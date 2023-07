Wall Street hésitant, après une avalanche de résultats

(Boursier.com) — Wall Street reste assez incertain avant bourse ce mardi, le S&P 500 grappillant 0,1% et le Dow Jones demeurant stable, contre une hausse de 0,3% du Nasdaq. Les résultats dévoilés depuis hier soir sont plutôt rassurants dans l'ensemble, mais la prudence prévaut avant les annonces de plusieurs grands noms technologiques, et alors que les publications de Tesla et Netflix avaient été fraîchement accueillies la semaine dernière... Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,4% à 78,4$. L'once d'or recule de 0,1% à 1.960$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises.

Sur le front économique ce jour, aux USA, en dehors du début de la réunion FOMC, les opérateurs suivent les indices des prix des maisons S&P Case-Shiller et FHFA. L'indice S&P Case-Shiller des 20 principales zones métropolitaines a augmenté de 1% en mai, en comparaison du mois antérieur et sur une base ajustée, mais décline de 1,7% en glissement annuel hors ajustements. L'indice FHFA a progressé comme attendu de 0,7% d'un mois sur l'autre, soit +2,8% sur un an. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond seront annoncés dans quelques instants.

La semaine sera particulièrement chargée à Wall Street, avec bien évidemment la réunion de la Fed aujourd'hui et demain, avec à la clé un très probable nouveau durcissement monétaire d'un quart de point, mais aussi une avalanche de publications trimestrielles, avec notamment Alphabet, Microsoft, Meta et Texas Instruments, mais pas seulement...

Les opérateurs sont tournés vers la Fed qui entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait se solder par un ultime relèvement de 25 points de base du taux des 'fed funds', dans une fourchette de 5,25-5,50%, selon les prévisions des marchés (probabilité de près de 100% selon l'outil FedWatch). La Banque centrale européenne lui emboîtera le pas jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. Si un consensus se dégage pour envisager qu'il s'agit de la dernière hausse de taux de la Fed, le débat est plus animé concernant la BCE.

La Fed doit donc procéder demain à une hausse des taux de 25 points de base après sa pause de juin, portant le taux des fonds à 5,25-5,50%. Le communiqué de la banque centrale US est peu susceptible de révéler des changements significatifs dans le langage d'orientation et aucune dissidence n'est attendue. Jerome Powell, patron de la Fed, reconnaîtra probablement une certaine traction derrière la tendance à la désinflation, mais devrait souligner que la Fed attend de voir plus de preuves sur ce front. Powell pourrait aussi suggérer que le SEP de juin (résumé des projections économiques avec son fameux diagramme à points - 'dot plot') reste le scénario de base, tout en soulignant la dépendance aux données de la banque centrale et l'approche réunion par réunion. Le message devrait rester prudent à ce stade, car la Fed veut éviter un assouplissement des conditions financières. Cependant, le marché s'est de plus en plus concentré sur la fin du cycle de resserrement et sur un pivot début 2024.

Sur la place américaine, Cadence Design Systems, NXP Semiconductors, Brown & Brown ou encore Domino's Pizza, ont publié hier leurs résultats financiers. Microsoft, Alphabet, Visa, Danaher, Texas Instruments, Raytheon, Verizon, General Electric, Chubb, Waste Management, Moody's, Sherwin-Williams, 3M, General Motors, Paccar, Kimkerly-Clark, Archer Daniels, Nucor, Biogen, Dow Inc, GE Healthcare, Spotify, Corning et Snap, annoncent ce mardi.

Meta Platforms, Coca-Cola, ServiceNow, Thermo Fisher, Union Pacific, Boeing, AT&T, ADP, Lam Research, Fiserv, CME Group, General Dynamics, Chipotle Mexican Grill, Hess, Otis, eBay ou Hilton Worldwide, publient demain.

Mastercard, AbbVie, McDonald's, Comcast, T-Mobile US, Intel, Honeywell, S&P Global, Bristol-Myers, Mondelez, HCA Healthcare, Boston Scientific, Ford Motor, Northrop, Hershey ou Edison seront de la fête jeudi.

ExxonMobil, Procter & Gamble, Chevron, Colgate-Palmolive et Charter Communications, concluront la semaine vendredi.

Les valeurs

Whirlpool. Le concepteur américain d'appareils électroménagers a dégagé sur le deuxième trimestre un bpa ajusté de 4,21$, contre 5,97$ un an plus tôt et 3,8$ de consensus, pour un chiffre d'affaires de 4,79 Mds$, quant à lui moins élevé que prévu sous l'effet de la faiblesse de la demande mondiale. Le groupe maintient sa guidance de bpa GAAP allant de 13 à 15$ et de bpa ajusté logé entre 16 et 18$. Le cash flow des activités opérationnelles est attendu à 1,4 milliard de dollars et le free cash flow à 800 millions de dollars.

NXP Semiconductors, le concepteur néerlandais de semi-conducteurs, coté à Wall Street, a publié hier soir ses comptes, battant le consensus pour le deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,43$, à comparer à un consensus de marché de 3,3$ et un niveau de 4,74$ un an avant. Les revenus ont été de 3,3 milliards de dollars, 3% de mieux que le consensus. Ils ressortent stables en glissement annuel. Le groupe a bénéficié sur la période de solides ventes de puces automobiles. Cette forte demande du marché automobile permet à NXP de fournir par ailleurs une guidance du troisième trimestre au-dessus des attentes. Les revenus ajustés sur la période sont attendus entre 3,3 et 3,5 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de consensus. Le bpa ajusté de la période est anticipé entre 3,39 et 3,82$, également bien supérieur aux attentes.

General Electric prend encore du terrain avant bourse à Wall Street ce mardi, alors que le titre a déjà plus que doublé sur un an en toute discrétion. GE a battu aujourd'hui le consensus de marché en termes de bénéfices. Le géant industriel américain a par ailleurs relevé ses estimations annuelles de bénéfice par action et de free cash flow. Le bénéfice ajusté de GE pour le trimestre de juin s'est établi à 68 cents par action, contre un consensus de 46 cents. Les revenus totaux ont augmenté de 18% pour atteindre environ 16,7 milliards de dollars, nettement supérieurs aux anticipations de marché.

GE a rehaussé ses estimations de bénéfices pour l'ensemble de l'année, avec la forte demande de pièces de rechange et de services pour moteurs à réaction de la part des compagnies aériennes. La firme de Boston table sur un bénéfice par action ajusté allant de 2,10 à 2,30$ pour 2023, contre une fourchette antérieure de 1,70 à 2$. La croissance des revenus pour l'année devrait se situer dans une fourchette basse à deux chiffres, par rapport à la fourchette haute à un chiffre estimée précédemment. Le flux de trésorerie disponible pour l'année est estimé entre 4,1 et 4,6 milliards de dollars, contre 3,6-4,2 milliards attendus précédemment. Une reprise plus rapide que prévu dans le secteur aérien après les creux pandémiques a amélioré les résultats des grands acteurs du secteur et stimulé la demande de services après-vente. L'unité aérospatiale de GE, qui fabrique des moteurs pour les jets de Boeing et d'Airbus, a enregistré une croissance à deux chiffres des commandes et des revenus.

Danaher, le conglomérat américain, innovateur scientifique et technologique à l'échelle mondiale, a publié pour son deuxième trimestre fiscal clos fin juin, un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars et 1,49$ par action. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 2,05$. Les revenus ont augmenté de 7,5% à 7,2 milliards de dollars. Le consensus était de 2,01$ de bpa ajusté pour 7,11 milliards de dollars de revenus. Le titre réagit en baisse à Wall Street pour l'heure, avant bourse. Pour le troisième trimestre 2023, la société prévoit que les revenus des activités de base non-GAAP seront en baisse "à un chiffre bas" d'une année sur l'autre. Pour l'ensemble de l'année 2023, la société prévoit une progression des revenus non-GAAP "à un chiffre bas" d'une année sur l'autre.

General Motors, le constructeur automobile de Detroit, a affiché un bénéfice supérieur aux attentes pour le trimestre clos et relevé ses anticipations. GM a affiché un bénéfice net du deuxième trimestre en croissance de 52% à 2,6 milliards de dollars, les revenus ayant augmenté de 25% par rapport à la période comparable de l'année précédente, lorsque la production était entravée par des pénuries de semi-conducteurs. Les revenus totalisent ainsi 44,7 milliards de dollars sur la période close. L'Ebit ajusté a été de 3,2 milliards. Le constructeur s'attend désormais à un bénéfice net annuel de 9,3 milliards à 10,7 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,4 milliards à 9,9 milliards de dollars. GM prévoit maintenant un bénéfice net par action allant de 7,15 à 8,15$ pour l'année. Ces nouvelles perspectives ne tiennent pas compte des coûts potentiels d'une grève du syndicat UAW (United Auto Workers) s'il ne parvenait pas à conclure un nouveau contrat avec GM avant la date limite du 14 septembre.

Verizon Communications gagne du terrain avant bourse à Wall Street, l'opérateur télécom américain ayant affiché au deuxième trimestre des revenus un peu courts, mais des profits supérieurs aux attentes. En outre, la croissance des abonnements sans fil a agréablement surpris avec les efforts dans la 5G. Le bénéfice trimestriel par action a été de 1,1$, alors que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,21$, à comparer à un niveau de 1,31$ un an avant et à un consensus de 1,05$. Les revenus ont totalisé 32,6 milliards de dollars, en retrait de 3,5% en glissement annuel. Le cash flow des opérations du premier semestre 2023 atteint 18 milliards de dollars, contre 17,7 milliards un an avant.

Raytheon Technologies, le contractant américain de défense, a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 1,33 milliard de dollars, ou 90 cents par action, au deuxième trimestre, contre 1,3 milliard sur la période correspondante de l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,29$, contre un consensus FactSet de 1,18$ et un niveau de 1,16$ un an plus tôt. Les ventes ont atteint 18,31 milliards de dollars contre 16,31 milliards de dollars il y a un an, au-dessus du consensus FactSet qui était de 17,7 milliards de dollars. RTX table pour 2023 sur des revenus allant de 73 à 74 milliards de dollars, un bpa ajusté de 4,95 à 5,05$ et un free cash flow d'environ 4,3 milliards. Les rachats d'actions sont attendus à hauteur de 3 milliards de dollars.

Moody's a dévoilé au titre de son deuxième trimestre fiscal des revenus de 1,5 milliard de dollars en augmentation de 8%, pour un bénéfice ajusté par action de 2,30$ en hausse de 4%. Le consensus était de 2,24$ de bpa ajusté pour 1,45 milliard de dollars de revenus. Sur l'exercice, le groupe anticipe un bpa ajusté allant de 9,75 à 10,25$.

3M prend de la hauteur à Wall Street ce mardi, le groupe industriel du Minnesota ayant rehaussé ses anticipations annuelles de profits avec la hausse des prix et les mesures de réduction des coûts. Le conglomérat industriel, qui a procédé à d'importants licenciements, dope donc ses estimations. Le fabricant de ruban adhésif Scotch et de Post-it s'attend à ce que son bénéfice annuel se situe entre 8,60 et 9,10$ par action. Le groupe vient d'enregistrer une perte trimestrielle massive après un règlement de 10,3 milliards de dollars lié à des accusations de pollution de l'eau.

Spotify trébuche à Wall Street ce jour, alors que le géant suédois du streaming musical, coté sur la place américaine, a creusé ses pertes trimestrielles. La perte par action a été de 1,7$ environ contre 80 cents de consensus. Les revenus ont aussi raté le consensus, ressortant à 3,5 milliards de dollars. En revanche, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a battu le consensus à 551 millions, une croissance de 27% sur un an, avec une performance trimestrielle record de 36 millions "d'additions nettes".

Dow Inc, le groupe américain de chimie, a dévoilé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 75 cents, à comparer à un consensus de 70 cents et un niveau de 2,31$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 11,42 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin, en ligne avec les attentes de marché, contre 15,66 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net consolidé a représenté 501 millions de dollars soit 68 cents par titre. Pour le troisième trimestre, les revenus sont anticipés entre 10,25 et 10,75 milliards.

Biogen a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,02$ par titre sur le trimestre clos, largement au-dessus du consensus. La firme biotechnologique américaine a néanmoins annoncé qu'elle entendait supprimer près de 1.000 postes ce qui représente 11% de ses effectifs. Elle se dit actuellement en période de transition et veut donc réduire ses coûts le temps de retrouver la croissance. Quatre études sont par ailleurs interrompues ou mises en pause.