Wall Street grimpe, rebond monumental du pétrole

(Boursier.com) — Wall Street renforce ses gains ce jeudi, le S&P500 s'adjugeant 1,45% à 2.840 pts, le DJIA 1,59% à 23.848 pts et le Nasdaq 1,49% à 8.621 pts. Le baril de brut WTI poursuit son rebond et regagne encore... 29% à 17,7$ sur le Nymex, après un début de semaine cataclysmique. Les cours du brut profitent des espoirs de plans de relance aux USA et en Europe, ainsi que du regain de tension géopolitique entre Etats-Unis et Iran. L'once d'or avance de 1,1% à 1.757$.

A Washington, la Chambre des représentants à majorité démocrate doit valider le nouveau plan de relance de 500 milliards de dollars adopté avant-hier par le Sénat. Ce nouveau plan - le 4ème acte législatif depuis le début de la crise du coronavirus -, complète le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars. Dans le détail, le nouveau dispositif prévoit de consacrer 320 Mds$ supplémentaires au programme "PPP" qui assure le paiement des salaires des entreprises sinistrées, plus 60 Mds$ à un programme parallèle de crédit aux PME en état de catastrophe, ainsi que 75 Mds$ pour les hôpitaux et 25 Mds$ pour des programmes fédéraux de tests de dépistage du coronavirus.

Le Conseil européen est lui aussi surveillé cet après-midi. Cette réunion du Conseil européen pourrait faire progresser le projet de mécanisme de relance communautaire. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union devraient donc s'engager vers une réponse commune à la crise sans précédent provoquée par la pandémie, tout en repoussait certaines décisions délicates sur les détails d'un plan potentiel de 2.000 milliards d'euros. Une note interne de préparation au sommet que s'est procurée Reuters montre que l'exécutif européen propose de fournir 2.000 milliards d'euros de dépenses et d'investissements via le budget de l'UE et un fonds de relance appelé 'Recovery Instrument' (instrument de relance). La Commission entendrait débloquer l'essentiel de cette somme en 2021-2022 via un mélange de prêts remboursables et de subventions.

Aux Etats-Unis, la progression du nombre de chômeurs confirme son ralentissement, mais n'en reste pas moins impressionnante. Le Département américain au Travail vient d'annoncer, pour la semaine close au 18 avril, des inscriptions nouvelles au chômage au nombre de 4,427 millions, en repli de 810.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure - de 5,245 millions. Le consensus était positionné à environ 4,2 millions. Sur les cinq dernières semaines, la première puissance mondiale a détruit plus de 26 millions de postes, du jamais vu. Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes.

La moyenne à quatre semaines ressort à 5,787 millions, en hausse de 280.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 11 avril s'établit à 15,976 millions, en progression de 4,06 millions sur sept jours, et au plus haut de l'histoire.

Les indices PMI américains se sont effondrés encore plus vite que prévu. Ainsi, l'indicateur flash composite ressort à 27,4 pour le mois d'avril 2020, niveau historiquement bas, avec l'impact fort de l'épidémie de coronavirus Covid-19. L'indice manufacturier préliminaire (flash) s'est établi à 36,9 en avril, contre un consensus de place de 40 et un niveau antérieur de 48,5 pour le mois de mars. L'indice flash des services s'est écroulé quant à lui à 27, contre 35 de consensus de marché et 39,8 pour la lecture révisée (finale) du mois de mars.

Selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les ventes de logements neufs pour le mois de mars 2020 sont ressorties au nombre de 627.000, contre 643.000 de consensus de place et 741.000 pour la lecture révisée - en baisse - du mois antérieur.

Le coronavirus a fait désormais plus de 47.000 morts aux Etats-Unis selon un décompte de l'agence Reuters. Sur le seul Etat de New York, 474 décès ont été signalés hier, ce qui reste le plus faible total quotidien depuis le 1er avril. En revanche, New Jersey et Pennsylvanie ont fait état de records de décès. Les Etats-Unis ont désormais recensé près de 840.000 cas de Covid-19, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès continuent de se confirmer, notamment à New York, l'épicentre américain de l'épidémie. Dans le monde, plus de 2,62 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 182.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.

La Bourse de New York a regagné du terrain mercredi, après deux jours de forte baisse, saluant un rebond du pétrole après son krach des derniers jours. Les marchés apprécient en outre les signes de redémarrage de l'activité dans certains Etats américains ainsi que l'adoption par le Sénat américain, mardi soir, d'un plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars. Enfin, Donald Trump a précisé ses projets de geler l'immigration, qui ne porteront pour l'instant que sur la délivrance de cartes vertes et non sur les permis de travail de court terme utilisés par les entreprises, notamment les "technos" de la Silicon Valley.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 1,99% à 23.475 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 2,29% à 2.799 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rebondi de 2,81% à 8.495 pts. Les trois indices avaient perdu environ 5% sur les deux séances précédentes, les marchés s'inquiétant d'une grave récession mondiale liée au coronavirus Covid-19, sur fond d'effondrement des cours du pétrole. Les valeurs pétrolières ont rebondi avec les cours, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à soutenir l'industrie pétrolière et gazière américaine. Mercredi, les cours du pétrole ont affiché un spectaculaire rebond, aidés par un tweet de Donald Trump menaçant de détruire les navires iraniens susceptibles de "harceler" ceux des Etats-Unis dans le Golfe.

Sur le marché Nymex, le contrat à terme le plus négocié sur le brut léger américain WTI avait repris hier 19,1% à 13,78$, après un plongeon de 43% mardi. Le Brent de la mer du nord pour livraison en juin avait rebondi de son côté 5,4% à 20,37$ (après -24% mardi). Lundi, le cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance depuis mardi) avait dégringolé en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique. Cette anomalie témoignait de la panique des opérateurs face à une saturation des capacités de stockage de pétrole dans le monde, alors que l'offre reste pléthorique et que la demande a chuté de plus de 30% depuis le début de la crise du Covid-19...

Trump s'est félicité mercredi dans un tweet de la reprise progressive de l'activité économique aux Etats-Unis. "Les Etats reviennent en toute sécurité. Notre pays recommence à s'ouvrir aux affaires. Une attention particulière est et sera toujours donnée à nos aînés bien-aimés (sauf moi!). Leurs vies seront meilleures que jamais ... NOUS VOUS AIMONS TOUS!"

Le décret exécutif suspendant temporairement l'immigration aux USA ne concernera que les demandes de cartes vertes (permis de séjour permanent) pendant une durée de 60 jours. Les demandes de visas temporaires de travail, très utilisés par les entreprises, ne seront a priori pas concernés. Mardi, le secteur "techno" avait chuté à Wall Street dans la crainte de difficultés à recruter des talents si Donald Trump appliquait sa menace de façon stricte.

Les valeurs

Eli Lilly (+2%) a annoncé pour son premier trimestre des revenus et profits supérieurs aux attentes et fourni par ailleurs une guidance en ligne avec les attentes. Le bénéfice net a chuté à 1,46 milliard de dollars soit 1,60$ par titre, contre 4,24 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action a représenté 1,75$, contre 1,33$ un an avant et 1,48$ de consensus FactSet. Le laboratoire d'Indianapolis a affiché des revenus en croissance de 15% à 5,86 milliards de dollars, contre environ 5,5 milliards de consensus de marché. La croissance des volumes a compensé la baisse des prix, alors que les achats liés au covid-19 auraient totalisé 250 millions de dollars. Les ventes du blockbuster Trulicity ont flambé de 40% à 1,23 Md$, largement supérieurs aux attentes. Pour 2020, Lilly prévoit un bpa ajusté allant de 6,7 à 6,9$.

Lam Research (stable), équipementier semi-conducteurs américain, a publié hier soir des revenus inférieurs aux attentes de marché. Le groupe ne fournit pas de prévisions pour le trimestre entamé, du fait de l'incertitude liée au coronavirus. L'impact de l'épidémie a commencé à se faire sentir sur la production et la chaîne d'approvisionnement fin mars. Le groupe indique juste que ses revenus du troisième trimestre ne devraient pas chuter plus bas que 2,5 Mds$, contre 2,62 Mds$ de consensus. Les revenus du second trimestre, clos fin mars, ont augmenté de 3% à 2,5 Mds$, contre 2,58 Mds$ de consensus. Le bénéfice net T2 a atteint 575 millions, 3,88$ par titre, contre 547 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 3,98$ contre 3,85$ de consensus.

Blackstone (+6%), leader mondial de la gestion d'actifs alternatifs, a réalisé pour son premier trimestre un bénéfice distribuable de 557 millions de dollars, contre 538 millions de dollars un an auparavant, à la même période. Le bénéfice distribuable par action s'est élevé à 46 cents, contre 50 cents de consensus de place. Le géant du private equity est donc parvenu à améliorer son profit de 4% malgré l'impact de l'épidémie de coronavirus et la forte baisse des marchés actions. Le groupe n'est toutefois pas insensible à la crise, puisqu'il indique que la valeur de son portefeuille de private equity a chuté de 21,6% durant le premier trimestre. Le montant total des actifs sous gestion a reculé à 538 milliards de dollars, contre 571 milliards à la fin du précédent trimestre.

Tyson Foods (+1%) ferme deux sites de transformation de viandes porcines, dont la plus grande usine des Etats-Unis de ce point de vue, afin de limiter la propagation du coronavirus covid-19.

Gap (+3%). La chaîne américaine de vêtements a indiqué que sa trésorerie pourrait ne pas être suffisante pour mener à bien ses activités pour les douze prochains mois et que des réductions de dépenses et un financement seraient nécessaires face au choc du coronavirus. Le groupe envisage de réduire ses effectifs et anticipe un impact 'matériel' de la crise sur ses bénéfices.

Domino's Pizza (-5%), chaîne américaine de pizzeria, a annoncé pour son premier trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a grimpé à 122 millions de dollars et 3,07$ par titre, contre 2,32$ de consensus. Les revenus ont atteint 873 millions de dollars, contre 836 millions un an avant. Le groupe retire toutefois ses prévisions à long terme du fait des incertitudes sur le coronavirus.

Delta Airlines (+1%), transporteur aérien américain, entend mener à bien une augmentation de capital de 3 milliards de dollars sous forme de titres de créance, et en concluant une nouvelle facilité de crédit. Le groupe entend ainsi se donner les moyens de résister à la crise sectorielle brutale consécutive à la pandémie.

Target (-2%), le détaillant discount américain, a fait part d'une forte croissance de ses ventes en ligne en mars et en avril, ce qui compenserait la faiblesse actuelle de l'activité traditionnelle du fait des fermetures de magasins. Le distributeur prévoit quoi qu'il en soit un léger recul des marges du premier trimestre, sur fond de charges accrues et du fait d'un nombre d'employés plus important.

Marathon Oil (+8%), le raffineur américain, craint de déplorer une perte au premier trimestre du fait d'une importante dépréciation de 7,8 milliards de dollars reflétant l'effondrement de la demande.

Intel (stable), le géant californien des microprocesseurs, publiera ses résultats financiers trimestriels après bourse ce soir à Wall Street, et pourrait ainsi faire la tendance demain sur les marchés technologiques. Sur ce trimestre de mars, le consensus de place est de 1,28$ de bénéfice par action pour 18,7 milliards de dollars de revenus.