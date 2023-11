Wall Street grimpe sans Nvidia, avant la pause de Thanksgiving

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en progression ce mercredi, le S&P 500 s'accordant 0,43% à 4.557 pts et le Dow Jones 0,37% à 35.219 pts, contre un gain de 0,51% sur le Nasdaq à 14.271 pts. Les investisseurs n'ont pas vraiment réagi hier soir aux Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, qui n'ont pas fourni d'informations nouvelles, confirmant la posture prudente de la banque centrale, alors que les marchés jouent quant à eux la fin du resserrement monétaire en attendant d'éventuels assouplissements en 2024. L'actualité entreprises est quant à elle dominée par Nvidia, qui a publié hier soir des comptes impressionnants mais s'affiche pour l'heure en forte baisse sur la place américaine.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI chute de 4,6% à 74,2$. l'once d'or fléchit de 0,2% à 1.996$. L'indice dollar gagne 0,6% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,93%, contre 4,43% sur le 10 ans et 4,56% sur le 30 ans.

Sur le front économique, les commandes nouvelles de biens durables aux Etats-Unis pour le mois d'octobre 2023 se sont établies en forte baisse de 5,4% en comparaison du mois antérieur, contre -3,2% de consensus de place et +4% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors transport, ces commandes ont été stables, contre +0,1% de consensus et +0,2% un mois plus tôt.

Les inscriptions au chômage ont reculé de manière inattendue la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 18 novembre, que les inscriptions au chômage se sont élevées à 208.000, en baisse de 24.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 227.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.000, en repli de 750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 11 novembre ressort à 1,840 million, en baisse de 22.000 sur sept jours (1,875 million de consensus).

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de novembre 2023 a été révisé en légère hausse à 61,3, contre 61,1 de consensus FactSet et 60,4 en lecture préliminaire.

Les cours pétroliers restent nettement dans le rouge après l'annonce d'une très forte hausse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont en effet bondi de 8,7 millions de barils lors de la semaine close le 17 novembre à 448,1 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 1,2 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 0,7 mb (+0,6 mb attendu), et ceux de produits distillés ont baissé de 1 million de barils (-0,2 mb attendu).

Jeudi, Wall Street sera fermé pour Thanksgiving. La cote américaine ne reprendra que pour une séance écourtée clôturant à 19 heures, heure française, le vendredi - avec tout de même la publication de l'indice flash PMI composite américain.

Les valeurs

Nvidia (-3%), le géant des puces graphiques et d'IA, moteur du rallye boursier des derniers mois dans l'intelligence artificielle à Wall Street, a atomisé hier soir le consensus de profits et de revenus pour le trimestre clos. Les prévisions pour le trimestre entamé sont également nettement supérieures aux attentes. Les brokers ajustent leurs objectifs de cours et leurs prévisions à la hausse ce jour suite à ces annonces, mais il semble que les marchés restent prudents du fait essentiellement des commentaires de la direction concernant le marché chinois, mais aussi d'une valorisation boursière extrêmement exigeante à plus de 1.230 milliards de dollars.

Nvidia a donc publié hier soir, pour le troisième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 4,02$ à comparer à un consensus de 3,36$. Les revenus ont totalisé quant à eux 18,12 milliards de dollars, bien plus que les 16,1 milliards de dollars du consensus. Autrement dit, les revenus ont plus que triplé en comparaison de l'an dernier, avec une progression de 206%. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus à 20 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était voisin de 18 milliards. Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, a prévenu tout de même hier soir que les restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine pourraient provoquer un déclin significatif des ventes dans la région au quatrième trimestre de l'exercice - même si Nvidia s'attend à ce que ce déclin soit plus que compensé par les fortes croissances d'autres zones géographiques.

La performance du groupe reste quoi qu'il en soit hors norme, surtout pour une "mégacap" de plus de 1.000 milliards. Les revenus sur le trimestre clos le 29 octobre ont flambé de 206% en glissement annuel et de 34% en comparaison du trimestre précédent. Le bénéfice dilué net par action a été de 3,71$, multiplié par plus de 12 par rapport à l'an dernier et en augmentation de 50% en séquentiel. Les revenus dans les centres de données pour le troisième trimestre ont totalisé 14,51 milliards de dollars, un record, en augmentation de 41% par rapport au trimestre antérieur et de 279% (!) en comparaison de l'an dernier.

Le bénéfice ajusté par action a été multiplié par six par rapport à l'an passé et s'affiche en hausse de 49% par rapport au deuxième trimestre. La marge brute a augmenté à 74%, contre 70,1% un trimestre avant et 53,6% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a atteint 10,4 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 9,24 milliards de dollars, contre 6,19 milliards au deuxième trimestre et 680 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice net a été de plus de 10 milliards de dollars, contre 1,46 milliard un an auparavant.

Les revenus pour le quatrième trimestre fiscal 2024 juste entamé sont attendus à 20 milliards, plus ou moins 2%, pour des marges brutes GAAP et non-GAAP de respectivement 74,5% et 75,5%, plus ou moins 50 points de base. Les dépenses opérationnelles sont anticipées à 3,17 milliards en GAAP et 2,2 milliards en non-GAAP.

Autodesk (-5%), l'éditeur software américain connu pour son produit AutoCAD, fléchit à Wall Street, alors que ses revenus et profits du troisième trimestre fiscal ont pourtant dépassé les attentes de marché. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 2,07$, contre moins de 2$ de consensus et 1,7$ un an plus tôt. Les revenus du groupe de San Francisco ont totalisé quant à eux 1,41 milliard de dollars, en croissance de 10,5% en glissement annuel, contre 1,39 milliard de consensus. Pour son quatrième trimestre fiscal 2024, Autodesk prévoit un bénéfice ajusté allant de 1,91 à 1,97$ par action pour des revenus de 1,422 à 1,437 milliard de dollars. Le groupe envisage un bpa annuel ajusté de 7,43 à 7,49$, et des revenus allant de 5,45 à 5,465 milliards, soit une révision en hausse de la guidance. Les prévisions annuelles de revenus sont supérieures aux attentes des analystes, signalant la résistance des dépenses des clients en logiciels de design, malgré l'incertitude économique.

HP Inc (+4%). Le groupe informatique américain a affiché des ventes trimestrielles inférieures aux attentes de marché pour la période close fin octobre. Les revenus ont reculé de 6,5% en glissement annuel à 13,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe californien de Palo Alto souffre toujours de la déprime du marché PC. Les ventes d'ordinateurs aux entreprises ont décliné de 11% à 6,21 milliards de dollars pour le trimestre. Les revenus PC 'consommateurs' ont régressé de 1% à 3,19 milliards de dollars. Les revenus de l'unité imprimantes ont été de 4,4 milliards. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 90 cents. Sur le trimestre entamé, clos en janvier, soit le premier trimestre fiscal, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 76 à 86 cents, contre 85 cents de consensus. Enfin, HP prévoit un bpa annuel allant de 3,25 à 3,65$. HP se dit tout de même en bonne voie pour lancer ses PC "IA"au deuxième semestre de l'an prochain et anticipe une pénétration graduelle du marché.

Deere, le colosse américain des équipement agricoles, décroche de 6% à Wall Street, le groupe ayant publié il y a quelques instants des résultats trimestriels supérieurs aux anticipations de marché, mais des prévisions décevantes. Le groupe a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal clos fin octobre 2023 un bénéfice net de 2,37 milliards de dollars, soit 8,26$ par titre, contre 2,25 milliards de dollars de profits un an auparavant. Le chiffre d'affaires mondial trimestriel s'est établi à 15,41 milliards de dollars, en repli de 1% en glissement annuel. Sur l'ensemble de l'année fiscale, le bénéfice net a atteint 10,17 milliards de dollars, pour des revenus de 61,25 milliards de dollars. Le consensus des analystes sur le trimestre écoulé était de moins de 7$ de bénéfice par action. Les prévisions par ailleurs dévoilées déçoivent quant à elles les opérateurs. Deere envisage, pour l'exercice 2024, un bénéfice net allant de 7,75 à 8,25 milliards de dollars.

Microsoft (+1%). Le feuilleton OpenAI se poursuit et le nouveau rebondissement prend la forme d'un grand retour de Sam Altman, débarqué vendredi soir sans ménagement, en tant que directeur général. Altman, "sorti" par le conseil d'administration d'OpenAI en fin de semaine dernière pour des motifs qui restent assez flous, a été rappelons-le aussi vite nommé dirigeant d'une nouvelle entité IA chez Microsoft - le premier actionnaire de la startup d'intelligence artificielle. OpenAI vient pourtant d'annoncer sur le réseau social X, ex-Twitter : "Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam Altman revienne chez OpenAI en tant que directeur général avec un nouveau conseil d'administration initial composé de Bret Taylor (président), Larry Summers et Adam D'Angelo. Nous collaborons pour peaufiner les détails. Merci beaucoup pour votre patience durant cette période".

Altman a réagi à ce message en ajoutant : "J'adore openai, et tout ce que j'ai fait ces derniers jours a servi à maintenir cette équipe et sa mission. lorsque j'ai décidé de rejoindre Microsoft le dimanche soir, il était clair que c'était la meilleure voie pour moi et l'équipe. Avec le nouveau conseil d'administration et le soutien de Satya (ndlr : Nadella, patron de Microsoft), j'ai hâte de revenir à openai et de bâtir sur notre solide partenariat avec Microsoft".

Broadcom (stable) a finalisé ce mercredi l'acquisition pour 69 milliards de dollars de VMware, géant de la virtualisation, suite à l'obtention de l'accord des autorités chinoises. Il s'agissait du dernier épisode de ce feuilleton de plusieurs mois. L'accord de rapprochement avait été initialement annoncé en mai 2022.