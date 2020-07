Wall Street : grimpe sur l'espoir d'un vaccin contre le Covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mal orientée en pré-séance, Wall Street poursuit son ascension en début de séance. Comme souvent ces derniers temps, les espoirs d'un vaccin contre le Covid-19 expliquent ce retournement de tendance après que Pfizer eut dévoilé des résultats préliminaires positifs de son candidat vaccin (en partenariat avec BioNtech) contre le coronavirus. Le Dow Jones progresse actuellement de 0,51% à 25.945 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,39% à 3.113 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, gagne 0,53% à 10.110 pts.

La place américaine, qui vient de boucler son meilleur trimestre depuis plus de 20 ans, propulsée par l'espoir d'une reprise économique rapide après la levée des mesures de confinement prises face à la crise du Covid-19, fait ainsi fi du regain de tension à Hong Kong ainsi que d'un rapport de l'emploi quelque peu décevant en juin, même si les données de mai ont été révisées en forte hausse. Les indices ISM ont pour leur part confirmé le redressement de l'économie même si l'incertitude reste assez élevée compte tenu du développement de l'épidémie.

La première économie mondiale a moins créé d'emplois qu'anticipé en juin a montré le dernier rapport d'ADP sur le sujet. Les Etats-Unis ont en effet créé 2,37 millions d'emplois privés le mois dernier, contre un consensus de 3 millions et un niveau de 3,065 millions en mai. Ainsi, les chiffres du mois de mai sont nettement moins dramatiques qu'annoncé initialement (-2,76 millions). En juin, les petites entreprises ont créé 937.000 postes, les moyennes 559.000 et les grandes 873.000. Le secteur de la production de biens a ouvert 457 milliers d'emplois et les services ont créé 1,912 million de postes. Le rapport mensuel sur l'emploi du gouvernement sera lui publié demain, vendredi étant un jour férié aux Etats-Unis.

L'indice PMI IHS Markit manufacturier américain a bondi de 10 points en juin, à 49,8. Il ressort ainsi au-dessus de son estimation flash (49,6) et signale une nette amélioration dans l'industrie manufacturière, bien que toujours en contraction sur la période. "Le PMI a enregistré une hausse record de 10 points en juin, dans un contexte de gains sans précédent des indicateurs de production, d'emploi et de carnets de commandes de l'enquête ", souligne Chris Williamson, économiste en chef chez IHS Markit

L'indice ISM manufacturier du mois de juin est de son côté ressorti à 52,6, en nette amélioration par rapport au niveau de 43,1 du mois précédent, et au plus haut depuis avril 2019. Le consensus tablait sur un niveau de 49,8. Le sous-indice attaché à l'emploi a gagné 10 points à 42,1, et celui des nouvelles commandes a augmenté de 31,8 à 56,4, sur un niveau plus observé depuis janvier 2019. Les dépenses de construction ont par ailleurs reculé de 2,1% en mai en comparaison du mois précédent, contre une hausse de 1% anticipée par le consensus et -3,5% pour le mois antérieur.

En toile de fond, les investisseurs continuent de guetter l'évolution de la pandémie de coronavirus alors que le nombre de nouveaux cas a atteint des records ces derniers jours aux Etats-Unis, notamment dans les Etats du Sud et de l'Ouest. Au Texas notamment, les services de santé sont proches de la saturation, tandis que la situation est difficile en Floride, en Arizona et en Californie.

De son côté, le professeur Anthony Fauci, expert en santé publique très respecté aux Etats-Unis, a été auditionné mardi devant une commission du Sénat, où il a estimé que l'épidémie continuera de s'aggraver si les Etats ne renforcent pas leurs mesures de prévention. Le nombre d'infections pourrait alors passer d'environ 40.000 par jour actuellement à 100.000 si rien n'est fait, a ajouté le Pr Fauci. Il a aussi estimé que de nombreux Etats ont rouvert trop rapidement leurs activités et que les citoyens n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale indispensables pour empêcher la contagion du virus.

Selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins, plus de 10,45 millions de personnes ont désormais été infectées par le Covid-19 dans le monde, dont plus de 2,6 millions aux Etats-Unis, et plus de 511.000 sont décédées.

Enfin, les cours du pétrole restent bien orientés avec un WTI pour livraison août qui gagne encore près de 1% à 39,6$ sur le Nymex après avoir enregistré son meilleur trimestre depuis 1990 à la faveur d'un gain de 92% ! D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close au 26 juin ont chuté de 7,2 millions de barils à 533,5 mb, contre un consensus de -0,7 million de barils. Les réserves d'essence ont en revanche augmenté de 1,2 million de barils (contre un repli de 1,5 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 0,6 mb par rapport à la précédente semaine, contre un recul de 0,4 mb attendu par le marché.

Les valeurs

* FedEx s'envole de 15% après la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu grâce entre autres à la forte augmentation des livraisons à domicile pendant le confinement. Sur les trois mois clos fin mai, le groupe a enregistré un profit net ajusté de 663 millions de dollars ou un bpa de 2,53$ pour des revenus de 17,36 Mds$, en repli de 2,2%. Le consensus tablait sur un bpa de 1,57$ pour des ventes de 16,5 Mds$. Compte tenu de l'incertitude toujours forte autour de l'évolution de la pandémie de coronavirus, la société spécialisée dans le transport international de fret n'a pas fourni de prévisions pour son nouvel exercice.

* Beyond Meat flambe de près de 10%. Le groupe poursuit sa conquête de la Chine. Le spécialiste du steak végétal a annoncé la signature d'un partenariat avec le groupe Alibaba pour rendre son produit végétal Beyond Burger disponible dans 50 magasins Freshippo à Shanghai à partir de ce week-end. Le fabricant de substituts à la viande est entré en Chine continentale en avril dernier grâce à un partenariat avec Starbucks. Yum China's KFC, Taco Bell et Pizza Hut vendent également des produits Beyond Meat dans plusieurs villes chinoises. "Nous savons que la vente au détail sera un élément essentiel de notre succès en Chine, et nous sommes ravis de marquer cette première étape quelques mois après notre entrée sur le marché", a déclaré le PDG de Beyond, Ethan Brown.

* Constellation Brands bondit de 8%. La firme va acquérir l'entreprise de vente directe de vin aux consommateurs Empathy Wines, cofondée par l'entrepreneur Gary Vaynerchuk en 2019. Fondée en 2019, la firme a vendu environ 15 000 caisses de son vin californien emblématique. Aucun détail financier n'a filtré. Le groupe spiritueux a par ailleurs dévoilé des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre alors que ses ventes ont reculé de 6% à 1,96 Md$, contre 1,94 Md$ de consensus.

* Tesla gagne encore 5%, sur de nouveaux sommets. Malgré la crise provoquée par le coronavirus, les ventes du groupe californien ont atteint un record de 88.400 véhicules au 1er trimestre, et les chiffres du 2e trimestre, attendus ces prochains jours, devraient encore bien résister, malgré la fermeture forcée de l'usine californienne du groupe pour cause de coronavirus pendant une partie du trimestre. Le consensus du cabinet FactSet table sur 72.000 véhicules immatriculés sur le trimestre avril-juin, dont 61.000 berlines Model 3, le modèle le plus abordable de Tesla, que son patron Elon Musk espère transformer en un best-seller mondial. La performance du jour permet par ailleurs à Tesla de devenir le premier constructeur automobile mondial par la capitalisation.

* United Airlines (+4,8%) prévoit d'augmenter d'environ 25.000 le nombre de vols intérieurs et internationaux en août grâce à la reprise progressive de la demande. "Nous ajoutons des vols vers des endroits où nous savons que les clients veulent se rendre, comme les îles et les montagnes où la distance sociale est plus facile", a déclaré Ankit Gupta, qui gère le réseau intérieur de United.

* Pfizer prend 4% après les annonces sur son vaccin potentiel contre le coronavirus.

* Macy's (+2%) a essuyé une perte nette de 3,56 milliards de dollars sur son premier trimestre fiscal. La chaîne de magasins basée à New York, qui va supprimer environ 3.900 postes, soit 3% de ses équipes, afin de réduire ses coûts, a enregistré une perte ajustée par action de 2,03$ pour des revenus de 3,02 milliards de dollars (-45%) sur les trois mois clos début mai. La société a enregistré une charge de dépréciation de 3,1 Mds$ après avoir modifié ses projections à long terme alors que la pandémie de Covid-19 a ravagé le commerce de détail traditionnel.

"Presque tous les magasins de la société ont maintenant rouvert leurs portes, y compris dans les grandes régions métropolitaines. Les magasins ont continué à enregistrer des performances supérieures aux attentes en mai et juin, et les ventes de l'entreprise dans le domaine du numérique sont restées fortes dans toutes les régions. L'entreprise continue de s'attendre à une reprise progressive des revenus. Nous ne prévoyons pas un autre arrêt complet, mais nous restons flexibles et sommes prêts à faire face à une augmentation des cas au niveau régional", a déclaré le PDG Jeff Gennette.

* Boeing (+0,4%) a échoué à soumettre à l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) des documents de certification détaillant les changements apportés au système anti-décrochage MCAS du 737 MAX mis en cause dans deux accidents meurtriers l'an dernier, selon un rapport gouvernemental que Reuters a consulté. Le système MCAS n'était "pas un domaine prioritaire" parce que Boeing l'a présenté à la FAA comme une modification du système de compensation de vitesse qui existait déjà sur l'appareil, avec une portée et une utilisation limitées, est-il écrit dans le très attendu rapport de l'inspecteur général du département américain des Transports. Le document de 52 pages, daté du 29 juin et qui doit être rendu public mercredi, met au jour des erreurs commises à la fois par Boeing et par la FAA dans le développement et la certification du 737 MAX, appareil le plus vendu par l'avionneur américain.

* General Mills (-1,8%) a dépassé les attentes du marché sur son quatrième trimestre fiscal grâce à la forte demande d'aliments à domicile pendant la pandémie de coronavirus. La société agroalimentaire a enregistré un bénéfice net de 625,7 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, au cours du trimestre fin mai, contre un profit de 570,2 M$ ou un bpa de 94 cents un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est élevé à 1,10$ contre 1,06$ de consensus. Les ventes ont augmenté de 21% à 5,023 Mds$, également supérieures au consensus. "La pandémie COVID-19 a eu un impact profond sur la demande des consommateurs sur les principaux marchés de la société, notamment en entraînant une augmentation sans précédent de la demande de nourriture à domicile et une diminution correspondante de la demande de nourriture hors domicile résultant des efforts pour réduire la transmission du virus", a indiqué la société.