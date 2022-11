Wall Street grimpe en attendant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street efface ses pertes de la veille avant bourse ce mardi, le S&P 500 reprenant 1,1%, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1,4%. Les opérateurs manifestent donc un certain optimisme avant le verdict de la Fed attendu demain, et après une nouvelle série de résultats trimestriels. Le baril de brut WTI rebondit de 2,5% à 88,7$ sur le Nymex. L'once d'or prend 1%. L'indice dollar trébuche de 0,6% face à un panier de devises.

Les marchés boursiers ont donc été soutenus au cours des deux dernières semaines par un nouveau récit autour de la fameuse théorie du "pivot" de politique monétaire. L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir désormais une probabilité de 90% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed demain, à l'issue de la réunion monétaire, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%. Il s'agirait de la quatrième hausse de taux surdimensionnée de la Fed, réagissant avec vigueur à l'inflation record. Le même outil FedWatch donne pour le 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) des probabilités sensiblement équivalentes aux fourchettes de taux 4,25-4,5% (55% de probabilité) et 4,5-4,75% (39% de 'proba'). Autrement dit, la Fed augmenterait encore de 50 ou 75 pb ses taux à cette occasion. Le plafond pourrait être atteint lors des réunions de février ou mars 2023, avec des fourchettes maximales de taux entre 4,75 et 5% ou bien 5 et 5,25%.

Les prochains mois pourraient donc se révéler plus 'calmes' du côté de la Fed, après le tour de vis de décembre, avec la reconnaissance des effets décalés du resserrement de la politique et des risques à la baisse pour la croissance en cas de surréaction monétaire.

Un récent article du Wall Street Journal indiquait que certains responsables de la Fed pourraient envisager une hausse des taux de 50 points de base en décembre, craignant qu'un mouvement trop rapide ne provoque un ralentissement brutal. Mary Daly de la Fed a également signalé certains risques d'un resserrement excessif. En outre, la BCE a déclaré jeudi qu'elle avait fait "des progrès substantiels dans le retrait de la politique monétaire accommodante".

Du côté de l'inflation américaine, l'indice des prix 'core PCE' de septembre rattaché aux dépenses des ménages a augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur, conformément au consensus et au niveau révisé à la baisse d'août (abaissé à 0,5% par rapport à la hausse initiale de 0,6%). L'indice 'core PCE' est ainsi ressorti en hausse de 5,1% sur un an, selon les données publiées en fin de semaine dernière.

Ce mardi, sur le front économique aux USA, seront révélés l'indice PMI manufacturier final d'octobre (consensus Factset 49,9), l'ISM manufacturier du même mois (consensus 50), les dépenses de construction du mois de septembre (consensus -0,5%) et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes (consensus 9,85 millions). Demain, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, et donc bien entendu, le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell.

Les cours du brut remontent nettement ce mardi et effacent leurs pertes de la veille. Malgré le renforcement des craintes liées à une baisse de la demande en Chine (premier importateur mondial de brut) alors que le pays persiste dans sa politique zéro Covid, l'or noir est soutenu par le coup de mou du dollar ainsi que par les tensions persistantes sur l'offre avec notamment la prochaine entrée en vigueur de l'embargo européen sur le pétrole russe.

La saison des publications financières trimestrielles se poursuit à Wall Street. Avant bourse ce mardi, les opérateurs suivront notamment les derniers comptes de Pfizer, Eli Lilly, Eaton, Marathon Petroleum, Uber Technologies, Thomson Reuters, Phillips 66, Sysco, KKR, Newmont, Sirius XM Holdings, Gartner ou Fox Corporation. Après la clôture de la cote américaine, AMD, Mondelez International, Airbnb, Devon Energy, AIG, Prudential Financial, Electronic Arts, Edison International, Paycom ou Clorox, annonceront leurs derniers chiffres.

Les valeurs

Phillips 66, le groupe texan actif dans la production de gaz naturel et pétrole, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice de 5,4 milliards de dollars soit 11,16$ par action, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 3,1 milliards de dollars et 6,46$ par titre. Le groupe a généré 3,1 milliards de dollars de cash flow opérationnel sur la période. Le consensus était de 5,04$ de bénéfice ajusté par action.

Marathon Petroleum, le groupe américain de raffinage, transport et vente de pétrole, a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net part du groupe de 4,5 milliard de dollars et 9,06$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 6,8 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a été de 3,9 milliards de dollars soit 7,81$ par action, contre 464 millions de dollars un an avant. Les revenus ont atteint 45,8 milliards de dollars sur le trimestre clos fin septembre, contre 32,3 milliards un an auparavant. Le consensus était logé à 6,95$ de bénéfice ajusté par action pour 41,73 milliards de dollars de revenus.

Thomson Reuters a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 1,574 milliard de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel, un bénéfice opérationnel en vive hausse de 41% à 398 millions de dollars, ainsi qu'un bpa dilué de retour dans le vert à 47 cents, contre 49 cents de perte par action un an avant. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a augmenté de 24% à 57 cents, dépassant les attentes. Le consensus était de 0,5$ de bpa ajusté pour 1,59 milliard de dollars de revenus. Le groupe maintient ses prévisions financières 2022 et 2023. "Bien que nous reconnaissions l'incertitude macroéconomique croissante, nos activités sous-jacentes sont résilientes et nous restons concentrés sur l'investissement à long terme", résume le PDG du groupe, Steve Hasker.

Uber Technologies grimpe avant bourse à Wall Street, suite à sa publication. Pour le troisième trimestre, le groupe a déploré une perte nette de 1,2 milliard de dollars soit 61 cents par titre, contre 2,4 milliards de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a représenté toutefois 516 millions de dollars, contre 462 millions de consensus. Les revenus ont progressé de 72% à 8,34 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 8,12 milliards, et malgré un ralentissement sur les livraisons alimentaires (+24% contre +37% un trimestre avant). Le groupe table sur un profit opérationnel du quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, avec la demande en courses et la reprise des dépenses de voyage. Le covoiturage a tiré les revenus sur le trimestre clos avec une progression de 73%. Pour le quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté est anticipé entre 600 et 630 millions de dollars, alors que le consensus se situait à 569 millions. Le niveau des réservations brutes est attendu en augmentation de 23 à 27%, après une hausse de 26% sur le trimestre clos fin septembre.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, a battu le consensus de place en termes de bénéfices et de revenus sur le trimestre clos, mais le groupe ajuste ses estimations 2022. Sur le trimestre clos, Lilly a affiché un bénéfice net en augmentation de 31% à 1,45 milliard de dollars soit 1,61$ par action, contre 1,11 milliard un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,98$. Les revenus se sont appréciés de 2% à 6,94 milliards de dollars. Le consensus était de 1,91$ de bénéfice ajusté par titre pour 6,89 milliards de dollars de revenus. Le groupe se montre toutefois prudent pour l'exercice, réduisant sa guidance de bénéfice par action entre 7,7 et 7,85$, contre une fourchette antérieure allant de 7,9 à 8,05$. C'est la troisième fois que Lilly abaisse cette guidance, victime du dollar fort, de la baisse des prix de l'insuline et de la concurrence générique sur son traitement du cancer.

Pfizer a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus totalisant 22,6 milliards de dollars, en repli de 2% sur une base opérationnelle du fait de la base de comparaison extrêmement élevée. Hors contributions de Paxlovid et Comirnaty, les revenus auraient augmenté de 2%. Le bénéfice dilué par action a été de 1,51$, en croissance de 6% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, en augmentation de 40% - et même 44% hors effets de change. Le consensus de place était situé à 1,39$ de bénéfice ajusté par action pour 21,04 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pfizer en profite pour relever le bas de fourchette de sa guidance annuelle de revenus, tablant désormais sur un niveau allant de 99,5 à 102 milliards de dollars, reflétant l'amélioration de l'environnement opérationnel. La guidance de revenus 2022 pour Comirnaty est rehaussée de 2 milliards à environ 34 milliards. Le groupe vise toujours environ 22 milliards de revenus sur Paxlovid. Enfin, la guidance de bpa ajusté est relevé entre 6,4 et 6,5$.

Apple aurait selon les rumeurs demandé à Pegatron et Luxshare Precision de produire l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max en raison de l'incident de l'usine de Zhengzhou chez Hon Hai Precision Industry (Foxconn), indique l'Economic Daily News de Taïwan. Hier à Wall Street, les craintes concernant Apple portaient justement sur l'épidémie de covid en Chine dans la région de l'usine d'assemblage du fournisseur clé Foxconn, susceptible d'affecter les livraisons d'iPhone durant la cruciale saison des fêtes de fin d'année.

Abiomed bondit avant bourse, alors que Johnson & Johnson a annoncé un projet d'acquisition du groupe de technologies médicales pour 380$ par titre en cash, représentant une valeur d'entreprise de 16,6 milliards de dollars.

Tesla. L'agence Reuters rapporte que le concepteur de voitures électriques entend débuter la production de masse de son Cybertruck à la fin de l'année prochaine, deux ans plus tard qu'initialement prévu.