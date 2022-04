Wall Street hésite, après d'excellents chiffres de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain avant bourse ce jeudi, suite à deux séances d'une purge menée par les valeurs technologiques. Le S&P 500 est attendu stable, alors que le Dow Jones rend 0,2% et que le Nasdaq avance de 0,1%. Le baril de brut WTI gagne 1,1% à 97,2$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.925$. L'indice dollar régresse de 0,1% face à un panier de devises.

D'après le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis pour la semaine close au 2 avril se sont établies au nombre de 166.000, contre environ 200.000 de consensus et 171.000 pour la lecture révisée de la semaine précédente. La lecture initiale de la semaine antérieure était de 202.000. Les inscriptions hebdomadaires s'affichent désormais au plus bas niveau depuis au moins 1968.

Les chiffres du crédit à la consommation pour le mois de février seront annoncés à 21 heures (consensus +17,5 milliards de dollars). Une belle brochette de responsables de la Fed est aussi au programme, avec James Bullard de la Fed de St. Louis, Charles Evans de l'antenne de Chicago et John Williams, patron de la Fed de New York. Le ton des responsables de la banque centrale américaine s'est durci ces dernières semaines face au risque d'inflation, alors qu'un relèvement de taux de 50 points de base accompagné d'une annonce officielle sur la réduction du bilan pourrait être dévoilé en mai...

Ailleurs dans le monde, ce matin, les opérateurs ont pris connaissance d'une augmentation de 0,2% de la production industrielle allemande pour le mois de février, en ligne avec les attentes. Les ventes de détail européennes du mois de février ont quant à elles déçu, en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur contre 0,6% de consensus FactSet (+5% en glissement annuel).

Les Minutes de la Fed, publiées mercredi soir, ont confirmé que la banque centrale américaine allait relever ses taux et réduire son bilan simultanément pour lutter contre l'inflation. Le compte-rendu de la réunion monétaire des 15 et 16 mars dernier montre que la Réserve fédérale américaine prévoit de commencer à réduire son bilan sur un rythme de 95 milliards de dollars par mois, soit près du double du rythme de son précédent cycle entamé en 2017 (50 Mds$ par mois).

Selon les Minutes, les responsables de la Fed sont tombés d'accord à l'unanimité sur ce rythme, et ont estimé que cette réduction du bilan pourrait commencer dès mai prochain.

Le bilan de la Fed a gonflé à près de 9.000 milliards de dollars sous l'effet des programmes d'achat d'actifs menés pour contrer la crise du Covid-19. Les banquiers centraux se sont "globalement accordés" pour ne pas remplacer des titres arrivant à échéance, à hauteur de 60 milliards de dollars de bons du Trésor et de 35 Mds$ de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ce rythme de 95 Mds$ par mois serait initialement mis en place pour trois mois, a précisé la Fed dans son compte-rendu.

Lors de la réunion de mars, plusieurs banquiers centraux ont aussi penché en faveur d'une hausse du taux des "fed funds" d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 3 et 4 mai, après avoir entamé le cycle haussier par un tour de vis léger d'un quart de point le 16 mars, portant le taux des "fed funds" à 0,25%-0,50%. De nombreux participants auraient même préféré une hausse d'un demi-point dès la réunion de mars, mais les incertitudes sur la guerre en Ukraine les a incités à la prudence, a souligné la Fed.

Cette fois, la Réserve fédérale est sous pression pour juguler la flambée de l'inflation, attendue autour de 8,3% en mars sur un an aux Etats-Unis, au plus haut depuis plus de 40 ans. La Fed a longtemps tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix, qui a démarré après la crise du Covid-19 et s'est encore accrue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans une note publiée mercredi, Deutsche Bank redoute les conséquences sur la croissance américaine d'une politique monétaire nettement plus restrictive aux Etats-Unis. Il s'agit de la première grande banque a déclarer aussi clairement ne pas croire que la Fed puisse faire atterrir en douceur la croissance. Pour les stratégistes de Deutsche Bank, le resserrement agressif à venir de la politique monétaire de la Fed devrait faire basculer l'économie US en récession à horizon 18 à 24 mois. En mars, Goldman Sachs avait aussi évoqué cette possibilité...

Mardi, Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale américaine, et future numéro deux de l'institution, avait préparé les marchés en tenant un discours particulièrement ferme face à une inflation qu'elle a jugé "primordial" de ralentir.

Elle s'est dite ouverte à un relèvement des taux par paliers d'un demi-point si nécessaire, et a prôné une réduction rapide et massive du bilan dès mai. "La reprise économique ayant été bien plus forte et rapide que lors du précédent cycle, je m'attends à ce que le bilan soit réduit à un rythme considérablement plus rapide que lors de la précédente reprise, avec des montants significativement supérieurs et sur une période bien plus courte comparé à la période 2017-2019", a-t-elle précisé.

A l'époque, la Fed avait réduit son bilan de 50 milliards de dollars par mois en laissant des titres arriver à échéance sans racheter de montant équivalent. Les marchés estiment que le rythme pourrait doubler cette fois, et s'attendent à ce que le taux des "fed funds" atteigne au moins 2,5% dès la fin 2022 (contre 0,25%-0,50% actuellement).

Dans l'actualité géopolitique, la situation demeure très incertaine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que l'Ukraine avait présenté la veille à la Russie un projet d'accord de paix incluant des points jugés "inacceptables", mais que Moscou poursuivrait néanmoins les discussions. Le chef de la diplomatie russe a précisé que le projet ukrainien s'écartait des propositions sur lesquelles les deux parties s'étaient auparavant entendues. "Cette incapacité à se mettre d'accord met une fois de plus en évidence les véritables intentions de Kiev, sa détermination à faire traîner en longueur et même à saper les discussions en s'éloignant des accords conclus", a affirmé Lavrov. "Malgré toutes les provocations, la délégation russe poursuivra le processus de négociation, en faisant pression pour aboutir à son propre projet d'accord", a asséné le diplomate. L'Ukraine avait déclaré auparavant que des négociations restaient nécessaires, rejetant tout compromis sur sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les valeurs

Levi Strauss grimpe avant bourse à Wall Street, alors que l'inventeur du blue jean, désormais coté sur la place américaine, vient de publier pour son premier trimestre des comptes soutenus par une forte demande et des prix en hausse. Le groupe de San Francisco a par ailleurs réaffirmé ses prévisions de revenus et de profits pour l'exercice 2022. Sur le trimestre clos, les revenus se sont appréciés de près de 22% à 1,59 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de consensus. Le directeur financier, Harmit Singh, note pourtant que les contraintes de chaîne d'approvisionnement ont réduit de 60 millions de dollars les opportunités de revenus sur la période, principalement aux USA. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a représenté quant à lui 46 cents, contre 42 cents de consensus. Le bénéfice net a été de 196 millions de dollars et le bénéfice ajusté de 189 millions de dollars, contre 140 millions un an avant.

Au sujet du conflit russo-ukrainien, Levi Strauss indique qu'il réévaluera ses actifs spécifiques à l'activité commerciale en Russie en vue de dépréciations pour le deuxième trimestre. En mars, Levi Strauss avait suspendu ses opérations commerciales russes, y compris les nouveaux investissements, suite à l'invasion de l'Ukraine. Le management ne voit pas d'issue rapide des fermetures en Russie.

HP Inc bondit avant bourse à Wall Street, vers les 40$, alors que Berkshire Hathaway, firme d'investissement de Warren Buffett, a déclaré une participation significative de 4,2 milliards de dollars au capital du groupe. Berkshire a acquis les titres HP par de multiples transactions. L'investissement porte désormais sur 121 millions d'actions du groupe informatique. Ce dernier a salué la montée au capital de la firme de Buffett, décrivant Berkshire comme "l'un des investisseurs les plus respectés". Le titre HP a pris 53% l'année dernière, mais il s'affiche en retrait de 7% depuis le début de l'année. Le rallye attendu ce jour devrait faire passer cette performance 2022 en territoire positif.

Berkshire s'est longtemps tenu à l'écart de tout investissement dans les valeurs technologiques. Cette politique a depuis largement évolué, à tel point que la principale participation en valeur de la firme est désormais Apple, qui pesait plus de 160 milliards de dollars dans ses investissements à fin 2021.

Tesla. L'infatigable Elon Musk, qui vient tout juste d'inaugurer la gigafactory de Berlin et de devenir actionnaire principal de Twitter, annonce ce jour la "grande fête d'ouverture" de la gigafactory de Tesla au Texas. Il s'agit donc de l'inauguration de la nouvelle usine géante de Tesla à Austin. Les heureux élus avaient auparavant reçu leurs invitations pour le "Cyber Rodeo - Giga Texas". Cet événement devrait largement faire oublier les difficultés parallèles de la gigafactory de Shanghai, freinée par l'épidémie de Covid-19 en Chine.

Notons par ailleurs que Joe Biden a rencontré des dirigeants du secteur de l'automobile électrique. A l'issue des échanges, le gouvernement américain a évoqué un consensus sur l'interopérabilité des stations de recharge des véhicules électriques.

Meta Platforms pourrait intégrer des jetons virtuels et des cryptomonnaies dans ses applications afin de rémunérer les créateurs de contenus et de développer des services financiers dans le cadre de son projet de metaverse, indique le Financial Times.