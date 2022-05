Wall Street grimpe avec les fusions et acquisitions

(Boursier.com) — Wall Street se redresse ce lundi. Le S&P 500 prend 1,13% à 3.945 pts, alors que le Dow Jones avance de 1,52% à 31.736 pts. Le Nasdaq remonte de 0,44% à 11.404 pts. Les marchés, plombés ces dernières semaines par les craintes de ralentissement économique, dans un contexte de remontée accélérée des taux et d'inflation record, bénéficient ce jour des rumeurs de fusions et acquisitions autour notamment d'Electronic Arts ou de VMware. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,6% à 109,6$. L'once d'or gagne 0,6% à 1.854$. L'indice dollar trébuche de 0,9% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise sur les 30.000$.

Un sursaut technique est donc de nouveau tenté, dans des conditions de survente et malgré un sentiment de marché déprimé, les opérateurs chassant sélectivement les 'bonnes affaires' supposées. Joe Biden reconsidère pour sa part les tarifs douaniers imposés à la Chine, ce qui pourrait constituer un autre facteur de soutien, comme la réouverture de Shanghai. Biden a ainsi indiqué qu'il considérait une levée de certains tarifs douaniers infligés à la Chine afin d'apaiser l'inflation. Les responsables de l'administration américaine demeurent toutefois divisés sur la question. La réouverture de Shanghai s'effectue quant à elle alors que les cas de covid reviennent au plus bas de deux mois. Du côté de la BCE, Christine Lagarde a précisé que la banque était probablement en bonne position pour sortir des taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre. Enfin, notons que l'Ifo allemand, mesurant la confiance des milieux d'affaires, s'est amélioré de manière inattendue en mai.

Dans l'actualité géopolitique, l'Ukraine a exclu une fois encore un cessez-le-feu qui impliquerait d'abandonner des territoires à la Russie.

L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois d'avril 2022 est ressorti à 0,47, contre un consensus FactSet de 0,5. L'indicateur était de 0,36 en mars, selon sa lecture révisée. Un indice positif signale, rappelons-le, une croissance supérieure à la normale.

Aujourd'hui à Wall Street, Zoom Video, Nordson et Advance Auto Parts, publient leurs derniers trimestriels.

Les valeurs

Tesla (stable) prévoit de rétablir la production de son usine de Shanghai au niveau auquel elle fonctionnait avant le bouclage de la ville par le Covid-19 d'ici mardi, un jour plus tard que son récent plan de relance, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance. Tesla va plus que doubler sa production quotidienne à 2 600 véhicules électriques dans son usine de Shanghai à partir de mardi, selon la note détaillant le plan. Cela se compare à environ 1 000 véhicules électriques produits lundi, selon le mémo, et porterait la production hebdomadaire de Tesla à près de 16 000 unités. Ramener la production aux niveaux précédant le verrouillage a été un défi pour Tesla à Shanghai, en raison de problèmes résultant des contrôles stricts de la ville imposés à partir de mars sur la circulation des personnes et des marchandises pour freiner la propagation du Covid-19. Il y a un peu plus de deux semaines, Tesla avait prévu de revenir aux niveaux de production d'avant le verrouillage d'ici le 16 mai, mais a ensuite retardé cet objectif d'une semaine.

Apple (+2%) chercherait à augmenter sa production hors de Chine, croit savoir le Wall Street Journal. Des personnes impliquées dans les discussions ont affirmé au WSJ que la société californienne de Cupertino avait déclaré à certains fabricants que, pour des raisons telles que la politique anti-Covid très stricte de la Chine, Apple envisagerait donc d'augmenter sa production dans d'autres régions du monde, notamment en Inde et au Vietnam.

VMware bondit de 19% à Wall Street, sur des rumeurs d'OPA potentielle de Broadcom (-4%). Selon le Wall Street Journal, Broadcom proposerait en effet une offre en cash et actions pour la reprise du spécialiste du cloud computing VMware. Broadcom affiche une capitalisation voisine de 220 milliards de dollars, alors que VMware pèse 40 milliards de dollars. Aucun prix n'a été mentionné par le WSJ concernant cette offre supposée, et aucun accord n'aurait encore été conclu. L'agence Bloomberg confirme pour sa part que Broadcom serait en discussions avec VMware, citant des sources familières de la question.

Electronic Arts (+2%), géant américain du jeu vidéo, chercherait activement à se vendre ou à fusionner, selon le site spécialisé dans les technologies Engadget. Citant le site d'informations Puck et suite à plusieurs vagues rapports hier, Engadget rapporte qu'Electronic Arts recherche activement un acheteur ou une autre société souhaitant fusionner avec lui. EA aurait eu des entretiens avec un certain nombre d'acheteurs ou de partenaires potentiels, dont Walt Disney, Apple et Amazon. Selon Puck, dans le cas d'une fusion, EA préfèrerait un accord qui permettrait à Andrew Wilson de rester directeur général de la société fusionnée. Une source a déclaré qu'EA avait approché Disney en mars dans le but de créer "une relation plus significative" au-delà des accords de licence. Disney a décidé de ne pas avancer sur le sujet.

Pfizer (+2%) et son partenaire BioNTech (+1%) ont annoncé ce lundi que leur vaccin contre le Covid-19 avait démontré une forte réponse immunitaire, une haute efficacité et des données favorables de sécurité chez les enfant de 6 mois à 5 ans, après une troisième dose. La 3e dose a été bien tolérée chez les 1.678 enfants de moins de 5 ans. Les deux partenaires évoquent une efficacité du vaccin de 80,3%, à une période où le variant Omicron était dominant. La dose équivaut à un dixième de la dose adulte. "Notre vaccin Covid-19 a été étudié sur des milliers d'enfants et d'adolescents, et nous sommes ravis que notre formulation pour les plus jeunes enfants, que nous avons soigneusement sélectionnée pour représenter un dixième de la dose pour les adultes, ait été bien tolérée et ait produit une forte réponse immunitaire", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.

Twitter (-2%) demeure sous surveillance à Wall Street ce lundi, alors que citant des sources, le New York Post rapporte que Thoma Bravo ne préparerait pas d'offre concurrente au cas où la prise de contrôle de 44 milliards de dollars d'Elon Musk sur Twitter serait abandonnée par le fantasque milliardaire. Rappelons qu'en avril, Thoma Bravo avait exprimé son intérêt pour le dossier Twitter, puis pour s'associer à Musk dans le cadre de son offre. Désormais, les initiés indiquent que le marché du financement par emprunt pour les méga rachats s'est grippé, et qu'il serait "presque impossible" pour Bravo - ou toute autre société de capital-investissement - de lever le financement nécessaire pour réaliser un rachat par emprunt de Twitter.

Siga Technologies (-8%), vedette des derniers jours avec ses solutions pour le traitement antiviral de la variole, consolide sur la cote américaine, alors que le titre avait quasiment doublé depuis l'apparition inexpliquée des premiers cas de variole du singe. Joe Biden a estimé que la propagation pourrait être conséquente, après des détections aux USA, au Canada, en Australie et dans une dizaine d'autres pays. "C'est quelque chose dont tout le monde devrait se préoccuper", a assuré le président américain. Rappelons que le 'monkeypox' est endémique dans une dizaine de pays d'Afrique, mais sa présence récemment détectée en dehors de l'Afrique est tout à fait inhabituelle. L'OMS a de son côté prévenu que les cas pourraient s'accélérer en Europe.

JP Morgan (+5%) a mis à jour de ses prévisions financières à l'occasion d'une journée de présentation aux investisseurs. La banque a confirmé viser un rendement des fonds propres tangibles de 17%, objectif qui pourrait être atteint dès cette année, et revu à la hausse sa prévision de revenu net d'intérêts (hors marchés) 2022 à 56 milliards de dollars.