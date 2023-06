Wall Street hésite après la Fed...

(Boursier.com) — Wall Street a terminé sur une note hésitante après le statu quo monétaire sans surprise de la Fed et la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell qui s'est montré un peu plus restrictif que prévu... Le Nasdaq a progressé de nouveau de 0,39% à 13.626 pts et le S&P 500 de +0,08% à 4.372 pts, tandis que le Dow Jones a reculé de 0,68% à 33.979 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI retombe à 68$. L'euro revient sur les 1,08 face au dollar.

La Réserve fédérale américaine a donc, comme prévu, laissé inchangés ses taux directeurs, une grande première depuis mars 2022, mais elle a ouvert la porte à... DEUX autres relèvements d'un quart de point chacun d'ici la fin de l'année face à la solidité inattendue de l'économie US illustrée par la grande résistance du marché de l'emploi américain.

L'objectif de taux des fonds fédéraux reste donc fixé à 5%-5,25%, mais les prochaines hausses "prendront en compte l'effet cumulé des hausses passées, les effets retardés de sa politique sur l'activité économique et l'inflation et les développements économiques et financiers", a estimé la Fed qui a mis fin à une série de 10 hausses de taux consécutives en l'espace de 15 mois.

Son président, Jerome Powell, a souligné lors de sa conférence de presse que les membres du comité sont favorables à ce que le resserrement monétaire continue mais a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise pour juillet : il s'agira cependant d'un "live meeting" susceptible de déboucher sur une hausse de taux.

Les nouvelles projections économiques, au biais "hawkish", montrent désormais que la médiane des anticipations des responsables monétaires voit le principal taux directeur passer à 5,50%-5,75% d'ici fin décembre.

En bourse, le rendement des Treasuries bonds à 2 ans est passé au-dessus de 4,8% pour la première fois depuis le 10 mars dernier. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains intègrent désormais une probabilité estimée à 75% d'une hausse des taux le mois prochain, tandis que celle d'une baisse d'ici la fin de l'année a diminué sensiblement, alors que Jerome Powell a repoussé l'éventualité d'une diminution du coût du crédit d'ici la fin de l'année. Néanmoins, le FOMC prévoit une baisse de taux de 100 points de base en 2024.

Les projections de la Fed suggèrent que le PIB des Etats-Unis s'établira cette année à 1%, contre 0,4% dans les prévisions de mars, et le taux de chômage à 4,1%, contre 4,5% auparavant. En mai, le chômage était de 3,7%. Une économie plus forte que prévu implique un ralentissement de l'inflation plus lent...

L'inflation mesurée par l'indice privilégié par la Fed, celui des dépenses personnelles de consommation, devrait revenir à 3,2%, contre 3,3% anticipé en mars. Dans sa version "core", hors alimentation et énergie, le PCE devrait repasser de +4,7% actuellement à +3,9% en fin d'année, et non plus à +3,6%...

L'indice des prix à la consommation du mois de mai s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.

L'indice des prix à la production pour ce même mois de mai a décliné de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de -0,1%. Ainsi, l'indicateur progresse de 1,1% seulement sur un an contre 1,5% de consensus FactSet. Hors alimentation et énergie cette fois, l'indice des prix à la production a augmenté comme attendu de 0,2% en comparaison du mois précédent, soit une hausse de 2,8% en glissement annuel.

Les cours pétroliers ont vu leurs gains fondre comme neige au soleil après l'annonce d'une vive hausse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée... D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont bondi de 7,9 millions de barils lors de la semaine close le 9 juin à 467,1 mb. Le consensus tablait sur une hausse de seulement 1,5 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 2,1 mb et ceux de produits distillés ont crû de 2,1 millions de barils.

Les valeurs

Apple (+0,3%). Sept entreprises chinoises aident à la conception du casque Vision Pro de réalité mixte d'Apple, selon le South China Morning Post. Citant une analyse du cabinet de conseil Wellsenn XR qui conclut que le coût des composants et des matériaux pour le Vision Pro serait de 1.590$, le SCMP rapporte que les fournisseurs d'Apple incluent Luxshare Precision Industry, Cowell E Holdings, Shenzhen Desay Battery Technology, Goertek, Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co, Shenzhen Everwin Precision Technology et Lingyi iTech Guangdong Co. Le SCMP ne précise pas quand l'analyse en question a été publiée. L'article ajoute qu'un rapport du Commercial Times citant les recherches de Morgan Stanley a répertorié d'autres fournisseurs, notamment Largan Precision Co, Genius Electronic Optical Co, GIS-KY, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, LG Electronics et Sony.

Apple a atteint avant-hier à Wall Street un nouveau plus haut historique, pour une capitalisation boursière de près de 2.900 milliards de dollars. Le titre avait mollement réagi pourtant le 5 juin lors de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro. Les spécialistes pointaient le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta. Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans. Mais depuis, Apple se comporte très bien en bourse, soutenu par l'attrait des investisseurs pour les 'mégacaps' technologiques.

Tesla (-0,7%) reste surveillé après son incroyable série haussière de 13 séances consécutives, en hausse de plus de 40% sur cette période. Le constructeur de voitures électriques a légèrement augmenté le prix de son véhicule Model Y aux États-Unis, ce qui pourrait être perçu comme le signe d'une confiance accrue dans la demande future.

Alphabet (-0,1%). Les régulateurs antitrust de l'UE ont accusé l'unité Google de pratiques anticoncurrentielles dans son activité de publicité numérique, ajoutant qu'elle pourrait devoir vendre une partie de cette activité pour répondre à ces vives préoccupations. Ainsi, Margrethe Vestager Hansen, vice-présidente de la Commission européenne, en charge des questions de concurrence, dit craindre que Google n'ait distordu la concurrence dans l'"adtech" pour favoriser sa plateforme AdX.

AMD (-0,2%) contre-attaque sur un segment des "superpuces" IA dominé par Nvidia (+1%). Hier, AMD a donc dévoilé comme attendu sa puce la plus avancée à ce jour, ciblant la technologie d'IA générative. La puce MI300x peut utiliser jusqu'à 192 Go de mémoire. Ces puissantes capacités de mémoire signifient ainsi que la nouvelle puce d'AMD pourrait être appliquée aux grands modèles de langage d'IA, les fameux 'LLM'. Ces unités de traitement graphique ont donc la capacité d'alimenter les nouvelles plateformes d'IA de type ChatGPT. Le groupe californien de Santa Clara, dirigé par Lisa Su, entend donc bien obtenir sa part du gigantesque gâteau des puces IA. Su a évoqué hier une technologie "incroyablement puissante", confiante dans les capacités de son groupe face à Nvidia.

Amazon (-0,2%) envisage d'utiliser ces nouvelles puces IA d'AMD, selon l'agence Reuters... D'après un dirigeant d'AWS, bien que le groupe n'ait pris aucun engagement public d'utiliser les nouvelles puces MI300 d'AMD dans ses services cloud, il considèrerait de le faire. Dans une interview, Lisa Su, directrice générale d'AMD, a déclaré que la société prévoyait d'offrir un menu de tous les éléments nécessaires pour créer les types de systèmes permettant d'alimenter des services similaires à ChatGPT, car les clients du cloud computing voudront pouvoir personnaliser ce dont ils ont besoin dans leurs centres de données.

Comerica (-5%), l'établissement financier régional de Dallas, a indiqué hier qu'il prévoyait d'abandonner les activités de financement 'mortgage' d'ici la fin de l'année, dans le but d'améliorer le ratio prêt/dépôt et l'efficacité du capital. La banque, à l'occasion d'une présentation lors d'une conférence de Morgan Stanley, a déclaré que cette sortie contribuerait à atténuer les effets de la saisonnalité et de la cyclicité sur son portefeuille de prêts. Ces annonces ont dopé les cours hier soir, alors que le dossier avait été très attaqué durant la récente période de 'stress bancaire'. Le groupe a aussi rassuré concernant ses revenus nets d'intérêt du deuxième trimestre, attendus en bas de fourchette de la précédente guidance, alors que les marchés craignaient visiblement pire.

UnitedHealth (-6,4%), acteur américain des soins de santé et de l'assurance, a indiqué lors d'une conférence d'investisseurs que les frais médicaux de son unité d'assurance maladie pourraient être plus élevés que prévu, ce qui fait trébucher la valeur à Wall Street ce jour. Les annonces font également pression sur d'autres valeurs du secteur de l'assurance santé aujourd'hui. "De plus en plus de personnes âgées sont simplement plus à l'aise pour accéder à des services pour des choses qu'elles auraient pu repousser un peu comme les genoux et les hanches", a déclaré l'assureur maladie.