Wall Street hésite, le pétrole WTI s'effondre proche de zéro...

(Boursier.com) — La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, limitant les dégâts face à un effondrement des cours du pétrole WTI à des niveaux jamais vus. Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain s'est ainsi écroulé lundi de plus de 90%, évoluent sous 1$ (!) le baril, à la veille de son expiration mardi. Ce brutal décrochage, en grande partie technique, témoigne de la panique des opérateurs face à des stocks de pétrole pléthoriques et à une demande en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 1,12% à 23.970 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,66% à 2.855 pts, mais le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, reste dans le vert progressant de 0,15% à 8.653 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement 2,2%, 3% et 6,1%, remontant à leurs plus haut niveau depuis 6 semaines.

Depuis leurs plus bas du 23 mars, les indices ont désormais regagné 25% à 30%, soutenus pas les mesures fortes de la Fed, le plan de soutien budgétaire de 2.200 milliards de dollars de l'administration Trump, et désormais par l'espoir d'un reflux de la pandémie et d'une réouverture de l'économie américaine.

Cependant, le secteur pétrolier ne partage en rien cet optimisme des investisseurs sur une reprise de la demande mondiale... Le cours du contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI s'écroule lundi de plus de 90% pour tomber sous 1$ le baril, à la veille de son expiration, mardi sur le marché américain Nymex. Au delà ce krach technique sur l'échéance de mai, le cours du contrat suivant, celui de juin, résiste mieux à 21,98$ en baisse de 12% tout de même... Le Brent de la mer du nord recule de son côté de 6,4% à 26,27$ pour le contrat à terme de juin.

Quant au pétrole WTI pour livraison immédiate (Spot), il cote 12,27$ le baril, en chute de plus de 32%.

En revanche, l'or a progressé lundi, repassant au dessus des 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex a fini à 1.711,20$ l'once, en hausse de 0,7%.

Cette panique sur le marché pétrolier reflète les craintes d'une saturation des capacités de stockage de l'or noir, dans un marché où la demande mondiale a chuté de plus de 30% depuis ses niveaux antérieurs à l'épidémie de Covid-19. L'accord de l'Opep+ en vue d'une réduction de l'ordre de 10 millions de barils par jour, conclu il y a deux semaines, est trop modeste et intervient trop tard pour stopper le plongeon des cours. A ces niveaux de cours, une grande partie de l'industrie américaine et canadienne du pétrole de schiste est en danger de disparaître, compte-tenu de prix de revient bien plus élevés. Mais de nombreux autres producteurs au sein de l'Opep+, dont la Russie, vont aussi souffrir de cours aussi déprimés.

Les Etats-Unis préparent le redémarrage de l'économie

A Wall Street, la Bourse résiste cependant assez bien au krach pétrolier, l'indice S&P de l'énergie ne reculant "que" de 1,6%. Parmi les "majors", ExxonMobil perd 2,8%, Chevron lâche 2% et ConocoPhillips cède 0,4%. Le secteur technologique et de la santé résistent mieux avec des gains de l'ordre de 1,5% pour des titres comme IBM ou Cisco Systems et de 0,5% pour les laboratoires Johnson & Johnson et Merck & Co.

Les investisseurs ont mis une croix sur les résultats d'entreprises aux 1er et 2e trimestre 2020, attendus en forte baisse, mais ils continuent de tabler sur un rebond à partir du 2e semestre, grâce la réouverture progressive de l'économie américaine.

Donald Trump a annoncé la semaine dernière les directives fédérales en vue d'une levée des mesures de confinement, qui se fera Etat par Etat. La sortie de crise s'annonce toutefois progressive et politiquement tendue, avec pour toile de fond l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Donald Trump encourage de facto les Américains à se déconfiner et à faire redémarrer l'économie, provoquant la colère de gouverneurs d'Etats démocrates, qui craignent une nouvelle poussée de Covid-19 en cas de relâchement trop rapide des mesures de restriction.

En attendant, au Congrès américain, les élus républicains et démocrates poursuivaient lundi des discussions tendues pour accroître le plan d'aide aux PME en grande difficulté à cause de la crise du Covid-19. Les quelque 350 milliards de dollars montants alloués aux PME dans le cadre du plan de soutien de 2.200 Mds$ adopté fin mars, ont d'ores et déjà été utilisés, et le Congrès envisage une rallonge de 450 milliards de dollars en faveur de ces PME, mais aussi des hôpitaux américains.

VALEURS A SUIVRE

Halliburton (+2%), le géant américain des services pétroliers, a publié ce lundi pour son premier trimestre fiscal une perte nette de 1,02 milliard de dollars soit 1,16$ par titre, contre un bénéfice net positif de 152 millions de dollars et 17 cents par titre un an auparavant. Le groupe a reconnu en effet des dépréciations et autres éléments de 1,1 milliard de dollars afin d'ajuster sa structure de dépenses aux conditions actuelles de marché particulièrement déprimées. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a représenté 31 cents, contre un consensus FactSet de 25 cents. Les revenus trimestriels ont décroché quant à eux de 12% en glissement annuel pour ressortir à 5,04 milliards de dollars, contre environ 5 Mds$ de consensus.

Jeff Miller, directeur général du groupe, indique que l'industrie fait face actuellement au double choc d'une chute massive de la demande et d'une offre surabondante. Par conséquent, le dirigeant s'attend à ce que l'activité en Amérique du Nord décline fortement durant le second trimestre et reste déprimée jusqu'à la fin de l'année.

United Airlines (-4%) avait déjà averti ses employés d'éventuelles réductions d'effectifs et de baisses de salaires à long terme alors que la demande de voyages, actuellement presque inexistante, ne montre aucun signe d'amélioration. La compagnie aérienne américaine a prévenu ce jour qu'elle allait enregistrer une perte d'exploitation de 2,1 Mds$ sur le trimestre trimestre avec l'impact du coronavirus. Le transporteur aérien disposait encore de 6 Mds$ de trésorerie en avril. Il pourrait emprunter jusqu'à 4,5 Mds$ au Trésor américain dans le cadre du plan de sauvetage sectoriel. Au premier trimestre, les revenus ont reculé de 17% à 8 Mds$.

Walt Disney (-3%) tente de surmonter la crise du coronavirus. Le groupe de divertissement américain s'apprête à suspendre le salaire de plus de 100.000 de ses employés dans le monde, soit près de la moitié de ses effectifs. Avec cette décision, le géant du divertissement espère économiser jusqu'à 500 millions de dollars par mois dans ses parcs à thème et ses hôtels, fermés depuis un mois, comme l'a révélé le 'Financial Times', qui précise que cette mesure de chômage technique concerne les salariés travaillant sur les sites asiatiques, américains et français.

Alibaba (+3%), géant chinois du e-commerce, va investir 28 milliards de dollars dans ses infrastructures cloud dans les trois prochaines années.

Amazon (+2%) va utiliser des caméras thermiques dans ses entrepôts afin d'accélérer le dépistage des employés susceptibles d'être infectés par le coronavirus Covid-19, selon des salariés du groupe cités par l'agence Reuters.

Alphabet (-1%). L'Australie adoptera d'ici quelques mois une loi visant à contraindre Google et Facebook à partager leurs recettes publicitaires avec les groupes de presse dont ils utilisent les contenus.

Boeing (-3%). China Development Bank Financial Leasing a annulé l'achat programmé de 29 appareils 737 MAX précédemment commandés.