Wall Street grimpe avant les résultats. Harker dope les marchés !

(Boursier.com) — Wall Street accélère ce lundi, récupérant après une fin de semaine dernière assez éprouvante sur fond de tensions sur les marchés obligataires et d'inquiétudes sur le niveau durable des taux élevés de la Fed. Les commentaires d'un responsable de la banque centrale américaine viennent soutenir les marchés ce jour. La semaine sera très animée sur la place américaine, avec une belle batterie de statistiques, de nombreuses interventions de responsables de la Fed, mais aussi et peut-être surtout une actualité entreprises extrêmement chargée en termes de publications trimestrielles de résultats. Le S&P 500 gagne 1,16% désormais à 4.378 pts, le Nasdaq 1,15% à 13.561 pts et le Dow Jones 1,13% à 34.050 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1% à 85,5$. L'once d'or cède 0,6% à 1.930$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,08%, contre 4,71% sur le 10 ans et 4,86% sur le 30 ans.

Sur le front économique ce lundi, l'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre 2023 s'est établi à -4,6, contre un consensus FactSet logé à -3 et un niveau de +1,9 rapporté un mois avant. Négatif, l'indice signale une régression de l'activité manufacturière dans la région considérée. Patrick Harker, patron de la Fed de Philadelphie, intervient ce jour. Il confirme son opinion antérieure et juge que la banque centrale américaine en a probablement terminé avec la hausse des taux. Il avait déjà indiqué la semaine dernière qu'il n'était sans doute plus nécessaire de relever les taux, l'économie ralentissant clairement et une grande partie de l'impact des durcissements monétaires antérieurs restant à observer. Harker juge donc toujours que les taux sont en territoire suffisamment restrictif pour ramener l'inflation à 2%.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe à plus de 95%. Le même outil fait ressortir une probabilité de plus de 66% que les taux restent inchangés entre 5,25 et 5,5% jusqu'à la fin de l'année.

Demain mardi, les opérateurs suivront les ventes américaines de détail, les chiffres de la production industrielle, les stocks des entreprises et l'indice du marché immobilier américain, ainsi que les interventions de John Williams, Michelle Bowman et Tom Barkin de la Fed. Mercredi, les investisseurs seront attentifs aux mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi qu'au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et au Livre Beige de la Fed. Christopher Waller, John Williams, Michelle Bowman, Patrick Harker et Lisa Cook de la Fed seront aussi de la partie mercredi. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront à suivre. Philip Jefferson, Patrick Harker, Raphael Bostic, Michael Barr et Austan Goolsbee, mais aussi et surtout Jerome Powell, prendront la parole durant la journée. Enfin, Loretta Mester et Patrick Harker de la Fed auront encore leur mot à dire.

Charles Schwab a publié ses comptes ce lundi. Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Prologis, Bank of New York Mellon, JB Hunt, Omnicom, Albertsons, United Airlines et Interactive Brokers annoncent demain mardi. Tesla (après bourse), Procter & Gamble, ASML, SAP, Netflix (après la clôture), Abbott, Morgan Stanley, Lam Research, Elevance Health, US Bancorp, The Travelers Companies, Kinder Morgan, Crown Castle, Las Vegas Sands, PPG, Nasdaq Inc, Discover Financial Services, M&T Bank, State Street, Steel Dynamics, Ally Financial, Northern Trust ou encore Citizens Financial Group, publient mercredi. Jeudi, le déluge se poursuit avec TSMC, Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, Blackstone, CSX, Freeport-McMoran, Truist Financial, Genuine Parts ou Fifth Third Bancorp. Enfin, vendredi, American Express, Schlumberger, Regions Financial, Huntington Bancshares, Interpublic et Autoliv, dévoilent leurs résultats.

Les cours du brut restent étroitement surveillés ce lundi avec, en toile de fond, la guerre qui se poursuit au Proche-Orient. Le baril de Brent de la mer du Nord et le brut WTI consolident. Les deux références ont bondi de près de 6% vendredi sur des craintes d'embrasement de la situation en Israël. Le conflit entre le Hamas et Israël constitue l'un des risques géopolitiques les plus importants pour les marchés pétroliers depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, sur fond d'inquiétudes concernant une éventuelle escalade impliquant l'Iran. Téhéran a averti samedi que si les "crimes de guerre et le génocide "d'Israël n'étaient pas arrêtés, la situation pourrait devenir incontrôlable, avec des "conséquences de grande envergure". Face aux craintes d'une escalade du conflit, le secrétaire d'État américain Antony Blinken retournera en Israël lundi pour discuter "de la voie à suivre" après plusieurs jours de navette diplomatique entre les États arabes.

Les États-Unis ont par ailleurs imposé jeudi les premières sanctions à deux compagnies maritimes qui, selon eux, ont violé le plafond des prix du pétrole mis en place par le G7, un mécanisme conçu pour freiner les ressources du Kremlin en pleine guerre contre l'Ukraine. "Cette action souligne l'engagement du département du Trésor avec ses partenaires internationaux à réduire de manière responsable les bénéfices pétroliers du gouvernement russe et à contenir la machine de guerre russe", a déclaré le département du Trésor américain.

Les valeurs

Apple (stable) reste sous surveillance ce lundi à Wall Street, la première capitalisation boursière mondiale étant attendue dans le rouge. Il faut dire que selon Bloomberg News, la nouvelle gamme d'iPhone aurait connu des débuts décevants en Chine. Bloomberg cite des analyses séparées sur le sujet, selon lesquelles les ventes d'iPhone 15 seraient bien plus mauvaises en Chine que celles de son prédécesseur. Le nouvel iPhone 15 d'Apple se vendrait ainsi "beaucoup moins bien" en Chine que son prédécesseur, selon des analyses distinctes, reflétant "une consommation obstinément faible ainsi que la montée en puissance de concurrents comme Huawei", relate Bloomberg. Les ventes du smartphone vedette du groupe californien seraient en baisse de 4,5% par rapport à celles de l'iPhone 14 au cours des 17 premiers jours suivant sa sortie, a estimé Counterpoint Research à partir de chiffres non publiés précédemment fournis à Bloomberg News.

Les analystes de Jefferies, dirigés par Edison Lee, ont estimé quant à eux que les ventes de l'iPhone 15 étaient en baisse d'un pourcentage encore plus important, à deux chiffres, par rapport à son prédécesseur, après que Huawei eut dépassé les ventes globales d'Apple grâce aux débuts impressionnants de son Mate 60 Pro. Les deux rapports se révèlent donc alarmistes pour Apple, au moment où le groupe de Cupertino est aux prises avec la plus faible demande de smartphones depuis une décennie et une réaction négative due à la surchauffe des modèles.

Counterpoint impute la crise à une économie chinoise qui peine à rebondir après le creux de la Covid. La firme souligne qu'aux États-Unis, l'iPhone 15 a en revanche probablement enregistré une hausse à deux chiffres par rapport à 2022 au cours des neuf premiers jours de vente...

Nvidia (+1%) pourrait afficher une certaine volatilité à Wall Street ce jour, Bloomberg indiquant que les Etats-Unis devraient renforcer les restrictions sur l'accès de la Chine aux technologies avancées de puces et donc notamment aux puces d'intelligence artificielle.

Tesla (+1%), le géant américain de l'automobile électrique, aurait lancé une interface de programmation d'applications (API) officielle pour ses véhicules, ce qui indiquerait, selon le site spécialisé Teslarati, que le constructeur texan pourrait envisager de lancer prochainement sa propre boutique d'applications. En attendant, les investisseurs vont se concentrer cette semaine sur la publication trimestrielle du groupe d'Elon Musk, attendue après la clôture de Wall Street mercredi. La prudence devrait dominer, alors que le groupe a affiché sur le trimestre des livraisons inférieures aux attentes de marché, et que les récentes baisses de prix concédées devraient peser sur les marges.

Charles Schwab (+6%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,125 milliard de dollars, à comparer à un profit net de 2,02 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Les revenus sur la période close ont chuté de 16% à 4,61 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté a reculé de 31% à 1,52 milliard. Le bénéfice ajusté par action a régressé de 30% à 77 cents. Le consensus était de 75 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 4,63 milliards de dollars de revenus. Le co-président et DG Walt Bettinger a déclaré : "Dans un contexte économique et géopolitique très difficile, les investisseurs ont continué à se tourner vers Schwab en tant que partenaire de confiance et leader en gestion de patrimoine. Ils nous accordent le privilège de les aider à atteindre leurs objectifs financiers - en particulier à une époque où le gouvernement américain a évité de peu la fermeture, où les principaux marchés boursiers ont enregistré une perte trimestrielle et où les taux d'intérêt à long terme ont atteint des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années".

Rite Aid, la chaîne pharmaceutique américaine, s'est comme attendu inscrite sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Le groupe entend restructurer sa dette et fermera plus de magasins. Dans le cadre d'un processus supervisé par la cour, Rite Aid a reçu des engagements pour 3,45 milliards de dollars de nouveaux financements. Le groupe a par ailleurs conclu un accord de restructuration avec des obligataires seniors et nommé Jeffrey S. Stein au poste de directeur général, citant son expertise en matière de redressement de Sociétés. Le groupe de Philadelphie fait face à plus de 3 milliards de dollars de dette long terme. La situation s'est aggravée suite à l'affaire des opioïdes. S&P Global Ratings avait dégradé le dossier dans sa catégorie spéculative ('junk') en août, citant l'endettement important arrivant à échéance à partir de 2025 et des réclamations potentiellement importantes résultant de poursuites liées aux opioïdes.

Manchester United (-10%). Jim Ratcliffe devrait finalement rafler la mise. Après des mois d'intenses négociations, le groupe qatari dirigé par le Cheikh Jassim bin Hamad al-Thani aurait finalement retiré son offre de reprise du club du nord de l'Angleterre, ont indiqué à 'Bloomberg' des sources proches des discussions. Cela fait presque un an que les Glazers ont annoncé publiquement qu'ils procéderaient à un examen stratégique de leur propriété de l'équipe en vue d'une potentielle cession.

Ferrari (+1%) a commencé à accepter la cryptomonnaie comme moyen de paiement pour ses voitures de sport de luxe aux États-Unis, indique l'agence Reuters. L'agence rapporte ainsi, citant le directeur marketing et commercial de l'entreprise, que les clients de Ferrari aux États-Unis pourront désormais payer en Bitcoin, Ether et USDC. Le constructeur italien de Maranello prévoit également de déployer un programme similaire en Europe, selon Reuters. L'agence rappelle que Tesla avait commencé à accepter les paiements en Bitcoin en 2021, avant de faire machine arrière, Elon Musk ayant par la suite évoqué des questions environnementales. Enrico Galliera, le directeur marketing et commercial de Ferrari, a précisé à Reuters que les cryptomonnaies avaient fait des efforts de réduction de leur empreinte carbone par des innovations logicielles et un usage plus large de ressources renouvelables.

Pfizer (+5%) grimpe, alors que le laboratoire a pourtant indiqué que ses ventes de vaccins et de traitements covid étaient plus faibles qu'auparavant anticipé. Pfizer envisage des ventes 2023 totales allant de 58 à 61 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 67 à 70 milliards de dollars. Le bénéfice annuel ajusté par action est maintenant anticipé entre 1,45 et 1,65$. Le consensus était de 63,6 milliards de revenus et 2,77$ de bpa ajusté. Les estimations de ventes concernant Paxlovid ont été abaissées de 7 milliards de dollars, en tenant compte par ailleurs des délais de commercialisation repoussés à janvier 2024. Celles de Comirnaty ont été abaissées de 2 milliards du fait de vaccinations inférieures aux attentes. Pfizer progresse malgré ces nouvelles à Wall Street, mais son partenaire allemand BioNTech décroche de 5%, alors que Moderna trébuche de près de 7%.

Des changements notables ont été annoncés au sein du S&P 500. Ainsi, Lululemon (+10% !), star des vêtements de yoga, va rejoindre l'indice large américain, accompagné de Hubbell (+4%), un groupe qui commercialise des produits électroniques et électriques pour la construction et l'industrie. Onto Innovation va pour sa part rejoindre le S&P MidCap 400. Organon va faire son entrée dans le S&P SmallCap 600. S&P apportera ainsi différentes modifications dans ses indices S&P 500, S&P MidCap 400 et S&P SmallCap 600, qui prendront effet avant l'ouverture des marchés le mercredi 18 octobre. Lululemon Athletica remplacera Activision Blizzard dans le S&P 500, alors que Microsoft vient de finaliser l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo. Hubbell, constituant du S&P MidCap 400, remplacera Organon dans le S&P 500. Onto Innovation, constituant du S&P SmallCap 600, remplacera Hubbell dans le S&P MidCap 400.