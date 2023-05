Wall Street grimpe en anticipant un accord sur le plafond de la dette US, les banques régionales rebondissent !

(Boursier.com) — Wall Street s'est orienté nettement dans le vert mercredi. Le S&P 500 s'adjuge 1,19% à 4.158 pts, le Dow Jones prend 1,24% à 33.420 pts et le Nasdaq 1,28% à 12.500 pts, alors que les opérateurs sont optimistes en vue d'un compromis final sur le plafond de la dette américaine avant l'échéance du début du mois de juin. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1% à 72,55$. L'once d'or cède 0,3% à 1.988$. L'indice dollar progresse de 0,5% face à un panier de devises, tandis que l'euro revient à 1,0830/$.

Au lendemain d'une réunion à la Maison blanche, le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont réitéré dans la journée leur détermination à trouver un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement.

Le soulagement est aussi venu à Wall Street des banques régionales américaines, en hausse après que Western Alliance Bancorp eut indiqué mardi soir que les dépôts avaient augmenté de plus de 2 milliards de dollars au cours des trois derniers mois...

Western Alliance Bancorp a rebondi de 10,1%, tandis que l'indice bancaire du S&P-500 a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de hausse (4,46%) depuis le 10 novembre dernier.

Tesla, en hausse de 4,41%, a aussi contribué à la performance du jour alors que son patron Elon Musk a calmé des rumeurs sur son possible retrait de la direction du constructeur automobile. Il a aussi réaffirmé, lors de l'assemblée générale des actionnaires que les livraisons du Cybertruck, longtemps repoussées, débuteraient bien cette année...

Sur le front macroéconomique, les mises en chantier de logements aux États-Unis pour le mois d'avril sont ressorties au nombre de 1,401 million, contre 1,4 million de consensus de place et 1,371 million un mois avant, en lecture révisée. Leur croissance atteint donc 2,2%. Les permis de construire se sont établis à 1,416 million, contre 1,425 million de consensus FactSet et 1,437 million un mois auparavant.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 12 mai, qui vient d'être publié par le Département à l'Énergie, a fait ressortir une forte augmentation de 5 millions de barils des stocks de brut hors réserve stratégique, en comparaison de la semaine antérieure, ainsi qu'une baisse de 1,4 million de barils des stocks d'essence et qu'une relative stabilité des stocks de produits distillés.

La question essentielle des prochains jours reste donc de savoir si les leaders de Washington seront capables de parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, avant le 1er juin, faute de quoi les États-Unis risqueraient un défaut... Les opérateurs s'attendent à une résolution, au terme du bras de fer habituel. Mardi, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, ont donc progressé sur la question, même si McCarthy a estimé que les deux parties étaient encore "éloignées"... Ce dernier pense tout de même possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine, ce qui ne serait selon lui "pas si difficile". La Maison Blanche a jugé quant à elle les discussions "productives et franches", mais Biden a ajouté "qu'il restait du travail". "Nous sommes sur la bonne voie", a tout de même indiqué le président américain...

Les leaders démocrates et républicains ont annoncé aussi une nouvelle structure pour les pourparlers. Les discussions seront désormais gérées par un plus petit contingent de responsables de la Maison Blanche et d'alliés de McCarthy au lieu d'un groupe de négociateurs trop lourd... Le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice de l'OMB Shalanda Young et la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche Louisa Terrell dirigeront les discussions pour Biden. Le personnel de McCarthy et le représentant Garret Graves mèneront les débats du côté républicain... "Nous avons beaucoup de travail à faire en peu de temps", a déclaré hier McCarthy. "En fin de compte, nous sommes tous parvenus à un accord", a même entonné le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, faisant référence au nouveau cadre des négociations et évoquant une réunion cordiale. La vice-présidente Kamala Harris, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries étaient aussi de la fête hier.

Du côté de la Fed, c'est plus calme après une multitude d'interventions à tendance plutôt 'faucon' lundi et mardi, et en attendant Philip Jefferson ou Lorrie Logan jeudi, puis John Williams et Jerome Powell vendredi. La Fed devrait maintenir ses taux dans leur fourchette actuelle le reste de l'année malgré le risque de récession, selon une enquête de l'agence Reuters, les économistes s'inquiétant tout de même d'un potentiel défaut de paiement des États-Unis. Pourtant, les marchés, tenant compte de ces inquiétudes et de la crise bancaire, misent quant à eux sur une baisse des taux d'au moins 50 points de base d'ici à la fin de l'année... Plus de 60% des économistes interrogés par Reuters entre le 11 et 16 mai (75 sur 116) s'attendent à ce que le FOMC, le comité monétaire de la Fed, maintienne les taux entre 5% et 5,25% cette année. Cette fourchette pourrait même être relevée dans l'année, d'après 14 économistes. Trente autres ne prévoient pas de hausse et au moins une baisse, indique Reuters...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, les détaillants Target et TJX ont annoncé leurs comptes trimestriels avant bourse. Cisco, Synopsys, Copart et Take-Two Interactive, publient après la clôture.

Les valeurs

Tesla (+4,4%). Les actionnaires du constructeur texan de véhicules électriques ont approuvé lors de l'assemblée générale la nomination au conseil d'administration du cofondateur du groupe Jeffrey Brian Straubel. Ce dernier avait quitté l'entreprise en 2019 pour lancer son entreprise de recyclage de batteries et matériaux, Redwood Materials. Robyn Denholm a été sans surprise reconduite en tant que présidente du conseil d'administration de Tesla pour un nouveau mandat, même s'il est reproché à la dirigeante et au 'board' par certains actionnaires de ne pas pouvoir suffisamment contrôler le fougueux Musk. Le fantasque multimilliardaire a conservé son siège au conseil d'administration pour un nouveau mandat. Les actionnaires se sont opposés en revanche à la publication d'un rapport sur le projet de succession d'Elon Musk à la direction.

Parmi les autres faits marquants, lors de cette AG d'Austin, Musk s'est adressé aux actionnaires et a annoncé le démarrage du nouveau moteur de nouvelle génération de Tesla... Il s'est montré très prudent à court terme concernant l'économie, mais voit la conjoncture se redresser après 12 mois attendus délicats. Il a aussi confirmé que le logiciel FSD serait contrôlé de bout en bout par un modèle d'IA de réseau neuronal. Il a estimé par ailleurs que la Tesla Model Y allait être le véhicule le plus vendu au monde. Musk a déclaré que Tesla commencerait à déployer des Cybertruck "de production" plus tard cette année. L'homme d'affaires a fait aussi allusion au développement de deux nouveaux modèles grand public. Enfin, il a indiqué que Tesla allait commencer à tester des publicités.

Target (+2,6%), le détaillant discount américain a battu le consensus de profits sur le trimestre clos, mais les prévisions du groupe restent prudentes pour le trimestre entamé dans un contexte économique incertain. Pour le deuxième trimestre fiscal juste entamé, le détaillant prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 1,3 à 1,7$, contre environ 1,9$ de consensus. Les ventes à comparable sur la période sont attendues en repli de 1-4%, alors que les analystes tablaient plutôt sur une stabilité. Le groupe évoque la pression de l'inflation sur les consommateurs américains, mais aussi... les vols et le crime organisé, qui pourraient affecter la rentabilité à hauteur de plus de 500 millions de dollars cette année.

Pour le premier trimestre fiscal, Target a tout de même renforcé sa marge brute à 26,3%, alors que sa croissance à comparable, de 0,7%, a dépassé les attentes. Les ventes en ligne ont connu en revanche une baisse inattendue. Le bpa trimestriel ajusté a été de 2,05$, en retrait de 6%. Les ventes ont totalisé 25,3 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin avril, en hausse de 0,6%. Le consensus était de 1,76$ de bpa ajusté et 25,3 milliards de dollars de revenus. Pour l'ensemble de l'année, la société maintient ses prévisions antérieures, qui incluent des ventes comparables attendues dans une large gamme allant d'une baisse à un chiffre 'faible' à une augmentation à un chiffre 'faible', une croissance du bénéfice d'exploitation de plus d'un milliard de dollars, et des bénéfices par action GAAP et ajusté de 7,75 à 8,75$.

TJX (+0,9%), la chaîne américaine de distribution aux enseignes TJ Maxx ou Marshalls a publié pour son premier trimestre fiscal 2024, clos fin avril, une marge bénéficiaire avant imposition de 10,3% supérieure à ses plans, un bénéfice dilué par action de 76 cents, une croissance mondiale à comparable de 3% en haut de fourchette de sa guidance avec la hausse du trafic, et des revenus de 11,8 milliards de dollars. Le consensus était de 71 cents de bpa ajusté trimestriel pour 11,82 milliards de dollars de revenus.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, TJX prévoit que les ventes globales des magasins comparables augmenteront de 2 à 3%. La Société s'attend à ce que la marge bénéficiaire avant impôts se situe entre 9,3 et 9,5% sur la période, et que le bénéfice dilué par action se situe entre 72 et 75 cents. Pour l'exercice se terminant le 3 février 2024, la chaîne continue de prévoir que les ventes globales des magasins comparables augmenteront de 2 à 3%. Pour l'exercice de 53 semaines se terminant le 3 février 2024, TJX renforce ses anticipations en matière de marge bénéficiaire avant impôts dans une fourchette de 10,3 à 10,5% et envisage un bpa dilué de 3,49 à 3,58$. Le bénéfice dilué par action ajusté est anticipé entre 3,39 et 3,48$, contre 3,55$ de consensus.

Western Alliance rebondit de 10,1%, alors que la banque régionale américaine a indiqué que ses dépôts avaient augmenté de près de 2 milliards de dollars depuis la fin du précédent trimestre. Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début du 'stress bancaire' au mois de mars. Les dépôts de la banque ont progressé de 200 millions de dollars environ entre le 9 et le 12 mai, alors qu'ils avaient déjà progressé de 1,8 milliard de dollars depuis la fin du dernier trimestre clos, à 49,4 milliards de dollars au 9 mai selon une mise à jour antérieure. Les analystes de Bloomberg Intelligence ajoutent que la banque est bien positionnée, avec 22,6 milliards de dollars de liquidité disponible et seulement 10 milliards de dollars de dépôts non garantis.

Notons que PacWest Bancorp, la banque la plus attaquée ces dernières semaines à Wall Street, considérée comme le prochain domino potentiel de cette crise bancaire, a repris 21,6% sur la place américaine.

Un consortium d'investisseurs comprenant Blackstone (+4,1%) et Thomson Reuters (-1%), mais aussi le Canada Pension Plan Investment Board et le fonds souverain singapourien GIC, a cédé pour 2,7 milliards de livres, ou 3,4 milliards de dollars, de titres du LSE (London Stock Exchange). Ainsi, la firme d'investissement et le propriétaire de Reuters ont procédé à une offre accélérée, dévoilée hier après la clôture, et comprenant finalement 33 millions de titres à 80,5£ pièce - une décote de 5% sur la clôture d'hier. JP Morgan, Bank of America, Citi et Barclays coordonnaient cette offre. Le groupement de Blackstone et Thomson Reuters avait déjà procédé à une cession de 2 milliards de dollars de titres LSE en mars. Ils sont devenus actionnaires de la bourse de Londres lors de la cession du fournisseur de données financières Refinitiv en 2021. La cession dévoilée ce jour correspond à une participation de 6% au capital de l'opérateur de la bourse londonienne.

Manchester United (+1%), alors que le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani aurait soumis une offre améliorée pour racheter le club du nord de l'Angleterre. Selon les informations du 'Times', le groupe mené par le cheikh qatari proposerait désormais d'acheter 100% de ManU pour un prix proche de 5 milliards de livres (6,31 milliards de dollars). Le 'Daily Mail' évoque pour sa part une offre "à prendre ou à laisser". La proposition contiendrait également la promesse d'investissements importants à la fois dans l'équipe et dans les infrastructures, dont Old Trafford. La nouvelle de cette offre améliorée fait suite à des informations parues la semaine dernière selon lesquelles le milliardaire britannique Jim Ratcliffe était sur le point de conclure un accord pour reprendre l'équipe mancunienne.