Wall Street : gros programme en vue

Wall Street : gros programme en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street est attendue dans le vert, portée par les espoirs autour du vaccin expérimental contre le Covid-19 développé par Moderna. Le laboratoire a démontré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part aux tests de phase 1.

Une bonne nouvelle alors que le bilan de la pandémie continue à gonfler jour après jour. L'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, dénombre désormais 13,1 millions de cas confirmés à travers le monde en sept mois, depuis le début de l'épidémie, pour 574.600 morts. Les Etats-Unis sont les plus touchés, avec 3,3 millions de cas et plus de 135.900 décès.

Côté géopolitique, la pression entre la Chine et les Etats-Unis reste forte. Donald Trump ordonné cette nuit la fin du traitement préférentiel de Hong Kong afin de sanctionner la Chine pour ce qu'il a décrit comme des actes d'"oppression" contre l'ancienne colonie britannique, provoquant la colère de Pékin qui a prévenu qu'elle prendrait des mesures de représailles.

Sur le front macro, la journée s'annonce chargée avec au programme outre-Atlantique : l'Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York (14h30), les prix à l'import et à l'export (14h30), la production industrielle (15h15), le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) et le Livre Beige économique de la Fed (20h00).

Du côté des matières premières, le vert domine également ce mercredi avec un baril de pétrole qui gagne plus de 1% à 40,8$ (pour le WTI) et l'once d'or qui avance de 0,2% à 1.815$.

Enfin, les investisseurs suivront une nouvelle vague de résultats d'entreprises ce mercredi avec Goldman Sachs, UnitedHealth, Bank of NY Mellon, US Bancorp et PNC Financial en lice avant l'ouverture. Hier, les comptes de plusieurs grandes banques sont ressortis assez mitigés avec une bonne surprise du côté de JP Morgan et une moins bonne chez Wells Fargo.