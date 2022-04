Wall Street hésite, alors que Netflix s'effondre

(Boursier.com) — Après le vif rebond de la veille (+1,45% sur le DJIA et +2,15% sur le Nasdaq), la cote américaine se montre hésitante ce mercredi. Le Dow Jones gagne 0,92% à 35.231 pts, le S&P 500 prend 0,41% à 4.480 pts, mais le Nasdaq cède 0,42% à 13.562 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 103$. L'once d'or perd 0,1% à 1.956$. L'indice dollar cède 0,6% face à un panier de devises. Le bitcoin remonte vers les 42.000$. Sur le marché obligataire, légèrement accalmie ce jour avec un rendement du T-Bond à 10 ans en retrait à 2,88%. Les rendements à 10 ans ont déjà presque doublé cette année, se heurtant au niveau de 3% depuis hier.

Selon le rapport du jour de la National Association of Realtors, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de mars se sont établies au rythme de 5,77 millions d'unités, contre un consensus de 5,86 millions et une lecture révisée de 5,93 millions pour le mois antérieur. Ainsi, les reventes baissent de 2,7% par rapport au mois antérieur et de 4,5% en glissement annuel. Il s'agit du deuxième mois de déclin pour ces reventes de logements, au plus bas depuis juin 2020.

Les cours du brut ne réagissent pour le moment pas à l'annonce d'une chute surprise des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont décliné de 8 millions de barils lors de la semaine close le 15 avril à 413,7 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 2,5 mb. Les stocks d'essence ont eux reculé de 0,8 million de barils (-1 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont baissé de 2,7 millions de barils (-0,8 mb de consensus).

Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera connu à 20 heures. Mary Daly, Charles Evans et Raphael Bostic de la Fed, s'exprimeront dans la journée.

La déception Netflix plombe les valeurs du compartiment streaming, mais les implications macro semblent limitées. Plus positif, la Chine semble avoir fait des progrès sur la gestion du Covid. La presse américaine disserte amplement pour sa part sur le retour en territoire positif des rendements réels à 10 ans pour la première fois depuis 2020.

Les banques chinoises ont maintenu leurs taux, même si une légère majorité des économistes interrogés s'attendaient à une baisse. Le chef de la Riksbank a déclaré qu'il était temps de parler de hausses de taux. Les autorités de Shanghai ont déclaré que l'épidémie de Covid dans la communauté était effectivement maîtrisée, après une troisième journée consécutive de baisse des cas. Les prix à la production allemands ont bondi de 31% en glissement annuel en mars, reflétant pour la première fois les effets de la guerre en Ukraine. La croissance des exportations japonaises a ralenti plus que prévu en mars.

Dans l'actualité des entreprises, Netflix a signalé la première perte d'abonnés en une décennie, signalant les vents contraires du partage de mot de passe, de la concurrence, de la macro et de facteurs indépendants de sa volonté, y compris l'adoption de la télévision connectée. Procter a dépassé les attentes et relevé ses prévisions de ventes, les prix compensant la pression inflationniste. IBM a battu le consensus, relevé ses prévisions de revenus et fait des commentaires optimistes sur les dépenses informatiques. ASML a fait mieux que prévu sur le trimestre clos. Elon Musk a fait pour sa part une nouvelle allusion à une éventuelle offre publique d'achat sur Twitter. Un groupement mené par KKR a lancé une offre de près de 15 milliards de dollars sur l'Australien Ramsay Health Care.

Du côté de la Fed, Charles Evans de l'antenne de Chicago pense que les taux devront être relevés au-delà du niveau neutre. Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta, estime que le resserrement devra se faire de manière mesurée.

Les valeurs

Twitter (stable) reste loin du prix proposé par Elon Musk pour un rachat du réseau social média. L'homme le plus riche du monde serait prêt à investir personnellement entre 10 et 15 milliards de dollars pour sortir Twitter de la cote, a rapporté hier mardi le New York Post, citant deux sources proches du dossier. Le milliardaire, qui est le deuxième actionnaire de Twitter avec une participation de 9,1%, prévoit de lancer une offre publique d'achat dans environ 10 jours et a fait appel à Morgan Stanley pour arranger une dette supplémentaire de 10 milliards de dollars, selon ce même NYP. Musk, qui est également le directeur général de Tesla Inc, pourrait également être disposé à emprunter sur sa participation actuelle si nécessaire, une décision qui pourrait éventuellement rapporter plusieurs milliards de dollars supplémentaires, ajoute le New York Post. Rappelons que Twitter a adopté une "pilule empoisonnée" la semaine dernière pour se protéger de l'offre de rachat de 43 milliards de dollars de Musk.

Des sociétés de capital-investissement auraient aussi manifesté leur intérêt à participer à un deal pour l'acquisition de Twitter. Thoma Bravo, une société de capital-investissement axée sur la technologie, aurait contacté la plateforme de médias sociaux la semaine dernière pour explorer un rachat concurrent de l'offre de Musk. Apollo Global Management Inc envisagerait des moyens de financer n'importe quel accord et serait ouvert à travailler avec Musk ou tout autre soumissionnaire, ont déclaré des sources à Reuters. De nombreux investisseurs, analystes et banquiers d'investissement s'attendent à ce que le conseil d'administration de Twitter rejette l'offre de Musk dans les prochains jours, affirmant qu'elle est inadéquate.

IBM (+6% !) a publié hier soir des comptes marqués par une croissance supérieure aux attentes, alimentée par le software et le consulting. Big Blue affirme par ailleurs que la performance annuelle devrait être au plus haut niveau de la guidance antérieure. Sur le premier trimestre fiscal, le géant informatique a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,4$, contre 1,38$ de consensus et 1,77$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 14,2 milliards de dollars, dépassant de 3% le consensus et affichant une augmentation de 8% en glissement annuel. Les revenus cloud ont progressé de 14% à 5 milliards. Le groupe voit donc une croissance des ventes 2022 en haut de fourchette, malgré un impact de 300 millions de dollars du fait de la suspension des activités en Russie. Le management évoque par ailleurs l'inflation salariale, mais note que l'attrait des clients pour une digitalisation des opérations soutient grandement l'activité de consulting.

Procter & Gamble (+2%), le géant américain des produits de consommation, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos et relevé ses estimations de ventes. Pour l'exercice fiscal 2022, le groupe table désormais sur une croissance des ventes de 4 à 5%, contre une guidance antérieure allant de 3 à 4%. Pour le trimestre clos, troisième trimestre fiscal 2022, les ventes ont progressé de 7%, avec une expansion organique de 10%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,33$, en augmentation de 6%. Les ventes ont totalisé 19,4 milliards de dollars. Sur l'exercice 2022, le bpa GAAP dilué est attendu en croissance de 6 à 9%. P&G continue d'anticiper une progression du bénéfice ajusté par action de 3 à 6% sur l'exercice. Ce bpa ajusté était de 5,66$ sur l'exercice précédent.

Abbott Laboratories (+2%), le groupe pharmaceutique de l'Illinois, a annoncé ce mercredi des résultats trimestriels en amélioration, soutenus par la forte demande en tests Covid-19 et les ventes d'appareils médicaux. Le groupe maintient sa guidance annuelle 2022 de bénéfice ajusté par action à 4,7$ au moins. Abbott prévoit désormais des ventes de tests covid de 4,5 milliards de dollars sur l'année, dont l'essentiel au premier semestre. Sur le trimestre clos, les diagnostics ont vu leur activité progresser de 32% en glissement annuel. Les ventes trimestrielles totales ont augmenté de 14% à 11,9 milliards de dollars, avec une progression organique de 17,5%. Le bénéfice GAAP dilué trimestriel par action a été de 1,37$ et le bpa ajusté a atteint 1,73$. Les ventes trimestrielles de tests covid ont été de 3,3 milliards de dollars.

Anthem (+2%), l'assureur santé américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars soit 7,39$ par titre, contre 1,67 milliard de dollars et 6,71$ par action un an avant. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 8,25$, contre un consensus voisin de 7,8$. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté annuel de plus de 28,4$, contre une guidance antérieure de plus de 28,25$. Le groupe bénéficie de coûts médicaux inférieurs aux attentes, du fait d'un moindre impact de la pandémie.

Baker Hughes (-8%), le groupe parapétrolier de Houston, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des profits et revenus inférieurs aux attentes, dans un environnement de marché décrit comme volatil et du fait de contraintes persistantes de supply chain. Sur le trimestre clos, le bénéfice net ressort à 72 millions de dollars soit 8 cents par action, contre une perte de 452 millions de dollars et 61 cents par titre un an auparavant. Le bénéfice net ajusté a été de 145 millions de dollars et 15 cents par titre, sur ce trimestre clos fin mars, contre 91 millions de dollars un an avant. Le management évoque de fortes prises de commandes en début d'année, mais un certain glissement des marges.

Netflix plonge de 36% à Wall Street ce mercredi, sous les 230$, de retour sur ses niveaux du début d'année 2018 ! Victime d'une concurrence de plus en plus rude, le leader de la vidéo en streaming a en effet perdu des abonnés sur le trimestre clos et livré des revenus inférieurs aux attentes, ce qui fait désordre. Les succès tels que 'Squid Game' en Asie n'ont donc pas permis au groupe d'éviter le drame. 200 000 utilisateurs ont quitté le service sur le trimestre, une première baisse des abonnements en une décennie ! Les spécialistes évoquent aussi l'impact de la très forte inflation sur les arbitrages des consommateurs...

Netflix va devoir réduire quelque peu ses dépenses en films et shows, et introduira une version moins chère, option soutenue par la publicité. Le problème du partage des mots de passe doit aussi être adressé. Sur le premier trimestre, la firme de Reed Hastings a donc perdu des abonnés pour la première fois depuis 2011 ! L'érosion devrait s'accélérer au deuxième trimestre selon les projections du groupe, qui craint de perdre 2 millions d'abonnés. Bloomberg note que le groupe avait habitué à faire progresser ses abonnements de 25 millions ou plus par an. Ces chiffres sont un véritable choc pour les analystes, qui tablaient certes sur un faible premier trimestre, mais espéraient tout de même 2,5 millions de nouveaux abonnés. Le consensus sur le trimestre entamé était de +2,4 millions d'abonnés, et serait donc aussi très largement manqué.

Netflix affiche près de 222 millions d'abonnés. Le management estime que le partage des mots de passe aurait un impact fort, avec plus de 100 millions d'utilisateurs du service qui ne payeraient pas. Tentant d'expliquer la faiblesse des résultats, le groupe californien de Los Gatos évoque aussi une concurrence accrue des nouveaux services tels que Disney+. Néanmoins, Wall Street semble considérer qu'il s'agit d'un problème sectoriel plus général, puisque les titres des rivaux de streaming Disney ou Warner Bros. Discovery (HBO Max) corrigent aussi dans de moindres proportions. Dans un contexte fortement inflationniste, ces acteurs vont donc devoir s'adapter et proposer aux utilisateurs des solutions moins chères supportées par la pub.

Netflix a perdu des clients sur trois de ses quatre régions durant le premier trimestre, dont plus de 600 000 en Amérique du Nord ! Netflix a attribué cet impact à la hausse des prix. Le retrait du service de Russie a aussi coûté 700 000 abonnés au groupe. Pour le premier trimestre, Netflix a affiché des revenus en augmentation de 9,8% à 7,87 milliards de dollars, inférieurs aux attentes, mais le bénéfice par action a atteint 3,53$, près de 20% de plus que le consensus.