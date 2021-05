Wall Street : green or red may ?

'Sell in may and go away' ? Le célèbre adage boursier va-t-il être suivi par les investisseurs cette année ? Rien n'est moins sûr alors que le contexte semble toujours très favorable aux marchés actions. A Wall Street, les trois grands indices ont encore nettement progressé en avril, +2,7% pour le DJIA, +5,2% pour le S&P 500 et +5,4% pour le Nasdaq, et évoluent proches de leurs plus hauts historiques.

(Boursier.com) — Si tous les feux sont au vert, les craintes relatives à une hausse trop rapide de l'inflation restent malgré tout bien présentes en toile de fond comme en atteste l'envolée historique de 21,1% des revenus personnels des ménages en mars, en lien avec les aides directes versées aux ménages dans le cadre du plan Biden, l'"American Rescue Act". L'annonce d'une hausse de 1,8% (en glissement annuel) de l'indice "core PCE", qui est la mesure préférée de la Fed pour mesurer l'inflation, a également rendu les marchés un peu nerveux en fin de semaine passée. De nouveaux signes de tension du côté de l'inflation pourraient en effet contraindre la Réserve fédérale à resserrer plus tôt que prévu sa politique monétaire.

Dans ce sens, Fed Robert Kaplan, patron de la Fed de Dallas, a alimenté les doutes, vendredi, en affirmant (contrairement à Jerome Powell) qu'il serait temps de parler de réduire les achats d'actifs de la Fed... "Les signes d'excès de prises de risque sur les marchés financiers montrent qu'il est temps pour la banque centrale de commencer à débattre d'une réduction de son plan massif d'achat d'obligations d'Etat" (120 milliards de dollars par mois), a-t-il ainsi déclaré. Des propos à nuancer toutefois dans la mesure où M. Kaplan ne dispose pas cette année d'un droit de vote dans le Comité FOMC qui établit la politique monétaire américaine.

Dans ce contexte, l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de la 'National Community Reinvestment Coalition' sera scrutée de près ce soir. En attendant, les opérateurs auront pris connaissance de l'indice PMI manufacturier final d'avril (15h45), de l'indice ISM manufacturier d'avril (16h) et des dépenses de construction en mars (16h). Le point d'orgue de la semaine sur l'agenda macro est prévu vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi.

Sur le front des entreprises, le programme sera encore dense cette semaine, même si plus clairsemé ce lundi. Loews et Avis présenteront notamment leurs trimestriels, avant Pfizer, Activision, ConocoPhillips ou encore T-Mobile US demain.

Sur les marchés obligataires, les taux évoluent peu ce lundi. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans pointe à 1,626% (-0,1 point de base) après avoir atteint en séance jeudi un pic de plus de deux semaines à 1,69%. Le rendement du "30 ans" est stable à 2,297%.

Du côté des changes, l'indice du dollar cède 0,1% à 91,1 points face à un panier de devises. L'euro remonte de 0,3% face au billet vert à 1,205$ dans les échanges interbancaires.

Le début de semaine est également calme sur les marchés pétroliers. L'optimisme sur la croissance de la demande de pétrole se heurte toujours aux inquiétudes concernant l'impact de l'augmentation des cas de COVID-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI avance actuellement de 0,3% à 63,8$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent grignote 0,2% à 66,9$ (contrat de juillet).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin grimpe de 3,7% sur 24h, autour de 58.600$ sur la plateforme Bitfinex.