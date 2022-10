Wall Street hésite après le PIB, alors que Meta s'effondre

(Boursier.com) — La tendance reste assez incertaine avant bourse ce jeudi à Wall Street, après les bons chiffres du PIB américain et une nouvelle série de résultats d'entreprises - avec en particulier une grosse déception du côté de Meta, mais aussi de bonnes surprises provenant de McDonald's ou Caterpillar. Le S&P 500 est attendu en hausse de 0,3%, alors que le Dow Jones gagne 1%. Le Nasdaq régresse de 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,1% à 88,9$. L'once d'or cède 0,3% à 1.663$. L'indice dollar remonte de 0,5% face à un panier de devises de référence.

Les chiffres avancés (première des trois estimations) du PIB américain pour le troisième trimestre ont dépassé les attentes de marché. La croissance en rythme annualisé est ressortie sur un rythme de 2,6%, contre 2% de consensus FactSet et -0,6% pour le précédent trimestre. Les dépenses personnelles de consommation ont grimpé sur un rythme de 1,4%, contre 0,8% de consensus. Notons enfin que l'indice avancé des prix rattaché au PIB du troisième trimestre a progressé au rythme de 4,1%, contre 5,3% de consensus et 9% un trimestre auparavant.

Les commandes de biens durables pour le mois de septembre, qui viennent aussi d'être annoncées, ont progressé de 0,4% par rapport au mois antérieur contre 0,6% de consensus FactSet. Hors transport, ces commandes déclinent de 0,5% contre +0,2% de consensus.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 22 octobre, quant à elles, se sont établies à 217.000 contre 222.500 de consensus.

Ailleurs dans le monde, le Conseil des gouverneurs de la BCE vient de rehausser ses trois taux d'intérêt directeurs de 75 points de base pour la deuxième fois consécutive. Un mouvement qui n'avait, avant le mois dernier, jamais été réalisé par l'Institution. Cette décision est néanmoins conforme aux attentes du marché. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 2%, 2,25% et 1,5% à compter du 2 novembre prochain.

Avec ce troisième relèvement important consécutif de taux, le Conseil des gouverneurs explique avoir retiré une part substantielle du caractère accommodant de l'orientation de la politique monétaire. Le Conseil prévoit de continuer à relever les taux d'intérêt directeurs pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme. Il fondera la trajectoire des taux d'intérêt sur l'évolution des perspectives d'inflation et économiques, réunion par réunion.

L'inflation reste beaucoup trop forte et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée. Au mois de septembre, l'inflation de la zone euro a atteint 9,9%. Ces derniers mois, la flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, les goulets d'étranglement au niveau de l'offre et la reprise de la demande après la pandémie ont entraîné une généralisation des pressions sur les prix et une accélération de l'inflation. La politique monétaire de la BCE vise à réduire le soutien à la demande et à éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation.

Une action comparable est attendue de la part de la Fed dès le 2 novembre, à l'issue de sa prochaine réunion. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed à cette occasion serait de plus de 89%. Il s'agirait de la quatrième hausse surdimensionnée consécutive, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 3,75 et 4%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, la soirée sera assez déterminante, puisque sont attendus les résultats trimestriels d'Apple et ceux d'Amazon ! T-Mobile US, Intel et Gilead Sciences, annoncent aussi ce soir.

Les valeurs

Meta abandonnait hier soir près du cinquième de sa valeur boursière après bourse à Wall Street, sanctionné après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de marché. Mark Zuckerberg, le patron de l'ex-Facebook, a demandé plus de patience, alors que le géant des médias sociaux peine à réagir face au contexte concurrentiel et économique et maintient ses ambitieux projets dans le 'metaverse'. La chute de Meta devrait peser encore lourdement sur le Nasdaq, déjà affecté hier par les chiffres décevants de deux autres géants technologiques, Alphabet et Microsoft. Ce soir à Wall Street, Apple et Amazon complèteront le tableau avec leurs derniers comptes, en espérant qu'ils soient plus réjouissants.

Pour en revenir à Meta, le propriétaire de Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp, les marchés s'inquiètent de la capacité du groupe à redresser ses comptes, alors que Zuckerberg s'est lancé dans un pari particulièrement coûteux à court terme, celui du fameux métavers. Les plans de dépenses du groupe sont assez impressionnants il est vrai. Meta anticipe des dépenses allant de 85 à 87 milliards de dollars cette année, puis de 96 à 101 milliards de dollars en 2023, alors même que certains investisseurs demandent ouvertement au management d'aller au contraire dans le sens des réductions de coûts et d'effectifs. Le titre a déjà perdu 61% de sa valeur à Wall Street cette année et poursuit sa chute après les annonces. Zuckerberg a déclaré qu'il était convaincu que les plus gros paris de Meta dans des domaines tels que la vidéo courte, la messagerie commerciale et le métavers allaient dans la bonne direction. Il ne peut dire cependant avec certitude quelle serait l'ampleur du gain. "Je pense que nous allons résoudre chacune de ces choses sur différentes périodes de temps", a déclaré Zuckerberg. "Et j'apprécie la patience et je pense que ceux qui sont patients et investissent avec nous finiront par être récompensés".

En attendant, les bénéfices trimestriels de Meta ont été divisés par deux et le titre retombe au plus bas de six ans en bourse. Le résultat net du troisième trimestre a été de 4,4 milliards de dollars soit 1,64$ par action, contre 9,2 milliards de dollars un an plus tôt. Il s'agit de la pire performance en termes de rentabilité depuis 2019 pour le groupe, qui aligne un quatrième trimestre consécutif de recul des bénéfices. Le consensus de marché était de 1,86$ de bpa. Compte tenu des prévisions de dépenses de Meta, les opérateurs ne s'attendent par ailleurs pas à ce que les profits se redressent avant un certain temps. Les revenus du troisième trimestre ont quant à eux décliné de 4% à 27,71 milliards de dollars, mais ils dépassent de peu le consensus. Les coûts et dépenses du trimestre ont grimpé dans le même temps de 19% à 22,05 milliards. Le bénéfice des opérations a chuté de 46% à 5,66 milliards. La marge opérationnelle est tombée à 20% seulement, contre 36% un an avant.

Maigre consolation, les chiffres relatifs aux utilisateurs se sont améliorés. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 2% supplémentaires à 2,96 milliards pour Facebook, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens s'est apprécié de 3% à 1,98 milliard.

Pour le quatrième trimestre fiscal, le management table sur des revenus allant de 30 à 32,5 milliards de dollars, avec un impact de change négatif estimé à 7%. Le groupe a gelé les embauches dans certaines équipes, en a réduit d'autres, et concentre ses recrutements dans ses "priorités majeures". Ainsi, Meta s'attend à ce que son effectif à fin 2023 reste comparable avec celui du troisième trimestre 2022. La direction financière de Meta dit par ailleurs avoir accentué son suivi de tous les postes de dépenses opérationnelles.

Twitter. Elon Musk a prévenu il y a deux jours : il entend boucler le rachat de Twitter d'ici vendredi, et il en a informé les investisseurs qui se sont engagés à l'aider dans cette opération. Conséquence, la cotation du réseau social sera suspendue à Wall Street vendredi, selon un document boursier publié jeudi par le New York Stock Exchange. Le milliardaire américain a publié mercredi une vidéo le montrant dans les locaux de la plate-forme à San Francisco, un évier dans les mains, se présentant désormais dans sa biographie sur Twitter en tant que "Chief Twit", soit "Chef Twit" en français. Il se prépare donc à débourser 44 milliards de dollars (43,7 milliards d'euros), faute de quoi la procédure judiciaire opposant les deux parties sera lancée.

"J'entre au siège de Twitter - je vous laisse digérer l'information !", écrit le milliardaire, c'est à dire "let that sink in" en anglais. Sur les images, il transporte un évier (sink en anglais). Il a posté un autre message quelques heures plus tard : "J'ai rencontré plein de gens cool chez Twitter aujourd'hui".

ServiceNow bondit avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme cloud, permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle, a publié hier soir des profits trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe software a révélé pour son troisième trimestre des revenus d'abonnements de 1,74 milliard de dollars, en augmentation de 22% en glissement annuel et de 28,5% hors effets de change. Les revenus totaux ont été de 1,83 milliard de dollars, soit une croissance de 21% en comparaison de l'an dernier et 27,5% hors effets de change. Le nombre de clients payant plus de 10 M$ de valeur annuelle de contrat au troisième trimestre a grimpé de 60% en comparaison de l'année dernière. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice de 80 millions de dollars soit 39 cents par titre, contre 63 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 398 millions de dollars et 1,96$ par titre, contre 1,84$ de consensus.

Ford perd du terrain avant bourse à Wall Street, au lendemain des trimestriels. Le groupe a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais table sur un Ebitda ajusté en bas de fourchette de la guidance antérieure. Sur le trimestre clos, le constructeur automobile américain affiche une perte, du fait d'une charge de 2,7 milliards de dollars sur l'alliance Argo d'IA dans la conduite autonome. La perte nette du troisième trimestre ressort par conséquent à 827 millions de dollars. Les revenus trimestriels ont grimpé de 10% à 39,4 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a décliné à 1,8 milliard de dollars, contre 3 milliards un an auparavant et 1,7 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté opérationnel par action a été de 30 cents, contre 27 cents de consensus. Ford, qui avait déjà prévenu le mois dernier de coûts accrus d'un milliard de dollars environ du fait de l'inflation, dit désormais anticiper un Ebitda ajusté annuel d'environ 11,5 milliard de dollars, en hausse de 15%, mais en bas de fourchette de la guidance antérieure allant de 11,5 à 12,5 milliards de dollars.

McDonald's, le géant américain de la restauration rapide, a publié pour son troisième trimestre un bénéfice supérieur aux attentes de marché, avec la hausse des prix des menus. Le groupe a ainsi dégagé un bénéfice net de 1,98 milliard de dollars, en repli limité de 8%, soit un bénéfice par action de 2,68$. Les revenus totaux ont baissé de 5% à 5,87 milliards de dollars, du fait de l'impact du dollar fort. Le consensus était de 5,7 milliards de dollars environ. L'augmentation des prix et la hausse du trafic ont donc permis au groupe de dépasser les attentes, malgré le contexte économique. Le trafic dans les restaurants américains a progressé de 6,2% en septembre. La croissance mondiale à comparable sur le trimestre a été de 9,5%, largement supérieure aux anticipations de marché. Elle ressort à 6,1% aux États-Unis.

Merck, le laboratoire américain, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre et relevé dans la foulée ses prévisions annuelles. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 3,25 milliards de dollars soit 1,28$ par titre, contre 4,57 milliards de dollars et 1,8$ par action un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 1,85$, contre 1,78$ un an plus tôt et 1,72$ de consensus FactSet. Les revenus du trimestre ont augmenté de 14% en glissement annuel à 15 milliards de dollars. Sur les opérations poursuivies, le groupe relève et resserre sa guidance annuelle de revenus mondiaux entre 58,5 et 59 milliards de dollars, soit une croissance attendue de 20 à 21%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 7,32 et 7,37$ sur l'exercice, soit ici encore, une guidance rehaussée et resserrée - comprenant un impact négatif de 4% des effets de change.

Comcast bondit avant bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant passé une charge de dépréciations de 8,6 milliards de dollars concernant Sky et affiché un déclin de ses revenus. Les opérateurs semblent voir plutôt le bon côté des choses et prennent note d'indications de croissance des abonnements internet. Les revenus trimestriels totaux ont décliné de 1,5% à 29,8 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux attentes. La perte nette part du groupe a représenté 4,6 milliards de dollars soit 1,05$ par titre, contre 4 milliards de dollars... de profits un an plus tôt. Cependant, le bénéfice ajusté par action a été de 96 cents, meilleur que prévu. Le rebond des activités de parcs à thème et des studios a soutenu les résultats. Les profits des studios ont même triplé à 537 M$, avec 'Jurassic World : Dominion' et 'Minions : The Rise of Gru'.

Mastercard a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,68$ à comparer à un consensus de 2,56$. Les revenus ont totalisé 5,8 milliards de dollars, contre 5,65 milliards de consensus de place. Le volume des transactions sur la période a été de 1.670 milliards de dollars environ, assez proche des attentes des analystes de la place. Le groupe a donc battu assez facilement le consensus, malgré l'environnement économique adverse. Selon le management, les dépenses des consommateurs demeurent résilientes et les voyages transfrontaliers poursuivent leur reprise. Le CEO du groupe évoque ainsi une forte croissance des revenus et des profits, reflétant l'exécution de la stratégie.

Caterpillar a battu le consensus pour son troisième trimestre. Le géant américain des engins miniers et de construction a fait état d'un bénéfice ajusté trimestriel par action de 3,95$ et de revenus de 15 milliards de dollars, en croissance de 21% en glissement annuel. Le consensus de marché était de 3,16$ de bénéfice ajusté par action pour 14,48 milliards de revenus. Le bénéfice net consolidé a été de 2,01 milliards de dollars soit 3,87$ par titre, contre 1,43 milliard pour la période comparable, l'an dernier. "Je tiens à remercier notre équipe mondiale pour avoir réalisé un autre trimestre de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et un bénéfice par action ajusté record", a déclaré le directeur général, Jim Umpleby. "Notre équipe reste concentrée sur le service aux clients, alors que nous avons continué à voir une demande saine sur la plupart de nos marchés finaux au cours du troisième trimestre".

Honeywell grimpe à Wall Street, le groupe ayant dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes de marché sur le trimestre clos et rehaussé par ailleurs ses anticipations de profits. Sur le troisième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,25$, dépassant le haut de fourchette de sa guidance, tandis que la croissance des revenus a été de 6% - ou 9% sur une base organique. Le groupe table désormais, pour l'exercice, sur des revenus allant de 35,4 à 35,7 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 8,7 à 8,8$. Le free cash flow annuel est attendu entre 4,7 et 5,1 milliards de dollars.

Altria a raté le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos, l'inflation affectant les dépenses en tabac et donc les résultats du groupe à la marque Marlboro.

Northrop Grumman, le contractant américain de défense, trébuche à Wall Street, alors que ses profits et ses revenus du troisième trimestre fiscal ont manqué le consensus. Le groupe s'attend à des ventes et un bénéfice proches du bas de fourchette de la guidance antérieure pour l'exercice, avec les difficultés de supply chain et les coûts accrus.

Shopify grimpe avant bourse à Wall Street, après la publication d'une perte trimestrielle moins lourde que prévu et de revenus supérieurs aux anticipations de marché. Sur une base ajustée, la perte par action a été de 2 cents, contre -7 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 22% à 1,4 milliard de dollars, contre 1,34 milliard de consensus.