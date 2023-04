Wall Street grimpe après les résultats bancaires, en attendant Netflix et Tesla

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce mardi, alors que les marchés viennent de prendre connaissance de résultats plutôt rassurants de Bank of America, Lockheed ou Johnson & Johnson. Goldman Sachs déçoit en revanche une fois encore. Le S&P 500 avance de 0,5%, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,7% en pré-séance. Le baril de brut WTI perd 0,7% sur le Nymex à 80,3$. L'once d'or avance de 0,4% à 2.015$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises.

D'après le rapport du jour, les mises en chantier de logements pour le mois de mars 2023 sont ressorties sur un rythme de 1,42 million, contre 1,41 million de consensus de place et 1,43 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire, quant à eux, se sont établis au rythme de 1,41 million, contre 1,45 million de consensus et 1,55 million en février.

Michelle Bowman de la Fed interviendra ce jour. Hier soir, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s'est dit rassuré par ce qu'il observait dans le secteur bancaire, même s'il serait encore trop tôt pour crier victoire. Il a ajouté qu'il voulait voir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation américaine avant de modifier sa posture en matière de politique monétaire. Barkin estime que l'économie se tient bien sur le niveau actuel des taux.

Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera dévoilé demain soir à 20 heures. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les reventes de logements existants ou l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront connus jeudi. Loretta Mester et Raphael Bostic de la Fed seront aussi de la partie jeudi. L'indice flash PMI composite américain sera enfin dévoilé vendredi.

Concernant les taux, le consensus est toujours d'une hausse d'un quart de point de la fourchette du taux des 'fed funds' le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, ce qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% (probabilité de 87% selon FedWatch). Il pourrait bien s'agir de la dernière augmentation des taux du cycle de durcissement monétaire entamé l'an dernier pour lutter contre l'inflation. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement pourrait intervenir en juillet ou septembre, alors même que la Fed, quant à elle, affirme toujours qu'elle ne devrait pas baisser les taux à court terme.

Ailleurs dans le monde ce mardi, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'une très solide croissance chinoise pour le premier trimestre, à +4,5%, bien plus élevée que le consensus FactSet qui était de 3,4%, ou bien que celui de Reuters qui se situait à 4%. Sur les trois derniers mois de 2022, le PIB chinois avait augmenté au rythme de 2,9%. La production industrielle chinoise du mois de mars a grimpé de 3,9% en glissement annuel, contre 4,8% de consensus. Les ventes chinoises de détail pour ce même mois de mars se sont envolées en revanche de 10,6% contre 7,5% de consensus FactSet. L'indice boursier SSE composite chinois a terminé ce matin en légère hausse de 0,23% à 3.393 pts... Après les perturbations liées à la politique anti-covid, l'économie chinoise repart donc, l'objectif officiel du gouvernement étant d'une expansion de 5% cette année.

L'indice ZEW, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est quant à lui retombé en avril. L'indice atteint 4,1 après 13 en mars, et contre un consensus de 15. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit à -32,5 en avril après -46,5 le mois précédent, et contre un consensus de -39.

La saison des publications financières trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street, avec Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Lockheed Martin, Prologis, Bank of New York Mellon, Intuitive Surgical, Omnicom, United Airlines, First Horizon ou Interactive Brokers ce mardi.

Tesla, ASML, Abbott, Morgan Stanley, IBM, Lam Research, US Bancorp, The Travelers Companies, Baker Hughes et Nasdaq Inc annoncent mercredi. Taiwan Semi, Philip Morris, AT&T, Union Pacific, American Express, Marsh & McLennan, CSX, Blackstone et Truist Financial dévoileront leurs chiffres jeudi. Enfin, Procter & Gamble, HCA Healthcare, Schlumberger, Freeport-McMoran et Regions Financial publieront vendredi.

Les valeurs

Bank of America, la banque préférée de Berkshire Hathaway, firme de Warren Buffett, qui détient plus d'un milliard de titres pour 30 milliards de dollars, rassure plutôt par ses comptes trimestriels à Wall Street ce mardi. Les bénéfices du groupe se sont envolés, mais ses dépôts ont régressé avec la crise bancaire. Le bénéfice net trimestriel applicable aux actionnaires ordinaires a été de 7,66 milliards de dollars soit 94 cents par titre, contre 6,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 81 cents de bpa. Le bénéfice net consolidé a augmenté de 15% à 8,2 milliards. Le revenu net d'intérêts a grimpé de 25% à 14,4 milliards de dollars, avec la hausse des coûts d'emprunt dans le sillage de la politique de la Fed. Les revenus trimestriels totaux se sont appréciés de 13% à 26,3 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 25,2 milliards. Seule ombre au tableau, les dépôts de la banque ont régressé de 20 milliards de dollars.

Bank of New York Mellon a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus en croissance de 11% à 4,4 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 1,13$ à comparer à un consensus de 1,12$. Le revenu net d'intérêts de l'établissement new-yorkais a flambé de 62% à 1,1 milliard de dollars, contre 698 millions de dollars un an auparavant. Le groupe a provisionné 27 millions de dollars supplémentaires du fait de la crise bancaire. Les dépôts ont décliné de 5% en comparaison du trimestre antérieur, à 167 milliards de dollars.

Goldman Sachs cède du terrain à Wall Street, alors que le géant américain de la banque d'affaires a dévoilé une baisse de ses profits trimestriels. Le bénéfice est ressorti à 3,23 milliards de dollars sur le trimestre clos fin mars, en déclin de 18% en glissement annuel. Le bénéfice par action a régressé à 8,79$, contre 10,76$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont corrigé de 5% à 12,2 milliards de dollars. L'activité de fusions et acquisitions est ressortie au plus bas de plus d'une décennie, ce qui a plombé les commissions de banque d'investissement de 26% à 1,58 milliard de dollars. Le consensus sur le trimestre était de 8,1$ de bénéfice ajusté par action pour 12,8 milliards de dollars de revenus. Les comptes ont aussi été affectés par une perte significative de 470 millions de dollars sur la cession du portefeuille de Marcus.

Lockheed Martin, le contractant américain de défense, a dépassé les attentes de marché pour le premier trimestre fiscal, affichant sur la période des revenus de 15,1 milliards de dollars contre 15 milliards un an avant, un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars et un bénéfice par action de 6,61$ pratiquement stables. Le cash flow des opérations a été de 1,6 milliard de dollars et le free cash flow de 1,3 milliard. Le groupe maintient ses prévisions financières 2023. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 6,43$ contre 6,1$ de consensus. Lockheed table, pour l'année fiscale, sur des revenus de 65 à 66 milliards et un bpa allant de 26,6 à 26,9$.

Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a dévoilé des comptes robustes pour le trimestre clos et rehaussé dans la foulée ses anticipations 2023. J&J table désormais sur un bénéfice ajusté annuel par action allant de 10,6 à 10,7$, contre une fourchette antérieure allant de 10,45 à 10,65$. Le groupe profite notamment des perspectives de ses traitements du cancer et de Darzalex dans le myélome multiple. Pour son premier trimestre fiscal, J&J a essuyé une perte par action de 3 cents, avec les charges non-récurrentes liées à l'affaire du talc. Le groupe passera une charge de 6,9 milliards de dollars liée à ce dossier. Sur une base ajustée, le bénéfice par action a été de 2,68$ contre 2,5$ de consensus. Les revenus trimestriels ont représenté 24,7 milliards de dollars, en progression de 5,6%, avec une performance opérationnelle de 9%.

JB Hunt fléchit, alors que le géant américain du transport a raté le consensus de place sur le premier trimestre fiscal du fait d'une demande plus faible et de la baisse des prix, couplée à la croissance des coûts. Sur la période, le bénéfice ajusté par action s'est affiché à 1,89$, contre environ 2$ de consensus et 2,29$ un an avant. Les revenus ont été de 3,23 milliards de dollars, contre 3,49 milliards un an auparavant.