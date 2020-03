Wall Street : gros sursaut attendu

(Boursier.com) — Wall Street devrait enfin rebondir. Après deux séances de baisse marquée, la place américaine est attendue en forte hausse à l'ouverture dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes. Les mesures inédites dévoilées par la Fed lundi, avec notamment l'annonce d'un QE illimité, ont de quoi rassurer même si l'absence d'accord au Congrès sur un plan de relance massif de plus de 1.500 milliards de dollars inquiète toujours. Les opérateurs semblent toutefois miser sur un compromis entre démocrates et républicains alors que la première puissance mondiale s'apprête à connaître un trou d'air sans précédent.

Aux Etats-Unis, de plus en plus d'Etats mettent en effet en oeuvre des mesures de confinement de leur population. Après la Californie et l'Etat de New York, en fin de semaine dernière, le New Jersey, le Delaware, la Louisiane, l'Ohio, l'Illinois, le Maryland, le Michigan, le Massachusetts, et la Virginie Occidentale ont tous demandé à leurs habitants de rester chez eux, sauf raisons impératives.

Vendredi, le président américain Donald Trump avait déclaré ne pas envisager pour le moment un confinement général de toute la population aux Etats-Unis. Le coronavirus a désormais infecté plus de 41.700 personnes aux Etats-Unis, et a causé au moins 573 morts, selon les statistiques de l'Université Johns Hopkins. Au plan mondial, le bilan de la pandémie s'élève désormais à plus de 382.000 cas et plus de 16.500 morts.

Dans la zone euro, comme redouté, les indices flash ISH Markit ont confirmé une chute sans précédent de l'activité économique en mars. Un plongeon appelé à se prolonger au cours des prochaines semaines compte tenu des mesures de confinement adoptées un peu partout dans la région.

Sur le marché des changes, la pause du dollar se confirme après plus d'une semaine d'ascension fulgurante, les investisseurs ayant fui les autres devises, notamment celles des marchés émergents, pour se réfugier vers la devise américaine. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) recule actuellement de 1,4% à 101,8 points. Quant à l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", il recule de 6 points à 55,5, après avoir atteint la semaine passée des niveaux records supérieurs à 85.

Enfin, les cours du pétrole remontent également avec un WTI qui gagne 7% à 25 dollars sur le Nymex. Barclays a, à son tour, fortement réduit ses estimations de prix moyen pour le Brent et WTI cette année (-12 dollars à 31 et 28 dollars respectivement), citant la pression considérable à la baisse sur le marché due à la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie et à la chute de la demande en raison de l'épidémie de coronavirus.