Wall Street grimpe, en attendant Apple et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street, qui décrochait hier avec les craintes liées au coronavirus chinois, reprend de la hauteur ce mardi suite à une nouvelle série de publications financières. Les opérateurs semblent relativiser l'épidémie, et se concentrer désormais sur deux rendez-vous majeurs, à savoir la publication des comptes d'Apple et la réunion monétaire de la Fed. Le S&P500 avance de 1% désormais à 3.276 pts, alors que le Nasdaq grimpe de 1,20% à 9.249 pts. Le DJIA progresse de 0,81% à 28.766 pts. L'indice dollar gagne 0,2% à 98,2. Le baril de brut WTI reprend 1,4% à 53,9$ sur le Nymex américain.

A la clôture hier, l'indice Dow Jones avait cédé 1,57% à 28.535 points, tandis que l'indice large S&P500 avait lâché 1,57% à 3.243 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avait reculé de 1,89% à 9.139 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 1,2%, 1% et 0,8%, déjà affectés par la propagation du coronavirus. Avant cela, le S&P500 avait enchaîné une série de 8 semaines de hausse ininterrompues. Les trois indices avaient franchi de nouveaux records historiques en janvier dans le sillage de la signature de l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine.

On ne peut pas dire que la situation sanitaire s'améliore. Selon la China National Health Commission, le nombre de cas confirmés de coronavirus a dépassé les 4.500 (contre un décompte antérieur voisin de 2.800), alors que le nombre de morts a franchi les 100 dans la province du Hubei. Les autorités chinoises de santé ont prévenu d'une accélération de la propagation du virus, alors que les inquiétudes portent par ailleurs sur le délai d'incubation, qui pourrait être plus long que prévu. Les Etats-Unis ont conseillé quant à eux à leurs citoyens d'éviter les voyages vers la Chine et en particulier le Hubei. La Chine et Hong Kong ont aussi durci les restrictions afin de contenir le virus. Quels que soient les futurs développements, cette crise sanitaire pèsera indubitablement sur la croissance chinoise et asiatique, et sans doute également sur l'expansion d'autres économies...

La semaine boursière est marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient ce mardi et demain mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux. Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé demain à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 87,3%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 12,7% selon FedWatch.

La réunion suivante se tiendra les 17 et 18 mars et devrait également déboucher sur un statu quo, la probabilité d'un taux logé entre 1,50 et 1,75% le 18 mars étant de 80,7% selon l'outil FedWatch - contre 11,6% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point et 7,7% de chances pour un éventuel assouplissement d'un quart de point.

Donald Trump a remis la pression ce jour sur Twitter. "La Fed devrait faire preuve d'intelligence & abaisser les Taux afin de rendre nos intérêts compétitifs avec d'autres Pays qui payent beaucoup moins alors que nous sommes, de loin, le standard élevé. Nous pourrions alors nous concentrer sur le remboursement & le refinancement de la dette ! Il n'y a pratiquement aucune inflation - c'est le moment (2 ans de retard) !"

The Fed should get smart & lower the Rate to make our interest competitive with other Countries which pay much lower even though we are, by far, the high standard. We would then focus on paying off & refinancing debt! There is almost no inflation-this is the time (2 years late)!

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les commandes nouvelles en biens durables pour le mois de décembre 2019 sont ressorties en progression de +2,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place et -3,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture de novembre était de -2%. Hors transport, les commandes de décembre 2019 se sont repliées toutefois de 0,1%, contre +0,2% de consensus.

L'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de novembre a grimpé de +0,5% (consensus +0,4% pour l'indice 20-city des 20 principales zones métropolitaines, ajusté des variations saisonnières et en comparaison du mois antérieur). Il augmente de +0,1% hors ajustements saisonniers et en comparaison du mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de janvier 2020 est ressorti à 131,6, contre un consensus de marché de 127,8 et un niveau révisé à 128,2 pour le mois antérieur.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour ce même mois de janvier 2020 est pour sa part ressorti à +20, largement supérieur à un consensus de +5. L'indicateur était de -5 pour le mois de décembre 2019. L'indice de janvier traduit donc un retour très net en territoire d'expansion.

Les valeurs

Apple (+2%) s'apprête à dévoiler ce soir après la clôture de Wall Street les résultats de son 1er trimestre fiscal, achevé fin décembre. Les attentes des investisseurs sont élevées pour ce trimestre de fêtes de fin d'année, le marché ayant propulsé l'action Apple à des sommets historiques ces dernières semaines. Les consensus d'analystes tablent sur des ventes et des bénéfices record, soutenus par les ventes de services et d'accessoires, notamment le très populaire AirPod, ainsi que des solides ventes de la nouvelle gamme d'iPhone 11.

La situation contraste avec l'an dernier, où Apple avait émis, le 2 janvier 2019, un avertissement sur ses ventes, une première depuis près de 20 ans, évoquant la faiblesse des marchés émergents, particulièrement en Chine. Depuis, le groupe est toutefois reparti de l'avant, grâce à l'iPhone 11 et au lancement de son service de vidéo en streaming Apple TV+. En un an, le cours de Bourse de la firme à la pomme a plus que doublé et sa capitalisation boursière, volant de record en record, a dépassé récemment les 1.400 milliards de dollars.

Lundi, le titre a cependant flanché (-2,4% en séance) dans un contexte d'inquiétude au sujet du coronavirus chinois, qui pourrait affecter les ventes du géant des smartphones si la maladie continue de se propager en Chine et ailleurs. Le cycle de production d'Apple, qui sous-traite la fabrication à des entreprises chinoises et asiatiques, pourrait aussi être désorganisé par le virus.

Pour le trimestre octobre-décembre 2019, le consensus établi par le cabinet Factset table sur des ventes de 88,45 milliards de dollars, ce qui serait un record, et représenterait une hausse de 5% par rapport à la même période de 2019 (84,31 Mds$). Le bénéfice par action est attendu à 4,54$ (ce qui serait aussi un record), contre 4,18$ un an plus tôt. Le chiffre d'affaire provenant des ventes d'iPhones devrait croître légèrement de l'ordre de 1% pour atteindre 51,38$ (soit 58% des ventes totales), tandis que les ventes de iPad (6,73 Mds$) et d'iMac (7,18 Mds$) seraient elles aussi proches de celles de l'an passé.

La croissance des ventes devrait essentiellement provenir des produits portables et accessoires (dont les AirPods, l'Apple Watch et le HomePod), qui devraient bondir de 35% et frôler les 10 Mds$ à 9,85 Mds$. Les services (App Store, musique, jeux et Apple TV+) devraient aux aussi voir leurs revenus grimper, d'environ 20%, pour atteindre un niveau record de 13,06 Mds$, selon Factset.

Les ventes de fin d'année des nouveaux smartphones de la nouvelle gamme iPhone 11 seront scrutés ainsi que celle des écouteurs sans fil AirPods, qui rencontrent un grand succès, et les ventes en Chine, qui sont elles aussi attendues robustes. Les rumeurs de marchés évoquent désormais le lancement de la première génération de smartphones 5G de la firme à la pomme pour la fin 2020, précédé au printemps du lancement d'un smartphone de moyenne gamme.

Les investisseurs seront aussi à l'affût de données concernant AppleTV+, au sujet duquel Apple a très peu communiqué depuis son lancement en novembre. Selon le cabinet Ampere Analysis, cité par le 'Wall Street Journal', Apple compterait déjà 33,6 millions d'abonnés à Apple TV+ à la fin 2019, ce qui le placerait à la 3e place derrière le leader Netflix (61,3 millions) et Amazon Prime Video (42,2 millions), mais devant Hulu (31,8) et Disney+ (23,2).

Enfin, notons que le Nikkei a cité des sources affirmant qu'Apple avait demandé à ses fournisseurs de fabriquer jusqu'à 10% d'iPhone supplémentaires au premier semestre 2020. Cependant, les fournisseurs, dont Hon Hai Precision, sont probablement affectés par l'épidémie de coronavirus, ce qui pourrait impacter la production et freiner ces ambitions du groupe à la pomme. Le fondateur de Foxconn a prévenu la semaine dernière que le virus pourrait affecter la chaîne d'approvisionnement.

Whirlpool (+4%) a dépassé les attentes de marché hier soir en termes de profits, publiant des chiffres solides après la clôture de Wall Street et des prévisions 2020 largement meilleures que prévu sur le plan de la rentabilité. Le concepteur d'appareils ménagers aux marques KitchenAid et Maytag table désormais, pour 2020, sur un bénéfice par action allant de 16 à 17$. Le milieu de fourchette, 16,5$, est supérieur au consensus (16,3$). Les ventes nettes ont régressé de 5% sur le trimestre clos à 5,38 Mds$, contre 5,5 Mds$ de consensus. En revanche, le bénéfice net part du groupe s'est établi à 288 millions de dollars et 4,52$ par titre sur le quatrième trimestre fiscal clos fin décembre, contre 170 millions de dollars et 2,64$ par action un an plus tôt.

Boeing (stable), le géant aéronautique américain fragilisé par l'affaire du 737 MAX, aurait obtenu plus de 12 milliards de dollars d'engagements de financement, selon des personnes familières de la question citées par Bloomberg. L'accord de financement pourrait être finalisé dès aujourd'hui, selon une personne proche de la situation citée par Bloomberg, ayant requis l'anonymat, les discussions étant privées. La taille de l'emprunt final reste encore à déterminer, indique une autre source de l'agence. Citigroup serait impliqué, dans le cadre de ce prêt dont la taille devait être de 10 Mds$. L'engagement supplémentaire des établissements financiers signale leur confiance dans le groupe Boeing, juge une source. CNBC a également confirmé hier que Boeing avait sécurisé plus de 12 Mds$ de financement auprès d'une douzaine de banques.

Dans un autre registre, l'avionneur américain a obtenu le feu vert des autorités brésiliennes de régulation pour finaliser son rapprochement avec Embraer.

3M (-4%) a publié ce jour pour son quatrième trimestre fiscal des profits inférieurs aux attentes et des revenus 'en ligne'. De plus, le groupe industriel américain prévoit de supprimer 1.500 emplois dans le cadre d'une restructuration. Le groupe aux marques Scotch et Post-it a annoncé un bénéfice net trimestriel de 969 millions de dollars et 1,66$ par action, contre 1,35 Md$ et 2,27$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a reculé à 1,95$ contre 2,31$ un an avant, alors que le consensus était de plus de 2,1$. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 2% en glissement annuel à 8,1 Mds$. La restructuration doit permettre d'économiser 110 à 120 M$, pour une charge de 134 M$ sur le quatrième trimestre. Pour 2020, 3M prévoit un bpa de 9,3-9,75$, contre 9,59$ de consensus.

Pfizer (-4%), le géant pharmaceutique américain, a annoncé pour le trimestre clos des profits inférieurs aux attentes et des revenus en ligne. La perte nette trimestrielle est ressortie à 337 millions de dollars soit 6 cents par titre, contre 394 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 55 cents, contre 63 cents un an auparavant et 58 cents de consensus de place. Les revenus ont décliné quant à eux de 9% en glissement annuel, à 12,7 milliards de dollars. Pour l'exercice 2020 cette fois, le laboratoire prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 2,82 à 2,92$, alors que le consensus FastSet était de 2,90$. Les revenus 2020 sont anticipés enfin entre 48,5 milliards et 50,5 milliards de dollars, contre 49,6 Mds$ de consensus.

United Technologies (+1%) a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars et 1,32$ par titre, contre 686 M$ un an avant. Le bpa ajusté a représenté 1,94$, contre 1,84$ de consensus. Les revenus se sont appréciés de 8% à 19,6 Mds$, contre 19,4 Mds$ de consensus. Le groupe prévoit une fusion de ses opérations aéronautiques avec Raytheon - pour créer Raytheon Technologies -, qui devrait intervenir en même temps que les scissions d'Otis et Carrier. Les ventes de Pratt & Whitney devraient progresser d'environ 5% en 2020, alors que celles de Collins Aerospace devraient reculer.

Lockheed Martin (+1%), le contractant américain de défense, a également annoncé ce mardi avant l'ouverture ses comptes trimestriels. Le groupe a bénéficié de la croissance des livraisons de F-35, dépassant ainsi les anticipations de marché et rehaussant dans la foulée ses estimations de ventes. Le groupe table désormais sur des revenus allant de 62,75 à 64,25 Mds$ sur l'exercice 2020, contre 62,6 Mds$ de consensus. Le bpa est en revanche anticipé entre 23,65 et 23,95$, contre 24,3$ de consensus. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 1,5 Md$ et 5,29$ par titre, contre 1,25 Md$ un an avant. Le consensus était de 5,03$ de bpa. Les ventes trimestrielles ont grimpé de 10% à 15,9 Mds$.

Xerox (+6%), qui bataille actuellement pour racheter son puissant rival HP Inc, a annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre. Les revenus ont régressé à 2,44 milliards de dollars, contre 2,50 milliards un an avant. Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 818 millions de dollars et 3,61$ par titre, contre 137 millions de dollars un an plus tôt. Malgré une demande sous pression sur le marché des imprimantes et photocopieurs, Xerox a donc amélioré nettement sa rentabilité.

Harley-Davidson (-3%) a publié ce mardi des profits plus solides, soutenus par la baisse des dépenses de restructuration. Le bénéfice net a atteint 13,5 M$ sur le quatrième trimestre, 9 cents par titre, contre 1 M$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 20 cents, contre 17 cents un an auparavant et 9 cents de consensus de place.

Apple, AMD, eBay, Xilinx ou Starbucks, publient après la clôture.