Wall Street grimpe encore, après les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street progresse encore avant bourse ce mardi, le S&P 500 s'adjugeant 0,3% et le Dow Jones 0,4%, les deux indices se rapprochant de leurs pics historiques. Le Nasdaq s'offre quant à lui 0,5%. La semaine est animée du point de vue économique et monétaire, les deux principaux rendez-vous concernant l'inflation et la Fed. Les chiffres du jour des prix à la consommation n'ont pas révélé de grande surprise et alimentent donc la thèse d'une inflation désormais sous contrôle. Dans l'actualité des entreprises, Oracle a déçu hier soir en dévoilant des revenus trimestriels un peu courts...

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution. En glissement annuel, l'IPC américain de novembre a progressé comme attendu de 3,1%. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur des prix a progressé de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4% sur un an. Enfin, le salaire horaire moyen s'est apprécié un peu plus qu'attendu, en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an.

La balance budgétaire de novembre sera dévoilée à 20 heures (-217 milliards de dollars de consensus FactSet).

La réunion monétaire (FOMC) de la Fed débute aussi ce jour. Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé demain mercredi à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 50% environ) ou le 1er mai 2024... Mercredi également, seront dévoilés l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Jeudi, la journée sera marquée par les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes de détail, des prix à l'import et à l'export, ainsi que des stocks et ventes des entreprises.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Oracle et Caseys General Stores ont publié hier soir leurs résultats financiers trimestriels. Johnson Controls annonce ses résultats avant bourse ce mardi. Adobe et Nordson Corporation dévoilent leurs résultats mercredi soir. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annoncent jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd actuellement 1,2% à 70,5$. L'once d'or avance de 0,3% à près de 2.000$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,73%, le 10 ans à 4,22% et le 30 ans à 4,31%.

Les valeurs

Oracle, le géant américain des logiciels d'entreprises, abandonne plus de 9% avant bourse à Wall Street. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,34$ par titre, à comparer à un consensus de 1,33$, ainsi que des revenus ajustés de 12,94 milliards de dollars quant à eux légèrement inférieurs aux anticipations de marché (13,1 milliards), en croissance de 5% seulement. Safra Catz, la directrice générale du groupe, a indiqué que la demande pour les services d'IA générative et d'infrastructure cloud du groupe "progressait à un rythme astronomique", ce qui n'a pas vraiment convaincu les investisseurs...

Sur le trimestre clos fin novembre 2023, les revenus cloud du groupe ont augmenté de 25% à 4,8 milliards de dollars environ. Il s'agit néanmoins d'un ralentissement, puisque ces revenus cloud avaient grimpé de 30% en glissement annuel sur le trimestre antérieur. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de ralentissement dans le cloud. Le groupe d'Austin, qui entend rivaliser avec les géants du cloud, peine donc pour l'heure, mais affiche des prévisions ambitieuses. Larry Ellison, président du conseil d'administration, entend poursuivre les dépenses pour étendre la capacité dans les services cloud, avec notamment 100 nouveaux centres de données au programme. Lors de la présentation des résultats hier soir, Ellison a estimé que la croissance de l'infrastructure devrait être de plus de 50% pendant plusieurs années. "La demande est fulgurante", a assuré le dirigeant. Catz a ajouté qu'Oracle aurait été en mesure d'enregistrer des centaines de millions de dollars de ventes cloud additionnelles sur le trimestre si la capacité avait été disponible.

Pour le trimestre entamé, Catz envisage des revenus totaux en croissance de 6,5% en glissement annuel. Ici encore, la guidance demeure trop courte en comparaison du consensus de place, qui se situait à 7,5%. Les ventes cloud, hors revenus de l'unité santé Cerner, sont anticipés en progression de 27% en comparaison de l'an dernier, ce qui matérialiserait une accélération légère.

Casey's General Stores, la chaîne américaine d'épiceries de quartier, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4,24$, à comparer à un consensus de 3,74$ et un niveau de 3,67$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,06 milliards de dollars sur la période, contre 3,98 milliards un an avant. Ils ratent de 2% le consensus des analystes. Pour l'exercice fiscal 2024, le groupe envisage une croissance de l'Ebitda "conforme à l'objectif du plan stratégique à long terme de 8 à 10%". Le groupe prévoit de racheter pour au moins 100 millions de dollars d'actions tout au long de l'exercice. Les ventes internes des magasins comparables devraient augmenter de 3,5 à 5%. Les charges d'intérêts nettes devraient s'élever à environ 53 millions de dollars.

Johnson Controls, leader mondial dans le domaine des technologies et solutions de bâtiments intelligents, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,05$, comprenant 4 cents d'impact d'un incident de cybersécurité, en croissance de 6% en glissement annuel. Les revenus consolidés ont progressé quant à eux de 3% à 6,91 milliards de dollars, avec une croissance organique de 2%. Le consensus était de 1,09$ de bénéfice ajusté par action pour 7,09 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus se sont améliorés de 6%, tandis que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 17% à 3,50$. Les commandes du quatrième trimestre ont augmenté de 9% en organique, alors que les commandes annuelles se sont appréciées de 7%. Le bpa ajusté de l'exercice 2024 est enfin attendu entre 3,65 et 3,80$.

Bristol-Myers Squibb va verser 800 millions de dollars initialement et jusqu'à 8,4 milliards de dollars au total à Sichuan Biokin Pharmaceutical, pour le développement et la commercialisation d'un des traitements anticancéreux du groupe chinois en dehors de la Chine. BMS versera à l'unité SystImmune de Sichuan jusqu'à 500 millions de dollars en paiements conditionnels à court terme pour co-développer un conjugué anticorps-médicament prometteur contre une gamme de tumeurs solides, y compris le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du sein. Le traitement est actuellement en début de phase d'essais cliniques. SystImmune sera également éligible à des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 7,1 milliards de dollars.

Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a remporté hier son procès contre Google (Alphabet) aux Etats-Unis. Epic accusait Google de monopole illégal via son magasin d'applications Google Play. Google entend faire appel de cette décision défavorable. Reuters indique que les jurés ont à l'unanimité donné raison à Epic sur tous les points, au terme d'un procès de plus d'un mois. Epic estime que Google a fait en sorte d'écraser la concurrence et d'imposer aux développeurs d'application pour smartphone des coûts très élevés allant jusqu'à 30%. Le tribunal fédéral de San Francisco doit désormais préciser les mesures à adopter pour remédier au problème. Une telle décision contre Google pourrait par la suite donner aux développeurs un contrôle accru sur leurs applications et les recettes générées.

Nvidia ne réagit pas à Wall Street ce mardi aux informations selon lesquelles l'administration Biden discuterait avec le concepteur de processeurs à propos de la possibilité de vendre des puces d'IA en Chine. La Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a indiqué dans une interview accordée à Reuters que Nvidia pouvait, voulait et devrait vendre des puces d'IA à la Chine. "Ce que nous ne pouvons pas leur permettre d'expédier, ce sont les puces d'IA les plus sophistiquées et les plus puissantes", a nuancé Raimondo, qui s'est entretenue il y a une semaine avec le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. Elle a déclaré hier lundi que le Département américain au Commerce travaillait avec Nvidia sur le sujet. "Ils veulent faire ce qu'il faut. De toute évidence, ils veulent vendre autant de puces que possible".