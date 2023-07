Wall Street hésitant, avant une nouvelle série de publications trimestrielles

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche sans grande évolution avant bourse ce lundi, en attendant de nouvelles publications trimestrielles. Le S&P 500 abandonne 0,1% et le Dow Jones 0,2%, alors que le Nasdaq prend 0,1%. La prudence domine en attendant la vague des publications trimestrielles américaines - qui comprend cette semaine Bank of America, Tesla, IBM ou Netflix -, et malgré les signes d'apaisement sur le front de l'inflation US laissant plus de marge de manoeuvre à la Fed. La faiblesse des places asiatiques ce matin après les statistiques chinoises plombe aussi l'ambiance. Enfin, les tensions sino-américaines pourraient aussi compliquer la donne concernant certains segments technologiques liés à l'IA et aux semi-conducteurs.

Le baril de brut WTI perd 1,3% sur le Nymex à 74,4$, après que l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle prolongerait la réduction volontaire jusqu'à fin décembre 2024. L'or pointe en légère baisse, comme les métaux industriels. Les marchés redeviennent donc défensifs après les gains significatifs de la semaine dernière. La traction de la désinflation et les espoirs d'atterrissage en douceur ont récemment soutenu l'appétit pour le risque. Alors que la Fed devrait relever ses taux de 25 points de base le 26 juillet (probabilité de 96% selon FedWatch), la probabilité est minime d'une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année, et des assouplissements monétaires ne sont ensuite pas à exclure à partir du mois de mars. Dans le même temps, il reste des contrepoints au récit de la désinflation, à savoir des économies résilientes et des marchés du travail toujours tendus, des messages de la Fed toujours fermes sur des taux "plus élevés pour plus longtemps" et d'autres banques centrales toujours fermement en mode de resserrement.

Sur le front macroéconomique, les données chinoises du PIB du deuxième trimestre ont montré un ralentissement, tandis que la croissance annuelle a été inférieure aux prévisions. Les données officielles publiées ce lundi montrent que le produit intérieur brut chinois a donc ralenti à 6,3% sur un an contre 7,3% attendu et que la croissance des ventes au détail a décéléré en rythme annuel à 3,1% contre 3,2% de consensus. La production industrielle est cependant ressortie supérieure aux attentes sur un an (+4,4% contre +2,3% de consensus).

Aux États-Unis, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de juillet 2023 s'est affiché à +1,1, contre -6 de consensus de marché selon FactSet, ce qui signale une très modeste expansion de l'activité.

En Europe ce jour, on note une inflation italienne du mois de juin conforme aux attentes, à +6,7% en données finales et harmonisées européennes.

Les valeurs

Charles Schwab va fermer ou réduire ses bureaux dans 10 villes, selon ThinkAdvisor. Citant un porte-parole de la société, ThinkAdvisor rapporte que Schwab fermera des bureaux à Atlanta, San Antonio, San Diego, St. Louis et Tampa le 1er octobre. L'établissement financier américain réduira également la taille des emplacements à Boston, Henderson, Jersey City, San Francisco et Chicago. Des emplacements plus petits resteront en place ou seront déplacés vers des zones voisines. Dans une déclaration à ThinkAdvisor, le porte-parole de Schwab a déclaré que "nous fermerons certains de nos plus petits sites avec des niveaux modestes de fréquentation au bureau ou réduirons ou déplacerons notre empreinte dans d'autres".

Tesla a annoncé avoir construit son premier Cybertruck, sorti enfin d'assemblage sur la gigafactory texane après des années d'attente. Le véhicule à l'aspect angulaire et au design improbable avait été dévoilé sous forme de prototype par Elon Musk il y a quatre ans déjà. Un décompte non officiel d'Electrek, site spécialiste de la question, a révélé que près de 2 millions de conducteurs auraient effectué un dépôt remboursable de 100$ pour commander le fameux Cybertruck. Avant-hier sur Twitter, Musk a félicité l'équipe de Tesla pour ce début de production du Cybertruck au Texas.

Microsoft a signé un accord pour le maintien du jeu 'Call of Duty' sur la PlayStation de Sony. Il s'agit d'un accord contraignant pour conserver Call of Duty sur PlayStation suite à l'acquisition attendue de l'éditeur Activision Blizzard par Microsoft. Citant un dirigeant de Xbox, The Verge rapporte par ailleurs que l'accord est de dix ans et n'implique que 'Call of Duty', contre une offre de Microsoft à Sony l'an dernier de conserver tous les titres de console Activision existants sur Sony, y compris les futures versions de la franchise Call of Duty ou toute autre franchise Activision en cours sur Sony jusqu'au 31 décembre 2027.

Le Financial Times a également signalé que les autorités antitrust de l'UE ouvriraient une enquête la semaine prochaine pour déterminer si Microsoft regroupait injustement son application de visioconférence Teams avec son service Office.

United Airlines, la compagnie aérienne américaine, a conclu un accord de contrat préliminaire avec ses pilotes qui offrirait des augmentations cumulatives de salaire de 34,5% à environ 40%. L'accord souligne la nouvelle dynamique pour les pilotes dans l'industrie du transport aérien en plein essor, alors que les syndicats de pilotes de Delta Air Lines et d'American Airlines ont également conclu de nouveaux accords de travail qui incluent des augmentations de salaire substantielles et d'autres avantages. L'Air Line Pilots Association, le syndicat qui représente les pilotes d'United, a évalué l'accord à 10 milliards de dollars.

PepsiCo perd du terrain ce jour à Wall Street, dégradé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' par Morgan Stanley, qui juge le dossier bien valorisé désormais et ne voit pas de potentiel significatif au deuxième semestre.

Apple pourrait reprendre un peu de hauteur, alors que ce même Morgan Stanley a rehaussé son objectif de cours sur le concepteur californien de l'iPhone et conservé le dossier en tant que 'top pick'. Le broker mise en particulier sur l'activité indienne du groupe à la pomme et ses perspectives dans les prochaines années.