Wall Street grimpe, Netflix dope le Nasdaq !

(Boursier.com) — Wall Street progresse nettement ce mercredi, suite à une nouvelle série de résultats. Netflix dope le Nasdaq, l'indice riche en valeurs technologiques étant orienté en hausse de 1,19% à 15.610 pts. Le S&P 500 gagne 0,74% à 4.900 pts, au plus haut historique, tandis que le Dow Jones avance de 0,33% à 38.029 pts. L'optimisme domine donc pour l'heure, alors que les résultats trimestriels ressortent globalement assez convaincants, et que persiste le narratif autour d'un atterrissage en douceur couplé à une maîtrise de l'inflation, qui permettrait à la Fed d'assouplir prochainement sa politique. Les espoirs liés au stimulus en Chine constituent également un élément favorable.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 75,1$. L'once d'or perd 0,3% à 2.019$. L'indice dollar cède 0,6% face à un panier de devises.

Les responsables de la Fed se feront silencieux cette semaine, alors qu'approche la réunion monétaire des 30 et 31 janvier. Un nouveau statu quo monétaire est attendu - à 97% selon FedWatch -, mais la Fed pourrait ensuite commencer à réduire ses taux en mars ou mai selon le même baromètre.

Alors que la saison des résultats trimestriels et annuels se poursuit à Wall Street, l'actualité économique sera également fournie. Ce mercredi, l'indice PMI composite américain préliminaire du mois de janvier s'est affiché à 52,3 selon le rapport du jour, à comparer à un consensus FactSet de 51 et une lecture de 50,9 un mois avant, ce qui signale une légère accélération de l'expansion de l'activité. L'indicateur PMI des services est ressorti quant à lui à 52,9 pour sa lecture préliminaire de janvier, contre 51,5 de consensus. L'indice manufacturier a lui aussi dépassé les attentes, à 50,3 contre 47,8 de consensus.

Les cours pétroliers restent bien orientés après l'annonce d'une très forte baisse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont chuté de 9,2 millions de barils lors de la semaine close le 19 janvier à 420,7 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 2,1 mb. Les stocks d'essence ont crû de 4,9 mb et ceux de produits distillés ont reculé de 1,4 million de barils.

Demain jeudi, la journée sera chargée, avec dès 14h30 les commandes de biens durables de décembre (consensus +1%, ou +0,2% hors transport), l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour décembre (consensus 0,05), les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 20 janvier (consensus 200.000), la balance du commerce international de biens de décembre (consensus -88,5 milliards de dollars), ainsi que la première estimation préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre (consensus au rythme de +2% selon Bloomberg, +2,5% pour les dépenses personnelles de consommation). Les ventes de logements neufs de décembre seront dévoilées à 16 heures (consensus FactSet 645.000), alors que l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sera annoncé à 17 heures.

Enfin, vendredi, les opérateurs suivront à 14h30 les revenus personnels et dépenses des ménages (consensus +0,3% pour les revenus, +0,5% pour les dépenses, +0,2% pour l'indice des prix ajusté en comparaison du mois antérieur soit +3% sur un an), puis à 16 heures les promesses de ventes de logements de décembre (consensus +2% en comparaison du mois antérieur).

La saison des résultats se poursuit à Wall Street. Netflix, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Baker Hughes et Steel Dynamics publiaient hier soir. Ce mercredi, ASML (géant néerlandais coté à Wall Street), Abbott, AT&T, Elevance Health, General Dynamics, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark et Textron ont annoncé avant bourse, tandis que Tesla, ServiceNow, IBM, Lam Research, CSX, Crown Castle, Las Vegas Sands et Seagate publieront après la clôture.

La journée de jeudi sera elle aussi chargée, avec Comcast, Union Pacific, NextEra, Marsh & McLennan, Blackstone, Sherwin-Williams, Northrop Grumman, Valero, Southwest Airlines, McCormick, American Airlines et Dow Inc en pré-séance, puis Visa, Intel, T-Mobile US, Kla Corporation, Capital One, Weyerhaeuser, Western Digital ou Levi Strauss après bourse.

Vendredi, American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton et Autoliv, dévoileront leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Netflix (+13% !) s'enflamme à Wall Street. Le groupe a gagné plus de 13 millions d'abonnés durant le quatrième trimestre, alors que les analystes ne s'attendaient en moyenne qu'à 9 millions environ. Cette progression des abonnements est venue essentiellement de l'international, Europe et Asie en particulier, tandis que le groupe a récupéré 1,2 million d'abonnés payants aux Etats-Unis. Le groupe revendique ainsi désormais plus de 260 millions d'abonnés. Les revenus trimestriels ont été de 8,83 milliards de dollars (+12%), supérieurs au consensus, tandis que le bénéfice par action, à 2,11$, est quant à lui ressorti un peu court. Les prévisions du premier trimestre fiscal sont meilleures que prévu à la fois en termes de revenus et de profits, le groupe tablant sur des revenus de 9,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,49$. La marge opérationnelle est anticipée à 26,2%, alors qu'elle n'était que de 17% sur le trimestre écoulé. Le bénéfice net du premier trimestre est espéré à 1,98 milliard de dollars environ contre 938 millions de dollars pour le trimestre clos.

Texas Instruments (-2%) a publié hier soir des résultats financiers du quatrième trimestre sous pression et des prévisions décevantes pour le premier trimestre de l'exercice entamé. Sur le quatrième trimestre juste clos, le géant américain des semi-conducteurs a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,49$, à comparer à un consensus de 1,46$ et un niveau de 2,13$ un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 4,08 milliards de dollars, contre 4,67 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net a été de 1,37 milliard de dollars. Les revenus ont ainsi décliné de 10% en comparaison du trimestre antérieur et de 13% en glissement annuel. Le groupe indique néanmoins que le cash flow des opérations de 6,4 milliards de dollars sur douze mois glissants souligne la solidité du modèle d'activité... Pour le premier trimestre, TI anticipe des revenus allant de 3,45 à 3,75 milliards de dollars, pour un bénéfice par action de 96 cents à 1,16$. Le consensus était de plus de 4 milliards de dollars de revenus et 1,4$ de bénéfice ajusté par action.

Intuitive Surgical (stable) a confirmé un chiffre d'affaires d'environ 1,93 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 17% par rapport au quatrième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires des instruments et accessoires du quatrième trimestre 2023 a augmenté de 22% pour atteindre environ 1,14 milliard de dollars, principalement en raison de la croissance du volume des procédures Da Vinci et de la hausse des prix des instruments et accessoires. Le CA des instruments et accessoires pour l'exercice a augmenté de 22% à 4,28 milliards de dollars. Le bénéfice net part du groupe ajusté a été de 574 millions de dollars ou 1,60$ par titre, contre 439 millions un an avant. Le consensus était de 1,48$ de bpa ajusté.

Baker Hughes (-3%), le groupe parapétrolier de Houston, a publié pour le quatrième trimestre fiscal des revenus de 6,84 milliards de dollars, en croissance de 16% en glissement annuel, pour un bénéfice ajusté part du groupe de 511 millions de dollars en augmentation de 34% et un Ebitda ajusté en progression de 15% à 1,09 milliard. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 51 cents. Le consensus était de 48 cents de bénéfice ajusté par action pour 6,92 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 932 millions de dollars, alors que le free cash flow a été de 633 millions de dollars.

Steel Dynamics (-1%), groupe américain de sidérurgie, a annoncé une baisse d'un tiers de son bénéfice au quatrième trimestre avec la croissance des coûts et la baisse des prix. Le bénéfice net a corrigé à 424 millions de dollars soit 2,61$ par titre, contre 634 millions de dollars un an avant. Les revenus ont atteint 4,23 milliards de dollars, contre 4,83 milliards sur la période comparable, un an avant. Mark Millett, le directeur général de Steel Dynamics, juge néanmoins que les dynamiques de marché seraient en place pour soutenir une demande accrue sur les plateformes opérationnelles du groupe cette année.

AT&T (-3%), l'opérateur télécom américain, perd du terrain à Wall Street, suite à l'annonce de profits inférieurs aux attentes pour son quatrième trimestre. Les revenus sur la période ont tout de même dépassé le consensus, en augmentation de 2,2% à 32 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 5,8 milliards. Le groupe a généré par ailleurs un cash flow libre de 6,4 milliards de dollars sur le trimestre et 16,8 milliards sur l'exercice clos. L'opérateur anticipe pour l'exercice 2024 un bénéfice ajusté par action allant de 2,15 à 2,25$, moins élevé que prévu, et un free cash flow allant de 17 à 18 milliards. Sur le trimestre écoulé, le bpa ajusté a été de 54 cents contre 56 cents de consensus.

Textron (+7%), le groupe américain d'aéronautique et de défense, a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté de 1,60$ par titre en augmentation de 30%. Les revenus ont été de 3,89 milliards de dollars contre 3,64 milliards un an avant. Le consensus était de 1,54$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 3,95 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice ajusté par action 2024 est anticipé entre 6,20 et 6,40$, contre 5,90$ de consensus. Le groupe fait état d'un backlog de commandes d'aviation de 7,2 milliards de dollars en fin d'exercice 2023, en augmentation de 782 millions de dollars sur un an.

Abbott Laboratories (-3%), le groupe pharmaceutique américain, a annoncé au titre de son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,19$, en ligne avec le consensus des analystes de la place. Les revenus se sont établis quant à eux à 10,24 milliards de dollars sur le trimestre, également très proches des attentes de marché. La croissance organique a été de 2,1% sur le trimestre clos. Le groupe table désormais, pour l'exercice 2024, sur une croissance organique hors ventes de tests covid de 8 à 10%, pour un bénéfice ajusté par action allant de 4,50 à 4,70$ - à rapprocher d'un consensus de 4,64$.

Kimberly-Clark (-4%), acteur américain des produits de consommation, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus légèrement inférieurs aux attentes à 4,97 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,51$ lui aussi inférieur au consensus et en repli de 2% en glissement annuel. Le groupe revendique quant à lui une croissance organique annuelle meilleure qu'attendu. Kimberly table sur une expansion organique des ventes à un chiffre bas ou moyen en 2024, alors que le bénéfice ajusté par action est anticipé en hausse à un chiffre haut à devises constantes.

General Dynamics (+5%), le contractant américain de défense, a affiché pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net d'un milliard de dollars et un bénéfice dilué par action de 3,64$, pour des revenus de 11,7 milliards. Il s'agit, souligne le groupe, de son plus haut bénéfice par action trimestriel et de ses meilleurs revenus historiques. Le groupe a terminé le trimestre avec un backlog de commandes de 93,6 milliards de dollars. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 7,5%. Les revenus dépassent ainsi les attentes de marché, mais le profit trimestriel, tout historique qu'il soit, ressort inférieur aux estimations de brokers (environ 3,7$ de consensus).

DuPont (-13%), le groupe chimique américain, décroche à Wall Street ce mercredi. Le groupe a indiqué qu'il s'attendait à une perte pour son quatrième trimestre. Le déficit des opérations continues devrait ressortir entre 220 et 370 millions de dollars sur la période, contre un bénéfice l'an dernier, à la même époque. De plus, le groupe envisage des ventes du premier trimestre de 2,8 milliards de dollars, ce qui ressortirait inférieur aux attentes. Le groupe évoque un déstockage additionnel dans l'industrie et une demande toujours faible en Chine.

eBay (+1%), le géant américain des enchères en ligne, a précisé son intention de supprimer environ 1.000 postes, soit 9% de ses effectifs. Le groupe évoque des efforts pour mieux assurer une croissance soutenable et de long terme. "Même si nous progressons par rapport à notre stratégie, nos effectifs et nos dépenses globales ont dépassé la croissance de notre entreprise", a déclaré Jamie Iannone, DG d'eBay, dans une lettre partagée avec les employés et relayée par Reuters.

ASML (+9%), géant néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, a fait état de commandes records de 9,19 milliards d'euros pour son quatrième trimestre, contre 2,6 milliards sur la période allant de juillet à septembre. Le groupe technologique européen le mieux valorisé, qui conçoit des machines de photolithographie et compte parmi ses clients TSMC, Samsung ou Intel, profite donc d'un rebond de la demande. Sur Bloomberg, Peter Wennink, le directeur général de l'affaire, a indiqué que l'intelligence artificielle allait être "un gros moteur pour notre activité et l'activité de nos clients".

ASML a maintenu prudemment ses prévisions 2024, après avoir annoncé ce matin, pour son exercice 2023, un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros et un bénéfice net de 7,8 milliards d'euros. Le groupe précise que 2024 devrait être une année de transition, avec des ventes comparables à celles de 2023. Au quatrième trimestre 2023, le groupe a réalisé des ventes de 7,2 milliards d'euros, une marge brute de 51,4% et un bénéfice net de 2 milliards d'euros, soit une performance meilleure que prévu. ASML table pour le premier trimestre sur des ventes allant de 5 à 5,5 milliards d'euros et une marge brute de 48 à 49%.

Tesla (+1%) aurait indiqué à ses fournisseurs son souhait de démarrer la production d'un nouveau véhicule électrique grand public au nom de code "Redwood" à la mi-2025, selon quatre personnes proches du dossier citées par l'agence Reuters, deux d'entre elles décrivant le modèle comme un crossover compact. L'agence rappelle qu'Elon Musk aiguise depuis longtemps l'appétit des fans et des investisseurs pour des véhicules électriques abordables et des robots-taxis autonomes qui devraient être fabriqués sur des plateformes de voitures électriques de nouvelle génération. Tesla aurait envoyé l'année dernière des "demandes de devis" ou des appels d'offres pour le supposé modèle "Redwood" à ses fournisseurs et envisagerait un volume de production hebdomadaire de 10.000 véhicules, ont indiqué deux des sources de Reuters. La production débuterait en juin 2025... Rappelons que Tesla publie demain soir ses résultats.