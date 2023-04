Wall Street hésite, avant Netflix et Tesla

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain ce lundi, avant un déluge de publications trimestrielles. Le S&P 500 recule de 0,07% à 4.134 pts, alors que le Dow Jones se stabilise à 33.895 pts et que le Nasdaq perd 0,21% à 12.098 pts. Le baril de brut WTI abandonne 1,1% à 81,4$ sur le Nymex. L'once d'or fléchit de 0,8% à 1.999$. L'indice dollar s'adjuge 0,6% face à un panier de devises de référence.

L'indice manufacturier régional 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois d'avril 2023 a rebondi à +10,8, contre -19 de consensus de place selon FactSet. Un mois avant, l'indicateur était situé à -24,6%. Ainsi, alors que les marchés tablaient sur une moindre contraction de l'activité manufacturière dans la région, c'est en fait une expansion qui a eu lieu, puisque l'indice ressort en territoire positif.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders s'est établi à 45 au mois d'avril 2023, contre un consensus FactSet de 44 et un niveau de 44 un mois auparavant.

Les mises en chantier de logements et permis de construire seront publiés demain, le Livre Beige économique de la Fed sera révélé mercredi, et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les reventes de logements existants ou l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront connus jeudi. Loretta Mester et Raphael Bostic de la Fed seront aussi de la partie jeudi. L'indice flash PMI composite américain sera enfin dévoilé vendredi.

Concernant les taux, le consensus est toujours d'une hausse d'un quart de point de la fourchette du taux des 'fed funds' le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, ce qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% (probabilité de 87% selon FedWatch). Il pourrait bien s'agir de la dernière augmentation des taux du cycle de durcissement monétaire entamé l'an dernier pour lutter contre l'inflation. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement pourrait intervenir en juillet ou septembre, alors même que la Fed, quant à elle, affirme toujours qu'elle ne devrait pas baisser les taux à court terme.

La saison des publications financières trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street, avec de très nombreuses annonces cette semaine. Charles Schwab, State Street, M&T Bank et JB Hunt, annoncent ce lundi.

Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Lockheed Martin, Prologis, Bank of New York Mellon, Intuitive Surgical, Omnicom, United Airlines, First Horizon ou Interactive Brokers publient demain.

Tesla, ASML, Abbott, Morgan Stanley, IBM, Lam Research, US Bancorp, The Travelers Companies, Baker Hughes et Nasdaq Inc annoncent mercredi. Taiwan Semi, Philip Morris, AT&T, Union Pacific, American Express, Marsh & McLennan, CSX, Blackstone et Truist Financial dévoileront leurs chiffres jeudi. Enfin, Procter & Gamble, HCA Healthcare, Schlumberger, Freeport-McMoran et Regions Financial publieront vendredi.

Les valeurs

Charles Schwab (+4%) progresse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler pour son premier trimestre des revenus totaux de 5,12 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mars a été de 1,60 milliard de dollars en GAAP, en hausse de 14%, et de 1,78 milliard sur une base ajustée, en croissance de 12%. Le bénéfice ajusté par action a atteint 0,93$ contre 0,77$ un an plus tôt, à la même période. Le consensus était de 0,9$ de bpa ajusté et 5,13 milliards de dollars de revenus.

Le co-président et DG Walt Bettinger a déclaré : "Le premier trimestre a présenté aux clients un contexte macroéconomique mitigé". Alors que les marchés boursiers ont rebondi par rapport aux niveaux de fin d'année 2022, "le sentiment des investisseurs est resté baissier, en particulier après le début des turbulences du secteur bancaire début mars. Les marchés des titres à revenu fixe ont également reflété les craintes croissantes d'un ralentissement économique, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ayant baissé d'environ 50 points de base depuis son sommet intra-trimestre jusqu'à fin mars, juste en dessous de 3,50%. À travers les divers hauts et bas du début d'année, Schwab est demeuré un partenaire de confiance pour les investisseurs. Au cours du trimestre, les clients ont ouvert plus d'un million de nouveaux comptes de courtage et nous ont confié 132 Mds$ de nouveaux actifs nets de base, dont plus de 53 milliards de dollars rien qu'en mars. Alors que les services aux investisseurs ont collecté environ 60 Mds$ au cours de la période, le segment des services de conseil a enregistré un premier trimestre record avec plus de 71 milliards de dollars de flux nets et a attiré 70 équipes de conseillers. Ces entrées de fonds quasi record dans nos deux activités principales représentent un taux de croissance organique annualisé au nord des 7% et ont contribué à porter le total des actifs des clients à 7.580 Mds$ à la fin du trimestre".

State Street chute de 13% à Wall Street. Le groupe financier américain a en effet raté le consensus pour le premier trimestre, dégageant un bénéfice non-GAAP par action de 1,52$ et des revenus de 3,1 milliards. Le consensus était de 1,64$ de bénéfice ajusté par action pour 3,12 milliards de dollars de revenus. Les revenus augmentent de 0,6% en glissement annuel. Les actifs sous gestion en fin de trimestre ont décliné de 10% à 3.600 milliards de dollars environ, ce qui reste en ligne avec les anticipations de marché. Le ratio CET1 est meilleur que prévu.

M&T Bank gagne 1% à Wall Street, alors que la banque moyenne américaine a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action de 4,01$, légèrement supérieur au consensus de place. L'établissement a provisionné 120 millions de dollars pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit, contre 10 millions un an avant. Le niveau total des dépôts des clients a décliné de 3% à 159,1 milliards de dollars, contre 163,5 milliards un trimestre plus tôt.

Apple (stable) poursuit son offensive indienne. Le directeur général du groupe, Tim Cook, devrait rencontrer ainsi le Premier ministre indien Narendra Modi et son ministre des technologies dans le cadre de sa visite pour inaugurer le premier magasin de détail du fabricant de l'iPhone dans le pays cette semaine, ont déclaré à Reuters des personnes proches des plans. La visite de Cook pour ouvrir les premiers points de vente officiels de la société à Mumbai et à New Delhi cette semaine traduit les ambitions croissantes d'Apple en Inde. Cook rencontrerait Modi mercredi à New Delhi, ont indiqué deux sources, dont un responsable du gouvernement indien, à Reuters. Environ 9 milliards de dollars de smartphones ont été exportés d'Inde entre avril 2022 et février de cette année et l'iPhone représentait plus de 50% de ce montant, selon les données de l'India Cellular and Electronics Association citées par Reuters.

Tesla (stable). De source de marché, Barclays vient d'abaisser son objectif de cours de 275$ à 230$ sur le dossier, tout en maintenant son conseil à 'surpondérer'. Dans le même temps, Reuters indique que des ouvriers de l'usine de Tesla à Shanghai se sont tournés vers les réseaux sociaux pour faire appel à Elon Musk et au public chinois après avoir été informés ce week-end de la réduction de leurs primes de performance. Ces événements surviennent alors que Tesla a réduit les prix sur plusieurs marchés, y compris la Chine, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la marge bénéficiaire du constructeur texan. Deux travailleurs de l'usine, où Tesla emploie environ 20.000 personnes, ont déclaré à Reuters qu'ils avaient été informés par leurs superviseurs au cours du week-end d'une réduction de leurs primes trimestrielles, liées aux performances de l'usine. Les travailleurs ont déclaré que les superviseurs de Tesla avaient mentionné un "incident de sécurité" lorsqu'ils avaient été interrogés sur les raisons de la réduction.

Best Buy (stable), la chaîne américaine de distribution d'électronique grand public, supprime des emplois en magasin dans le but de réduire les coûts et de passer au commerce électronique, selon plusieurs rapports médias. Reuters rapporte ainsi, citant des sources familières de la situation, que "des centaines" de personnes au sein du détaillant ont été informées qu'elles devraient partir. L'article note que Best Buy compte plus de 90.000 employés aux États-Unis et au Canada, dont 58% sont à temps plein.

Google (Alphabet : -3%) lutte pour créer un tout nouveau moteur de recherche alimenté par l'IA, indique le New York Times. Le NYT cite des documents internes, qui montrent que Google met également à niveau son moteur de recherche existant avec des fonctionnalités d'IA, ce qui offrirait aux utilisateurs une expérience plus personnalisée que ce qui est actuellement proposé dans le but d'anticiper leurs besoins, avec des plans pour proposer initialement les fonctionnalités à un maximum d'un million de personnes exclusivement aux États-Unis avant d'augmenter l'offre à 30 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Le journal rapporte que Google a appris en mars que Samsung envisageait de remplacer Google par Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils au beau milieu des récentes avancées de Bing en matière de technologie d'intelligence artificielle, ce qui a fait paniquer l'entreprise, selon des messages internes, étant donné qu'un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars est en jeu...

Merck (stable), le laboratoire américain, a annoncé hier dimanche le rachat programmé de Prometheus Biosciences (+69%) pour environ 10,8 milliards de dollars, ce qui représente une percée sur le marché lucratif des traitements contre les maladies immunitaires. Merck a indiqué qu'il acquerrait Prometheus à 200 dollars par action, une prime d'environ 75% par rapport à la clôture des actions vendredi. Merck récupèrera ainsi un traitement expérimental prometteur de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn et renforcera sa présence dans le domaine de l'immunologie. Selon les termes de l'accord d'acquisition, Merck, par l'intermédiaire d'une filiale, acquerra toutes les actions en circulation de Prometheus. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Prometheus Biosciences. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.

Roblox décroche de 14% à Wall Street, alors que le groupe californien vient de publier ses métriques clés du mois de mars, qui semblent laisser les marchés sur leur faim. La plateforme de social-gaming, très populaire auprès des enfants, a annoncé pour le mois de mars un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de 66,2 millions, en hausse de 26% d'une année sur l'autre. Les heures engagées se sont élevées à 4,8 milliards, en hausse de 26%. Les revenus estimés se situent entre 212 millions et 223 millions de dollars, en hausse de 15 à 21%. Le niveau estimé de bookings est logé entre 247 millions de dollars et 255 millions de dollars, en hausse de 23 à 27%. Roblox publiera ses comptes du premier trimestre fiscal 2023 le 10 mai.