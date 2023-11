Wall Street hésite après l'emploi privé, en attendant la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine demeure incertaine avant bourse ce mercredi, en attendant le verdict monétaire de la Fed, et suite à la publication d'un rapport sur l'emploi privé plus faible que prévu - qui n'est pas une mauvaise nouvelle du point de vue de la politique monétaire. Le S&P 500 grappille 0,1%. Le Dow Jones se stabilise avant bourse et le Nasdaq avance de 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 2,3% à 82,9$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.997$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,05%, contre 4,85% sur le 10 ans et 5,01% sur le 30 ans.

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a fait ressortir 113.000 créations d'emplois en octobre, contre 142.500 de consensus FactSet et 89.000 un mois avant. L'embauche dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie avait dominé la période de reprise après la pandémie, mais laisse la place désormais à l'éducation et à la santé. Ce sont surtout les entreprises de 50 à 249 salariés qui ont soutenu les chiffres d'octobre, avec 96.000 créations de postes dans ces entreprises moyennes. Les grandes entreprises de plus de 500 personnes ont généré 18.000 emplois. Les entreprises de 1 à 19 personnes ont créé 21.000 postes. Les firmes de 250 à 499 salariés ont en revanche détruit 18.000 postes. Outre l'éducation et les services de santé qui ont généré 45.000 postes, le secteur commerce, transport et utilities a créé 35.000 postes et celui des activités financières 21.000 postes. 17.000 emplois ont enfin été créés dans les loisirs et l'hospitalité en octobre.

Sur le front économique ce mercredi, les opérateurs surveilleront aussi l'indice PMI manufacturier final (14h45) et l'ISM manufacturier (15h), les dépenses de construction (15h également), le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes (15h toujours), le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains (15h30), et bien entendu le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell (respectivement 19h et 19h30).

L'outil FedWatch donne une probabilité de statu quo monétaire de près de 100% ce soir. La probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, jusqu'à la fin de l'année, se situe à 74,6%. Les marchés surveilleront ce soir le discours de la Fed et de Jerome Powell, afin d'évaluer les décisions futurs. Wall Street espère que la Fed en ait fini avec son cycle très rapide de remontée des taux, mais la banque centrale américaine pourrait confirmer sa volonté de terminer le travail, en maintenant durablement des taux élevés pour mieux maîtriser l'inflation.

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. AMD a publié hier soir des comptes solides mais des perspectives jugées un peu courtes. Qualcomm, Mondelez, CVS Health, Airbnb, Humana, McKesson, PayPal, Thomson Reuters, Estée Lauder, MetLife, AIG, Williams Companies, Kraft Heinz, Seagen, Electronic Arts, DuPont, Yum! Brands, DoorDash, Allstate, Prudential et Cognizant, sont de la partie ce mercredi.

Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture demain. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publieront également jeudi. Enbridge, Sempra, Dominion Energy, Gartner ou Cardinal Health, annonceront vendredi.

Les valeurs

AMD a publié hier soir, après la clôture de Wall Street, des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais aussi une guidance du quatrième trimestre jugée un peu courte. Pour le troisième trimestre, le concepteur de processeurs a affiché des revenus de 5,8 milliards de dollars en croissance de 4% et un bénéfice ajusté par action de 70 cents, performance supérieure aux attentes de marché, mais la guidance de revenus pour le quatrième trimestre, logée autour de 6,1 milliards de dollars, rate le consensus qui était de 6,4 milliards. Le groupe californien de Santa Clara, qui tente de rattraper Nvidia sur le segment des puces d'IA, n'a donc pas totalement convaincu. Lisa Su, sa directrice générale, ne se laisse pas impressionner par Nvidia. AMD pourra d'ailleurs compter sur sa nouvelle puce pour centres de données MI300 pour réduire l'écart des parts de marché avec le leader sectoriel. Su estime que le MI300 pourrait devenir le premier produit AMD à atteindre aussi rapidement le milliard de dollars de revenus.

Le consensus pour le trimestre clos était de 5,7 milliards de dollars de revenus pour 68 cents de bénéfice ajusté par action. Pour le trimestre, la marge opérationnelle ajustée a été de 22% contre 21,6% de consensus. Les revenus de gaming d'AMD ont été de 1,5 milliard sur la période, en retrait de 8%. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus de 6,1 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars.

Nvidia avait corrigé hier à Wall Street au plus bas niveau depuis près de cinq mois à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel le géant de l'intelligence artificielle pourrait être contraint d'annuler jusqu'à 5 milliards de dollars de commandes de puces avancées vers la Chine conformément aux nouvelles restrictions du gouvernement américain. Nvidia aurait été informé la semaine dernière que les commandes de puces IA dont la livraison était prévue l'année prochaine à de grandes entreprises technologiques chinoises, notamment Alibaba, ByteDance et Baidu, étaient soumises aux dernières restrictions à l'exportation annoncées par le Département américain au Commerce.

CVS Health a affiché au troisième trimestre fiscal une performance supérieure aux attentes de Wall Street. Le géant américain de la distribution pharmaceutique et de l'assurance a réalisé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 2,21$, à comparer à un consensus de 2,13$. Sur ce trimestre clos fin septembre, les revenus produits ont atteint 61,3 milliards de dollars contre 60,7 milliards de dollars de consensus sur la période. Les revenus totaux ont été de 89,8 milliards de dollars, en croissance de 10,6% en glissement annuel. Le groupe table toujours sur un bénéfice ajusté annuel par action allant de 8,50 à 8,70$. Le cash flow des opérations est anticipé entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars.

Humana, le groupe américain leader des services d'assurance dans la santé, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes. Hors éléments, l'assureur a dégagé un bénéfice de 7,78$ par titre, à comparer à un consensus de 7,16$. Humana prévoit désormais un bénéfice par action d'au moins 26,31$ pour 2023 en GAAP, et de 28,25$ au moins en non-GAAP. Le consensus de bénéfice ajusté par action était de 28,3$ sur l'exercice.

Thomson Reuters a annoncé pour son troisième trimestre, clos fin septembre, des revenus en croissance de 1% à 1,594 milliard de dollars, pour un Ebitda ajusté en augmentation de 18% à 632 millions de dollars et une marge de 39,6%. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 41% en glissement annuel à 82 cents, contre 71 cents de consensus. Le free cash flow a progressé de 37% à 529 millions de dollars. Le groupe maintient ses prévisions annuelles de croissance organique, d'Ebitda ajusté et de free cash flow. Steve Hasker, directeur général du groupe, se félicite de la performance trimestrielle dans un environnement macroéconomique incertain.

Garmin a relevé ses prévisions financières annuelles de ventes, confiant pour la cruciale période des fêtes de fin d'année. Sur le trimestre clos fin septembre, le géant des équipements de navigation a réalisé des ventes en hausse de 12% à 1,28 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,21 milliard. Il table désormais sur des revenus annuels de 5,15 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 5,25$. Le groupe prévoyait auparavant un chiffre d'affaires de 5,05 milliards et un bpa ajusté de 5,15$.

DuPont a abaissé ses prévisions financières annuelles, le groupe de chimie et matériaux luttant face à une faible demande. Des actions additionnelles de restructurations sont attendues. Le chiffre d'affaires de l'exercice est désormais anticipé à 12,17 milliards de dollars, contre une guidance antérieure allant de 12,45 à 12,55 milliards. Sur le trimestre clos, les ventes se sont établies à 3,06 milliards contre 3,15 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 92 cents contre 84 cents de consensus.