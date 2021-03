Wall Street hésitant, plombé par les 'technologiques'

Wall Street hésitant, plombé par les 'technologiques'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine souffle ce vendredi, après son beau rallye de la veille dominé par les valeurs technologiques. Le DJIA est orienté en progression de 0,51% à 32.652 pts, alors que le S&P 500 abandonne 0,32% à 3.926 pts. Le Nasdaq, extrêmement volatil ces derniers jours, reperd 1,39% à 13.214 pts sur fond de craintes de réforme antitrust affectant les grands noms de la 'tech'. Le baril de brut WTI se tasse sous les 66$ sur le Nymex, alors que l'once d'or recule de 1,1% sur les 1.700$. L'indice dollar grimpe de 0,6% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se stabilise sur Bitfinex sur les 56.500$.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de février 2021 a progressé de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus de place. En glissement annuel, il grimpe de 2,8%. Hors alimentaire et énergie, le 'PPI' ressort en augmentation de 0,2% en comparaison du mois précédent, en ligne avec les attentes, et en hausse de 2,5% en glissement annuel, par rapport au mois de février 2020.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars 2021 est ressorti à 83, très largement supérieur aux attentes du consensus (78,5) et à la lecture finale de février (76,8). L'indice préliminaire des anticipations d'inflation de l'Université du Michigan ressort à 3,1%, contre 3,3% pour sa lecture antérieure. Il s'agit du changement attendu du taux d'inflation pour l'année à venir. L'indice des conditions actuelles est ressorti à 91,5 en mars et celui des anticipations à 77,5. Ils sont tous deux en forte progression.

Du côté des rendements obligataires ce jour, le T-Bond à 10 ans s'affiche à 1,61% environ, alors que le rendement du '30 ans' pointe à 2,39%. Les tensions persistent donc plus que jamais de ce point de vue, malgré les interventions récentes de Jerome Powell et de Christine Lagarde, qui ont pourtant minimisé le risque d'inflation à moyen terme.

Ailleurs dans le monde, ce matin, plusieurs statistiques notables ont été publiées, en particulier au Royaume-Uni, où le PIB s'est contracté de 2,9% d'un mois sur l'autre en janvier sur fond de confinement - et de 1,7% sur les trois mois clos en janvier. La production industrielle et la production manufacturière britannique ont par ailleurs régressé plus que prévu. L'indice final allemand des prix à la consommation est ressorti 'en ligne'. Le taux de chômage italien a été moins élevé que prévu à 9,2%. Enfin, la production industrielle européenne a progressé de 0,8% en janvier, performance supérieure aux attentes.

Sur le front sanitaire, les craintes demeurent concernant l'épidémie, malgré le déploiement des vaccins. Certains points positifs sont tout de même notés. Ainsi, la firme biotechnologique américaine Novavax a confirmé l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19 (à prè de 90% et même plus de 96% contre la souche initiale) et le variant britannique (à plus de 86%), même si l'efficacité serait moindre face au variant sud-africain. Il s'agissait des résultats définitifs des essais, ce qui ouvre la voie à une demande d'autorisation d'urgence.

Le vaccin de Pfizer / BioNTech s'est montré pour sa part efficace à plus de 90% dans les infections asymptomatiques et symptomatiques en Israël. L'efficacité est de 94% pour le blocage des infections asymptomatiques et de 97% pour les cas symptomatiques.

Le directeur scientifique de Johnson & Johnson affirme pour sa part que la compagnie serait en mesure de produire jusqu'à 3 milliards de doses l'année prochaine...

Joe Biden, dont les objectifs sont élevés en matière de vaccination, veut rendre tous les adultes éligibles au vaccin d'ici le 1er mai.

Les choses sont un peu compliquées en revanche du côté d'AstraZeneca, après la suspension de son vaccin dans plusieurs pays, dont le Danemark et la Norvège. Le groupe a réduit une fois encore sa prévision concernant l'offre de vaccins à l'Union européenne. AstraZeneca s'attend maintenant à livrer 30 millions de doses au premier trimestre 2021, soit 25% de moins que son engagement du mois dernier. L'OMS tente pour sa part de dissiper les soupçons sur le vaccin du groupe pharmaceutique anglo-suédois, après des troubles de coagulation signalés parmi des personnes vaccinées.

Selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie se chiffre maintenant à 118,7 millions, dont 29,3 millions aux USA. Le virus a fait officiellement 2,63 millions de morts au niveau mondial et près de 531.000 aux États-Unis.

Les relations sino-américaines sont surveillées, en attendant une première rencontre de Joe Biden avec les 'officiels' de Pékin la semaine prochaine. Un groupe de travail est en vue entre des industriels chinois des 'puces' et leurs pairs américains. Les critiques persistent en revanche concernant l'influence chinoise à Hong Kong ou la situation au Xinjiang. Ainsi, les Etats-Unis ont condamné les actions chinoises à Hong Kong et devraient évoquer les accusations de génocide au Xinjiang. Enfin, à propos des relations commerciales, les USA ont informé des fournisseurs du groupe Huawei d'un durcissement des conditions sur les licences à l'export précédemment approuvées, avec l'interdiction de produits utilisés dans ou avec des appareils 5G.

L'optimisme a dominé à Wall Street hier jeudi, les indices Dow Jones et S&P 500 s'offrant même de nouveaux records en clôture, tandis que le Nasdaq a nettement rebondi. Les investisseurs ont salué la promulgation jeudi soir par Joe Biden de son plan de relance de 1.900 milliards de dollars pour sortir les Etats-Unis de la crise du Covid-19. Le pétrole a repris son ascension, l'Opep ayant revu en hausse sa prévision de demande de brut en 2021. Les rendements obligataires, calmes en début de séance, sont repartis à la hausse en soirée.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,58% à 32.485 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,04% à 3.939 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,52% à 13.398 pts. Les marchés ont salué la promulgation, jeudi soir par Joe Biden, de son plan de relance de 1.900 milliards de dollars, qui va doper la croissance aux Etats-Unis, ainsi que la poursuite de l'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui contraste avec les inquiétudes dans d'autres régions du monde (Brésil, Europe). Ils ont aussi apprécié les derniers chiffres de l'emploi hebdomadaire, qui montrent une amélioration du marché.

Le plan Biden, baptisé "American Rescue Plan" a donc été approuvé mercredi par la Chambre des représentants, après avoir été voté samedi par le Sénat, puis il a été signé dès jeudi soir par Joe Biden. Le texte entre donc officiellement en vigueur, comme prévu, avant le 14 mars, date-butoir à laquelle les indemnités de chômage prévues par les plans précédents prendront fin. "Cette loi historique sert à reconstruire la colonne vertébrale de ce pays", a déclaré le locataire démocrate de la Maison blanche.

Le cumul des plans de relance adoptés par les Etats-Unis depuis le début de la crise du Covid-19 en mars 2020 atteint désormais les 5.000 milliards de dollars, soit environ 24% du PIB de la première puissance économique mondiale. Cette relance financée par la dette fait craindre à certains économistes un risque de surchauffe et de flambée inflationniste à l'avenir, une hypothèse que ne partage toutefois pas la secrétaire au Trésor Janet Yellen, ni le président de la Fed, Jerome Powell.

Le plan Biden prévoit notamment le versement d'une aide directe de 1.400$ pour une majorité d'Américains, des allocations chômage, des avantages fiscaux liés aux enfants, ainsi que 350 milliards de dollars d'aide aux Etats et aux collectivités locales. Il comprend aussi des milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 49 Mds$ pour le dépistage et la recherche et 14 Mds$ pour la distribution du vaccin.

D'après la Maison Blanche, cette législation "historique" créera plus de 7 millions de nouveaux emplois cette année et rendra les soins de santé plus abordables tout en sauvant des vies grâce aux aides pour la vaccination généralisée. Elle affirme également qu'elle réduira de moitié la pauvreté des enfants.

Une fois ce plan adopté, Joe Biden a prévu de mettre en chantier un autre projet législatif majeur, concernant l'amélioration des infrastructures américaines, notamment le transport ferroviaire et les infrastructures liées aux énergies nouvelles.

Les valeurs

Netflix (-2%), le géant de la vidéo en streaming, teste un dispositif destiné à limiter la possibilité donnée à ses abonnés de partager leurs codes d'accès.

Walmart (stable), colosse de la grande distribution, a déboursé 153 millions de dollars pour une participation de 0,9% au capital de Rakuten.

Tesla (-3%) discuterait avec Tata Power de l'établissement d'une infrastructure de charge sur le marché indien, indique CNBC. Le Wall Street Journal évoque pour sa part la concurrence accrue à laquelle fait face le groupe californien, comme attendu.

AMC (+8%). Ce même Wall Street Journal salue l'accord conclu entre la chaîne de cinémas AMC Entertainment et Warner Media.

JD.com (-7%), groupe chinois de e-commerce coté à Wall Street, a initié des discussions en vue d'un rachat total ou partiel du courtier Sinolink Securities. L'agence Reuters évoque une valorisation potentielle de plus de 1,5 milliard de dollars.

Alibaba (-4%), autre acteur chinois phare du commerce en ligne, également coté sur le marché américain, pourrait faire l'objet d'une amende record des autorités antitrust chinoises, accusé d'entraves à la concurrence. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question.

T-Mobile (stable) estime que la fusion réalisée l'an dernier avec Sprint génèrera 60% d'économies de plus que prévu.

Boeing (+4%) a annoncé l'acquisition par 777 Partners de 24 avions 737 MAX, assortie d'une option d'achat sur 60 appareils additionnels.

L Brands (+9%) a rehaussé sa guidance de bénéfice pour le premier trimestre fiscal au-dessus du consensus. Le groupe fait par ailleurs état d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et de la reprise du versement d'un dividende.

Novavax (+7%) flambe donc à Wall Street, alors que son vaccin anti-covid s'est révélé efficace à 96% contre la souche originelle du nouveau coronavirus et 86% contre le variant britannique.