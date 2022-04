Wall Street hésite après l'emploi, malgré l'espoir d'apaisement en Ukraine

(Boursier.com) — Wall Street hésite désormais ce vendredi, malgré les espoirs géopolitiques. Le Dow Jones cède maintenant 0,23% à 34.598 pts, tandis que le Nasdaq avance de 0,32% à 14.265 pts. Le baril de brut WTI cède 0,5% à 99,8$. L'once d'or perd 1,3% à 1.923$. L'indice dollar gagne 0,4% face à un panier de devises. Le Bitcoin consolide sur les 45.000$. Le rapport sur l'emploi américain annoncé ce jour ressort assez neutre, dans le sens où il ne modifie pas la trajectoire de la politique monétaire de la Fed et confirme la reprise économique américaine.

Les marchés reprennent espoir dans une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en effet évoqué aujourd'hui des progrès dans les négociations avec l'Ukraine. Lavrov ajoute que le Kremlin prépare sa réponse aux propositions de Kiev. Il précise que les pourparlers vont se poursuivre et se félicite d'une attitude ukrainienne jugée beaucoup plus "compréhensive" sur la question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

En outre, les troupes russes auraient commencé à se retirer de la région de Kiev et de celle voisine de Tchernihiv, ont affirmé les gouverneurs de ces deux régions, cités par Reuters. Le ministère russe de la Défense avait indiqué plus tôt cette semaine son intention de réduire son activité autour de Kiev et Tchernihiv pour concentrer ses efforts militaires sur la "libération" du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Kiev, Oleksandre Pavlyouk, a précisé sur Telegram qu'une partie des troupes russes qui assiégeaient la capitale avaient pris la direction de la Biélorussie. En revanche, les forces russes auraient entrepris de consolider leurs positions à Boutcha, ville située entre Irpin et Hostomel. Le gouverneur de l'oblast de Tchernihiv, Viatcheslav Tchaus, a lui aussi fait état du retrait d'une partie des troupes russes qui assiégeaient la ville depuis plus d'un mois.

D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux Etats-Unis pour le mois de mars 2022 sont ressorties au nombre de 431.000, contre 490.000 de consensus de marché. Le taux de chômage a néanmoins reculé quant à lui à 3,6%, contre 3,7% de consensus et 3,8% un mois auparavant. Notons également que les créations d'emplois du mois de février ont été révisées en forte hausse à 750.000, contre 678.000 précédemment annoncé. Le salaire horaire moyen, lui, a progressé comme attendu de 0,4% en comparaison du mois précédent (+5,6% en glissement annuel).

Les créations d'emplois dans le privé en mars ont été au nombre de 426.000, contre 458.000 de consensus et 739.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Le taux de participation à la force de travail est ressorti en ligne avec les attentes de marché à 62,4%.

L'indice PMI manufacturier américain final du mois de mars 2022 est ressorti à 58,8, contre 58,5 de consensus et 58,5 également pour sa lecture flash. L'indicateur signale toujours une vive expansion de l'activité manufacturière nationale américaine.

L'ISM manufacturier américain du mois de mars 2022 est ressorti à 57,1 contre 59 de consensus. Il était de 58,6 un mois avant. Il reste toutefois nettement supérieur à la barre des 50, signalant une forte expansion.

D'après le rapport gouvernemental du jour, les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de février 2022 ont augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre 0,9% de consensus et 1,6% pour la lecture révisée du mois antérieur.

Les valeurs

BlackBerry (-11%), star déchue des assistants personnels, qui conçoit désormais des solutions de cybersécurité et IoT, décroche à Wall Street au lendemain de sa publication financière trimestrielle. Le groupe a dévoilé notamment des revenus inférieurs aux attentes de marché. Sur son quatrième trimestre fiscal, le groupe a délivré un chiffre d'affaires de 185 millions de dollars, des revenus IoT de 52 millions, des recettes de cybersécurité de 122 millions et des revenus de licences & autres de 11 millions. Le bénéfice ajusté par action a été de 1 cent. Sur l'exercice, les revenus totalisent ainsi 718 millions de dollars, pour un bpa ajusté de 10 cents.

GameStop (+4%). Le distributeur américain de jeux vidéo a annoncé hier soir son intention de diviser le nominal du titre, ce qui devrait le rendre plus facile à négocier pour les actionnaires individuels. GameStop va demander à ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale l'autorisation de porter son capital de 300 millions à 1 milliard d'actions, dont une partie sera utilisée pour diviser le nominal sous la forme d'un dividende en actions. La direction n'a pas précisé la répartition des nouveaux titres entre ce "split" et une augmentation de capital classique.

GameStop a précisé que l'autorisation serait également utilisée pour "offrir une flexibilité pour les besoins futurs de l'entreprise" et qu'il donnerait ultérieurement davantage de détails sur cette distribution de dividende exceptionnel en actions. Le cours du distributeur de jeux vidéo GameStop a plus que doublé depuis le 14 mars dernier, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les "meme stocks" et de la montée à son capital de son président Ryan Cohen, qui a porté sa participation à près de 12%. Le titre a été multiplié par plus de 8 depuis début 2021, où il pointait à moins de 20$.

Mondelez (-1%), le géant alimentaire américain, a indiqué que son usine de l'est de l'Ukraine avait subi d'importants dégâts avec les actions militaires russes.

Raytheon (+1%) a signé un contrat avec la marine américaine pour la fourniture de radars d'un montant total potentiel de 3,2 milliards de dollars.

Alibaba (+6%), Baidu (+8%) et les autres valeurs chinoises cotées à Wall Street sont majoritairement en hausse, après un article de l'agence Bloomberg selon lequel Pékin envisagerait d'accorder aux autorités américaines un accès total aux audits de ces sociétés pour éviter leur retrait forcé de la cote à Wall Street.