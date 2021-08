Wall Street grimpe encore, confiant avant Jackson Hole

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine progresse encore avant bourse ce lundi, le DJIA s'adjugeant 0,5% et le S&P 500 0,4%, contre une hausse de 0,3% sur le Nasdaq. Le baril de brut WTI remonte de 3,3% sur le Nymex à 64,1$. L'once d'or prend 1% sur les 1.800$. L'indice dollar recule de 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin grimpe de près de 3% sur 24 heures et monte sur les 50.000$, avec la décision de PayPal de lancer un service 'cryptos' au Royaume-Uni.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juillet est ressorti à 0,53, amplement supérieur au consensus de marché qui se situait à seulement 0,10. L'indicateur révisé du mois de juin s'établit à -0,01, contre +0,09 auparavant.

L'indice flash PMI composite américain du mois d'août 2021 sera quant à lui révélé à 15h45 (consensus 59,5, 63,1 pour l'indice manufacturier et 59,7 pour les services). Les reventes de logements existants du mois de juillet seront publiées à 16 heures par la National Association of Realtors (consensus 5,83 millions).

Par ailleurs, les investisseurs attendent désormais prudemment le symposium économique de Jackson Hole, qui se tient du 26 au 28 août. Ils surveilleront toute éventuelle précision de Jerome Powell, patron de la Fed, concernant le timing du tapering. Cet allègement du soutien monétaire de la Fed par le biais des achats d'actifs obligataires (120 milliards dollars mensuels pour l'heure) pourrait intervenir avant la fin de l'année, mais il est probable qu'une annonce officielle n'intervienne qu'en septembre, à l'occasion de la prochaine réunion monétaire.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, s'est exprimée en faveur d'une reconduction de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine pour un nouveau mandat, croit savoir Bloomberg. Elle aurait exprimé son opinion favorable à des conseillers seniors de la Maison blanche. Le mandat actuel de Powell expire en février 2022. Le président Joe Biden devrait annoncer son choix vers le 6 septembre (Labor Day). Il devra être confirmé par le Sénat, où certains démocrates estiment Powell un peu trop souple concernant la régulation bancaire. Lael Brainard, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Fed, est quant à elle toujours perçue comme un potentielle candidate à la direction de la banque. Ses positions sont assez alignées sur les priorités politiques de Biden...

Les débats se précisent autour du 'tapering', alors que les Minutes de la Fed publiées la semaine dernière laissent entendre que cet allègement du soutien de la Fed pourrait intervenir dès le quatrième trimestre de cette année. C'est surtout la réunion de la Fed des 21 et 22 septembre qui devrait se révéler déterminante.

Le 'tapering', qui pourrait donc être annoncé en septembre en vue d'une application en fin d'année ou en début d'année prochaine, devrait représenter selon les spécialistes une baisse de plusieurs milliards de dollars des achats obligataires mensuels de la Fed, actuellement logés à 120 milliards. Une réduction à un rythme de 15 milliards de dollars par mois est fréquemment évoquée, ce qui voudrait dire que la banque centrale américaine pourrait mettre un terme en huit mois environ à ses achats d'actifs. La Fed pourrait ensuite progressivement durcir encore sa politique, si la vigueur de l'économie le justifie, en remontant ses taux toujours logés proches de zéro depuis mars 2020 (entre 0 et 0,25%) et le début de la crise sanitaire.

La situation demeure enlisée aux USA du point de vue de la politique budgétaire. Le WSJ explique comment les dirigeants de la Chambre des représentants et un groupe de démocrates modérés restent dans l'impasse avant le vote de cette semaine sur un cadre de résolution budgétaire de 3.500 milliards de dollars qui poserait les bases d'un projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates telles que la garde d'enfants, l'éducation, les soins de santé et le climat. Les 'centristes' continuent d'insister pour que la Chambre vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures qui a déjà été adopté par le Sénat et ont menacé de suspendre leur soutien au budget.

Cependant, sans un accord sur le projet de loi de réconciliation au Sénat, les progressistes de la Chambre ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour le projet de loi sur les infrastructures. Axios a rapporté la semaine dernière que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, pourrait chercher à apaiser les centristes en promettant de tenir un vote sur le projet de loi sur les infrastructures d'ici la fin septembre, ce qui signifierait qu'il arriverait sans avoir à attendre que le Sénat se prononce sur les détails du plan de réconciliation.

Les valeurs

Pfizer. La Food & Drug Administration (FDA), autorité américaine de santé, devrait accorder une autorisation formelle ce jour au vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. La FDA a fait particulièrement vite, alors que le vaccin ne disposait que d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Il s'agit notamment de convaincre les hésitants, alors que la majeure partie de la population américaine est déjà vaccinée. Selon le New York Times, l'approbation formelle du vaccin anti-covid de Moderna par la FDA n'interviendrait pas quant à elle avant plusieurs semaines.

L'approbation formelle du vaccin de Pfizer / BioNTech était auparavant attendue vers le 6 septembre, jour du 'Labor Day'. La FDA a donc accéléré le mouvement, ouvrant aussi la voie aux organisations pour éventuellement imposer des obligations.

CNN note pour sa part à quel point l'augmentation du nombre de cas de coronavirus et d'hospitalisations incite déjà plus d'Américains à se faire injecter, les données du CDC montrant que plus d'un million de doses ont été administrées jeudi, une première depuis début juillet. Le rythme moyen des injections de première dose est plus de 70% plus élevé qu'il y a un mois. Dans le même temps, le virus se propage rapidement et fait de nombreuses victimes, en particulier en Floride. Les hospitalisations pédiatriques aux USA sont au plus haut, selon le Wall Street Journal, de nombreux patients ne présentant pas d'affection sous-jacente.

Le ministère israélien de la Santé a indiqué que la troisième dose de rappel du vaccin Pfizer / BioNTech contre le Covid-19 avait significativement amélioré la protection des infections et des maladies sévères chez les personnes âgées de 60 ans et plus, en comparaison de ceux n'ayant reçu que deux doses. Israël vient par ailleurs d'étendre l'éligibilité à la dose de rappel Pfizer aux personnes âgées de plus de 40 ans et aux enseignants.

Pfizer a par ailleurs annoncé un accord pour l'acquisition de la firme biotechnologique canadienne Trillium Therapeutics, afin de renforcer son leadership en oncologie avec l'ajout d'immunothérapies expérimentales de nouvelle génération pour les hémopathies malignes. Pfizer évoque une expansion de son pipeline, renforçant potentiellement la croissance sur la période allant de 2026 à 2030 et au-delà. Selon les termes de l'accord, Pfizer va acquérir tous les titres Trillium qu'il ne détient pas encore pour une valeur equity de 2,26 milliards de dollars, 18,5$ par titre en cash. Cela représente une prime de 118% sur le cours moyen pondéré à 60 jours et une prime de 204% sur la clôture de vendredi de Trillium sur le marché canadien.

JD.com, l'un des géants chinois du e-commerce, coté à Wall Street, a annoncé pour son second trimestre fiscal des profits en déclin mais supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a représenté l'équivalent de 123 millions de dollars, 0,50 yuan par ADR, en très forte baisse en glissement annuel, mais le bénéfice ajusté par action a été de 2,90 yuans, contre 3,51 un an avant et 2,60 de consensus de marché. Les revenus totaux ont progressé de 26% en glissement annuel et totalisent 39,3 milliards de dollars / 254 milliards de yuans, contre 248 milliards de yuans de consensus. Les revenus produits ont grimpé de 23% et les revenus de services de 49%. Le nombre de clients actifs annuels a progressé de 27% à près de 532 millions, sur la période de douze mois se terminant fin juin.

PayPal. Le Bitcoin poursuit son ascension sur la barre des 50.000$, entraînant avec lui de nombreux altcoins. Il faut dire que PayPal, le géant américain des services de paiement en ligne, va permettre à ses utilisateurs au Royaume-Uni d'utiliser des cryptomonnaies. Le nouveau service lancé permettra aux clients britanniques d'acheter, conserver et vendre des cryptomonnaies avec PayPal. Le déploiement débute cette semaine, vient d'annoncer le groupe. Le service permettra l'accès aux 'cryptos' de manière "sécurisée et responsable", encouragera les clients à faire des recherches et se renseigner sur les opportunités et risques avant d'effectuer des transactions, et marquera la première expansion internationale du service de cryptomonnaie au-delà des Etats-Unis.

Les clients pourront choisir entre quatre types de crypto-devises : Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. En accédant à leur compte PayPal via le site Web ou l'application mobile, ils pourront consulter les prix des cryptomonnaies en temps réel, accéder à du contenu éducatif pour aider à répondre aux questions fréquemment posées et en savoir plus sur les cryptomonnaies.

Uber et Lyft pourraient souffrir en bourse ce jour, un juge californien ayant déclaré inconstitutionnel un référendum qui avait permis à ces entreprises de continuer à déclarer leurs chauffeurs en tant qu'entrepreneurs indépendants, leur évitant de requalifier ces conducteurs en employés.

General Motors fléchit avant bourse à Wall Street, le constructeur américain ayant suspendu les ventes de sa Chevrolet Bolt électrique après un nouveau rappel du véhicule du fait de potentiels risques d'incendie sur les batteries. GM va dépenser un milliard de dollars pour le rappel d'environ 73.000 véhicules électriques Chevrolet Bolt du fait des risques d'incendie et entend demander un remboursement à son fournisseur de batteries.

Walt Disney gagne un peu de terrain, alors que le géant américain du divertissement a généré 125 millions de dollars de revenus en ligne avec le film Marvel 'Black Widow'. Rappelons que l'actrice Scarlett Johansson poursuit Disney du fait de ce lancement en streaming simultané du film, qui aurait réduit les recettes en salles sur lesquelles est indexée sa rémunération.

Boeing prend un peu de hauteur, alors que selon le Wall Street Journal, le constructeur aéronautique prévoit un investissement dans la SPAC de 3,2 milliards de dollars de la compagnie de Richard Branson, Virgin Orbit.