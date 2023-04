Wall Street hésite, avant les trimestriels et l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain en début de séance ce mardi. Le S&P 500 fléchit de 0,15% à 4.103 pts. Le Dow Jones grappille 0,06% à 33.606 pts. Le Nasdaq recule de 0,58% à 12.014 pts. La semaine sera assez animée sur la cote américaine, qui n'a pas vraiment réagi hier aux derniers chiffres de l'emploi. Les opérateurs suivront les jours prochains les chiffres de l'inflation (mercredi) et les premiers résultats financiers trimestriels de la 'saison', avec les bancaires... Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,2% à 80,7$. L'once d'or progresse de 0,7% à 2.018$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

Vendredi, alors que la cote US était fermée, les investisseurs ont tout de même pris connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis. Les créations de postes non-agricoles sont ressorties assez proches des attentes pour le mois de mars à 236.000, alors que le taux de chômage est resté à très bas niveau à 3,5%. L'emploi a continué à augmenter dans les loisirs et l'hôtellerie, le segment gouvernemental, les services professionnels et aux entreprises, ainsi que les soins de santé. La variation de l'emploi salarié non agricole total pour janvier a été révisée à la baisse de +504.000 à +472.000, et la variation pour février a été révisée à la hausse, de 311.000 à 326.000.

Ce rapport de l'emploi plutôt solide supporte la thèse d'une hausse de taux d'un quart de point en mai. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une telle hausse, qui porterait le taux des fed funds entre 5 et 5,25%, est de 67%, contre près de 33% de probabilité d'un statu quo. Notons que le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock a estimé quant à lui que la Fed pourrait choisir le statu quo le 3 mai, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire.

Dans un tel contexte, les marchés seront très attentifs demain mercredi aux chiffres de l'inflation américaine du mois de mars, attendus à 14h30. Le consensus FactSet est de 0,3% de hausse de l'indice des prix à la consommation en comparaison du mois antérieur, soit 5,2% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, ce consensus se situe à 0,4% de progression sur un mois et 5,6% sur un an. Demain, les opérateurs suivront aussi l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et la balance budgétaire, ainsi que les Minutes du FOMC, dernière réunion monétaire de la Fed. Concernant la Fed toujours, Austan Goolsbee, patron de la Fed de Chicago, intervient aujourd'hui, alors que Thomas Barkin, qui dirige la Fed de Richmond, s'exprimera demain.

En attendant, John Williams, dirigeant de la Fed de New York, qui s'exprimait hier lors d'un événement de l'Université de New York, a estimé qu'il était critique de bien comprendre la complexité des dynamiques de l'inflation. Il rejette l'idée que le durcissement monétaire accéléré de la Fed soit à l'origine du récent stress bancaire. Il n'y aurait par ailleurs pas de signe clair de resserrement des conditions de crédit. S'exprimant hier, Williams a aussi affirmé que les pressions sur les prix liées aux loyers semblaient s'atténuer fortement. Il pense que l'inflation pourrait revenir à 2% en 2025. Pour cette année, il table sur une inflation d'environ 3,75%. Il prévoit une hausse graduelle du chômage vers 4 à 4,5%, alors que le taux de croissance économique cette année devrait être inférieur à 1%. Williams n'est pas préoccupé par les attentes des marchés en matière de baisse des taux, alors même que la Fed a plutôt prévu une hausse supplémentaire des taux cette année.

Il reste selon lui critique que la Fed poursuive son action pour réduire les prix. En effet, l'inflation ajustée des services hors immobilier, en particulier, s'est montrée "extrêmement persistante". Enfin, Williams souligne que le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale.

Jeudi, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice des prix à la production. Vendredi, les ventes de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, feront l'actualité.

La semaine est également marquée par le début des publications trimestrielles à Wall Street. Albertsons Companies et CarMax ont annoncé ce jour. Demain mercredi, Bed Bath & Beyond, ex-meme stock qui joue sa survie, annoncera ses chiffres. Jeudi, Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage seront de la partie. Vendredi, enfin, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.

Les valeurs

Albertsons Companies (-1%), la chaîne américaine de supermarchés, a publié pour son quatrième trimestre fiscal une croissance de 5,6% des ventes comparables, une augmentation de 16% des ventes digitales, ainsi qu'un bénéfice net de 311 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté a été de 460 millions de dollars et 79 cents par titre, tandis que l'Ebitda ajusté est ressorti à 1,05 milliard de dollars. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté atteint 1,965 milliard de dollars soit 3,37$ par titre, pour un Ebitda ajusté de 4,68 milliards. Le consensus de profit est dépassé, puisqu'il se situait à 3,26$ de bpa ajusté annuel.

CarMax (+8%), le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, bondit à Wall Street après ses comptes. Le bénéfice par action pour le quatrième trimestre fiscal atteint 44 cents, contre 20 cents de consensus. Les revenus totalisent 5,72 milliards de dollars, quant à eux inférieurs aux attentes de marché. Ainsi, les revenus décrochent de 26% en glissement annuel, bien plus que prévu, avec une décroissance à comparable des ventes unitaires de 14,1% en magasins et une baisse de 19,3% des ventes unitaires de gros. Néanmoins, le groupe parvient à livrer des marges solides, retail et de gros. Le bpa baisse de moitié sur le trimestre, en glissement annuel, et de 56% sur l'exercice à 3,03$. Le bénéfice net du trimestre se situe à 69 millions de dollars, portant le total annuel à 485 millions.

Tilray (-6%), le géant nord-américain du cannabis, plonge à Wall Street. Le groupe a publié une perte pour son troisième trimestre fiscal et des revenus décevants. Il fait aussi état de "l'acquisition relutive" de 100% du groupe Hexo Corp. Tilray a publié sur le trimestre clos des revenus de 145,6 millions de dollars et un Ebitda ajusté positif. A devises constantes, les revenus atteignent 154,2 millions de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté se situe à 14 millions de dollars, mais la perte nette est massive à 1,2 milliard de dollars. Hors éléments, la perte ajustée par action ressort à 4 cents, proche des attentes des analystes. Le groupe table sur un Ebitda ajusté annuel allant de 60 à 66 millions de dollars. Il a terminé le trimestre avec un niveau de cash et équivalents de 408 millions.

Tilray a annoncé une réduction de l'actif net hors trésorerie de 1,1 milliard de dollars résultant de taux d'intérêt plus élevés et d'une baisse de la capitalisation boursière. Cette réduction de l'actif net hors trésorerie n'a aucune incidence sur le respect par la Société des covenants de dette, ses flux de trésorerie ou les liquidités disponibles. Tilray annonce aussi le rachat d'Hexo, un petit concurrent québécois, pour 56 millions de dollars.

Apple a cédé 1,6% hier soir à Wall Street et perd encore 1% ce jour, Axios faisant état d'une possible action antitrust de la France contre le géant à la pomme, suite à des plaintes liées aux changements datant de 2021 concernant sa politique sur le suivi des applications. Hier, le titre avait déjà pâti de mauvais chiffres sur le segment des ordinateurs. Les expéditions mondiales d'ordinateurs personnels pour le premier trimestre ont diminué de près d'un tiers par rapport à l'an dernier selon IDC, les produits Apple enregistrant la plus forte baisse. Les expéditions mondiales de PC traditionnels ont chuté ainsi de 29% au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022, à 56,9 millions d'unités sur la base d'une analyse préliminaire. Les expéditions d'Apple ont décroché de 40,5% sur la période selon IDC, passant de 6,9 millions au premier trimestre 2022 à 4,1 millions au cours des trois derniers mois.

Apple va par ailleurs ouvrir ses premiers Apple Stores en Inde, alors que le groupe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Bloomberg indique que Tim Cook, le directeur général du groupe à la pomme, a prévu un voyage pour l'ouverture des premiers magasins indiens du géant californien. Le magasin en ligne indien d'Apple avait été ouvert quant à lui en 2020. Le groupe de Cupertino a annoncé qu'il ouvrirait un magasin à Mumbai le 18 avril et un autre à New Delhi le 20 avril. Cook présidera probablement à l'ouverture des points de vente, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. Le voyage intervient sept ans après la première visite locale du DG en 2016.

Alibaba (-2%), le géant chinois du commerce en ligne, coté à Wall Street, a présenté ce mardi son produit d'IA générative, comparable au robot conversationnel ChatGPT. "Tongyi Qianwen", le modèle d'intelligence artificielle d'Alibaba, sera intégré dans toutes les applications du groupe. L'intégration débutera avec DingTalk, application de messagerie sur le lieu de travail d'Alibaba. L'outil pourra résumer des notes de réunion, rédiger des courriels ou des offres commerciales (...). Une intégration au sein de l'assistant vocal d'Alibaba, Tmall Genie, est aussi attendue. Daniel Zhang, DG du groupe, anticipe que cela "entraînera de grands changements dans notre façon de produire, de travailler et de vivre nos vies".

Newmont (-1%), le colosse minier du Colorado, a rehaussé son offre sur le groupe minier australien Newcrest Mining, avec une proposition finale de 29,4 milliards de dollars australiens, environ 19,5 milliards de dollars américains. Un tel deal renforcerait la position de Newmont en tant leader mondial de la production aurifère. Newmont tente ainsi de réaliser l'une des plus importantes prises de contrôle d'une société australienne et de créer un nouveau géant mondial. Le groupe de Denver avait d'abord approché le mineur australien, qu'il avait fondé dans les années 1960 mais dont il s'était séparé il y a 30 ans, en janvier. Son offre en actions en février valorisait la société à près de 17 milliards de dollars, mais avait été rejetée par le conseil d'administration de Newcrest Mining.

Berkshire Hathaway (stable), la firme d'investissement de Warren Buffett, a indiqué dans une déclaration boursière avoir vendu 2,48 millions d'actions cotées à Hong Kong du fabricant de voitures électriques BYD, rival de Tesla, pour un montant total de 539,9 millions de dollars hongkongais (environ 69 millions de dollars). Par ailleurs, Berkshire considèrerait selon le Nikkei un investissement additionnel sur les valeurs japonaises, alors que la firme détient 7,4% de cinq maisons locales, dont Itochu Corporation, Marubeni, Sumitomo Corporation, Mitsui et Mitsubishi Corp.

Tesla (+1%). Mike Gallagher, qui préside une commission spéciale de la Chambre américaine des représentants sur la Chine, est préoccupé par la dépendance du constructeur texan vis-à-vis de la superpuissance asiatique. Rappelons que le groupe d'Elon Musk vient de dévoiler son intention d'ouvrir une usine de batteries Megapack à Shanghai.

Getty Images (+6%) bondit à Wall Street. Un investisseur activiste en appelle en effet à une opération stratégique, estimant que le groupe devrait trouver un repreneur pour créer de la valeur. Trillium Capital a ainsi publié une lettre ouverte adressée au conseil d'administration de Getty. "Nous estimons que le Conseil d'administration de Getty n'a pas agi sur des opportunités évidentes d'augmenter la valeur actionnariale. Le cours de l'action Getty a considérablement baissé depuis son introduction en bourse. Nous avons essayé de communiquer avec le Conseil mais n'avons pas reçu de réponse. Nous n'avons plus d'autre choix que de les exhorter publiquement à prendre des mesures pour accroître la valeur actionnariale. Nous croyons que le conseil a une obligation fiduciaire envers ses actionnaires d'agir immédiatement pour améliorer la valeur actionnariale", lance Trillium, qui juge que le titre devrait coter plus de 12$.

Boeing (+1%) vise janvier 2025 pour rétablir la production du jet 737 MAX au rythme de 2019 de 52 par mois, selon Reuters. Des personnes proches du dossier affirment que Boeing, qui construit actuellement 31 appareils 737 MAX par mois, vise un rythme de 42 MAX par mois d'ici janvier 2024 et 47 par mois d'ici juin 2024.

Enfin, alors que le Bitcoin vient de franchir avec panache la barre des 30.000$, en hausse de plus de 6% en 24 heures, les opérateurs surveillent aujourd'hui les cours de bourse des leaders sectoriels cotés à Wall Street, par exemple Coinbase (+7%), Marathon Digital (+7%), MicroStrategy (+5%) ou Riot Blockchain (+8%).