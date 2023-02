Wall Street hésite, après d'excellents chiffres de la consommation

(Boursier.com) — Les opérateurs sont pour l'instant assez désarçonnés face aux très bons chiffres de la consommation américaine pour le mois de janvier, qui alimentent certes l'hypothèse du 'soft landing', mais repoussent aussi l'échéance d'un éventuel pivot monétaire de la Fed. Le S&P 500 perd actuellement 0,53% à 4.114 pts, le Dow Jones 0,50% à 33.919 pts et le Nasdaq 0,40% à 11.913 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI rend 0,9% à 78,4$. L'once d'or fléchit de 1% à 1.847$. L'indice dollar bondit de 0,7% face à un panier de devises de référence.

Les ventes de détail aux USA pour le mois de janvier 2023 se sont établies en vive progression de 3%, soit une croissance pratiquement deux fois plus rapide que prévu. Le consensus était en effet de 1,6% de hausse. Hors automobile, la performance est également notable avec une progression de 2,3% des ventes de détail, à comparer à un consensus de +0,7%. Hors automobile et essence, les ventes de détail se sont appréciées de 2,6% contre 0,5% de consensus.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février 2023 est ressorti à -5,8, contre -20 de consensus, ce qui signale une contraction moins profonde de l'activité.

La production industrielle américaine du mois de janvier 2023 est ressortie stable en comparaison du mois antérieur, selon la Fed, alors que le consensus FactSet tablait sur une hausse de 0,5%. Le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 78,3% contre 79,1% de consensus. Notons que la production manufacturière de janvier, en revanche, a grimpé de 0,9% contre 0,2% de consensus.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de février 2023 s'est affiché à 42, bien plus élevé que le consensus FactSet qui était de 36 et que la lecture de 35 du mois précédent.

Notons aussi que les stocks des entreprises américaines pour le mois de décembre, qui viennent d'être révélés, ont augmenté comme attendu de 0,3% en comparaison du mois antérieur.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de février est ressorti à +2,9% contre +3% un mois avant. Il signale les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Enfin, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 10 février, a fait ressortir un bond de... 16,3 millions de barils des stocks de brut hors réserve stratégique en comparaison de la semaine antérieure, une hausse de 2,3 millions de barils des stocks d'essence et un repli de 1,3 MB des stocks de produits distillés.

Hier, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier 2023 ont laissé les opérateurs perplexes. L'indice des prix à la consommation pour la période est ressorti en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus FactSet. En comparaison de l'an dernier, le CPI de janvier a progressé de 6,4% contre 6,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice américain des prix à la consommation pour janvier a augmenté de 0,4%, ici encore en ligne avec le consensus. Cela représente une hausse de 5,6% sur un an contre 5,5% de consensus.

Airbnb (+12%). Pour son quatrième trimestre, le groupe a affiché des résultats record. Airbnb a annoncé des réservations brutes de 13,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, proches des attentes de marché. Les nuits et les expériences réservées étaient de 88,2 millions, le total le plus élevé jamais enregistré au quatrième trimestre, avec un rebond en Asie-Pacifique. Le bénéfice net pour le trimestre a été de 319 millions de dollars, ou 48 cents par action, contre 55 millions de dollars un an avant, à la même période. Les revenus ont atteint 1,9 milliard de dollars contre 1,53 milliard de dollars au même trimestre, l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est élevé à 506 millions de dollars, un record pour un quatrième trimestre. Les analystes interrogés par FactSet avaient anticipé un bénéfice de 26 cents par action, pour des revenus de 1,86 milliard de dollars et un Ebitda de 434 millions de dollars. Pour l'année complète, Airbnb a affiché un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, ou 2,79 dollars par action, ainsi que des revenus de 8,4 milliards de dollars.

Airbnb s'attend à un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,82 milliard de dollars au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,68 milliard. Les prévisions de revenus optimistes sont basées en partie sur les clients européens réservant des voyages d'été plus tôt cette année. Les tarifs journaliers moyens devraient toutefois corriger au premier trimestre et sur le reste de l'année, du fait de la combinaison de l'offre de location dans différentes régions et des efforts pour améliorer l'accessibilité.

TripAdvisor grimpe de 2% à Wall Street. Le groupe a dépassé facilement les attentes de marché pour son quatrième trimestre fiscal, dégageant sur la période un bénéfice ajusté par action de 16 cents, trois fois supérieur au consensus, à comparer à une perte d'un cent par titre un an plus tôt. Le voyagiste en ligne a fait état de revenus trimestriels de 354 millions de dollars, battant de 3% le consensus, à comparer aux 241 millions de dollars de recettes du quatrième trimestre 2021. En bref, le groupe profite pleinement de la reprise des voyages, affichant une très solide performance pour le quatrième trimestre. Le groupe ne fournit pas de guidance financière, et dit se concentrer sur "l'alignement opérationnel" et l'exécution en 2023.

Devon Energy décroche de 11% à Wall Street. Le groupe américain, producteur indépendant de pétrole et de gaz basé à Oklahoma City, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,66$, inférieur aux attentes de marché, à comparer à un niveau de 1,39$ un an plus tôt. Les revenus ont également raté largement le consensus, à 4,3 milliards de dollars, pratiquement stables en glissement annuel. Le groupe a donc déçu, les tempêtes hivernales ayant plombé la production. La tempête hivernale Elliott a amené des températures inférieures à zéro et des conditions météorologiques extrêmes sur environ les deux tiers des États-Unis en décembre, provoquant le gel de puits de pétrole et gaz. Devon avait déclaré en janvier qu'il estimait que sa production du quatrième trimestre était diminuée de 2%, les opérations du bassin de Williston dans le Dakota du Nord étant les plus touchées. Pour 2023, la société prévoit une production comprise entre 643 000 et 663 000 barils équivalent pétrole par jour.

Analog Devices grimpe de 6%. Le groupe a atomisé le consensus de profit sur le trimestre clos avec les ventes de 'puces' automobiles et industrielles. Les revenus trimestriels ont atteint 3,25 milliards de dollars, en croissance de 21%. Le bénéfice dilué par action a presque quadruplé pour atteindre 1,88$. Sur une base ajustée, le bpa grimpe encore de 42% à 2,75$. La marge brute ajustée augmente de 24% à 2,39 milliards. Il s'agit du premier trimestre fiscal du groupe, qui réalise sur 12 mois un cash flow opérationnel de 5 milliards de dollars. Analog Devices augmente son dividende trimestriel de 13%.

Roblox bondit de 25% à Wall Street, alors que le groupe a battu le consensus en termes de bookings sur la saison des fêtes. La plateforme de gaming en ligne a généré 899 millions de dollars de facturations sur le trimestre clos fin décembre, en croissance de 17%, alors que le consensus était de 881 millions de dollars. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 290 millions de dollars soit 48 cents par titre, contre 143 millions de dollars un an plus tôt, ce qui ne semble pas perturber les marchés.

Kraft Heinz (stable) a amélioré ses profits sur le trimestre clos avec la hausse des prix, qui atteint 15%. Les ventes se sont appréciées de 10% sur le quatrième trimestre et de 10,4% en organique, à 7,4 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti positif de 887 millions de dollars et le bpa ajusté a atteint 85 cents, en hausse de 8%. L'Ebitda ajusté a augmenté de 9% à 1,74 milliard de dollars. La guidance ressort en revanche prudente.

Biogen (-2%), le géant américain des biotechnologies, a dépassé les attentes sur le trimestre clos, mais table sur des ventes modestes cette année liées à son traitement de la maladie d'Alzheimer. Sur l'exercice, le groupe anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 15 à 16$, guidance entourant le consensus. Les revenus du quatrième trimestre ont décliné de 7% à 2,54 milliards de dollars, mais dépassent les attentes. Le bpa ajusté trimestriel a été de 4,05$ contre un consensus de 3,5$ environ.

Apple (+1%) n'a pas perdu la confiance de Warren Buffett, bien au contraire. L'oracle d'Omaha a encore renforcé sa participation au capital de la firme californienne à la pomme. Berkshire Hathaway, la firme de Buffett, a ainsi acquis 20,8 millions de titres Apple supplémentaires durant le quatrième trimestre, pour un montant de 3,2 milliards de dollars, ce qui porte à 5,8% la participation de Berkshire au tour de table du groupe de Cupertino - avec près de 916 millions de titres détenus à fin décembre 2022.

Taiwan Semi (-10%). Dans le même temps, Berkshire a réduit fortement ses parts sur le contractant taïwanais TSMC, géant des semi-conducteurs, avec une baisse de 86% à 8,3 millions de titres (ADS). Ce changement a été rapide, environ trois mois après que Berkshire a déclaré avoir acquis des titres TSMC pour plus de 4,1 milliards de dollars. La firme de Buffett aurait tout de même eu le temps d'encaisser un léger bénéfice sur cette participation...

Parmi les autres changements notables déclarés par Berkshire, la firme a réduit de plus de 91% sa participation au capital d'US Bancorp, à 6,7 millions de titres, et abaissé de 60% sa participation sur le dossier Bank of New York Mellon à un peu plus de 25 millions d'actions. Les positions sur Activision Blizzard, Kroger, Ally Financial ou Chevron ont aussi été réduites durant le quatrième trimestre. La position de Berkshire sur le producteur pétrolier Occidental Petroleum n'a pas évolué durant le quatrième trimestre, à un peu plus de 194 millions de titres - avec des options pour acquérir encore près de 84 millions d'actions.

Enfin, Berkshire a dévoilé une participation de 84 millions de dollars sur le dossier Louisiana-Pacific, un acteur des matériaux de construction. La firme de Buffett a acheté 1,2 million d'actions Louisiana.

Tesla (stable) suspendra une partie de sa production en Chine jusqu'à la fin du mois de février, alors que le constructeur de véhicules électriques modernise ses installations pour créer une version actualisée de la berline compacte Model 3, a indiqué l'agence Bloomberg ce mercredi. Tesla développe une version remaniée, baptisée 'Highland', de son Model 3, qui a été lancé pour la première fois en 2017. C'est du moins ce qu'avait rapporté Reuters en fin d'année dernière. Certains travailleurs en Chine ne seront pas autorisés sur les chaînes de production dès dimanche, selon Bloomberg.