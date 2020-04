Wall Street grimpe, espoirs sur le coronavirus

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en territoire positif avant bourse ce mardi, le S&P500 s'accordant 1,5% et le Nasdaq 1,8% en pré-séance. L'indice historique Dow Jones avance de 1,7%. Le baril de brut WTI fléchit de 5% environ sur le Nymex à 21,3$. L'once d'or s'affiche sur les 1.760$. Les opérateurs se veulent optimistes, malgré un nombre de cas de contaminations au coronavirus Covid-19 voisin désormais des 2 millions dans le monde.

L'économie mondiale pourrait corriger de 3% cette année en raison de la chute d'activité provoquée par le coronavirus, ce qui constituerait un choc sans précédent depuis la Grande Dépression selon le FMI (Fonds monétaire international), qui envisage cependant ce mardi un puissant rebond de 5,8% pour l'année 2021.

Des améliorations sont toutefois constatées dans certains pays d'Europe, en particulier en Italie où le nombre de cas quotidiens est ressorti au plus bas depuis le 7 avril. Plusieurs pays commencent par ailleurs à lever les restrictions lourdes prises pour enrayer l'épidémie, ce qui est perçu plutôt positivement par un marché boursier très court-termiste, alimenté par les largesses des banques centrales et des Etats. Italie et Espagne optent pour certaines levées partielles. L'Autriche autorise pour sa part une réouverture de commerces non-essentiels. En France, Emmanuel Macron a annoncé hier soir la prolongation jusqu'au 11 mai du confinement.

En Asie, les marchés apprécient la résistance du commerce extérieur en Chine. Exportations et importations ont régressé bien moins que prévu au mois de mars, avec la reprise de production des usines. La crise du coronavirus devrait tout de même persister ces prochains mois en Chine, où de nouveaux cas, essentiellement importés, sont recensés ces derniers jours par les autorités locales.

Les États-Unis se préparent aussi activement à leur "réouverture". Neuf Etats américains dont New York ont lancé les préparatifs de la levée des mesures de restriction, mettant en avant des signes de pic épidémique atteint ou proche.

L'indice des prix à l'import aux États-Unis pour le mois de mars 2020 est ressorti en recul de 2,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -3,1% et un niveau révisé à -0,7% pour le mois antérieur. L'indice des prix à l'export a régressé quant à lui de 1,6% par rapport au mois de février 2020, contre -2% de consensus de marché. En glissement annuel, les prix à l'import ont décliné de 4,1% et les prix à l'export de 3,6%.

La bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, lundi, au lendemain d'un accord entre pays pétroliers sur une réduction de leur production. Les investisseurs restent cependant sceptiques sur la capacité du secteur pétrolier à rebondir tant que la pandémie de coronavirus pèsera lourdement sur la demande mondiale. Dans ce climat anxiogène, la saison des résultats d'entreprises démarre cette semaine à Wall Street, avec notamment les comptes des grandes banques américaines. Au-delà des comptes du 1er trimestre, les analystes craignent que les prévisions des entreprises soient très mauvaises, et qu'elles manquent grandement de visibilité, compte-tenu des incertitudes sur la durée de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,39% à 23.390 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,01% à 2.761 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini dans le vert, gagnant 0,48% à 8.192 pts.

La semaine dernière, les indices américains avaient rebondi de 12,6% pour le DJIA, de 12,1% pour le S&P 500 (sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 1974) et de 10,6% pour le Nasdaq, dans l'espoir d'un ralentissement de la propagation du virus et sous l'effet des plans massifs de soutien monétaire et budgétaire annoncés aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

Sur les marché pétroliers, les cours ont réagi avec volatilité à l'annonce, dimanche soir, d'un accord qualifié d'"historique" entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale. Lundi soir, le cours du baril de brut léger américain WTI a cédé finalement 1,5% à 22,41$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, après avoir bondi jusqu'à 8,7% en séance... Le Brent de mer du Nord a fini en hausse de 0,8% à 31,74$ pour le contrat à terme de juin lundi soir, après un bond de 8% en début de journée.

L'accord conclu dimanche soir stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour par rapport à son niveau de production d'octobre 2018. Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires.

Mais dans la mesure où la production actuelle de l'Opep+ est supérieure à celle à la date de référence d'octobre 2018, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seront retirés du marché par l'Opep+, selon des sources proches des négociations. Ainsi, selon des sources citées par l'agence 'Reuters', ce sont près de 20 millions de barils qui devraient sortir du marché pendant les mois de mai et juin, ce qui correspond à environ 20% de la demande mondiale avant la pandémie de Covid-19.

Il reste que les experts doutent de l'efficacité de l'accord, notamment parce que la demande mondiale a chuté encore davantage, de l'ordre de 30% à 35% en raison des mesures de confinements prises pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde.

Sur le plan sanitaire, les marchés restent focalisés sur les signes d'un ralentissement de la progression de la pandémie, qui se confirme dans plusieurs pays d'Europe (Espagne, Italie, France) ainsi qu'à New York, épicentre de la maladie aux Etats-Unis, où le nombre de morts quotidien est en léger recul.

Lundi soir, environ 572.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts frôle a dépassé les 23.000, tandis que plus de 42.000 ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 est désormais de l'ordre de 1,90 million et le nombre de morts a dépassé les 118.000.

Sur le front des résultats d'entreprises, les investisseurs se préparent au pire pour les comptes du 1er trimestre, et surtout pour les prévisions sur le 2e trimestre en cours. Au-delà, le manque de visibilité à conduit de très nombreuses entreprises à suspendre leurs prévisions, laissant les marchés dans le noir. Bon nombre d'analystes ont fait une croix que les comptes de 2020 et travaillent à des scénarios de rebond des bénéfices en 2021.

23 membres de l'indice S&P 500 publieront leurs comptes cette semaine, dont les grandes banques américaines : JP Morgan Chase et Wells Fargo ce mardi, Citigroup, Bank of America et Goldman Sachs mercredi, Bank of New York Mellon jeudi et State Street vendredi. Parmi les autres entreprises attendues figurent le géant de la santé Johnson & Johnson, mardi, l'assureur santé UnitedHealth Group mercredi et le groupe parapétrolier Schlumberger vendredi.

JP Morgan durcit les conditions d'octroi de crédits immobiliers afin de compenser l'impact de la crise du coronavirus. La banque a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus totalisant 29,1 milliards de dollars, en repli de 3% environ en glissement annuel, pour un bénéfice par action de 78 cents à comparer aux 2,65$ de l'an dernier. La provision pour pertes de crédit au premier trimestre est ressortie au niveau élevé de 8,3 milliards de dollars, contre 1,5 milliard sur le trimestre comparable de l'an dernier. Le bénéfice net trimestriel a atteint tout de même 2,9 milliards de dollars.

Wells Fargo annonce pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars, contre 21,6 milliards un an avant. Le bénéfice par action est d'un cent seulement, contre 61 cents un an plus tôt. La provision pour pertes de crédit atteint 4 milliards de dollars contre 845 millions de dollars sur le trimestre comparable de l'an dernier.

Prudential Financial. Le Sud-coréen KB Financial Group a conclu un accord d'acquisition de la totalité du capital de la filiale de l'assureur américain en Corée du Sud pour un montant de 2.300 milliards de wons, ou environ 1,9 milliard de dollars.

Johnson & Johnson a réduit sans grande surprise ses anticipations financières 2020, face au coronavirus. Le groupe médical et pharmaceutique américain table désormais pour l'exercice en cours sur un bénéfice ajusté par action allant de 7,5$ à 7,9$, contre une fourchette antérieure allant de 8,95 à 9,10$. L'Américain a par ailleurs publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 5,8 milliards de dollars, soit 2,17$ par titre, contre 3,75 milliards de dollars et 1,39$ par action un an plus tôt.

Boeing s'est accordé les services de Lazard et Evercore, afin d'évaluer la possibilité d'une aide financière de l'Etat fédéral et celle de prêts du secteur privé, a appris Reuters de source proche du dossier. En fin de semaine dernière, le Wall Street Journal rapportait pour sa part que Boeing envisageait un plan de réduction d'effectifs pouvant porter sur 10% des salariés par départs volontaires, retraites anticipées ou licenciements.

Tesla bondit en pré-séance à Wall Street, dopé par une note du Credit Suisse qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'neutre'. L'action du constructeur automobile reste sur six séances consécutives de hausse, dont une flambée de 13% hier. Selon le courtier helvète, le groupe californien dispose d'un avantage concurrentiel plus important dans la transition vers les véhicules électriques car la perturbation actuelle de l'industrie due à la pandémie de coronavirus rendra plus difficile pour les constructeurs automobiles 'traditionnels' la transition à long terme vers l'électrique.