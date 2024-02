Wall Street : hésite, l'inflation en ligne de mire

(Boursier.com) — Wall Street hésite. La Bourse américaine évolue en ordre dispersé en début de séance avec un S&P 500 qui cède 0,08% à 5.086 pts et un Dow Jones qui gagne 0,03% à 39.142 pts. Le Nasdaq avance de son côté 0,15% à 16.021 pts. Dans l'attente de nombreux indicateurs de conjoncture et de l'intervention d'une multitude de responsables de la Fed, Wall Street reste donc proche de ses sommets, toujours soutenue par l'incroyable Nvidia qui grimpe encore de 1% ce lundi.

Cette semaine, l'attention des investisseurs devrait donc se déplacer des résultats des sociétés vers une série de données économiques, y compris l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (le fameux PCE dévoilé jeudi), un indicateur étroitement surveillé par la Fed. Les chiffres du PIB américain du quatrième trimestre sont attendus mercredi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, atteint désormais 97,5%. Pour la réunion suivante, la probabilité de statu quo se situe à plus de 82%, ce qui laisserait les taux entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 12 juin mais le marché est très partagé...

"De nombreuses données économiques arriveront cette semaine, qui seront plus décisives pour savoir si les investisseurs resteront d'humeur à prendre des risques ", affirme à 'Yahoo Finance' Tatjana Puhan, directrice des investissements chez Copernicus Wealth Management. "Nous devrions prendre en compte la possibilité que si l'économie américaine reste forte pendant encore quelques mois, ainsi que les bénéfices des entreprises américaines, nous devrions voir, au moins sur le marché américain, un nouveau potentiel de dynamique positive".

Sur le marché pétrolier, le baril de WTI remonte de 0,7% à 77$ sur le Nymex. L'once d'or recule de 0,4% à 2.027$. Enfin, l'indice dollar se replie de 0,1% face à un panier de devises de référence à 103,7 pts.

Les valeurs

* Domino's Pizza grimpe de 6,4%, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, la refonte de son programme de fidélité et un partenariat de livraison avec Uber Eats ayant stimulé l'appétit pour ses pizzas et ses ailes de poulet. Après avoir été confrontée à un ralentissement des ventes au début de 2023, l'entreprise a déployé plusieurs initiatives ces derniers mois qui semblent porter leurs fruits. Le géant mondial de la pizza a vu ses ventes à magasins comparables aux États-Unis augmenter de 2,8% au cours du trimestre, contre un consensus de 2,2%. Le bénéfice des opérations a atteint 257,2 M$ contre 250,7 M$ de consensus pour des revenus de 1,4 Md$ (+0,8%). La société a également augmenté son dividende trimestriel de 25% à 1,51$ par action, et a annoncé un plan de rachat de titres supplémentaire d'un milliard de dollars.

* General Motors (+2,2%) a dévoilé le modèle avec lequel il compte faire son grand retour en France, "Lyriq", un SUV électrique premium de la marque Cadillac.

* Intuitive Machines plonge de 27% après l'annonce par le fabricant d'engins lunaires que son module Odysseus s'est renversé peu de temps après avoir touché la surface lunaire. La société texane, qui est devenue la première entreprise privée à atterrir sur la Lune et la première américaine depuis 1972, a déclaré que les six charges utiles scientifiques et technologiques de la NASA, sauf une, étaient tournées vers le haut et réceptives aux communications. La charge utile qui s'est inclinée latéralement contient une oeuvre d'art comprenant des sculptures miniatures en acier inoxydable de l'artiste Jeff Koons, a déclaré Intuitive Machines, ajoutant que le reste des charges utiles devrait atteindre leurs objectifs scientifiques.

* Alcoa (-3,6%) souhaite racheter la totalité de son partenaire australien Alumina pour 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord qui simplifierait ses opérations. Le seul actif d'Alumina est une participation de 40% dans la coentreprise Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), qui est contrôlée par Alcoa, et possède des intérêts dans l'exploitation minière de bauxite, d'alumine ou encore d'aluminium en Australie, au Brésil, en Espagne, en Arabie Saoudite et en Guinée.

Selon William Oplinger, patron d'Alcoa cité par 'Reuters', l'accord éliminerait les 12 millions de dollars australiens (7,87 M$) de frais généraux d'Alumina par an et permettrait à la société issue de la fusion de bénéficier d'avantages fiscaux liés à la détention de dettes. L'empreinte mondiale plus large offrira également à Alcoa davantage d'options de croissance. Dans le cadre de l'accord proposé, les actionnaires d'Alumina recevraient 0,02854 action ordinaire Alcoa pour chaque titre détenu, ce qui leur donnerait une participation de 31% dans la société issue du regroupement. Cela impliquerait une valeur de 1,15$ AU par action Alumina, sur la base du cours de clôture d'Alcoa vendredi.

La société basée à Melbourne a indiqué que son conseil d'administration soutenait l'accord en l'absence d'offre supérieure, tout en soulignant qu'il n'y avait aucune certitude que la proposition serait rendue contraignante. Le principal actionnaire d'Alumina, Allan Gray Australia, qui détient une participation d'un peu moins de 20% dans la société, a annoncé avoir accepté de vendre à Alcoa. "Dans une très large mesure, cela simplifie la structure de l'entreprise", a déclaré le gestionnaire de portefeuille Simon Mahwhinny d'Allan Gray à propos de l'opération.

* United Airlines (+0,7%) est devenue vendredi soir la troisième grande compagnie aérienne américaine, après American Airlines et Jetblue Airways, à augmenter ses tarifs pour les bagages enregistrés par les clients sur les liaisons en Amérique du Nord.

* Broadcom (+0,7%) est proche d'un accord pour céder sa division d'informatique pour utilisateurs finaux (EUC, End-user computing) au fonds de capital-investissement KKR pour un montant de 3,8 milliards de dollars, a rapporté 'Reuters' en citant des sources au fait du dossier.

* Goldman Sachs (+0,5%). Le fonds souverain d'Abou Dhabi, Mubadala Investment Company, a conclu un accord d'un milliard de dollars avec la banque américaine pour co-investir dans des opérations de crédit privé dans la région Asie-Pacifique. Le marché du crédit privé, estimé à 1.700 milliards de dollars, a plus que doublé de taille au cours des cinq dernières années, les investisseurs affluant vers cette classe d'actifs à la recherche de rendements plus élevés, explique 'Bloomberg'. "Certains investisseurs pourraient être sous-pénétrés dans le crédit privé en général et ils cherchent à obtenir une plus grande exposition à cette classe d'actifs", a déclaré à l'agence James Reynolds, Responsable mondial du direct lending chez chez GS Alternatives. "C'est là que le partenariat avec ces institutions puissantes crée une situation gagnant-gagnant".

Mubadala, qui gère environ 300 milliards de dollars d'actifs et est l'un des trois principaux fonds souverains d'Abou Dhabi, cherche à doubler son exposition à l'Asie d'ici 2030 pour capitaliser sur des économies à croissance plus rapide et diversifier son portefeuille d'investissement. GS supervise environ 110 milliards de dollars d'actifs de crédit privé et a fait part de son intention de doubler ce montant dans les années à venir.

* Berkshire Hathaway cède 0,9%. La holding de Warren Buffett a fait état d'un bénéfice opérationnel de 8,48 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 6,63 Mds$ pour la même période un an plus tôt, aidé par la bonne tenue de son activité assurances et une hausse de ses revenus de placements dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés et de conditions météorologiques plus douces.

La trésorerie de Berkshire a atteint un record à 167,6 milliards de dollars alors que le conglomérat peine à trouver des transactions à des valorisations attractives. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, la légende de l'investissement de 93 ans a rassuré les investisseurs sur le fait que Berkshire était " construite pour durer ", mais a atténué les attentes du marché sur le fait qu'il ne reste plus beaucoup d'opportunités d'investissement lucratives. Le gourou a déclaré que Berkshire obtiendrait des résultats légèrement supérieurs à ceux d'une "société américaine moyenne", mais que tout ce qui allait au-delà n'était qu'un "voeu pieux", malgré son trésor de guerre. Le bénéfice net annuel a également atteint un niveau record de 96,2 milliards de dollars, la hausse du marché boursier ayant dopé la valeur du portefeuille actions de Berkshire.