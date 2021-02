Wall Street grimpe, avant Amazon et Alphabet

Wall Street grimpe, avant Amazon et Alphabet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street progresse en pré-séance ce lundi, récupérant de la purge brutale de vendredi (-2,03% sur le DJIA et -2% sur le Nasdaq). Le Dow Jones est attendu en hausse de 0,8% et le S&P 500 en progression de 1%, alors que le Nasdaq gagne quant à lui 1,1%. Le baril de brut WTI avance de 0,7% sur le Nymex à 52,6$. L'once d'or évolue sur un gain de 1%, alors que l'argent s'adjuge 11% avec l'effet présumé des boursicoteurs de WallStreetBets.

Les nouveaux traders sociaux américains feraient ainsi flamber les cours de l'argent vers les 30$ l'once, au plus haut depuis août. Les 'WSB', qui ont déjà fait s'envoler les actions GameStop ou AMC à Wall Street en provoquant un rachat massif des positions de vente à découvert ces derniers jours, s'attaqueraient donc désormais aux cours de l'argent, marché moins liquide et donc plus réactif que celui de l'or. Les boursicoteurs américains de Reddit se 'diversifieraient' en quelque sorte, alors que la fin de semaine dernière avait été chahutée suite aux restrictions imposées par le broker Robinhood et certains autres courtiers discount sur les valeurs les plus spéculatives du moment, du fait prétendument d'une volatilité trop importante. Certains soutiennent en effet que le prix de l'argent serait maintenu artificiellement bas compte tenu de l'offre réelle de métal physique, et cette théorie quelque peu complotiste alimente donc le mouvement et les achats des petits actionnaires 'sociaux'.

Les cours des groupes miniers commencent eux aussi à réagir assez brutalement parfois à cette spéculation. Pour investir sur l'argent, ces traders sociaux passent une fois de plus par le marché des options, achetant massivement en espérant le même mouvement épidermique que sur les actions GameStop, AMC et autres BlackBerry qui avaient été précédemment ciblées.

Pour l'instant, avant bourse à Wall Street, les titres phares de la semaine dernière sont un peu délaissés. GameStop est presque stable après un bond de 68% vendredi. AMC gagne 25%, ce qui reste très inférieur à sa performance de vendredi qui était de près de 54%. BlackBerry avance de 6%. Koss Corporation s'adjuge 1%.

Le programme économique et financier sera encore particulièrement étoffé à Wall Street cette semaine. Sur le front économique, il faudra suivre ce lundi l'indice PMI manufacturier américain final de janvier (consensus 58, annonce à 15h45), ainsi que l'ISM manufacturier du même mois (16h, consensus 60). Les dépenses de construction de décembre seront dévoilées à 16h (consensus +0,8% en comparaison du mois antérieur). Raphael Bostic et Eric Rosengren de la Fed s'exprimeront dans la journée.

Mercredi, les opérateurs surveilleront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, le PMI composite final américain, l'ISM des services, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers. Jeudi, l'étude Challenger sur l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité et les commandes industrielles retiendront l'attention. Enfin, vendredi, le rapport sur la situation de l'emploi pour janvier sera communiqué à 14h30 (consensus 50.000 créations de postes, après 140.000 destructions en décembre ; taux de chômage attendu stable à 6,7%). La balance du commerce international des biens et services sera publiée à la même heure.

En Europe ce lundi, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 54,8 en janvier contre 55,2 en décembre (estimation Flash : 54,7). Il met ainsi en évidence une amélioration de la conjoncture pour un septième mois consécutif... Le taux de chômage européen de décembre s'est établi comme attendu à 8,3%.

Les dernières données PMI mettent en évidence une accélération de la croissance dans le secteur manufacturier français en début d'année 2021. Si la production s'est quelque peu repliée par rapport à décembre, l'indice PMI IHS Markit manufacturier s'est en revanche légèrement redressé, de 51,1 à 51,6 (51,5 en estimation flash), soutenu par une reprise des nouvelles commandes. Il signale la plus forte croissance du secteur depuis six mois, le taux d'expansion étant toutefois toujours modéré.

En Allemagne, les ventes de détail se sont effondrées de 9,6% en décembre, une baisse très supérieure aux attentes. Le PMI manufacturier final allemand est ressorti pour sa part à 57,1, proche des attentes du consensus... Le PMI manufacturier britannique a pour sa part dépassé les attentes à 54,1 en janvier.

Le calendrier des publications trimestrielles d'entreprises est lui aussi étoffé. Warner Music Group, Rambus et Otis annoncent ce jour. Demain mardi, Alphabet (après bourse), Alibaba (pré-séance) et Amazon (après bourse) seront de la partie, avec notamment Electronic Arts, Amgen, Chubb, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Eaton, McKesson, Sysco, Waters, Sanmina, Harley-Davidson, Marvell, Sirius XM, HCA, Pfizer, ManpowerGroup, UPS (...).

Mercredi, Abbvie, Allstate, Adtran, Biogen, Cognizant, KLA Corp, Madison Square Garden, Coty, eBay, Humana, Qualcomm, Spotify ou IAC/Interactivecorp, publieront leurs derniers chiffres trimestriels. Jeudi, Activision Blizzard, Air Products, Amerisourcebergen, Bristol-Myers, Baxter International, Yum! Brands, Merck & Co, Ford Motor, Hershey, Clorox, Meredith, International Paper, New York Times, News Corp, Motorola Solutions, Pinterest, Tapestry, Plantronics, Snap Inc, GoPro, Prudential Financial ou Quest Diagnostics, annonceront leurs résultats. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les comptes de Lazard, Regeneron, Johnson Outdoors, Illinois Tool Works, Estée Lauder et Cardinal Health.

Les valeurs

Thermo Fisher Scientific, le fabricant américain d'équipements de laboratoire, gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment aux ventes de produits liés au Covid-19. Sur le trimestre, le bpa ajusté est ressorti ainsi à 7,09$, contre 6,86$ de consensus et 3,55$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 10,55 milliards de dollars sur le trimestre clos en décembre, contre 10,3 milliards de consensus et 6,83 milliards un an avant. Le bénéfice net a plus que doublé à 2,5 milliards de dollars et 6,24$ par titre. Le bpa ajusté a doublé. Sur l'exercice, les revenus se sont envolés de 26% à 32,2 milliards, pour un bpa ajusté en croissance de 58% à 19,55$.

Otis Worldwide progresse fortement avant bourse à Wall Street, alors que le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a annoncé pour son quatrième trimestre des résultats meilleurs que prévu. Le bénéfice net est ainsi ressorti à 251 millions de dollars soit 58 cents par action, contre 218 millions et 50 cents par titre un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 66 cents, contre 47 cents un an avant et 59 cents de consensus FactSet. Les revenus se sont appréciés de plus de 4% en glissement annuel à 3,49 milliards de dollars, contre 3,36 milliards de consensus. Pour l'exercice 2021, et après ce retour à la croissance, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 2,67 à 2,77$, pour des revenus logés entre 13,3 et 13,6 milliards de dollars. Le consensus était de 2,62$ de bpa et 13,2 milliards de facturations.

ExxonMobil et Chevron, les deux colosses pétroliers américains, ont tenu des discussions préliminaires en vue d'un potentiel rapprochement l'année dernière, rapporte le Wall Street Journal. Les deux compagnies ont toutefois indiqué que ces négociations n'avaient été qu'une tentative, et qu'aucun échange n'était actuellement en cours. Les deux titres des majors pétrolières pourraient toutefois grimper ce jour à Wall Street, sur cette nouvelle pourtant quelque peu datée. Ils évoluent au plus bas de trois semaines. Pour l'heure, les cours du brut sont plutôt orientés en hausse ce lundi, alors que les membres de l'OPEP semblent résister à la tentation d'augmenter leurs productions.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech devraient livrer à l'Union européenne 75 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le Covid-19 sur le deuxième trimestre, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les doses supplémentaires s'inscrivent dans le cadre du contrat annoncé le 8 janvier, selon lequel l'UE pourrait s'accorder près de la moitié de la production vaccinale de Pfizer / BioNTech cette année. L'Américain entend produire jusqu'à 2 milliards de doses cette année au lieu des 1,3 milliard initialement attendus. Pfizer a précisé que 500 millions de doses allaient être disponibles pour l'UE d'ici la fin de l'année, avec une option d'achat pour 100 millions de doses de plus.

AstraZeneca va livrer sur le premier trimestre neuf millions de doses de plus que prévu à l'Union européenne. Ainsi, le laboratoire britannique entend livrer 30% de doses de plus de son vaccin contre le covid conçu avec l'Université d'Oxford, pour un total de 40 millions de doses. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les livraisons débuteront une semaine plus tôt que prévu et le groupe étendra sa capacité de production du vaccin en Europe, a assuré la présidente de la CE sur Twitter.

Tesla. Pendant qu'Elon Musk défend le Bitcoin et s'attaque aux vendeurs à découvert sur Twitter, le titre Tesla est attendu en vive hausse. Il profite ce lundi à Wall Street d'une recommandation très optimiste de Piper Sandler, qui vient de doper son objectif de cours à 1.200$ ! Un tel objectif ferait ressortir une capitalisation boursière de plus de... 1.000 milliards de dollars.

Microsoft pense que son moteur de recherche Bing pourrait se substituer à Google en Australie, si le groupe de Mountain View mettait à exécution sa menace de bloquer son activité dans le pays en opposition à un projet local visant à contraindre les géants du numérique à rémunérer les médias. C'est ce que croit savoir le Premier ministre australien, Scott Morrison.

Virgin Galactic. La société de tourisme spatial de l'homme d'affaires Richard Branson a annoncé viser un tir d'essai à partir du 13 février.

Tilray, producteur canadien de cannabis coté à Wall Street, a obtenu la première autorisation de commercialisation de produits à base de cannabis pour des usages médicaux au Portugal.