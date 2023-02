Wall Street hésite, Apple et Tesla sous pression

(Boursier.com) — Wall Street hésite ce mardi, cherchant sa tendance. Le S&P 500 abandonne 0,16% à 3976 pts et le Dow Jones 0,53% à 32.715 pts, alors que le Nasdaq rend 0,02% à 11.464 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2,2% à 77,2$. L'once d'or avance de 0,5% à 1.833$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Les marchés peinent donc à trouver une direction, alors que l'économie demeure bien plus résistante que prévu, mais que l'inflation ne semble pas se résorber aussi rapidement qu'escompté, au risque de pousser la Fed à durcir encore sa politique monétaire.

Selon le rapport du jour, le déficit américain du commerce international de biens pour le mois de janvier 2023 est ressorti à 91,5 milliards de dollars, contre un consensus de 91 milliards de dollars et une lecture révisée à 89,7 milliards de dollars pour le mois précédent. Les importations se sont appréciées de 3,4%, tandis que les exportations ont augmenté de 4,2% en comparaison du mois antérieur.

Les stocks de grossistes du mois de janvier, également annoncés ce jour, ont reculé de 0,4% en comparaison du mois antérieur en lecture avancée, contre un consensus stable.

Les indices des prix des maisons, FHFA et S&P Case-Shiller, pour le mois de décembre, se sont affichés proches des anticipations, avec un repli de 0,1% pour l'indicateur FHFA en comparaison du mois précédent (contre -0,3% de consensus) soit un gain de 6,6% sur un an, et une augmentation de 4,6% en rythme annuel pour le S&P Case-Shiller '20 City' non-ajusté (-0,9% en comparaison du mois de novembre).

L'indice manufacturier PMI de Chicago pour le mois de février 2023 est ressorti à 43,6, contre 45,8 de consensus FactSet et 44,3 un mois avant. Il signale donc une contraction plus profonde de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de février 2023 s'est établi à -16, contre -4,5 de consensus FactSet et -11 un mois auparavant. L'indicateur traduit une forte contraction de l'activité.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de février 2023 s'est établi à 102,9, contre un consensus de marché de 108,5 selon la mesure FactSet et un niveau de 106 pour la lecture révisée du mois de janvier.

Ailleurs dans le monde ce jour, les opérateurs ont pris connaissance d'une production industrielle japonaise en baisse plus forte que prévu et de ventes de détail locales en revanche nettement supérieures aux attentes. En Europe, l'inflation française a surpris, plus forte qu'attendu en glissement annuel, tout comme l'inflation espagnole en données harmonisées européennes.

Demain mercredi à Wall Street, les opérateurs suivront l'indice PMI manufacturier final américain, l'ISM manufacturier, les dépenses de construction et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole sont attendus. Vendredi, enfin, l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services seront communiqués, tandis que Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed interviendront.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Occidental Petroleum et Zoom Video Communications ont publié hier soir. Target, Monster Beverage, Sempra, AutoZone, Agilent, Ross Stores, HP Inc, Rivian, First Solar et JM Smucker, annoncent leurs trimestriels ce jour. Salesforce, Lowe's, Snowflake, Dollar Tree, Nio Inc, Liberty Media ou Plug Power, dévoileront leurs comptes demain. Broadcom, Costco, Anheuser-Busch, Marvell Technology, Kroger, Dell Technologies, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Zscaler, Best Buy, Cooper Companies, Macy's ou Bilibili, seront de la partie jeudi.

Les valeurs

Target (+2%), le détaillant discount américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le groupe affiche toutefois des perspectives prudentes. Sur le trimestre clos fin janvier 2023, le groupe a affiché ainsi un bénéfice net de 876 millions de dollars et 1,89$ par titre, contre 1,54 milliard de dollars et 3,21$ par titre un an auparavant. Hors éléments, le bpa ajusté s'est établi à 1,89$ également, alors que le consensus FactSet était de 1,4$ ! Les revenus trimestriels se sont appréciés de 1,3% à 31,4 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 30,7 milliards. Les ventes à comparable se sont améliorées de 0,7% en glissement annuel, alors que les analystes anticipaient plutôt une baisse. Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre est attendu entre 1,5 et 1,9$, contre 2,15$ de consensus. Le bpa annuel est anticipé entre 7,75 et 8,75$, contre 9,2$ de consensus.

Zoom Video Communications (+6%) grimpe à Wall Street. Après un parcours boursier chaotique l'an dernier, faisant suite à l'euphorie boursière de la période des confinements sur ce dossier, les opérateurs misent visiblement sur une 'recovery'. Zoom, firme californienne de services de visioconférence, a fait mieux que prévu sur son quatrième trimestre fiscal, dégageant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,22$, largement supérieur au consensus, à comparer à un niveau de 1,29$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 1,12 milliard de dollars, battant de près de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 1,07 milliard de dollars l'an dernier, à la même période.

Pour l'exercice 2024, qui vient de débuter, le groupe envisage des revenus allant de 4,435 à 4,455 milliards de dollars, légèrement inférieurs au consensus, pour un bpa ajusté allant de 4,11 à 4,18$. Les perspectives pour le trimestre clos en avril, premier trimestre fiscal 2024, sont également mitigées. La guidance traduit une croissance limitée, mais aussi une performance supérieure aux attentes du point de vue de la rentabilité, avec les réductions d'effectifs et de coûts.

Occidental Petroleum (+2%), le groupe pétrolier et gazier texan, qui compte parmi ses actionnaires la firme Berkshire de Warren Buffett, a publié hier soir des résultats mitigés. Ainsi, Occidental a raté le consensus de profit et celui de revenus pour son quatrième trimestre fiscal, avec l'impact de l'inflation. Le groupe se permet tout de même d'augmenter de 38% son dividende trimestriel à 18 cents, et annonce un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. En outre, Occidental rehausse ses plans de dépenses de capitaux pour cette année à 6,2 milliards de dollars, contre 4,5 milliards un an avant. Le bénéfice ajusté par action du producteur pétrolier sur le trimestre clos a été de 1,61$, contre un consensus de place de 1,8$ environ et un niveau de 1,48$ un an avant. Les revenus ont été de 8,33 milliards de dollars sur ce trimestre clos en décembre, ratant de 4% le consensus.

AutoZone (-2%), le géant américain des pièces automobiles, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2023, clos en février, des revenus de 3,69 milliards de dollars en augmentation de 9,5% en glissement annuel, avec une croissance domestique à comparable de 5,3%. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 7%. Le bénéfice net trimestriel s'est amélioré de 1% à 477 millions de dollars, pour un bpa dilué en hausse de 10% à 24,64$. Le consensus de place sur la période était de moins de 22$ de bpa ajusté et 3,56 milliards de dollars de recettes selon FactSet.

Tesla (-1%) serait proche d'un accord avec le Mexique concernant des plans locaux d'investissement. Selon des responsables mexicains cités par l'agence Reuters, à la suite d'un appel entre le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et le DG de Tesla, Elon Musk, les deux parties seraient à 90% du chemin vers un accord qui verra Tesla venir au Mexique. Les détails du deal éventuel pourraient être précisés dès aujourd'hui.

Notons aussi que Tesla a affiché des ventes chinoises en hausse sur la semaine du 20 février, mais inférieures au rythme du quatrième trimestre selon Reuters, qui voit là l'indication potentielle d'un moindre effet des récentes baisses de prix, qui avaient initialement relancé la demande. D'après les données CMBI (China Merchants Bank International) citées par Reuters, le constructeur texan de voitures électriques a affiché des ventes chiffrées à 10.703 unités sur la semaine dernière en Chine, au plus haut depuis la semaine du 9 janvier, mais la moyenne quotidienne à ce stade de l'année se situe à 1.016 unités, alors qu'en octobre et novembre, elle était de 1.317 véhicules.

Apple (stable). La Commission européenne concentrerait son enquête antitrust sur Apple sur la question des restrictions imposées aux applications, selon le Financial Times. Les personnes connaissant la situation citées par le FT indiquent ainsi que le régulateur européen restreindrait son enquête, en examinant comment Apple empêche les applications, y compris Spotify, d'informer les utilisateurs d'autres moyens de s'y abonner. Le FT cite à ce sujet trois sources ayant connaissance de la situation. Ce mouvement signalerait aussi l'intention de la Commission européenne de poursuivre ses investigations antitrust malgré l'avancée du Digital Services Act, qui vise déjà à limiter le pouvoir des grands groupes technologiques... En outre, le fournisseur indien d'Apple, Foxlink, serait selon Reuters dans l'incapacité de reprendre complètement ses activités pendant deux mois à la suite d'un important incendie, ce qui pourrait relancer les craintes quant à l'approvisionnement du fabricant de l'iPhone.

Norwegian Cruise Line chute de 12% à Wall Street, alors que le groupe vient de livrer une guidance de bénéfices inférieure aux anticipations de marché. L'opérateur de croisières est affecté notamment par l'augmentation des dépenses de carburant et de main-d'oeuvre, même s'il profite toujours d'une forte reprise de la demande.