ACIP, Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, afin d'examiner plus en détail ces cas et d'évaluer leur importance. La FDA examinera cette analyse.

Moderna (+6%). Le laboratoire pourrait facilement gagner des parts de marché en profitant de ces doutes concernant le vaccin Janssen de J&J. De plus, avec un redoutable sens du timing, Moderna vient de communiquer au sujet des risques de thromboses CVST ou d'événements thrombotiques. Selon le laboratoire, une évaluation des données disponibles après plus de 64,5 millions de doses administrées ne suggère donc pas de tels risques... Le titre Pfizer est pour sa part stable.

Apple (+2,2%) organiserait bien une keynote dès mardi prochain. Siri, l'application de commande vocale du groupe, a d'ailleurs confirmé... Selon la rumeur insistante, le groupe à la pomme en profiterait pour dévoiler notamment de nouvelles tablettes utilisant des affichages MiniLED au meilleur contraste et des processeurs plus rapides. Un nouvel iPad Pro 12,9 pouces pourrait ainsi être au programme selon Bloomberg. Néanmoins, l'agence rapporte également que les fournisseurs d'Apple auraient du mal à produire l'appareil en question en quantité suffisante.

Bloomberg croit aussi savoir qu'Apple considèrerait une Apple TV combinée à une enceinte HomePod. L'appareil de streaming permettrait alors de disposer d'une enceinte et d'une caméra pour visioconférence. La keynote est attendue à l'Apple Park mais devrait logiquement se dérouler sans la présence physique du public du fait des restrictions sanitaires. Elle serait diffusée en ligne.

Nvidia (+2%) a annoncé ses plans concernant des processeurs pour serveurs, entrant sur un marché dominé pour l'heure par Intel qui dispose de 90% de parts de marché.

Tesla (+6%) va envoyer des cadres à Taïwan afin de sécuriser son approvisionnement en 'puces' provenant de Realtek. Elon Musk en personne pourrait être du voyage...

Altimeter (-2%) pointe toutefois dans le rouge désormais à Wall Street. "Nous sommes extrêmement fiers de représenter l'Asie du Sud-Est sur les marchés publics mondiaux", a ajouté Anthony Tan, DG et cofondateur de Grab, dont les ventes ont grimpé de 70% l'an dernier. Le groupe prévoit de parvenir à la rentabilité dans la livraison de repas d'ici à la fin de l'année.

JD.com (-1%). L'administration centrale de régulation du marché chinois a alerté plusieurs sociétés du digital contre l'utilisation de pratiques interdites en leur demandant de tenir compte de l'exemple d'Alibaba, géant du e-commerce qui s'est vu infliger une amende record en Chine... Avis aux amateurs.

Blackstone (+0,4%). Crown Resorts précise que Blackstone a modifié sa proposition de rachat à 6 milliards de dollars. La firme de capital-investissement a indiqué que l'opérateur australien de casinos ne devait pas perdre d'autres licences d'exploitation avant l'approbation de la transaction, alors que Crown s'est vu refuser une licence de jeu pour son casino à Sydney du fait notamment de liens potentiels avec le crime organisé...