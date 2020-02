Wall Street grimpe, espoirs sur le coronavirus

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en progression avant bourse ce mercredi, le S&P500 s'accordant 0,3% et le Nasdaq 0,5% en pré-séance, contre une hausse de 0,4% sur le DJIA. La cote américaine, qui avait terminé hier soir en ordre dispersé (-0,56% sur le DJIA et +0,02% sur le Nasdaq), victime de l'avertissement d'Apple, semble donc se remettre rapidement de ses émotions. Les opérateurs espèrent toujours l'atteinte du pic épidémique sur le coronavirus Covid-19, alors que le nombre quotidien de nouveaux cas semble progresser à un moindre rythme.

L'indice dollar se stabilise à 99,5 ce jour. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,6% à 53,1$. Le Brent de la mer du Nord avance de 1,6% à 58,7$. Les cours du brut s'affichent ainsi au plus haut de trois semaines, avant le rapport de l'American Petroleum Institute sur les stocks américains hebdomadaires... L'once d'or atteint pour sa part des sommets de sept ans à près de 1.610$.

Sur le front économique outre-Atlantique ce mercredi, les mises en chantier de logements (1,567 million d'unités contre 1,42 million de consensus) et permis de construire (1,551 million contre 1,453 million de consensus) du mois de janvier 2020 ont positivement surpris, d'autant que les chiffres de décembre 2019 ont été par ailleurs revus en hausse (1,626 million pour les mises en chantier, 1,42 million pour les permis).

L'indice des prix à la production du mois de janvier 2020, qui vient lui aussi d'être révélé, fait ressortir une poussée des prix à +0,5% en comparaison du mois antérieur (consensus +0,1%). Hors alimentaire et énergie, les prix à la production ont également progressé de 0,5% par rapport au mois antérieur, contre +0,1% de consensus. En glissement annuel, l'indice des prix à la production a augmenté de +2,1% (+1,7% hors alimentaire et énergie).

Raphael Bostic, Loretta Mester, Robert Kaplan, Tom Barkin et Neel Kashkari de la Fed, s'exprimeront dans la journée. Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront dévoilées dans la soirée, à 20 heures.

L'indice boursier composite chinois SSE a terminé ce matin en retrait de 0,32% à 2.975,4 pts. Le coronavirus Covid-19 a fait 136 morts supplémentaires en Chine continentale hier mardi, selon les autorités sanitaires locales, ce qui porte à plus de 2.000 le nombre de décès liés au virus dans le pays depuis le début de l'épidémie en décembre. La Commission nationale chinoise de santé a précisé que 1.749 cas supplémentaires avaient été recensés mardi en Chine continentale, pour un total de 74.185. Les autorités sanitaires de la province du Hubei, où l'épidémie est apparue, ont indiqué que le virus avait causé 132 décès de plus hier mardi, portant à 1.921 le nombre de cas mortels. 1.693 nouveaux cas ont été recensés dans cette seule province hier, ce qui marquerait tout de même un relatif ralentissement.

Certains passagers du navire de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine au Japon dans le port de Yokohama, auraient par ailleurs commencé ce jour à débarquer suite à une quarantaine de deux semaines. C'est du moins ce qu'affirme la télévision publique locale NHK, citée par Reuters. Le Diamond Princess, navire de l'Américain Carnival, avait été placé en quarantaine le 3 février suite à la contamination au coronavirus d'un passager débarqué à Hong Kong. Le navire reste le foyer de contamination majeur hors de Chine. 540 passagers ont été infectés sur un total de 3.700. Les cas contaminés ont été pour l'essentiel transférés dans des hôpitaux.

Le South China Morning Post, qui cite un chercheur du gouvernement, précise que la Chine pourrait revoir en baisse son objectif annuel de croissance économique pour 2020, face à l'épidémie de coronavirus. L'objectif de Pékin reste de "doubler la taille de son économie" de 2010 à 2020. Il lui faudrait pour cela atteindre un taux de croissance de 5,6% au moins en 2020, ce qui paraît encore réalisable. Une récente étude de Reuters fait état d'un ralentissement vers les 5,5%, ce qui représenterait pour la Chine la plus faible croissance depuis au moins 1990.

A Wall Street, l'actualité des entreprises cotées demeure assez fournie, avec ce jour des résultats des firmes Analog Devices, Jack in the Box, Mosaic, Sunoco et Garmin.

General Electric discuterait avec Airbus de la conception et de la vente d'un réacteur basé sur le GEnx destiné au futur A330neo, indique le (généralement) bien renseigné Wall Street Journal.

LendingClub, fournisseur de services de crédit en ligne, progresse à Wall Street avant bourse, au lendemain de la publication d'un profit trimestriel supérieur aux attentes. Le groupe fait par ailleurs état de l'acquisition programmée du rival Radius Bank pour 185 millions de dollars. Le bénéfice trimestriel est ressorti légèrement supérieur à l'équilibre, pour des recettes de 189 millions de dollars. Le bpa ajusté a représenté 8 cents, contre 4 cents de consensus.

DISH Network, fournisseur de services de télévision par satellite, a révélé des revenus meilleurs que prévu sur le trimestre clos. Le groupe a en effet perdu moins d'abonnés que prévu sur la TV payante, qui fait face - outre Netflix - à l'émergence de nouveaux acteurs majeurs tels que Disney ou Apple. Le bénéfice net part du groupe a représenté 389 millions de dollars soit 69 cents par titre, contre 337 M$ un an avant. Le consensus était de 59 cents de bpa. Les revenus ont reculé de 2% à 3,24 Mds$, contre 3,15 Mds$ de consensus.

Tesla grimpe encore avant bourse. Hier, le titre avait été dopé par le quasi-doublement de l'objectif de cours de Bernstein. Le broker ne voit pas de catalyseur négatif dans l'immédiat et juge que le titre n'est pas particulièrement cher en dépit du récent rallye. Piper Sandler, à 'surpondérer', vient pour sa part de relever son objectif à 928 dollars.

Analog Devices bondit avant bourse. Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant annoncé une guidance de revenus inférieure au consensus, et dit s'attendre à ce que l'épidémie de Covid-19 plombe ses ventes de 70 millions de dollars. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice de 204 millions de dollars et 55 cents par titre, contre 355 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,03$ contre 1$ de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé 1,3 Md$, en ligne avec les attentes, contre 1,54 Md$ un an plus tôt.

Garmin. Le concepteur d'objets connectés et de navigation a livré des prévisions supérieures aux estimations de marché. Le titre flambe ainsi, au plus haut de 12 ans à Wall Street. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 361 millions de dollars soit 1,89$ par titre, contre 190 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 1,29$ contre 1,05$ de consensus. Les revenus se sont appréciés de 18% à 1,1 Md$, contre 1 Md$ de consensus. Pour 2020, le groupe anticipe un bpa voisin de 4,60$, contre 4,34$ de consensus. Les revenus sont attendus à 4 Mds$, ce qui dépasserait également les attentes des analystes. Le dividende annuel est rehaussé à 2,44$ par titre.