Wall Street grimpe après une avalanche de publications, le S&P500 au plus haut

(Boursier.com) — Wall Street était de nouveau orienté en hausse mercredi, établissant même de nouveaux sommets sur le S&P500. Les opérateurs ont pris connaissance d'une nouvelle série de résultats trimestriels comprenant Ford, Amgen, Alibaba, Uber ou encore CVS Health. Le S&P 500 s'adjuge ainsi 0,82% à 4.995 pts et le Dow Jones 0,40% à 38.677 pts, tandis que le Nasdaq grimpe de 0,95% à 15.756 pts.

Sur le front économique, le déficit américain du commerce international des biens et services pour le mois de décembre est ressorti à 62,2 milliards de dollars, en ligne avec le consensus de place, contre 61,9 milliards pour la lecture révisée du mois antérieur.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close le 2 février a fait ressortir une hausse de 5,5 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, une baisse de 3,1 millions de barils des stocks d'essence et un recul de 3,2 millions de barils des stocks de produits distillés...

Loretta Mester, Neel Kashkari, Susan Collins et Patrick Harker se sont exprimés au nom de la Fed et des prochaines intentions de la banque centrale américaine... Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a mis en garde contre une baisse prématurée des taux qui pourrait mettre l'économie en danger. Elle est toutefois ouverte à l'idée d'un assouplissement s'il devient clair que l'inflation s'apaise encore. Elle estime que la Fed aura plus confiance dans une baisse de taux plus tard dans l'année si l'économie se comporte comme prévu.

Kashkari, dirigeant de la Fed de Minneapolis, a jugé pour sa part qu'à ce stade, deux ou trois baisses de taux cette année semblaient appropriées. Il a ajouté que si la Fed observait encore quelques mois supplémentaires de "bonnes données" d'inflation, cela lui donnerait confiance dans un retour vers l'objectif des 2%...

Harker, patron de la Fed de Philadelphie, a estimé qu'un atterrissage économique doux était en vue pour les Etats-Unis, relevant la baisse de l'inflation et le marché de l'emploi toujours solide. Il voit de réel progrès vers un retour de l'inflation à 2%.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 20 mars, à l'issue de sa prochaine réunion, se situe à près de 78%, contre 22% de probabilité d'un assouplissement d'un quart de point. Le même outil montre une probabilité de 55% d'une baisse des taux d'un quart de point au 1er mai, date qui correspond à la réunion monétaire suivante.

Côté entreprises, S&P Global, Philip Morris International, ConocoPhillips, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Thomson Reuters, Apollo Global Management, Motorola Solutions, Hershey, Archer-Daniels-Midland, Zimmer Biomet, Pinterest, Expedia, Take-Two Interactive et Interpublic, révèleront leurs comptes jeudi. PepsiCo, Newell Brands et Catalent, annonceront leurs résultats vendredi, avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,7% à 74$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises.

Les valeurs

Snap, maison-mère de Snapchat, décroche de 34% à Wall Street ! Comme bien souvent, le titre réagit très violemment aux annonces de résultats. Pour le quatrième trimestre, le groupe d'Evan Spiegel a dévoilé des revenus en croissance timide de 5% à 1,36 milliard de dollars, alors que le consensus était logé à 1,38 milliard. Sur l'exercice, les ventes ont été stables, reflétant un environnement opérationnel difficile. L'Ebitda ajusté trimestriel a lui aussi raté le consensus. La perte nette trimestrielle a atteint 249 millions de dollars, contre 288 millions pour la période comparable, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 8 cents, contre 6 cents de consensus. Snapchat revendique désormais 414 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, en croissance de 10% en comparaison de l'an dernier. Le service sur abonnement Snapchat+ affiche 7 millions d'utilisateurs payants.

Sur le premier trimestre fiscal juste entamé, Snap prévoit des revenus allant de 1,1 à 1,14 milliard de dollars, en croissance jusqu'à 15%. Cette performance serait en ligne avec les anticipations de marché. En revanche, le groupe prévoit une perte d'Ebitda ajusté allant de 55 à 95 millions de dollars sur la période, bien plus que prévu.

New York Community Bancorp (+6,6%), la banque régionale américaine la plus surveillée du moment, qui avait repris l'an dernier les actifs de Signature Bank suite à son effondrement, inquiète au plus haut point. Le titre plonge de 65% depuis le début de l'année et perdait hier 22% en clôture. La chute se poursuivait après bourse, alors que l'agence de notation financière Moody's a dégradé NYCB en catégorie spéculative ("junk") les notes de l'établissement, de 'Baa3' à 'Ba2'. L'agence juge que la banque régionale fait face à de hauts risques de gouvernance du fait de sa transition. La banque est confrontée à des risques financiers à multiples facettes et à des défis de gouvernance, selon Moody's, qui abaisse sa note d'émetteur à long terme à Ba2 et indique qu'elle pourrait aller plus loin si les conditions se détérioraient.

Ford (+6%). Le constructeur automobile du Michigan a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 46 milliards de dollars, contre 43 milliards de consensus. Les revenus trimestriels ont progressé de 4% en comparaison de l'an dernier, malgré les effets de la grève de l'UAW en début de période. Le bénéfice ajusté par action trimestriel a été de 29 cents, contre 12 cents de consensus. L'Ebit ajusté a été de 1,1 milliard de dollars contre environ 990 millions de dollars de consensus. La perte nette consolidée a été de 523 millions de dollars, sur une charge comptable sans impact sur la trésorerie de 1,7 milliard de dollars. Sur l'exercice, le groupe a dégagé un Ebit ajusté de 10,3 milliards de dollars, en haut de fourchette de sa guidance. Pour l'exercice 2024 cette fois, le groupe table sur un Ebit ajusté allant de 10 à 12 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 9,2 milliards de dollars. Le groupe a enfin annoncé un dividende additionnel de 18 cents par titre s'ajoutant au dividende régulier de 15 cents.

Amgen (-6,3%), le géant américain des biotechnologies a dévoilé pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 4,71$, légèrement au-dessus des attentes, à comparer à un bpa ajusté de 4,09$ un an auparavant. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,2 milliards de dollars, dépassant de 1% le consensus, contre 6,84 milliards de dollars un an plus tôt. Ainsi, le bpa ajusté a progressé de 15% et les revenus ont grimpé de 20% suite à l'acquisition en octobre de Horizon Therapeutics. Sur l'exercice 2024, le groupe dit anticiper un bénéfice ajusté par action allant de 18,9 à 20,3$, pour des revenus allant de 32,4 à 33,8 milliards de dollars. Le consensus était d'environ 20$ de bpa ajusté et 32,7 milliards de dollars de revenus.

Gilead Sciences (-4,2%), le laboratoire pharmaceutique américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,72$, à comparer à un consensus de 1,76$ et un niveau de 1,67$ un an avant. Les revenus ont reculé de 4% à 7,12 milliards de dollars, contre 7,08 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe s'est tassé à 1,43 milliard de dollars contre 1,64 milliard un an plus tôt, à la même période. Concernant les perspectives, les revenus des produits sont anticipés entre 27,1 et 27,4 milliards de dollars pour l'exercice, soit une légère croissance d'environ 1%, qui atteindrait 5% hors Veklury. Le consensus était de 27,4 milliards.

Chipotle Mexican Grill (+7,2%) a annoncé au titre de son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 10,36$, contre 9,7$ de consensus de marché. La chaîne de restaurants a affiché des revenus de 2,52 milliards de dollars, également supérieurs aux attentes des analystes. La croissance à comparable est ressortie solide à 8,4%, contre environ 7% de consensus. Les revenus totaux étaient attendus à 2,49 milliards de dollars. Sur l'exercice entamé, la croissance devrait ressortir un peu plus modérée, avec une expansion à comparable attendue autour de 5%, en ligne avec les anticipations de brokers. Le groupe maintient ses plans d'ouvertures de restaurants à Dubaï et au Koweït.

Alibaba (-5,8%), le géant chinois du commerce en ligne coté à Wall Street a annoncé des revenus trimestriels moins élevés que prévu mais dopé par ailleurs ses plans de rachats d'actions de 25 milliards de dollars - programme valable jusqu'à la fin du mois de mars 2027. Les revenus ont représenté 260,3 milliards de yuans contre 261,2 milliards de consensus. L'Ebitda ajusté a atteint 59,6 milliards de yuans, en hausse de 1%, mais le consensus se situait à 57,3 milliards. Le bénéfice ajusté par ADR a été de 18,97 yuans contre 19,3 yuans de consensus. Le bénéfice net ajusté a atteint 48 milliards de yuans, en repli de 4% en glissement annuel.

Uber Technologies (+0,2%) a affiché sa première année rentable sur le plan opérationnel depuis son introduction en bourse, et table sur une poursuite de son expansion. Sur le trimestre d'octobre à décembre, le groupe a réalisé des revenus en augmentation de 15% à 9,94 milliards de dollars et des réservations brutes en hausse de 22% à 37,6 milliards de dollars. Le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 1,43 milliard de dollars, avec cependant un bénéfice fiscal d'un milliard environ sur une réévaluation des investissements. Pour l'exercice, les revenus ont été de 37,3 milliards de dollars, en croissance de 17%, pour un bénéfice des opérations de 1,11 milliard de dollars à comparer à une perte de 1,83 milliard un an avant. L'Ebitda ajusté a flambé de 137% à plus de 4 milliards. Le bénéfice net part du groupe a atteint 1,89 milliard de dollars, contre une perte massive de plus de 9 milliards en 2022. Le cash flow libre annuel 2023 atteint enfin 3,36 milliards de dollars, contre 390 millions de dollars un an avant.

Le groupe envisage désormais un Ebitda ajusté allant de 1,26 à 1,34 milliard de dollars sur le trimestre se terminant en mars, contre 1,26 milliard de consensus. La guidance de réservations brutes sur la période va de 37 à 38,5 milliards, également meilleure que prévu.

CVS Health (+3,1%), la chaîne américaine de pharmacies, fournisseur de solutions de santé a abaissé ses prévisions 2024 de profits avec les coûts accrus des procédures médicales. Le groupe n'anticipe plus désormais qu'un bénéfice ajusté annuel par action de "8,30$ au moins", contre 8,50$ au moins précédemment attendu. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,12$, supérieur aux anticipations de marché. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,05 milliards de dollars, à comparer aux 2,33 milliards de dollars de l'année antérieure. Les revenus trimestriels ont totalisé 93,8 milliards, contre 83,8 milliards un an plus tôt et 90,8 milliards de consensus.

Yum! Brands (+1,8%) a affiché des ventes inférieures aux anticipations de marché pour le quatrième trimestre. La maison-mère de KFC, Taco Bell et Pizza Hut a annoncé ainsi des revenus stables sur le trimestre clos, à 2,04 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,26$. Les trois chaînes majeures de restauration du groupe ont affiché de plus faibles performances en termes de croissance.

Roblox (+10,2%) bondit à Wall Street, alors que la plateforme de jeux vidéo a facilement dépassé le consensus sur le trimestre clos, livrant par ailleurs de solides prévisions 2024. L'Ebitda ajusté trimestriel a été de 260 millions de dollars, contre 191 millions de consensus. Le niveau de 'net bookings' pour le trimestre clos a été de 1,13 milliard de dollars, un nouveau record, contre 1,08 milliard de consensus. Le niveau de 'net bookings' annuel est attendu entre 4,14 et 4,28 milliards sur l'exercice entamé, alors que le consensus était de 4,03 milliards.

Tesla (+1,3%) reste surveillé à Wall Street, après une chute de 25% depuis le début de l'année. Le titre se redresse un peu, alors qu'il aurait été demandé aux dirigeants du constructeur automobile texan quels postes d'employés étaient critiques. Cela a attisé les craintes de licenciement au sein de l'entreprise, indique ce jour Bloomberg News. Tesla aurait ainsi envoyé une requête pour chaque emploi après avoir annulé les évaluations de performance semestrielles de certains employés, ont déclaré à Bloomberg certaines personnes proches du dossier. Ainsi, le personnel de Tesla se préparerait à d'éventuelles suppressions d'emplois...