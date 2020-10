Wall Street : gros rebond !

(Boursier.com) — Wall Street bondit en début de séance, portée par l'espoir de l'adoption de mesures de soutien ciblées faute d'un plan de relance global après les dernières déclarations de Donald Trump. Le Dow Jones gagne actuellement 1,58% à 28.206 points, tandis que l'indice large S&P 500 prend 1,33% à 3.406 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, avance de 1,20%, à 11.288 pts.

La question d'un plan de relance est reportée après les élections, a affirmé le président américain. "J'ai demandé à mes représentants de cesser de négocier jusqu'à après l'élection, et dès que j'aurai gagné, je ferai passer un vaste plan de soutien qui sera centré sur les Américains qui travaillent dur et les petites entreprises", s'est exclamé Donald Trump ! Le président républicain a en outre réfuté que les Etats-Unis aient besoin d'urgence d'un nouveau plan d'aide budgétaire. Il a jugé que "notre économie se porte très bien. Le marché boursier est à des niveaux record. L'emploi revient et le chômage recule dans des proportions record. Nous sommes à la pointe de la reprise économique mondiale et LE MEILLEUR EST A VENIR", a tweeté le président américain.

Donald Trump a néanmoins appelé, dans une série de messages, le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars pour les petites entreprises et de verser 1.200 dollars d'aide aux Américains. "Je suis prêt à signer de suite". De quoi rassurer quelque peu les plus sceptiques.

The House & Senate IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars Paycheck Protection Program Small Business. Both Cares Act. Have money. I now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit, les marchés et le président de la Fed, Jerome Powell, craignent un essoufflement de la reprise en l'absence de nouveau soutien budgétaire. Les opérateurs s'attendent toutefois à que ce nouveau plan de relance finisse par être voté, tôt ou tard. Les marchés seront attentifs à la publication dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ainsi qu'à l'intervention de plusieurs responsables de la Réserve fédérale.

Le baril de pétrole consolide après deux belles séances de progression en lien avec l'arrivée de l'ouragan Delta (de Force 4) dans le Golfe du Mexique, et d'une importante grève sur des gisements pétroliers norvégiens. La décision de Donald Trump de geler les négociations en cours sur un plan de relance aux Etats-Unis et l'annonce d'une légère hausse des stocks américains la semaine dernière pèsent sur les cours ce mercredi.

D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 2 octobre ont augmenté de 0,5 million de barils à 492,9 mb, contre un consensus de -1,2 million de barils. Les réserves d'essence ont reculé de 1,4 million de barils (contre une baisse de 0,5 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 1 mb par rapport à la précédente semaine, contre un repli de 1,1 mb attendu.

Enfin, sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises) évolue en très légère baisse (-0,03%) à 93,7 points

Les valeurs

* Levi Strauss bondit de près de 8% après avoir dévoilé un bénéfice surprise au troisième trimestre grâce au bond des ventes en ligne. Le fabricant de jeans a réalisé sur les trois mois clos fin août un bpa ajusté de 0,08$ contre un consensus de -0,27$ pour des revenus de 1,06 Md$ (-27%), nettement supérieurs au consensus. La société prévoit une baisse de 14 à 15% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une chute de 19,6%. Le bpa est attendu entre 14 et 16 cents.

* Boeing (+3,1%). L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a publié un projet de rapport sur une révision des procédures de formation des pilotes de Boeing 737 MAX. Une étape importante en vue de la levée de l'interdiction de vol de cet appareil, impliqué dans deux catastrophes aériennes qui ont fait au total 346 morts. L'agence propose notamment de nouvelles formations pour la manipulation du système anti-décrochage (MCAS) dont le mode de fonctionnement a été mis en cause dans les deux catastrophes, ainsi que des entrainements sur simulateur de vols. Le plan pourrait être modifié au fur et à mesure que l'agence recevra les commentaires des pilotes et des syndicats de compagnies aériennes.

* GAFA. Le Congrès américain devrait envisager de démanteler les géants d'internet et de limiter leurs possibilités d'acquisition, selon un rapport parlementaire américain très attendu, publié mardi. Ce rapport de la sous-commission antitrust de la Chambre de représentants conclut que les géants de la "Big Tech" représentent une "menace grave pour les marchés", qui pourrait nécessiter de les scinder en plusieurs sociétés et de limiter leurs acquisitions.

Ces sociétés, dont Alphabet (Google), Apple, Facebook ou Amazon, "sont devenues des monopoles tels que nous en avons connus dans le passé avec les barons du pétrole et les géants des chemins de fer", a estimé le démocrate David Cicilline, président de la sous-commission de la Chambre en charge du droit antitrust, commercial et administratif, auteur du rapport. Ce panel antitrust a auditionné pendant plus d'un an et à de nombreuse reprises les dirigeants des "Gafa" au sujet de leurs pratiques commerciales avant de rédiger ses conclusions. On ignore encore combien d'élus républicains (minoritaires à la Chambre, mais majoritaires au Sénat) sont prêts à soutenir le rapport de la sous-commission, en sachant qu'un soutien bi-partisan est généralement nécessaire pour que les recommandations et les propositions aient un impact important.

* Apple (+1%). L'invitation de la firme à la pomme publiée mardi laisse peu de place au doute... Intitulée "Hi, Speed", celle-ci convie la presse à un "événement spécial" le 13 octobre prochain. Les analystes estiment que le groupe californien pourrait présenter à cette occasion, ses très attendus nouveaux iPhones 12, adaptés à la cinquième génération mobile (5G). Lors de sa traditionnelle conférence de rentrée, Apple avait déjà présenté lors de sa "keynote" du 16 septembre de nouveaux services et produits, à l'exception de la nouvelle génération de smartphones. Certains analystes ont craint qu'une sortie décalée de l'iPhone n'affecte les ventes du groupe au dernier trimestre de 2020, période cruciale en raison des fêtes de fin d'année.

* Royal Caribbean (+1%) a annoncé mardi qu'il prolongeait la suspension de ses croisières jusqu'au 30 novembre, à l'exclusion de celles en provenance de Hong Kong, en raison de la faiblesse de la demande.

* Broadcom (+1%) va renoncer à ses contrats d'exclusivité avec des fabricants de téléviseurs et de modems dans le cadre d'un accord avec les autorités européennes de la concurrence qui doit mettre fin à l'enquête antitrust ouverte l'an dernier, a annoncé la Commission européenne. Bruxelles a constaté que les engagements définitifs de la firme américaine garantiront que d'autres entreprises pourront se concurrencer sur les marchés en cause et que les consommateurs pourront bénéficier de prix plus bas et de produits innovants.

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: "La décision prise aujourd'hui oblige juridiquement Broadcom à respecter ses engagements. Ces derniers garantiront que les fabricants de jeux de puces concurrents de Broadcom et les nouveaux entrants potentiels sur le marché pourront rivaliser sur la base de leurs mérites. Les fabricants de décodeurs de télévision et de modems internet, les opérateurs de télécommunications et les câblo-opérateurs et, in fine, les consommateurs bénéficieront de la concurrence entre les fabricants de puces, sous la forme de prix plus bas et de produits plus innovants". Broadcom a désormais 30 jours pour se conformer à ses engagements.

* Delta Air Lines (+2%), American Airlines (+3,4%) et les autres transporteurs sont particulièrement suivis après que Donald Trump eut exhorté sur Twitter le Congrès à adopter un nouveau plan d'aide à l'emploi de 25 milliards de dollars pour le secteur. JPMorgan a par ailleurs relevé de deux échelons sa recommandation sur Jetblue à "surpondérer", et d'un cran celle sur United Airlines à "surpondérer" et sur Spirit Airlines à "neutre". Les actions des compagnies aériennes ont été parmi les plus durement touchées par la crise du Covid-19, les voyages restant à des niveaux déprimés, mais JP Morgan estime que certaines sociétés sont mieux équipées que d'autres pour faire face à la tempête.

* Pfizer (+0,2%). L'agence américaine du médicament a fait savoir mardi aux laboratoires travaillant sur un potentiel vaccin contre le coronavirus qu'elle demandait au moins deux mois de données fiables pour accorder une autorisation en urgence, une mesure à même de repousser la disponibilité d'un vaccin après l'élection présidentielle américaine du 3 novembre.