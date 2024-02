Wall Street hésitant, après les records

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche un peu plus incertain depuis le début de la semaine, suite aux records en série des indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100. Le S&P 500 reste assez stable en pré-séance ce jour, alors que le Dow Jones fléchit de 0,1%. Le Nasdaq progresse de 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,2% à 77,4$. L'once d'or fin gagne 0,3% à 2.046$. L'indice dollar abandonne 0,1% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique, les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 se sont établies en forte baisse de 6,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -4,5% mesuré par FactSet. Hors défense et aérien, ces commandes ont augmenté légèrement de 0,1% en comparaison du mois précédent. Hors transport, les commandes ont décliné de 0,3% contre +0,2% de consensus.

Les opérateurs suivent également ce jour l'indice S&P Case-Shiller du prix des maisons (+0,2% pour l'indice 20-City ajusté de décembre en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice FHFA (+0,1% d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes). L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de février sera dévoilé dans une heure, en même temps que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Jeffrey Schmid, patron de la Fed de Kansas City, a estimé hier qu'il n'y avait pas d'urgence à abaisser les taux de manière préventive. Il reste en effet préoccupé par le niveau de l'inflation, qui reste supérieur à l'objectif (des 2%). Il ne faudrait donc pas, à en croire ce responsable, assouplir prématurément la politique monétaire. Schmid préconise au contraire de demeurer patient et de continuer d'observer la manière dont l'économie répond au resserrement monétaire antérieur, en attendant des preuves supplémentaires d'une victoire contre l'inflation... Michael Barr, vice-président de la Fed pour la supervision, doit aussi s'exprimer ce jour. Il n'évoque pas la politique monétaire dans ses remarques préparées.

Cotation...

Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué quant à elle que le resserrement monétaire à travers le monde créait un risque baissier. Lors d'une conférence de presse à Sao Paulo, Yellen a ainsi laissé entendre qu'une baisse des taux pourrait désormais être appropriée, alors que l'inflation est retombée déjà dans de nombreux pays. Elle précise que les risques géopolitiques constituent un autre danger, avec la possibilité de retombées significatives dans le cas d'une escalade du conflit au Moyen-Orient...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à plus de 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 79%.

Les valeurs

Zoom Video Communications bondit avant bourse à Wall Street, le groupe ayant dépassé les attentes en matière de ventes et de profits sur le trimestre clos. Zoom a également annoncé un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, alors qu'une précédente autorisation d'un milliard de dollars expirait ce mois. Pour le trimestre clos, les revenus ont progressé de 3% à 1,15 milliard de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,42$. Pour l'exercice entamé, se terminant en janvier 2025, le groupe envisage des revenus de 4,6 milliards de dollars, assez proches des attentes de marché, pour un bénéfice ajusté par action allant de 4,85 à 4,88$ à rapprocher d'un consensus de 4,7$ environ.

Workday, le groupe américain spécialiste des applications cloud dans le domaine des ressources humaines et de la finance, trébuche à Wall Street. Le groupe software a battu pourtant le consensus sur le trimestre clos. Pour ce quatrième trimestre fiscal, les revenus ont totalisé 1,92 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté dilué a été de 1,57$ par titre, contre 1,47$ de consensus. Le groupe californien a toutefois affiché des revenus d'abonnements jugés quelque peu décevants. Workday a annoncé par ailleurs son intention de racheter la firme HiredScore active dans l'intelligence artificielle en lien avec les données RH. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2025. Enfin, Workday maintient ses estimations 2025 de revenus d'abonnements allant de 7,73 à 7,78 milliards de dollars. Sur le trimestre clos, ces revenus d'abonnements ont augmenté de 18% à 1,76 milliard.

Oneok, le groupe américain de transport d'hydrocarbures, opérateur de gazoducs, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice en amélioration de plus de 40%, avec la hausse des volumes transportés de gaz naturel. Le bénéfice net trimestriel a été de 688 millions de dollars soit 1,18$ par titre, contre 485 millions un an avant, pour la même période. Les synergies liées à l'acquisition du rival Magellan Midstream pour 18,8 milliards de dollars l'an dernier sont attendues à 175 millions de dollars sur la première année consécutive à la finalisation. Enfin, Oneok table, pour 2024, sur un bénéfice net allant de 2,61 à 3,01 milliards de dollars.

Lowe's, le détaillant américain en produits pour la maison, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 18,6 milliards de dollars, à comparer aux 22,4 milliards de dollars engrangés sur la période correspondante, un an avant. Le bénéfice par action a tout de même dépassé les attentes, à 1,77$. Le groupe prévoit une poursuite du déclin des revenus cette année, dans un contexte économique incertain. Sur l'exercice en cours, les ventes à comparable devraient ainsi régresser de 2 à 3%, soit une baisse un peu plus prononcée que prévu. Sur le quatrième trimestre de l'exercice clos, les ventes à comparable avaient corrigé de 6,2%. En novembre, Lowe's avait abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Macy's, a affiché un nouveau trimestre de baisse des ventes, annonçant des revenus trimestriels de 8,12 milliards de dollars en recul de 2%, mais légèrement supérieurs aux anticipations de marché. Les ventes digitales ont décliné de 4%, alors que les ventes physiques à comparable ont corrigé de 5,4%. Le groupe a tout de même dégagé un bénéfice de 685 millions de dollars, supérieur aux attentes, alors que le bénéfice ajusté par action a été de 2,45$ contre environ 2$ de consensus. Sur l'exercice clos, les revenus s'établissent à 23,1 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 3,50$. Le groupe dit prévoir un chiffre d'affaires annuel inférieur au consensus, du fait de la faiblesse de la demande pour ses vêtements et chaussures. Il entend par ailleurs fermer 150 magasins d'ici 2026 dans le cadre de son plan de redressement.

AutoZone a affiché au deuxième trimestre fiscal 2024 des ventes en croissance de 4,6% à 3,9 milliards de dollars, pour une marge brute en amélioration de 160 points de base à 53,9% et un bénéfice net en augmentation de 8% à 515 millions de dollars. Le bénéfice par action a dépassé les attentes, en croissance de 17% à 28,89$. Le bénéfice opérationnel a progressé de 11% à 743 millions de dollars. Le consensus de place sur la période était de 26,3$ de bpa ajusté pour 3,84 milliards de dollars de revenus.

Li Auto, le constructeur chinois de véhicules électriques, bondit encore à Wall Street. Le titre s'était déjà envolé hier de 18,8%. Le groupe a dégagé son premier bénéfice net annuel et battu le consensus de place au quatrième trimestre, malgré le ralentissement de la demande. Li a livré 131.805 véhicules sur le trimestre clos, triplant ainsi ses livraisons en glissement annuel. Les revenus trimestriels ont atteint 5,88 milliards de dollars, portant à 17,44 milliards le total annuel. Le bénéfice net du quatrième trimestre a été de 810 millions de dollars, soit une hausse de... +2.068% en glissement annuel ! Le bénéfice net non-GAAP s'est envolé de 374% à 646 millions de dollars. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, Li table sur des livraisons allant de 100.000 à 103.000 unités, ainsi que des revenus de 4,4 à 4,53 milliards de dollars (+66% à +71%).

J.M. Smucker, le groupe alimentaire américain connu pour son beurre de cacahuètes, a annoncé pour le troisième trimestre fiscal des ventes de 2,23 milliards de dollars, légèrement supérieures au consensus de marché, pour une marge brute améliorée à 36,9%. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,48$, contre 2,27$ de consensus. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel allant de 9,45 à 9,65$ par titre, soit une révision dans le haut de fourchette de la guidance antérieure.

Expedia, le voyagiste en ligne américain, a annoncé son intention de supprimer environ 1.500 postes, ce qui correspond à 9% de ses effectifs. Plus tôt ce mois, le groupe avait fait état d'une transition managériale. Le groupe de Seattle va donc couper dans ses effectifs et se concentrer sur l'investissement dans les zones prioritaires stratégiques de croissance. Au dernier décompte, le groupe employait un peu plus de 17.000 personnes dans le monde. Les résultats d'Expedia pour la saison des fêtes de fin d'année avaient déçu ce mois, alors que les perspectives ressortaient par ailleurs inférieures aux anticipations. Ariane Gorin, qui dirige la division entreprise, prendra les fonctions de directrice générale le 13 mai.