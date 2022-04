Wall Street grimpe, malgré une inflation historique !

(Boursier.com) — La place américaine est attendue désormais en vive hausse, le S&P 500 prenant 0,7%, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 1,2% avant bourse ce mardi, malgré des chiffres record de l'inflation. Le baril de brut WTI reprend 4% sur le Nymex à plus de 98$. L'once d'or monte de 1% à 1.968$. L'indice dollar perd 0,1% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche désormais en repli à 2,715%, alors que le '30 ans' se traite à 2,766%.

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars sont ressortis au plus haut depuis 1981, mais les opérateurs semblent relativiser pour l'heure. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars publié ce jour a augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 1,1%. Les prix de l'énergie flambent de 11% en mars et ceux de l'alimentation de 1%. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, un record, contre 8,4% de consensus FactSet et 7,9% pour la hausse de février qui constituait déjà un plus haut de 40 ans.

Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI s'est apprécié de 0,3% contre 0,5% de consensus. Il progresse de 6,5% sur un an contre 6,6% de consensus.

Ce soir à 20 heures, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars. Thomas Barkin de la Fed s'exprimera dans la journée.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice allemand des prix à la consommation est resté proche des attentes du consensus en mars, en hausse de 2,5% hors ajustements et en comparaison du mois antérieur (+7,3% en glissement annuel). La progression s'affiche aussi à 2,5% en données européennes harmonisées (+7,6% sur un an). L'indice ZEW allemand reste profondément ancré en territoire négatif en avril après sa dégringolade du mois précédent sur fond de guerre en Ukraine. L'indice de confiance ressort à -41 points, contre -39,3 le mois précédent, et -48 de consensus. La balance commerciale française de février est ressortie pour sa part déficitaire de 10,3 milliards d'euros, déficit plus lourd qu'attendu.

La Fed devrait dévoiler deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai et juin afin de contrer l'inflation, d'après les économistes sondés par Reuters, qui estiment par ailleurs à 40% la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Alors que le chômage est tombé au plus bas historique, mais que l'inflation pointe au plus haut de 40 ans aux USA avec la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, les observateurs jugent donc que la banque centrale américaine doit agir rapidement.

Selon cette enquête Reuters réalisée entre le 4 et le 8 avril auprès de plus de 100 économistes, le taux des fed funds serait donc porté à 1,25-1,50% à l'issue de la réunion monétaire de juin. L'écrasante majorité des économistes tablent sur une hausse de 50 points de base en mai et 56 d'entre eux sur un relèvement équivalent en juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%.

Les risques sont toutefois réels, face à la rapidité du resserrement attendu. Les économistes estiment à 25% la probabilité d'une récession aux Etats-Unis d'ici un an et 40% à deux ans. Ils tablent par conséquent sur un net ralentissement ultérieur de la hausse des taux, en 2023, à 50 points de base au total sur l'année. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2%. Elle devrait avoir culminé à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes.

Les économistes ont enfin ajusté en baisse leurs prévisions de croissance, tablant sur une augmentation du PIB de 3,3% cette année et 2,2% en 2023.

Les valeurs

Apple, le géant californien de Cupertino, pourrait souffrir des nouvelles mesures restrictives en Chine du fait de l'épidémie de Covid-19. Ses fournisseurs locaux sont en effet touchés de plus belle par les mesures de verrouillage de Shanghai, indique le quotidien économique Nikkei. Le Nikkei rapporte ainsi que Pegatron, qui fabrique 20 à 30 % des iPhone, a fermé ses deux seuls sites qui fabriquent les smartphones d'Apple en raison des réglementations gouvernementales à Shanghai et à Kunshan. Le fabricant de MacBook, Quanta, a déclaré pour sa part au Nikkei que les opérations d'une usine à Shanghai avaient été arrêtées début avril. L'article indique que le fabricant d'iPad, Compal Electronics, a également arrêté la production à Kunshan. Des personnes proches du dossier ont indiqué au Nikkei que l'assembleur d'iPhone, Luxshare Precision Industry, avait lui poursuivi sa production à Kunshan en utilisant un système de gestion en boucle fermée...

Tesla a perdu 4,8% lundi à Wall Street, après des informations selon lesquelles la résurgence du coronavirus en Chine pèse sur les ventes de véhicules, notamment électriques, dans le pays. Le confinement sanitaire imposé depuis plus de deux semaines à Shanghai a en effet forcé le groupe américain à fermer son usine dans cette ville depuis le 28 mars et pour l'instant, aucune date de réouverture n'est en vue.

Meta Platforms, ex-Facebook, teste des outils de vente d'actifs et d'expériences numériques au sein de sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds, un élément clé de son plan de création du 'metaverse'. Ces outils seront initialement mis à disposition d'un ensemble d'utilisateurs triés sur le volet qui créent des cours virtuels, des jeux et des accessoires de mode au sein de la plateforme immersive, accessible via des casques VR. En utilisant un outil, ces utilisateurs sélectionnés pourront vendre leurs accessoires ou offrir un accès payant aux espaces numériques spécialisés qu'ils ont construits. Meta teste également un programme de 'bonus de créateur' auprès d'un petit groupe d'utilisateurs d'Horizon Worlds aux États-Unis, grâce auquel il paiera les participants chaque mois pour l'utilisation des nouvelles fonctionnalités lancées.

"Nous voulons qu'il y ait juste des tonnes de mondes géniaux, et pour que cela se produise, il doit y avoir beaucoup de créateurs qui peuvent subvenir à leurs besoins et en faire leur travail", a asséné Mark Zuckerberg, patron du groupe.

American Airlines s'attend à essuyer une perte imposable ajustée de 1,89 à 2 milliards de dollars au premier trimestre avec des revenus en baisse d'environ 16% par rapport aux trois premiers mois de 2019, à 8,89 Mds$. La firme tablait jusqu'ici sur un déclin de ses recettes de 17%. Les coûts unitaires de la première compagnie américaine sont attendus en hausse de 12 à 13% sur la période avec des capacités inférieures de 10,7% au niveau des trois premiers mois de 2019. Le groupe texan devrait par ailleurs finir le trimestre avec des liquidités disponibles d'environ 15,5 Mds$. American Airlines dévoilera ses résultats trimestriels complets le 21 avril prochain.

Gilead Sciences. La Food & Drug Administration américaine a levé la mesure d'interruption forcée des essais cliniques d'un traitement de certaines formes de cancer du sang développé par le groupe, prise en janvier pour étudier les données de sécurité.