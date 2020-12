Wall Street grimpe, optimisme sur les vaccins

(Boursier.com) — Wall Street se redresse avant bourse ce mardi, le DJIA prenant 1,1%, le S&P 500 0,9% et le Nasdaq 0,8%. Le baril de brut WTI régresse de 0,6% sur le Nymex à 45$. L'once d'or gagne 1,8% à 1.812$. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique outre-Atlantique ce mardi, l'indice PMI manufacturier final américain du mois de novembre sera communiqué à 15h45 (consensus 56,7). L'ISM manufacturier de novembre sera révélé pour sa part à 16 heures (consensus 57,5). Les dépenses de construction d'octobre seront communiquées à la même heure (consensus +0,8%).

Ailleurs dans le monde, le taux de chômage japonais n'a pas vraiment surpris à 3,1% en octobre, alors que l'indice PMI manufacturier local est ressorti à 49. En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit pour novembre a positivement surpris à 54,9, contre un consensus de 53,6.

Les indicateurs PMI européens finaux de l'activité manufacturière sont ressortis contrastés. L'indice espagnol s'est établi à 49,8 en novembre contre 50,8 de consensus. L'indice italien est ressorti à 51,5 contre un consensus de 52. L'indicateur français est en revanche meilleur que prévu à 49,6, contre 49,1 attendu. L'indice final allemand s'est établi proche des attentes à 57,8. Globalement, l'indice européen est ainsi ressorti à 53,8 contre 53,6 de consensus.

Charles Evans, Mary Daly et Lael Brainard de la Fed interviendront dans la journée. Jerome Powell, patron de la banque centrale américaine, sera également de la partie. Powell et le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin vont témoigner devant le Comité bancaire du Sénat. Mnuchin demande au Congrès de réattribuer 455 milliards de dollars de fonds non utilisés dans le cadre du CARES Act pour financer un plan de soutien à l'activité face au coronavirus. Dans son discours préparé, Powell constate les nouvelles positives concernant les vaccins mais avertit sur la modération du rythme de la reprise économique et la hausse des cas de contamination, qui pourraient se révéler problématiques dans les prochains mois.

"L'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, à la fois ici et à l'étranger, est préoccupante et pourrait représenter un défi pour les prochains mois", affirme ainsi Powell. "Les nouvelles récentes sur le front des vaccins sont très positives pour le moyen terme", indique le leader de la Fed, qui nuance toutefois son propos en relevant que "des défis significatifs et des incertitudes demeurent, notamment sur le calendrier, la production, la distribution et l'efficacité au sein des différents groupes. Il demeure difficile d'évaluer avec confiance le calendrier et l'ampleur des implications économiques de ces évolutions".

L'optimisme reste élevé concernant les futurs vaccins contre le nouveau coronavirus, alors que le laboratoire américain Moderna vient de demander une autorisation d'utilisation d'urgence aux USA. Une approbation britannique est également attendue dans les prochains jours. Le vaccin de Pfizer / BioNTech et celui d'AstraZeneca associé à Oxford nourrissent également les espoirs des observateurs. D'ailleurs, Pfizer et son allié allemand viennent de demander l'autorisation de leur vaccin dans l'Union Européenne, après une soumission comparable auprès de la FDA américaine.

Les tendances demeurent mitigées concernant l'évolution de la pandémie, avec une stabilisation des chiffres en Europe mais une propagation toujours importante aux Etats-Unis et des craintes relatives notamment à l'impact des fêtes de Thanksgiving. En Asie, le nombre des patients sérieusement touchés au Japon a atteint un record. Hong Kong a décidé pour sa part de nouvelles restrictions.

Selon l'Université Johns Hopkins ce mardi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à 63,3 millions, dont 13,5 millions aux États-Unis. Le nombre de décès se chiffre à 1,47 million dans le monde et plus de 268.000 aux USA.

Moins de 13 ans après sa création, l'arrivée d'Airbnb à Wall Street se précise quant à elle. La firme californienne et ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 2,6 milliards de dollars dans le cadre de cette IPO attendue de longue date aux Etats-Unis. Une des opérations les plus importantes de l'année outre-Atlantique. Dans un document déposé auprès du régulateur boursier américain, la plateforme de location touristique entre particuliers indique qu'elle va mettre sur le marché 51,9 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 44 et 50 dollars. En haut de fourchette, Airbnb serait valorisé près de 35 Mds$, soit nettement plus que les 18 Mds$ évoqués en avril dernier lorsque le groupe avait levé de la dette pour renforcer son bilan.

Les investisseurs actuels d'Airbnb, ainsi que les dirigeants, conserveront le contrôle de la société grâce à des actions de classe B, qui donneront 20 droits de vote pour chaque titre détenu, contre une voix pour chaque action de classe A vendue lors de la mise sur le marché. Parmi les investisseurs d'Airbnb disposant d'actions de classe B figurent la société de capital-risque Sequoia ainsi que Founders Fund et DST Global. L'action sera cotée sur le Nasdaq sous le mnémo 'ABNB'. Les échanges devraient débuter mi-décembre.

Les valeurs

Tesla sera bien intégré 'en une fois' au sein du S&P 500 le 21 décembre, a décidé S&P après consultation. S&P Dow Jones Indices avait préalablement consulté à ce sujet la communauté financière. Tesla affiche une capitalisation boursière de plus de 550 milliards de dollars et constituera en termes de pondération l'une des plus importantes inclusions de la décennie au sein de l'indice S&P 500. Tesla serait le septième composant de l'indice, entre Berkshire Hathaway et Visa.

Moderna a déposé lundi aux Etats-Unis et en Europe des demandes d'autorisations de mise sur le marché pour son vaccin contre le Covid-19, sa formule ayant montré une efficacité à 94,1% dans les études cliniques de stade avancé. Ces études ont également démontré que le vaccin de Moderna avait évité dans 100% des cas étudiés le développement d'une forme grave de la maladie.

Pfizer et l'Allemand BioNTech ont également annoncé avoir déposé une demande auprès de l'Agence européenne du médicament pour l'autorisation en urgence de mise sur le marché de leur candidat vaccin contre le Covid-19, qui doit être examiné par ailleurs dans les jours prochains par la FDA américaine.

Salesforce.com pourrait dévoiler ce jour officiellement l'acquisition de Slack Technologies, après la clôture des marchés. Selon CNBC, l'opération est attendue à moitié en cash et à moitié en actions. Une prime serait offerte, y compris sur les cours actuels de Slack, qui pèse actuellement 24,5 milliards de dollars sur le Nyse contre 224 milliards environ pour le géant du CRM Salesforce.

Zoom Video Communications, 'star' du confinement, trébuche avant bourse à Wall Street après une publication financière du troisième trimestre dépassant pourtant les attentes des analystes. Zoom a en effet indiqué prudemment que la croissance pourrait bien ralentir. Le concepteur de logiciels de vidéoconférence a rapporté un bénéfice trimestriel ajusté par action de 99 cents et des revenus de 777 millions de dollars, contre 76 cents et 694 millions de dollars de consensus. Le groupe a donc réalisé une incroyable croissance de près de 370% et une forte hausse du profit opérationnel et du cash flow. Pour le quatrième trimestre, il prévoit un bpa de 77-79 cents, pour des revenus de 806-811 M$. Cela représenterait encore, tout de même, 330% de croissance en haut de fourchette. Pas si mal donc...

UnitedHealth, l'assureur santé américain, met à jour ce mardi ses estimations financières. Le groupe estime que les coûts du Covid-19 réduiront ses résultats 2021, mais table sur un profit ajusté en croissance de près de 9% et des revenus voisins de 280 milliards de dollars. Pour l'exercice 2020, le groupe envisage un bénéfice ajusté approchant de 16,75$ par titre, contre une fourchette allant de 16,50 à 16,75$ avancée en octobre. Le bpa ajusté 2021 devrait s'établir quant à lui entre 17,75 et 18,25$, alors que les revenus sont anticipés entre 277 et 280 milliards de dollars. Les dépenses liées au virus devraient impacter le bénéfice à hauteur de 1,8$ par titre.

Exxon Mobil pourrait souffrir à Wall Street ce jour, alors que le colosse pétrolier américain a annoncé hier soir qu'il allait inscrire dans ses comptes une charge record de dépréciations de 17 milliards à 20 milliards de dollars sur ses actifs dans le gaz naturel. Le groupe entend par ailleurs réduire l'an prochain ses dépenses d'investissement à leur plus faible niveau en quinze ans. La décision vise à protéger le paiement annuel de 15 milliards de dollars aux actionnaires, même si de nombreux analystes jugent insoutenable un tel versement en l'absence de prix de l'énergie plus élevés.

Amazon. Les ventes en ligne du Cyber Monday américain pourraient avoir atteint 11,4 milliards de dollars, soit la plus importante journée d'achats en ligne de toute l'histoire, selon les données d'Adobe Analytics. Les consommateurs américains avaient dépensé 9 milliards pour le Black Friday cette année, ce qui constituait déjà un record pour la journée promotionnelle correspondant au lendemain de Thanksgiving. Amazon a annoncé ce jour que les ventes des commerçants indépendants présents sur sa plateforme avaient dépassé les 4,8 milliards entre le Black Friday et le Cyber Monday, en croissance de plus de 60% en glissement annuel.

Amazon / Apple. Le groupe de Jeff Bezos va par ailleurs faire fonctionner le système d'exploitation d'Apple via ses outils d'informatique dématérialisée, ce qui lui permettra de proposer aux développeurs des services à la demande sur Mac OS.