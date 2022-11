Wall Street hésite, avant Thanksgiving et la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche pratiquement stable avant bourse ce mercredi. Le S&P 500 et le Dow Jones sont inchangés pour l'heure, alors que le Nasdaq grappille 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI retombe de près de 4% à 77,9$. L'once d'or fléchit de 0,4% à 1.734$. L'indice dollar régresse de 0,4% face à un panier de devises.

L'actualité économique américaine est assez fournie ce mercredi, en cette veille de Thanksgiving. Demain jeudi, Wall Street sera fermé. Vendredi, les marchés américains ne rouvrent que pour une séance écourtée (clôture à 19 heures, heure française).

Les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois d'octobre 2022 se sont établies en nette progression de 1% en comparaison du mois antérieur, ou 0,5% hors transport (consensus +0,4% pour les commandes nouvelles, +0,1% hors transport et en comparaison du mois antérieur).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 19 novembre se sont établies au nombre de 240.000 (consensus 225.000), contre une lecture révisée à 223.000 une semaine auparavant.

L'indice flash PMI composite américain du mois de novembre sera annoncé à 15h45 (consensus 50 pour l'indice manufacturier, 48 pour les services, 48,5 pour l'indice composite selon FactSet).

Les ventes de logements neufs du mois d'octobre seront annoncées à 16 heures (consensus 572.000). L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan sera publié à la même heure (consensus 54,7).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 18 novembre, sera connu à 16h30.

Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront enfin annoncées dans la soirée, à 20 heures. Les opérateurs seront attentifs aux commentaires des responsables de la Fed concernant le ralentissement du rythme de la hausse des taux, après plusieurs lectures d'inflation encourageantes.

Deere et Manchester United, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels aujourd'hui à Wall Street.

Les valeurs

Tesla vient d'effacer 600 milliards de dollars de valorisation boursière, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de Citi. L'analyste Itay Michaeli, spécialiste du secteur automobile chez Citi, ainsi revu sa recommandation de 'vendre' à 'neutre' sur Tesla, avec un nouvel objectif de cours de 176$ - contre environ 141,3$ auparavant. "Nous pensons que le recul depuis le début de l'année a équilibré le ratio risque/récompense à court terme", a indique l'analyste dans une note. Avec une contraction du PER à environ 30 fois le bénéfice par action 2023 estimé, Citi juge que certaines des attentes antérieures avec lesquelles il n'était pas en phase se sont désormais volatilisées.

Apple. Des centaines de travailleurs de la principale usine de fabrication d'iPhone d'Apple en Chine ont affronté le personnel de sécurité, alors que les tensions débordaient après près d'un mois sous des restrictions strictes destinées à étouffer une épidémie de Covid, relate Bloomberg. Les travailleurs de l'usine de Foxconn Technology Group ont quitté les dortoirs aux premières heures ce mercredi, se bousculant et bousculant les gardes vêtus de blanc qu'ils dépassaient largement en nombre, selon des vidéos d'un témoin évoquées par l'agence.

Manchester United bondit avant bourse à Wall Street sur les 16$, alors que le club britannique de football est désormais à vendre ! La capitalisation boursière actuelle sur la place américaine se situe à 2,5 milliards de dollars environ. Les propriétaires du club explorent des options stratégiques, ce qui pourrait déboucher sur une vente pure et simple. La famille Glazer travaille avec des conseillers financiers sur le processus, qui pourrait aussi conduire à une vente partielle ou à des investissements, notamment le réaménagement du stade et des infrastructures, a confirmé l'équipe hier. "Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l'histoire de succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques", ont déclaré Avram Glazer et Joel Glazer, coprésidents exécutifs et administrateurs de Manchester United. "Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans".

Autodesk, l'éditeur américain de logiciels de création et contenu numérique, décrochait de plus de 9% après bourse à Wall Street hier soir. Les bénéfices du troisième trimestre sont ressortis conformes aux attentes de marché, mais les prévisions sont quant à elles mitigées. Pour le troisième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 1,7$ par titre, en ligne avec les attentes, à comparer à un niveau de 1,33$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,28 milliard de dollars, contre 1,13 milliard un an avant. Autodesk, qui propose des logiciels de conception pour des secteurs tels que la construction, la fabrication et le divertissement, a déclaré qu'il s'attendait à des facturations de 5,57 à 5,67 milliards de dollars pour son exercice complet, qui se termine le 31 janvier. C'est un peu moins que les prévisions du management fournies en août, qui allaient de 5,7 milliards à 5,8 milliards de dollars.

HP Inc a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 4.000 à 6.000 personnes d'ici la fin de l'exercice 2025. Les coupes entrent dans le cadre du plan 'Future Ready Transformation' dévoilé pour l'exercice 2023. Le fabricant d'ordinateurs s'attend à ce que les licenciements lui coûtent environ 700 millions de dollars, selon les informations transmises à la SEC, gendarme financier américain. HP a aussi publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus de 14,8 milliards de dollars, contre 16,7 milliards un an plus tôt. La perte nette trimestrielle a été de 2 millions de dollars. Les revenus du segment des systèmes personnels ont chuté de 13%, avec des volumes unitaires en forte baisse de 21%. Les revenus des imprimantes se sont établis en retrait de 7%. Le bpa ajusté a été de 85 cents, légèrement supérieur au consensus. Les revenus trimestriels ont dépassé les attentes de 1% environ.

VMware, le géant des solutions de virtualisation, a raté le consensus de profit et de revenus pour le troisième trimestre. Le groupe a annoncé hier soir un bénéfice ajusté par action de 1,47$, à comparer à un consensus de 1,6$ et un niveau de 1,72$ un an avant. Les revenus ont totalisé 3,21 milliards de dollars, ratant de 5% les estimations de marché, alors qu'ils se situaient à 3,19 milliards un an plus tôt. Le cash flow opérationnel du trimestre a été de 1,26 milliard et le free cash flow de 1,16 milliard. Rappelons par ailleurs que le rachat de VMware par Broadcom fait l'objet d'une enquête des autorités britanniques de régulation.

Nordstrom, la chaîne américaine de grands magasins, a annoncé hier soir un ralentissement de ses ventes ces deux derniers mois et abaissé sa guidance de profits pour l'ensemble de l'exercice clos à fin janvier. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 20 cents, contre 14 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 3,55 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 3,5 milliards. Le détaillant se montre toutefois prudent, abaissant ses estimations annuelles de résultats, avec les promotions accrues et la hausse des coûts opérationnels, ainsi que les pressions de la chaîne d'approvisionnement. La compagnie table désormais sur un bpa annuel allant de 2,13 à 2,43$, contre une fourchette antérieure allant de 2,45 à 2,75$.

Deere, le géant américain des engins agricoles, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars, portant à 7,13 milliards de dollars les profits annuels. Ainsi, le bénéfice net du trimestre clos a pratiquement doublé, à 7,44$ par action, alors que les ventes sur la période se sont appréciées de près de 40% en glissement annuel, démontrant une forte exécution face aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Le consensus de bénéfice par action était de 7,11$. Les ventes mondiales ont augmenté de 37% à 15,54 milliards, contre 13,4 milliards de consensus. Le groupe estime que l'environnement de marché est favorisé par les fondamentaux de l'industrie et le maintien d'une forte demande en équipements agricoles et de construction. Pour l'exercice 2023 juste entamé, Deere envisage une croissance des ventes, et un bénéfice net allant de 8 à 8,5 milliards de dollars.