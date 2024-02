Wall Street hésite, après une nouvelle salve de publications

(Boursier.com) — Wall Street, qui consolidait hier soir avec McDonald's et Tesla, et dans le sillage de commentaires prudents de Jerome Powell, reste assez hésitant pour l'heure ce mardi. Le S&P 500 grappille 0,02% à 4.943 pts, alors que le Dow Jones prend 0,25% à 38.476 pts. Le Nasdaq fléchit de 0,13% à 15.575 pts, tandis que Nvidia, dopé hier par Goldman Sachs, recule de près de 2% aujourd'hui, reprenant son souffle après avoir inscrit un plus haut historique à 697,54$.

Jerome Powell est intervenu dans l'émission 60 Minutes de CBS diffusée dimanche soir et enregistrée le 1er février, avant le dernier rapport sur l'emploi américain. Interrogé sur la question de savoir si l'inflation est morte, il a indiqué : "Je n'irais pas aussi loin. Ce que je peux dire, c'est que l'inflation a vraiment diminué au cours de l'année écoulée, et assez fortement au cours des six derniers mois. Nous faisons de bons progrès. Le travail n'est pas terminé et nous sommes déterminés à veiller à rétablir pleinement la stabilité des prix pour le bénéfice du public".

Sur la question de savoir pourquoi la Fed ne baisse pas ses taux dès maintenant, Powell répond : "Eh bien, nous avons une économie forte. La croissance se poursuit à un rythme soutenu. Le marché du travail est solide : 3,7% de chômage. Et l'inflation diminue. Avec une économie aussi forte, nous pensons pouvoir aborder la question de savoir quand commencer à réduire les taux d'intérêt avec prudence. Et, vous savez, nous voulons voir davantage de preuves que l'inflation descend durablement à 2%. Nous avons une certaine confiance en cela. Notre confiance augmente. Nous voulons simplement un peu plus de confiance avant de prendre cette mesure très importante qui consiste à commencer à réduire les taux d'intérêt".

Ainsi, Powell indique que la Fed veut voir plus de "bonnes données", mais admet que les membres du comité monétaire de la Fed anticipent majoritairement une baisse des taux cette année. Le timing dépendra donc des données. "Le risque d'agir trop tôt est que le travail n'est pas tout à fait terminé et que les très bons chiffres que nous avons obtenus au cours des six derniers mois ne se révèlent pas être un véritable indicateur de la direction que prendra l'inflation. Nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais la chose prudente à faire est de simplement lui donner un peu de temps et de voir que les données continuent de confirmer que l'inflation descend à 2% de manière durable", insiste Powell. "Je pense qu'il est plus probable que si vous agissez trop tôt, vous verrez l'inflation se stabiliser bien au-dessus de notre objectif de 2%. Nous pensons donc que nous pouvons être prudents en abordant cette décision simplement en raison de la force que nous constatons dans l'économie". "Si vous agissez trop tard, la politique sera alors trop stricte. Et cela pourrait facilement peser sur l'activité économique et sur le marché du travail", ajoute le président de la Fed.

Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, était aussi assez mesuré hier, notant les rapides progrès de l'inflation ajustée vers l'objectif de la Fed, mais constatant que rien ne presse pour abaisser les taux. La banque centrale américaine peut selon lui prendre plus de temps pour mesurer les données entrantes avant de commencer à assouplir éventuellement sa politique. La politique monétaire actuelle n'est selon lui pas aussi austère qu'il n'y paraît.

Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, a pour sa part livré hier des commentaires tournant plus autour de l'analyse du marché du travail que de la politique monétaire.

Sur le front économique hier à Wall Street, l'indice PMI composite final américain du mois de janvier 2024 est ressorti à 52, contre un consensus FactSet de 52,3 et une lecture préliminaire de 52,3 également. L'indicateur PMI des services final du mois de janvier s'est affiché à 52,5, contre 52,9 pour le consensus et la lecture flash... L'indice ISM des services américains du mois de janvier 2024 s'est établi à 53,4, contre 52 de consensus FactSet et 50,5 un mois avant, en lecture révisée. Cela traduit une accélération de l'expansion dans les services au niveau national. L'indice des commandes nouvelles en janvier est très solide à 55.

Les responsables de la Fed seront encore nombreux à intervenir cette semaine, avec également Loretta Mester, Neel Kashkari, Susan Collins et Patrick Harker ce mardi, puis Adriana Kugler, Susan Collins, Thomas Barkin et Michelle Bowman demain.

Ailleurs dans le monde, notons ce matin une forte hausse inattendue des commandes industrielles allemandes de décembre (+8,9% en comparaison du mois antérieur), mais aussi un recul plus important que prévu des ventes de détail de décembre dans la zone euro (-1,1%).

Dans l'actualité des entreprises, NXP Semiconductors, Palantir Technologies et Symbotic annonçaient hier soir. Eli Lilly, Amgen, Gilead Sciences, Fiserv, KKR, Chipotle Mexican Grill, Ford Motor, Fortinet, Spotify, Centene, Cognizant, Prudential Financial, Gartner, Cummins, DuPont, GE HealthCare, Snap ou Omnicom, dévoilent leurs résultats ce jour.

Alibaba, Walt Disney, Uber Technologies, CVS Health, Arm Holdings, PayPal, McKesson, Emerson Electric, Hilton Worldwide, Allstate, Yum! Brands, Roblox, The Carlyle Group et Fox Corporation, publient mercredi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,7% à 73,3$. L'once d'or fin se stabilise à 2.052$ ce jour. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans ressort à 4,43%, contre 4,11% sur le 10 ans et 4,31% sur le 30 ans.

Les valeurs

Palantir (+27%), le groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, s'enflamme à Wall Street. Le groupe a affiché des comptes trimestriels relativement solides, dégageant un bénéfice ajusté par action positif de 8 cents, en ligne avec les anticipations de marché, pour des revenus meilleurs que prévu à 608 millions de dollars contre 603 millions de consensus. Sur l'exercice clos, le groupe de Denver a dégagé un bénéfice net de 210 millions de dollars, ce qui marque sa première année de rentabilité. Alex Karp, directeur général de l'affaire, indique par ailleurs que sa compagnie observe une flambée de la demande des industries et secteurs pour ses offres d'intelligence artificielle.

Karp parvient donc une fois de plus à galvaniser ses troupes. Les revenus du quatrième trimestre ont progressé il est vrai de 20%, et Palantir anticipe désormais pour cette année un bénéfice ajusté des opérations de 834 à 850 millions, contre 760 millions de consensus.

Vertex Pharmaceuticals (-2%), le laboratoire de biotechnologies du Massachusetts, qui pèse désormais environ 110 milliards de dollars à Wall Street, a plutôt convaincu hier soir en publiant pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2,52 milliards de dollars (+9%). Les ventes du blockbuster du groupe, Trikafta, dans la fibrose kystique, ont été solides. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,20$ sur le trimestre clos contre 4,10$ de consensus. Vertex table désormais, pour l'exercice 2024, sur des revenus produits totaux allant de 10,55 à 10,75 milliards de dollars.

NXP Semiconductors (+1%), le concepteur néerlandais de semi-conducteurs, coté à Wall Street, a publié hier soir ses comptes, battant le consensus pour le quatrième trimestre. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,71$, à comparer à un consensus de marché de 3,64$ et un niveau de 3,73$ un an avant. Les revenus ont été de 3,42 milliards de dollars, 1% de mieux que le consensus. Ils ressortent en hausse de 3,3% en glissement annuel. Le groupe a bénéficié sur la période de solides ventes de puces automobiles. Cette forte demande du marché automobile permet à NXP de fournir par ailleurs une guidance au-dessus des attentes. Le bpa ajusté de la période entamée est anticipé entre 2,97 et 3,38$, soit un milieu de fourchette de 3,38$ contre un consensus de 3,15$.

Eli Lilly (stable), le laboratoire d'Indianapolis, a fait état sur la période trimestrielle écoulée de revenus en croissance de 28% à 9,35 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action en augmentation de 19% à 2,49$. Le groupe évoque une contribution significative des nouveaux produits, notamment Mounjaro (diabète) et Zepbound (perte de poids). En termes de perspectives, Lilly prévoit pour l'exercice 2024 des revenus allant de 40,4 à 41,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action est anticipé entre 11,80 et 12,30$. Le bpa ajusté annuel est attendu entre 12,20 et 12,70$, contre 12,4$ de consensus de place.

Spotify (+7%), le géant suédois du streaming musical, coté à Wall Street, bondit après les comptes. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a pourtant annoncé des profits inférieurs aux attentes. La compagnie a même déploré une perte opérationnelle de 75 millions d'euros et une perte nette de 70 millions d'euros, mais se montre nettement plus optimiste pour le premier trimestre juste entamé, anticipant un bénéfice opérationnel de 180 millions d'euros. Les revenus ont totalisé 3,67 milliards d'euros sur le trimestre clos, en croissance de 16% en glissement annuel, contre 3,72 milliards de consensus. Pour son premier trimestre, le groupe envisage un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Le nombre des utilisateurs actifs mensuels est anticipé à 618 millions au premier trimestre, contre contre 602 millions pour la période close.

Fiserv (-5%), acteur américain du domaine des paiements, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus GAAP de 4,92 milliards de dollars en croissance de 6%, pour un bpa GAAP de 1,45$ en augmentation de 18%. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a grimpé de 15% à 2,19$ et les revenus ont été de 4,64 milliards de dollars (+6%). Le consensus était de 2,15$ de bpa ajusté pour 4,69 milliards de revenus. Fiserv dit désormais anticiper pour 2024 une croissance organique de revenus de 15 à 17%, pour un bénéfice ajusté par action de 8,55 à 8,70$, en hausse de 14 à 16%.

KKR (+2%) a dévoilé pour le quatrième trimestre un bénéfice supérieur aux attentes de marché, avec des bénéfices de commissions historiquement élevés. Le bénéfice distribuable après imposition a progressé de 4% à 888 millions de dollars, soit 1$ par titre, à comparer à un consensus Bloomberg de 93 cents. Les bénéfices de commissions ont augmenté de 21% à 675 millions de dollars. Les revenus ont augmenté de 2% à 1,63 milliard de dollars pour le trimestre, également au-dessus des attentes de marché.

DuPont (+6%). Le groupe américain de chimie a publié pour son exercice 2023 des revenus de 12,1 milliards de dollars, en déclin de 7%, ainsi qu'un bénéfice GAAP des opérations continues de 533 millions de dollars en recul de moitié en comparaison de l'année antérieure. Le bénéfice ajusté par action a légèrement progressé à 3,48$. L'Ebitda opérationnel a décliné de 10% à 2,9 milliards de dollars. Le free cash flow ajusté a tout de même plus que doublé à 1,6 milliard de dollars. Le dividende du premier trimestre est renforcé de 6%.

Cummins (+1%), le concepteur de moteurs diesel et au gaz naturel basé à Columbus, Indiana, a annoncé pour le quatrième trimestre une lourde perte, après plus de 2 milliards de dollars de charges non récurrentes liées à l'accord sur les émissions avec les agences américaines. La perte nette trimestrielle ressort donc à 1,43 milliard de dollars et 10,01$ par titre. Les revenus ont totalisé 8,54 milliards de dollars, contre 7,77 milliards un an avant. Sur l'exercice 2024, le groupe prévoit des revenus en déclin de 2-5% et une marge d'Ebitda allant de 14,4 à 15,4%.

GE HealthCare (+11%) gagne du terrain à Wall Street, alors que le groupe de technologies de santé a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en croissance de 5% et une croissance organique équivalente. La marge nette a été de 7,7% contre 11,2% un an plus tôt. L'Ebit ajusté a été de 16,1%, stable en glissement annuel. Les revenus trimestriels s'établissent ainsi à 5,2 milliards de dollars tandis que le bénéfice net trimestriel part du groupe atteint 403 millions de dollars et l'Ebit ajusté 837 millions de dollars.

Symbotic, groupe de robotique soutenue par l'IA, dont les technologies sont dédiées à l'automatisation des entrepôts, dévisse de 23% à Wall Street sur des prévisions jugées décevantes. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe des revenus allant de 400 à 420 millions de dollars, alors que l'Ebitda ajusté est attendu entre 12 et 15 millions de dollars. Sur le trimestre clos fin décembre, les revenus ont été de 369 millions de dollars, pour une perte nette de 13 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 14 millions de dollars. Un an avant, les revenus étaient de 206 millions de dollars et la perte nette se situait à 68 millions de dollars.

Hertz Global (+7%) a raté le consensus au quatrième trimestre, alors que le loueur de véhicules a rappelons-le vendu récemment sa flotte de voitures Tesla. Sur une base ajustée, Hertz a perdu 1,36$ par titre pour le trimestre clos contre -76 cents de consensus et 50 cents de bénéfice par action un an avant. Le groupe a précédemment cédé 20.000 véhicules Tesla représentant un tiers de sa flotte de voitures électriques. Les revenus trimestriels se sont établis à 2,18 milliards de dollars, en ligne avec le consensus des analystes de la place.