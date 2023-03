Wall Street hésitant, dans l'attente d'un catalyseur

(Boursier.com) — Wall Street demeure incertain ce mardi, le S&P 500 abandonnant 0,31% à 3.965 pts et le Nasdaq 0,82% à 11.673 pts, contre un gain timide de 0,12% sur le DJIA à 32.462 pts. Les investisseurs restent assez prudents, en attendant un certain nombre de statistiques importantes cette semaine, avec notamment les chiffres finaux du PIB du quatrième trimestre et l'indice des prix 'core PCE'. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,3% à 73$. L'once d'or prend 0,6% à 1.984$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Le marché lutte pour trouver sa direction, au beau milieu des récits de politique monétaire et de croissance, dans l'attente de réels catalyseurs, et à deux semaines du début des publications financières trimestrielles... avec les comptes des principales banques US qui seront bien évidemment scrutés bien plus que d'ordinaire. Les signes récents de stabilisation dans le secteur bancaire restent à confirmer, mais ce meilleur sentiment nuit également à l'élan entourant les attentes de pivot de la Fed. La 'ré-expansion' du bilan de la Fed est signalée comme possible élément haussier, mais un certain nombre de stratèges ont repoussé l'idée d'un retour du QE, la Fed affirmant pour l'heure sa volonté de réduire au contraire son bilan.

Le déficit américain du commerce international des biens pour le mois de février 2023 est ressorti à 91,6 milliards de dollars, contre 90 milliards de consensus de place et 91,1 milliards de dollars pour la lecture révisée du mois antérieur. Les imports ont décliné de 2,3% en comparaison du mois précédent, tandis que les exportations ont baissé de 3,8%. Les stocks avancés de grossistes du mois de février ont progressé de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus et -0,5% un mois avant.

Les indices des prix de l'immobilier FHFA et S&P Case-Shiller ont aussi été publiés. L'indice FHFA traduit une augmentation de 0,2% du prix des maisons en janvier, en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus et -0,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. La hausse atteint 5,3% en glissement annuel. L'indice S&P Case-Shiller relatif aux 20 principales zones métropolitaines étudiées, a baissé en revanche de 0,2% en janvier sur une base ajustée, par rapport au mois précédent, et de 0,5% hors ajustements.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de mars est ressorti à 104,2, contre 101 de consensus de marché et 103,4 pour la lecture révisée du mois précédent.

L'indice manufacturier régional américain de la Fed de Richmond pour le mois de mars 2023 s'est affiché à -5, contre -8 de consensus de marché et -16 un mois plus tôt.

Concernant les banques régionales, les autorités américaines fourbissent leurs armes. La FDIC, ou Federal Deposit Insurance Corporation, agence de garantie des dépôts bancaires aux États-Unis, étudie la conduite des dirigeants de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank, selon Bloomberg. "Il convient de noter que ces deux institutions ont été autorisées à échouer", a déclaré Martin Gruenberg, président de l'agence, dans des remarques préparées pour une audience du comité sénatorial des banques prévue ce jour. Gruenberg et Michael Barr ont assuré que le système financier était sain, mais "ils se sont également montrés durs contre les gestionnaires des banques défaillantes".

Barr, qui dirige l'examen par la Fed des raisons de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, a qualifié cette chute de cas d'école de mauvaise gestion, avec un modèle concentré sur les sociétés de technologie et de capital-risque et une incapacité à gérer les risques de passif, la croissance des actifs et des dépôts. La SVB a investi le produit des dépôts dans des titres à plus long terme pour augmenter le rendement et les bénéfices, résume ainsi Barr dans ses remarques. "Cependant, la banque n'a pas géré efficacement le risque de taux d'intérêt de ces titres ni développé d'outils, de modèles et de mesures efficaces de mesure du risque de taux d'intérêt", lance le responsable, qui souligne que la SVB a attendu trop longtemps pour résoudre ses problèmes. La FDIC est ainsi intervenue et a pris le contrôle des deux prêteurs plus tôt ce mois-ci alors que les déposants retiraient leur argent en masse.

Les chiffres finaux du PIB américain du quatrième trimestre seront connus jeudi. Les investisseurs surveilleront enfin de près vendredi les données sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (indice ajusté 'core PCE'), mesure préférée de la Fed des pressions sous-jacentes sur les prix.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait laisser ses taux inchangés entre 4,75 et 5% le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Cette hypothèse affiche 55% de probabilité, contre 45% pour une hausse d'un quart de point.

Les valeurs

McCormick (+1%), le groupe alimentaire américain connu pour ses épices, marchés sur lequel il affiche une position de leader, grimpe avant bourse à Wall Street suite à l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Ainsi, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 59 cents, contre un consensus de 51 cents. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 3% à 1,57 milliard de dollars, contre 1,54 milliard de consensus de place. Pour ce premier trimestre fiscal, le groupe du Maryland a bénéficié des hausses de prix, mais sa marge brute s'est tout de même compressée de 80 points de base à 36% - baisse un peu moins prononcée qu'au trimestre antérieur. McCormick confirme par ailleurs ses estimations 2023 de revenus et de profits.

Walgreens Boots Alliance (+3%) gagne du terrain à Wall Street, suite à sa publication du deuxième trimestre fiscal. Pour la période, le bénéfice par action a décliné de 20% à 81 cents, tandis que le bpa ajusté a reculé de 27% à 1,16$. Les revenus se sont améliorés de 3,3% en glissement annuel à 34,9 milliards de dollars, avec une progression de 4,5% à devises constantes. Le consensus était de 1,1$ de bpa ajusté pour 33,5 milliards de dollars de revenus. Il est donc facilement dépassé. Pour l'exercice, Walgreens Boots maintient une guidance de bpa ajusté allant de 4,45 à 4,65$, avec la solidité du coeur de métier, compensant l'affaiblissement de la demande Covid-19.

Rappelons par ailleurs que selon le 'Mail on Sunday', la chaîne pharmaceutique américaine serait sous pression en vue d'une scission. Des experts de l'industrie ont indiqué au Mail on Sunday que des investisseurs et membres du conseil d'administration désiraient que le président Stefano Pessina cède ou introduise en bourse Boots, peut-être d'ici la fin de l'année, et recentre l'entreprise sur les États-Unis, les autres opérations de Boots et WBA en Europe étant considérées comme "une distraction".

PVH (+20% !), groupe américain de mode aux marques Calvin Klein, Van Heusen et Tommy Hilfiger, flambe à Wall Street. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 2,49 milliards de dollars, en croissance de 2% en glissement annuel et de 8% à devises constantes, alors que la guidance était d'une baisse de 4% en données consolidées et d'une progression de 4% environ à changes constants. Sur l'exercice, les revenus atteignent ainsi plus de 9 milliards de dollars, en repli de 1%. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 2,38$, contre une guidance de 1,65$. Le bpa ajusté annuel atteint 8,95$. Pour l'exercice 2023, PVH anticipe des revenus en augmentation de 3 à 4% (2-3% à devises constantes), une marge opérationnelle voisine de 10% et un bpa d'environ 10$.

Alibaba (+9%) bondit à Wall Street, alors que le cofondateur du géant chinois du commerce en ligne, Jack Ma, revient en Chine après un an à l'étranger. Ma a ainsi été signalé visitant l'école Yungu à Hangzhou. Un WeChat publié par l'école et un article du journal South China Morning Post, tous deux détenus par Alibaba, ont confirmé la visite. Ce retour est considéré comme un potentiel signe d'apaisement entre le secteur privé chinois et Pékin, après une rude répression réglementaire. Ma, précédemment professeur d'anglais, aurait échangé lors de sa visite d'école à propos de... ChatGPT, et aurait indiqué espérer revenir un jour à l'enseignement, selon l'école Yungu, relatant les faits supposés sur son compte WeChat. Cette école avait été créée par Ma et d'autres fondateurs d'Alibaba à Hangzhou, ville d'origine du colosse du commerce digital. L'agence Reuters évoque quant à elle deux sources proches du dossier, selon lesquelles Ma serait rentré en Chine la semaine dernière.

Alibaba va par ailleurs se scinder en six activités, chacune - sauf Taobao - ayant la possibilité de lever des fonds externes ou de s'introduire en bourse. Il s'agit donc d'une réorganisation historique pour le groupe, qui entend ainsi "débloquer de la valeur" pour ses actionnaires et favoriser la concurrence de marché. Chaque activité scindée aura son propre directeur général et son conseil d'administration et se concentrera sur ses priorités stratégiques. Les activités en question sont le Cloud Intelligence Group - dirigé par le patron d'Alibaba Daniel Zhang et regroupant cloud et IA -, le Taobao Tmall Commerce Group couvrant les plateformes d'achat en ligne de l'entreprise, le groupe de 'services locaux' mené par Yu Yongfu, le groupe Cainiao Smart Logistics mené par Wan Lin et abritant le service logistique d'Alibaba, le groupe dédié au commerce numérique - dirigé par Jiang Fan et comprenant notamment AliExpress et Lazada, et enfin le Digital Media and Entertainment Group comprenant streaming et cinéma.

Walt Disney (stable), qui avait annoncé le mois dernier des plans de réduction des effectifs affectant 7.000 salariés, réorganisation lui coûtant 5,5 milliards de dollars, va commencer à notifier aux employés concernés leurs départs. Yahoo Finance indique ainsi que le directeur général Bob Iger, dans un message interne, a informé le personnel que ceux dont les emplois seront impactés vont être informés. Iger précise que les managers communiqueront la nouvelle directement au premier groupe d'employés touché au cours des quatre prochains jours. Une deuxième série de notifications plus importante aura lieu en avril avec plusieurs milliers de suppressions de postes supplémentaires.

Pinterest (-4%), le réseau social californien, qui vient de lancer le mois dernier une vague de réduction d'effectifs touchant près de 4% du personnel, va aussi réduire ses espaces de bureau. Le groupe mettra fin aux baux de certains espaces de bureau dans le cadre d'un plan de restructuration. Pinterest va engager entre 100 et 125 millions de dollars de charges liées au plan de restructuration. Les réductions d'espace devraient être achevées cette année. Le groupe comptait près de 4.000 employés à la fin de l'année dernière.

Berkshire Hathaway (stable), la firme d'investissement de Warren Buffett, se renforce encore sur le dossier du groupe pétrolier Occidental Petroleum (+3%), portant sa participation à 23,6% selon les dernières déclarations à la SEC, autorité américaine de marché. Berkshire a acquis ainsi 3,7 millions de titres Occidental supplémentaires pour environ 216 millions de dollars entre le 23 et le 27 mars. Berkshire avait repris ses achats en début de mois. La firme de l'oracle d'Omaha n'avait auparavant pas fait évoluer sa position au tour de table du groupe pétrolier et gazier des mois durant. Berkshire, dont la participation à fin décembre était de 21,4%, vient donc de monter encore au tour de table en dépensant plus d'un milliard de dollars supplémentaires sur le dossier ce mois. La firme détient désormais près de 212 millions de titres d'une valeur de 12,6 milliards de dollars.

Mastercard (stable) et Visa (stable) compteraient parmi les entreprises en discussions pour acquérir Pismo, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier disent que les pourparlers valorisent Pismo à environ 1 milliard de dollars, une banque et des fonds de capital-investissement étant également intéressés.